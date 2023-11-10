Тур: 12. Стадион: Эрьяман.
0:1
Второй тайм: 57'
0'
0:1
8' ГолЛарссон Сэм
14' Желтая карточкаПедринью
0:2
29' ГолДжехезкель Сагив
33' Желтая карточкаРадакович Урош
Ход матча
8'
0:1
14'
29'
0:2
33'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 5
-
0 Удары в створ 6
-
0 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
Прогноз на матч от Liveresult
18
Муякич
Нихад
22
Соу
Али
89
Сари
Вейсел
21
Топрак
Омер
16
Сафури
Рамиз
10
Ларссон
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Муякич НихадЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ПедриньюПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Соу АлиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Четин МертЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Белезоглу Эмре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
89 Сари ВейселЗащитник
-
21 Топрак ОмерЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сафури РамизПолузащитник
-
10 Ларссон СэмПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
44 Налдо ГомесЗащитник
- Полузащитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Йылмаз МертПолузащитник
-
70 Бильсель ЭгеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
80 Emre Uzun
-
Главный тренер: Шахин Нури
История личных встреч
Анкарагюджю
Антальяспор
6 матчей
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
33.3%
8 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
17 матчей
17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
5.9%
41.2%
52.9%
1 победа 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
0.78
1.25
Среднее время на гол
115
72
Всего голов
10
13
Голов в среднем за матч
1.25
1.44
Среднее время на гол
72
62
Всего голов
17
23
Голов в среднем за матч
1
1.35
Тотал матчей
2.5
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
90
66
Бомбардиры внутри турнира
Анкарагюджю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бекироглу Эфкан
|4
|0.33
|Джигерджи Толга
|3 (1)
|0.25
|Сепас Реналдо
|3
|0.25
|Соу Али
|2
|0.17
|Баич Риад
|2
|0.17
|Родригес Гарри
|1
|0.08
|Моруцан Олимпиу
|1
|0.08
|Македа Федерико
|1
|0.08
|Педринью V
|1
|0.08
|Ганоушек Матей
|0
|0
|Тюркмен Джем
|0
|0
Антальяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джехезкель Сагив
|5
|0.42
|Букса Адам
|4
|0.33
|Ларссон Сэм
|2
|0.17
|Шарич Дарио
|2
|0.17
|Вурал Гюрай
|1
|0.08
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0.08
|Бютюки Зюмер
|0
|0
|Ракип Эрдаль
|0
|0
|Сафури Рамиз
|0
|0
|Хольтманн Геррит
|0
|0
|Балчи Бюньямин
|0
|0
Карточки
Анкарагюджю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Радакович Урош
|3
|0
|Джигерджи Толга
|2
|0
|Муякич Нихад
|2
|0
|Моруцан Олимпиу
|2
|0
|Четин Мерт
|2
|0
|Педринью V
|1
|0
|Билазер Хайрулла
|1
|0
|Гюнерен Али Каан
|1
|0
|Джоканович Андрей
|1
|0
Антальяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ассомбалонга Бритт
|3
|0
|Вурал Гюрай
|3
|0
|Ракип Эрдаль
|3
|0
|Букса Адам
|3
|0
|Джехезкель Сагив
|2
|0
|Шарич Дарио
|2
|0
|Топрак Омер
|1
|0
|Сари Вейсел
|1
|0
|Ешильюрт Эрдоган
|1
|0
|Ван де Стрек Сандер
|1
|0
|Хольтманн Геррит
|1
|0
|Акьоль Уфук
|1
|0
|Балчи Бюньямин
|1
|0
|Калузиньски Якуб
|1
|0
Результаты матчей
Анкарагюджю
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Антальяспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
3
Анкарагюджю
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Антальяспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
7
8
Анкарагюджю
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
82% (9)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Антальяспор
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
9
11
Голы по времени матча
Забито
7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
14%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
2
29%
2
40%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
67%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
12
8
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
8%
1
13%
1-15
2
17%
2
25%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
3
25%
3
38%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
1
13%
76-90
Пропущено
11
6
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
2
33%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
2
33%
76-90
Забито
19
13
6 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
1 Не забивали 3
2
11%
2
15%
1-15
2
11%
2
15%
16-30
2
11%
2
15%
31-45
5
26%
5
38%
46-60
5
26%
1
8%
61-75
3
16%
1
8%
76-90
Пропущено
14
13
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
14%
1
8%
1-15
5
36%
1
8%
16-30
1
7%
4
31%
31-45
2
14%
3
23%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
1
7%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Анкарагюджю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Анкарагюджю - Аргуван Беледиеспор 2:0 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1
Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Анкарагюджю - Карагумрук 1:0 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:2 Кайсериспор - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Галатасарай 1:4 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:2 Умраниеспор - Анкарагюджю 1:2
Антальяспор
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Антальяспор - Бешикташ 3:2 Антальяспор - 52 Ордуспор 3:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0
Антальяспор - Галатасарай 0:2 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Сивасспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Хатайспор - Антальяспор 2:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Сивасспор 0:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Антальяспор - Аланьяспор 2:1 Антальяспор - Башакшехир 2:1 Гиресунспор - Антальяспор 2:0
Результаты матчей
Анкарагюджю
Антальяспор
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
3:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
2
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Анкарагюджю
Антальяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
51
23
24
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
23
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
83
56
47
38
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|21 - 6
|31
|2.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|31 - 8
|30
|3.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 12
|21
|4.
|0:0 Заявка
|12
|6
|2
|4
|19 - 13
|20
|5.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 14
|19
|6.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|13 - 10
|19
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 19
|18
|8.
|1:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|14 - 13
|18
|9.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 17
|14
|10.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|18 - 15
|14
|11.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 14
|14
|12.
|0:1 Заявка
|12
|3
|4
|5
|18 - 16
|13
|13.
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|9 - 17
|12
|14.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 10
|11
|15.
|0:0 Заявка
|12
|2
|5
|5
|10 - 16
|11
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 14
|10
|17.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 25
|10
|18.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|19.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 18
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|9 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 3
|18
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 5
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 8
|15
|4.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|8 - 2
|14
|5.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|6.
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|7.
|1:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 12
|10
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|12.
|0:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 4
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|14.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|16.
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|20.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 0
|15
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|6.
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|7.
|1:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 15
|6
|10.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 7
|6
|11.
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|4 - 8
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|14.
|0:1 Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 12
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 7
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|17.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 11
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 7
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|10 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|10 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|8 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|7 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|6 (3)
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 4
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|5
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 3
|Бешикташ
|Хаджиахметович Амир
|1 3