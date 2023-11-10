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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Анкарагюджю
0:4
Конец матча
Антальяспор
0'
0:1
8' Гол
Ларссон Сэм
14' Желтая карточка
Педринью
0:2
29' Гол
Джехезкель Сагив
33' Желтая карточка
Радакович Урош
61' Желтая карточка
Соу Али
0:3
70' Гол
Букса Адам
0:4
85' Гол
Ассомбалонга Бритт
90'+4

Ход матча

8'
0:1
Ларссон Сэм
(Букса Адам)
14'
Педринью
 
29'
0:2
Джехезкель Сагив
(Ракип Эрдаль)
33'
Радакович Урош
 
35'
Моруцан Олимпиу
Педринью
 
46'
Чанкая Атакан
Билазер Хайрулла
 
46'
Македа Федерико
Хадзийованнис Анастасиос
 
46'
 
Ван де Стрек Сандер
Джехезкель Сагив
61'
Соу Али
 
70'
0:3
Букса Адам
(Ешильюрт Эрдоган)
71'
 
Ассомбалонга Бритт
Букса Адам
72'
 
Акьоль Уфук
Сафури Рамиз
73'
Сепас Реналдо
Родригес Гарри
 
80'
Гюнерен Али Каан
Джигерджи Толга
 
85'
0:4
Ассомбалонга Бритт
87'
 
Йылмаз Мерт
Балчи Бюньямин
87'
 
Бильсель Эге
Шарич Дарио

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 9
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Гикевич
Рафал
77
Билазер
Хайрулла
26
Радакович
Урош
18
Муякич
Нихад
5
Ганоушек
Матей
30
Джигерджи
Толга
10
Бекироглу
Эфкан
11
Родригес
Гарри
8
Педринью
V
7
Хадзийованнис
Анастасиос
22
Соу
Али
1
Лейте
Элтон
7
Балчи
Бюньямин
89
Сари
Вейсел
21
Топрак
Омер
17
Ешильюрт
Эрдоган
6
Ракип
Эрдаль
8
Шарич
Дарио
29
Джехезкель
Сагив
16
Сафури
Рамиз
10
Ларссон
Сэм
9
Букса
Адам
Анкарагюджю
4-2-3-1
Антальяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Анкарагюджю
Антальяспор

6 матчей

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
33.3%
8 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

17 матчей

17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

5.9%
41.2%
52.9%
1 победа 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

С
1:1
С
0:2
С
1:0
С
1:0
С
0:1
С
2:2
С
2:4
С
0:1
С
0:3
С
1:0
С
2:3
С
2:2
С
2:2
С
1:0
С
1:0
С
0:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

0.78
1.25

Среднее время на гол

115
72

Всего голов

10
13

Голов в среднем за матч

1.25
1.44

Среднее время на гол

72
62

Всего голов

17
23

Голов в среднем за матч

1
1.35

Тотал матчей

2.5
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

90
66

Бомбардиры внутри турнира

Анкарагюджю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бекироглу Эфкан 4 0.33
Джигерджи Толга 3 (1) 0.25
Сепас Реналдо 3 0.25
Соу Али 2 0.17
Баич Риад 2 0.17
Родригес Гарри 1 0.08
Моруцан Олимпиу 1 0.08
Македа Федерико 1 0.08
Педринью V 1 0.08
Ганоушек Матей 0 0
Тюркмен Джем 0 0
Антальяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Букса Адам 5 0.42
Джехезкель Сагив 5 0.42
Ларссон Сэм 2 0.17
Шарич Дарио 2 0.17
Вурал Гюрай 1 0.08
Ван де Стрек Сандер 1 0.08
Ассомбалонга Бритт 1 0.08
Бютюки Зюмер 0 0
Ешильюрт Эрдоган 0 0
Ракип Эрдаль 0 0
Сафури Рамиз 0 0
Хольтманн Геррит 0 0
Балчи Бюньямин 0 0

Карточки

Анкарагюджю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Радакович Урош 3 0
Джигерджи Толга 2 0
Муякич Нихад 2 0
Моруцан Олимпиу 2 0
Четин Мерт 2 0
Соу Али 1 0
Педринью V 1 0
Билазер Хайрулла 1 0
Гюнерен Али Каан 1 0
Джоканович Андрей 1 0
Антальяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ассомбалонга Бритт 3 0
Вурал Гюрай 3 0
Ракип Эрдаль 3 0
Букса Адам 3 0
Джехезкель Сагив 2 0
Шарич Дарио 2 0
Топрак Омер 1 0
Сари Вейсел 1 0
Ешильюрт Эрдоган 1 0
Ван де Стрек Сандер 1 0
Хольтманн Геррит 1 0
Акьоль Уфук 1 0
Балчи Бюньямин 1 0
Калузиньски Якуб 1 0

Результаты матчей

Анкарагюджю
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Антальяспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
3
Анкарагюджю
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Антальяспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

7
8
Анкарагюджю
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Антальяспор
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

9
11

Голы по времени матча

Забито

7
9
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
14%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
2
29%
2
22%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
1
14%
1
14%
1-15
3
43%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Забито

12
8
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
8%
1
13%
1-15
2
17%
2
25%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
3
25%
3
38%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
2
17%
1
13%
76-90

Пропущено

11
6
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
1
9%
2
33%
31-45
1
9%
2
33%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
2
33%
76-90

Забито

19
17
6 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
2
11%
3
18%
1-15
2
11%
3
18%
16-30
2
11%
2
12%
31-45
5
26%
5
29%
29%
46-60
5
26%
2
12%
61-75
3
16%
2
12%
76-90

Пропущено

18
13
10 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
3
17%
1
8%
1-15
6
33%
1
8%
16-30
1
6%
4
31%
31-45
2
11%
3
23%
46-60
4
22%
1
8%
61-75
2
11%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Анкарагюджю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Истанбул Башакшехир - Анкарагюджю 3:3 Анкарагюджю - Аргуван Беледиеспор 2:0 Анкарагюджю - Самсунспор 2:0 Истанбулспор - Анкарагюджю 2:1
Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Анкарагюджю - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:1 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Анкарагюджю - Карагумрук 1:0 Пендикспор - Анкарагюджю 2:3 Анкарагюджю - Адана Демирспор 1:2 Кайсериспор - Анкарагюджю 0:1 Анкарагюджю - Галатасарай 1:4 Анкарагюджю - Истанбул Башакшехир 2:2 Умраниеспор - Анкарагюджю 1:2
Антальяспор
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Антальяспор - Бешикташ 3:2 Антальяспор - 52 Ордуспор 3:0 Антальяспор - Истанбул Башакшехир 1:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0
Антальяспор - Галатасарай 0:2 Истанбулспор - Антальяспор 1:2 Антальяспор - Самсунспор 2:0 Фенербахче - Антальяспор 3:2 Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Сивасспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Хатайспор - Антальяспор 2:1 Истанбулспор - Антальяспор 1:1 Пендикспор - Антальяспор 1:1 Антальяспор - Сивасспор 0:2 Антальяспор - Ризеспор 0:0 Антальяспор - Аланьяспор 2:1 Антальяспор - Башакшехир 2:1 Гиресунспор - Антальяспор 2:0

Результаты матчей

Анкарагюджю
Антальяспор

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:4
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
3:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
3
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Анкарагюджю
Антальяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
3
3
2
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
3
5
7
1.5
5
7
3
9
2.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 11 10 1 0 21 - 6 31
2.
Фенербахче
 Заявка 11 10 0 1 31 - 8 30
3.
Трабзонспор
 Заявка 12 7 1 4 21 - 14 22
4.
Адана Демирспор
 Заявка 11 6 3 2 23 - 12 21
5.
Бешикташ
 Заявка 11 6 1 4 17 - 14 19
6.
Кайсериспор
 Заявка 11 5 4 2 13 - 10 19
7.
Касымпаша
 Заявка 11 5 3 3 18 - 19 18
8.
Антальяспор
 Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
9.
Ризеспор
 Заявка 11 4 2 5 10 - 17 14
10.
Хатайспор
 Заявка 11 3 5 3 18 - 15 14
11.
Сивасспор
 Заявка 11 3 5 3 13 - 14 14
12.
Анкарагюджю
 Заявка 12 3 4 5 18 - 19 13
13.
Газиантеп
 Заявка 11 4 0 7 9 - 17 12
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 11 2 5 4 10 - 10 11
15.
Аланьяспор
 Заявка 11 2 4 5 9 - 14 10
16.
Пендикспор
 Заявка 11 2 4 5 14 - 25 10
17.
Коньяспор
 Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
19.
Самсунспор
 Заявка 11 2 2 7 9 - 18 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 11 1 2 8 9 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 6 6 0 0 17 - 3 18
2.
Галатасарай
 Заявка 5 5 0 0 12 - 5 15
3.
Фенербахче
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
4.
Трабзонспор
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
5.
Кайсериспор
 Заявка 6 4 2 0 8 - 2 14
6.
Бешикташ
 Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
7.
Антальяспор
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
8.
Касымпаша
 Заявка 6 3 1 2 10 - 12 10
9.
Газиантеп
 Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
10.
Хатайспор
 Заявка 5 2 2 1 10 - 8 8
11.
Ризеспор
 Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
12.
Аланьяспор
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
13.
Анкарагюджю
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
14.
Самсунспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 3 2 5 - 5 6
16.
Коньяспор
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
18.
Истанбулспор
 Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
19.
Сивасспор
 Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
20.
Пендикспор
 Заявка 5 0 2 3 5 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 6 5 1 0 9 - 1 16
2.
Фенербахче
 Заявка 5 5 0 0 11 - 0 15
3.
Сивасспор
 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
4.
Касымпаша
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
5.
Пендикспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 10 8
6.
Антальяспор
 Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
7.
Трабзонспор
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
8.
Бешикташ
 Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
9.
Ризеспор
 Заявка 6 2 0 4 7 - 15 6
10.
Хатайспор
 Заявка 6 1 3 2 8 - 7 6
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
12.
Кайсериспор
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
13.
Анкарагюджю
 Заявка 6 1 2 3 11 - 12 5
14.
Коньяспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
15.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 1 2 3 2 - 7 5
16.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
17.
Газиантеп
 Заявка 6 1 0 5 3 - 11 3
18.
Аланьяспор
 Заявка 5 0 2 3 1 - 7 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
20.
Самсунспор
 Заявка 6 0 1 5 4 - 12 1
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 10 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 10 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 8 (1)
Касымпаша Кара Айтач 7 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Трабзонспор Менди Батиста 1 4
Аланьяспор Оздемир Юсуф 5
Газиантеп Соялп Фуркан 1 3
Бешикташ Хаджиахметович Амир 1 3
Весь список
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