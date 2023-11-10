Тур: 11.
2:0
Конец матча
0'
39' Желтая карточкаМэтьюз Адам
1:0
65' ГолКастель Серхио
2:0
90' ГолКоррейя Андерсон
90' Желтая карточкаАрболеда Иван
90'+9
Ход матча
39'
65'
1:0
90'
2:0
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Тиун УссейнуПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Уорис МаджидНападающий
-
21 Гассама СекуНападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Гальего Дэвид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Баширу ФуадПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Лойзу ЛойзосПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
-
17 Лекьякс ЯнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Софронис Августис
История личных встреч
Анортосис
Омония Никосия
22 матча
54.5%
45.5%
12 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
22.7%
81.8%
5 побед 18 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
63.6%
12 побед 14 ничьих 0 побед
39 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 9 ничьих 30 побед
Первый тайм
41%
59%
0 побед 16 ничьих 22 победы
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 12 ничьих 23 победы
61 матч
19.7%
31.1%
49.2%
12 побед 19 ничьих 30 побед
Первый тайм
8.2%
55.7%
36.1%
5 побед 34 ничьи 22 победы
Второй тайм
19.7%
42.6%
37.7%
12 побед 26 ничьих 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
30
22
Голов в среднем за матч
1.03
0.69
Среднее время на гол
87
130
Всего голов
51
41
Голов в среднем за матч
1.59
1.41
Среднее время на гол
56
63
Всего голов
81
63
Голов в среднем за матч
1.33
1.03
Тотал матчей
2.5
51
Больше 84%
Меньше 16%
10
44
Больше 72%
Меньше 28%
17
26
Больше 43%
Меньше 57%
35
15
Больше 25%
Меньше 75%
46
5
Больше 8%
Меньше 92%
56
2
Больше 3%
Меньше 97%
59
1
Больше 2%
Меньше 98%
60
Среднее время на гол
67
87
Бомбардиры внутри турнира
Анортосис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кастель Серхио
|5
|0.45
|Герреро Мигель
|5 (2)
|0.45
|Jose M.F. Moreno Chico3
|3
|0.27
|Элдер Феррейра
|3 (1)
|0.27
|Коррейя Андерсон
|1
|0.09
|Гассама Секу
|1
|0.09
|Тиун Уссейну
|1
|0.09
|Феррер Сальвадор
|1
|0.09
|Dimitrianos Tzouliou
|1
|0.09
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Семедо Вилли
|6
|0.55
|Какулис Андроникос
|6
|0.55
|Сиприано Маркос Робсон
|2
|0.18
|Симич Велько
|1
|0.09
|Лойзу Лойзос
|1
|0.09
|Saidou Alioum
|1
|0.09
|Безус Роман
|1 (1)
|0.09
|Ансарифард Карим
|1 (1)
|0.09
Карточки
Анортосис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Техера Серхио
|3
|0
|Каргас Яннис
|3
|0
|Элдер Феррейра
|3
|0
|Арболеда Иван
|2
|0
|Jose M.F. Moreno Chico3
|2
|0
|Danil Paroutis
|2
|0
|Корреа Павлос
|0
|1
|Уорис Маджид
|1
|0
|Ваге Мусса
|1
|0
|Иоанну Михалис
|1
|0
|Тиун Уссейну
|1
|0
|Кастель Серхио
|1
|0
|Феррер Сальвадор
|1
|0
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Безус Роман
|3
|0
|Ансарифард Карим
|3
|0
|Кусулос Янис
|3
|0
|Симич Велько
|1
|1
|Мэтьюз Адам
|2
|0
|Какулис Андроникос
|2
|0
|Харалампус Харалампос
|2
|0
|Баширу Фуад
|0
|1
|Сиприано Маркос Робсон
|0
|1
|Лекьякс Ян
|1
|0
|Фабиано Фрейтас
|1
|0
|Ланг Адам
|1
|0
|Кассама Морету
|1
|0
|Семедо Вилли
|1
|0
|Saidou Alioum
|1
|0
Результаты матчей
Анортосис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Омония Никосия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
6
3
Анортосис
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Омония Никосия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
10
11
Анортосис
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Омония Никосия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
16
14
Голы по времени матча
Забито
11
8
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
4
36%
1
13%
61-75
2
18%
3
38%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
3
38%
2
33%
76-90
Забито
10
11
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
10%
2
18%
1-15
5
50%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
30%
3
27%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
2
25%
76-90
Забито
21
19
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
1
5%
4
21%
1-15
5
24%
2
11%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
4
19%
3
16%
61-75
5
24%
6
32%
76-90
Пропущено
11
14
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
27%
1
7%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
4
29%
61-75
4
36%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Анортосис
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Пафос - Анортосис 1:0 Анортосис - Закакиу 1:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Анортосис - Арис Лимасол 2:3
АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Анортосис - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - Анортосис 1:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2 Отеллос - Анортосис 0:2 Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Анортосис - Эносис 1:0 Кармиотисса - Анортосис 1:2 Акритас Хлоракас - Анортосис 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 2:0 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 4:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:5 Эносис - Анортосис 0:0
Омония Никосия
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Омония Никосия - Аполлон 2:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 Пафос - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Отеллос 1:2
Омония Никосия - Закакиу 3:3 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1 Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0 Омония Никосия - Габала 4:1 Габала - Омония Никосия 2:3 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Радомяк Радом 4:1 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Гурник Ленчна - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2
Результаты матчей
Анортосис
Омония Никосия
Точный счет
1:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:2
2 раза 40%
1:3
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Анортосис
Омония Никосия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
41
32
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
83
83
83
38
47
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|АЕК Ларнака
|Фран Соль
|9
|Этникос Ахна
|Элиа Мариос
|7
|Омония Никосия
|Семедо Вилли
|6
|Омония Никосия
|Какулис Андроникос
|6
|Пафос
|Жайро
|6
|Неа Саламина
|Тчаха Серж
|1 4
|Неа Саламина
|Бехарано Данни
|5
|Этникос Ахна
|Де Ириондо Мануэль
|5
|Пафос
|Бочкай Петар
|5
|АЕЛ Лимасол
|Марш Джордж
|5