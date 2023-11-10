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  3. Кипр
  4. Первый дивизион 2023-2024
Тур: 11.
Анортосис
2:0
Конец матча
Омония Никосия
0'
39' Желтая карточка
Мэтьюз Адам
1:0
65' Гол
Кастель Серхио
2:0
90' Гол
Коррейя Андерсон
90' Желтая карточка
Арболеда Иван
90'+9
Анортосис
Омония Никосия

История личных встреч

Анортосис
Омония Никосия

22 матча

54.5%
45.5%
12 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

22.7%
81.8%
5 побед 18 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
63.6%
12 побед 14 ничьих 0 побед

39 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 9 ничьих 30 побед

Первый тайм

41%
59%
0 побед 16 ничьих 22 победы

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 12 ничьих 23 победы

61 матч

19.7%
31.1%
49.2%
12 побед 19 ничьих 30 побед

Первый тайм

8.2%
55.7%
36.1%
5 побед 34 ничьи 22 победы

Второй тайм

19.7%
42.6%
37.7%
12 побед 26 ничьих 23 победы

История матчей

ПД
4:1
ПД
2:0
ТМК
2:0
К
1:1
К
0:2
ПД
1:1
ПД
0:1
С
1:1
ПД
0:2
ПД
0:0
ПД
3:0
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
1:1
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
1:2
ПД
1:1
ПД
4:3
ПД
2:0
ПД
2:2
ПД
2:0
ПД
0:3
ПД
3:0
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
2:1
ПД
1:3
ПД
2:1
ПД
3:2
ПД
1:2
ПД
3:1
ПД
3:2
ПД
3:1
ПД
4:0
ПД
0:0
КК
0:2
КК
4:0
ПД
1:3
ПД
2:0
ПД
0:4
ПД
1:2
ПД
0:1
ПД
0:1
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
0:0
ПД
1:0
ПД
2:4
ПД
1:1
ПД
1:3
ПД
1:1
ПД
1:0
ПД
1:2
ПД
4:0
ПД
0:0
ПД
0:0
ПД
2:0
ПД
1:1

Голы

Всего голов

30
22

Голов в среднем за матч

1.03
0.69

Среднее время на гол

87
130

Всего голов

51
41

Голов в среднем за матч

1.59
1.41

Среднее время на гол

56
63

Всего голов

81
63

Голов в среднем за матч

1.33
1.03

Тотал матчей

2.5
51
Больше 84%
Меньше 16%
10
44
Больше 72%
Меньше 28%
17
26
Больше 43%
Меньше 57%
35
15
Больше 25%
Меньше 75%
46
5
Больше 8%
Меньше 92%
56
2
Больше 3%
Меньше 97%
59
1
Больше 2%
Меньше 98%
60

Среднее время на гол

67
87

Бомбардиры внутри турнира

Анортосис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кастель Серхио 5 0.45
Герреро Мигель 5 (2) 0.45
Jose M.F. Moreno Chico3 3 0.27
Элдер Феррейра 3 (1) 0.27
Коррейя Андерсон 1 0.09
Гассама Секу 1 0.09
Тиун Уссейну 1 0.09
Феррер Сальвадор 1 0.09
Dimitrianos Tzouliou 1 0.09
Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Семедо Вилли 6 0.55
Какулис Андроникос 6 0.55
Сиприано Маркос Робсон 2 0.18
Симич Велько 1 0.09
Лойзу Лойзос 1 0.09
Saidou Alioum 1 0.09
Безус Роман 1 (1) 0.09
Ансарифард Карим 1 (1) 0.09

Карточки

Анортосис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Техера Серхио 3 0
Каргас Яннис 3 0
Элдер Феррейра 3 0
Арболеда Иван 2 0
Jose M.F. Moreno Chico3 2 0
Danil Paroutis 2 0
Корреа Павлос 0 1
Уорис Маджид 1 0
Ваге Мусса 1 0
Иоанну Михалис 1 0
Тиун Уссейну 1 0
Кастель Серхио 1 0
Феррер Сальвадор 1 0
Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Безус Роман 3 0
Ансарифард Карим 3 0
Кусулос Янис 3 0
Симич Велько 1 1
Мэтьюз Адам 2 0
Какулис Андроникос 2 0
Харалампус Харалампос 2 0
Баширу Фуад 0 1
Сиприано Маркос Робсон 0 1
Лекьякс Ян 1 0
Фабиано Фрейтас 1 0
Ланг Адам 1 0
Кассама Морету 1 0
Семедо Вилли 1 0
Saidou Alioum 1 0

Результаты матчей

Анортосис
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Омония Никосия
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
3
Анортосис
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Омония Никосия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

10
11
Анортосис
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Омония Никосия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

16
14

Голы по времени матча

Забито

11
8
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
0
0%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
1
13%
46-60
4
36%
1
13%
61-75
2
18%
3
38%
76-90

Пропущено

8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
3
38%
2
33%
76-90

Забито

10
11
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
10%
2
18%
1-15
5
50%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
1
10%
1
9%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
30%
3
27%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Забито

21
19
9 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
1
5%
4
21%
1-15
5
24%
2
11%
16-30
3
14%
2
11%
31-45
3
14%
2
11%
46-60
4
19%
3
16%
61-75
5
24%
6
32%
76-90

Пропущено

11
14
4 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
3
27%
1
7%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
4
29%
61-75
4
36%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Анортосис
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Пафос - Анортосис 1:0 Анортосис - Закакиу 1:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:2 Анортосис - Арис Лимасол 2:3
АЕЛ Лимасол - Анортосис 1:3 Анортосис - АПОЭЛ 1:1 Кармиотисса - Анортосис 1:3 Анортосис - Неа Саламина 2:2 Отеллос - Анортосис 0:2 Анортосис - Этникос Ахна 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 0:0 Неа Саламина - Анортосис 0:4 Анортосис - Эносис 1:0 Кармиотисса - Анортосис 1:2 Акритас Хлоракас - Анортосис 3:1 Анортосис - АЕЛ Лимасол 2:0 Неа Саламина - Анортосис 0:2 Анортосис - Олимпиакос Никосия 4:1 Докса Катокопия - Анортосис 0:5 Эносис - Анортосис 0:0
Омония Никосия
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Омония Никосия - Аполлон 2:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:0 Пафос - Омония Никосия 0:2 Омония Никосия - Отеллос 1:2
Омония Никосия - Закакиу 3:3 Докса Катокопия - Омония Никосия 1:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 2:2 АЕЛ Лимасол - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АПОЭЛ 2:1 Кармиотисса - Омония Никосия 3:3 Омония Никосия - Неа Саламина 4:0 Мидтьюлланн - Омония Никосия 5:1 Омония Никосия - Мидтьюлланн 1:0 Омония Никосия - Габала 4:1 Габала - Омония Никосия 2:3 Арис Лимасол - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Радомяк Радом 4:1 Омония Никосия - Тренчин 1:1 Гурник Ленчна - Омония Никосия 0:0 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:2

Результаты матчей

Анортосис
Омония Никосия

Точный счет

1:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
1:3
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Анортосис
Омония Никосия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
5
1
1
5
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
4
1
1.5
3
2
2
3
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
3
8
3
1.5
8
3
3
8
2.5
4
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арис Лимасол
 10 7 2 1 20 - 8 23
2.
АПОЭЛ
 10 7 2 1 18 - 6 23
3.
Анортосис
 11 6 3 2 21 - 11 21
4.
Пафос
 10 6 2 2 19 - 6 20
5.
Омония Никосия
 11 5 5 1 21 - 12 20
6.
Аполлон
 10 5 3 2 16 - 8 18
7.
Неа Саламина
 10 4 3 3 16 - 14 15
8.
АЕЛ Лимасол
 10 4 1 5 12 - 16 13
9.
АЕК Ларнака
 10 3 4 3 17 - 16 13
10.
Этникос Ахна
 10 3 3 4 15 - 21 12
11.
Закакиу
 10 2 3 5 15 - 27 9
12.
Отеллос
 10 1 3 6 9 - 14 6
13.
Кармиотисса
 10 0 2 8 6 - 24 2
14.
Докса Катокопия
 10 0 0 10 3 - 25 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пафос
 6 4 1 1 11 - 3 13
2.
Арис Лимасол
 6 4 1 1 9 - 4 13
3.
Омония Никосия
 6 3 3 0 13 - 6 12
4.
Неа Саламина
 4 3 1 0 9 - 2 10
5.
Этникос Ахна
 4 3 1 0 7 - 1 10
6.
АПОЭЛ
 4 3 1 0 8 - 2 10
7.
Аполлон
 5 3 1 1 8 - 4 10
8.
АЕЛ Лимасол
 5 3 1 1 9 - 8 10
9.
Анортосис
 6 2 3 1 11 - 8 9
10.
АЕК Ларнака
 5 2 2 1 14 - 11 8
11.
Закакиу
 6 1 1 4 5 - 18 4
12.
Кармиотисса
 4 0 2 2 5 - 8 2
13.
Отеллос
 4 0 0 4 2 - 7 0
14.
Докса Катокопия
 6 0 0 6 2 - 13 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АПОЭЛ
 6 4 1 1 10 - 4 13
2.
Анортосис
 5 4 0 1 10 - 3 12
3.
Арис Лимасол
 4 3 1 0 11 - 4 10
4.
Аполлон
 5 2 2 1 8 - 4 8
5.
Омония Никосия
 5 2 2 1 8 - 6 8
6.
Пафос
 4 2 1 1 8 - 3 7
7.
Отеллос
 6 1 3 2 7 - 7 6
8.
Закакиу
 4 1 2 1 10 - 9 5
9.
АЕК Ларнака
 5 1 2 2 3 - 5 5
10.
Неа Саламина
 6 1 2 3 7 - 12 5
11.
АЕЛ Лимасол
 5 1 0 4 3 - 8 3
12.
Этникос Ахна
 6 0 2 4 8 - 20 2
13.
Докса Катокопия
 4 0 0 4 1 - 12 0
14.
Кармиотисса
 6 0 0 6 1 - 16 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
АЕК Ларнака Фран Соль 9
Этникос Ахна Элиа Мариос 7
Омония Никосия Семедо Вилли 6
Омония Никосия Какулис Андроникос 6
Пафос Жайро 6
Весь список

Топ нарушителей
Неа Саламина Тчаха Серж 1 4
Неа Саламина Бехарано Данни 5
Этникос Ахна Де Ириондо Мануэль 5
Пафос Бочкай Петар 5
АЕЛ Лимасол Марш Джордж 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 50'
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    • 39'
      Мэтьюз Адам получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Анортосис 2:0 Омония Никосия онлайн

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