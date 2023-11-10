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  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Трабзонспор
2:1
Конец матча
Коньяспор
0'
1:0
59' Гол
Онуачу Пол
71' Желтая карточка
Демирбаг Адиль
1:1
77' Гол
Андреасен Лука
2:1
85' Гол
Онуачу Пол
90' Желтая карточка
Онуачу Пол
90' Желтая карточка
Дикмен Сонер
90' Желтая карточка
Кальво Франсиско
90'+7

Ход матча

46'
Бакасетас Тасос
Оздемир Берат
 
59'
Онуачу Пол
1:0
68'
 
Оливейра Нелсон
Чикалеши Сокол
68'
 
Андреасен Лука
Мурич Роберт
69'
Трезеге
Вишча Эдин
 
71'
 
Демирбаг Адиль
76'
 
Паш Бруно
Огюз Ахмет
77'
1:1
Андреасен Лука
(Оливейра Нелсон)
82'
Дестан Энис
Бания Раян
 
85'
Онуачу Пол
(Дестан Энис)
2:1
89'
 
Малли Юнус
Чикылдэу Александру
89'
 
Караель Джебраил
Язгылы Угурджан
90'
Бенкович Филип
Айдин Мехмет
 
90'
Онуачу Пол
 
90'
 
Дикмен Сонер
90'
 
Кальво Франсиско

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 8
  • 5 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Чакыр
Угурджан
50
Айдин
Мехмет
2
Бания
Раян
24
Денсвил
Стефано
19
Стрюгер-Ларсен
Йенс
6
Менди
Батиста
5
Оздемир
Берат
29
Пепе
Николя
10
Эмюр
Абдулкадир
7
Вишча
Эдин
30
Онуачу
Пол
61
Бернардони
Поль
22
Огюз
Ахмет
4
Демирбаг
Адиль
15
Кальво
Франсиско
3
Субаши
Ясир
5
Язгылы
Угурджан
6
Дикмен
Сонер
7
Мурич
Роберт
8
Чикылдэу
Александру
70
Морено
Марлос
17
Чикалеши
Сокол
Трабзонспор
4-2-3-1
Коньяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Трабзонспор
Коньяспор

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 9 ничьих 7 побед

29 матчей

41.4%
31%
27.6%
12 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

24.1%
55.2%
20.7%
7 побед 16 ничьих 6 побед

Второй тайм

31%
44.8%
24.2%
9 побед 13 ничьих 7 побед

История матчей

С
2:1
С
2:2
С
2:1
С
2:2
С
1:1
С
3:1
С
3:4
С
0:1
С
2:2
С
3:0
С
2:2
К
1:1
К
1:0
С
2:1
С
1:1
К
1:0
К
0:0
С
1:0
С
2:0
С
1:2
С
1:0
С
3:2
С
0:0
С
2:0
С
1:0
С
1:2
С
0:1
С
2:3
С
1:0

Голы

Всего голов

25
15

Голов в среднем за матч

1.79
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.2
1.07

Среднее время на гол

75
84

Всего голов

43
30

Голов в среднем за матч

1.48
1.03

Тотал матчей

2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

60
87

Бомбардиры внутри турнира

Трабзонспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Онуачу Пол 6 0.5
Бакасетас Тасос 3 (1) 0.25
Вишча Эдин 2 0.17
Барди Энис 2 0.17
Дестан Энис 2 0.17
Денсвил Стефано 1 0.08
Пепе Николя 1 0.08
Бенкович Филип 1 0.08
Оздемир Берат 1 0.08
Гюрпюз Гёктан 1 0.08
Эмюр Абдулкадир 0 0
Фунтас Таксиархис 0 0
Трезеге 0 0
Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 4 (2) 0.33
Андреасен Лука 2 0.17
Хауберт Гильерме 1 0.08
Мурич Роберт 1 0.08
Огюз Ахмет 1 0.08
Морено Марлос 1 0.08
Язгылы Угурджан 1 0.08
Оливейра Нелсон 0 0
Михаляк Конрад 0 0

Карточки

Трабзонспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Менди Батиста 4 1
Элмалы Эврен Эрен 4 0
Бакасетас Тасос 3 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 2 0
Чакыр Угурджан 2 0
Вишча Эдин 1 0
Курбелис Димитрис 1 0
Барди Энис 1 0
Онуачу Пол 1 0
Эмюр Абдулкадир 1 0
Хасполат Догукан 1 0
Бания Раян 1 0
Дестан Энис 1 0
Айдин Мехмет 1 0
Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Огюз Ахмет 4 0
Демирбаг Адиль 2 1
Кальво Франсиско 3 0
Юлгюн Огулджан 1 1
Паш Бруно 2 0
Оливейра Нелсон 1 0
Чикалеши Сокол 1 0
Морено Марлос 1 0
Андреасен Лука 1 0
Дикмен Сонер 1 0
Демиртапа Кархаман 1 0
Караель Джебраил 1 0

Результаты матчей

Трабзонспор
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Коньяспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
4
Трабзонспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Коньяспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

8
4
Трабзонспор
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Коньяспор
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

10
8

Голы по времени матча

Забито

10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
2
20%
2
40%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
20%
76-90

Пропущено

6
10
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
5
50%
76-90

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
1
10%
3
43%
76-90

Пропущено

9
7
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
5
56%
3
43%
76-90

Забито

20
12
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
4
20%
0
0%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
3
15%
3
25%
31-45
4
20%
3
25%
46-60
3
15%
1
8%
61-75
3
15%
4
33%
76-90

Пропущено

15
17
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
0
0%
2
12%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
4
24%
46-60
3
20%
2
12%
61-75
6
40%
8
47%
76-90

Результаты последних матчей

Трабзонспор
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0
Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Трабзон ФК - Трабзонспор 0:5 Трабзонспор - АЕК 1:3 Триглав Крань - Трабзонспор 0:4 Трабзонспор - Работнички 4:1 Трабзонспор - Целе 2:2 Фехервар - Трабзонспор 2:2 Трабзонспор - Хайдук 0:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Аланьяспор 5:1
Коньяспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Коньяспор - Эрбаспор 3:0 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Пендикспор 1:2
Хатайспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2 Коньяспор - Генчлербирлиги 2:0 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Газиантеп 2:0 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Коньяспор - Сабаил 0:2 Аланьяспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Самсунспор 3:2 Бешикташ - Коньяспор 3:3 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0

Результаты матчей

Трабзонспор
Коньяспор

Точный счет

1:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
1
9 раз 75%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Трабзонспор
Коньяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
1
5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
2
4
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
7
5
1.5
1
11
3
9
2.5
1
11
3.5
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 11 10 1 0 21 - 6 31
2.
Фенербахче
 Заявка 11 10 0 1 31 - 8 30
3.
Трабзонспор
 Заявка 12 7 1 4 21 - 14 22
4.
Адана Демирспор
 Заявка 11 6 3 2 23 - 12 21
5.
Бешикташ
 Заявка 11 6 1 4 17 - 14 19
6.
Кайсериспор
 Заявка 11 5 4 2 13 - 10 19
7.
Касымпаша
 Заявка 11 5 3 3 18 - 19 18
8.
Антальяспор
 Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
9.
Ризеспор
 Заявка 11 4 2 5 10 - 17 14
10.
Хатайспор
 Заявка 11 3 5 3 18 - 15 14
11.
Сивасспор
 Заявка 11 3 5 3 13 - 14 14
12.
Анкарагюджю
 Заявка 12 3 4 5 18 - 19 13
13.
Газиантеп
 Заявка 11 4 0 7 9 - 17 12
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 11 2 5 4 10 - 10 11
15.
Аланьяспор
 Заявка 11 2 4 5 9 - 14 10
16.
Пендикспор
 Заявка 11 2 4 5 14 - 25 10
17.
Коньяспор
 Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
19.
Самсунспор
 Заявка 11 2 2 7 9 - 18 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 11 1 2 8 9 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 6 6 0 0 17 - 3 18
2.
Галатасарай
 Заявка 5 5 0 0 12 - 5 15
3.
Фенербахче
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
4.
Трабзонспор
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
5.
Кайсериспор
 Заявка 6 4 2 0 8 - 2 14
6.
Бешикташ
 Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
7.
Антальяспор
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
8.
Касымпаша
 Заявка 6 3 1 2 10 - 12 10
9.
Газиантеп
 Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
10.
Хатайспор
 Заявка 5 2 2 1 10 - 8 8
11.
Ризеспор
 Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
12.
Аланьяспор
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
13.
Анкарагюджю
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
14.
Самсунспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 3 2 5 - 5 6
16.
Коньяспор
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
18.
Истанбулспор
 Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
19.
Сивасспор
 Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
20.
Пендикспор
 Заявка 5 0 2 3 5 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 6 5 1 0 9 - 1 16
2.
Фенербахче
 Заявка 5 5 0 0 11 - 0 15
3.
Сивасспор
 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
4.
Касымпаша
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
5.
Пендикспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 10 8
6.
Антальяспор
 Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
7.
Трабзонспор
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
8.
Бешикташ
 Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
9.
Ризеспор
 Заявка 6 2 0 4 7 - 15 6
10.
Хатайспор
 Заявка 6 1 3 2 8 - 7 6
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
12.
Кайсериспор
 Заявка 5 1 2 2 5 - 8 5
13.
Анкарагюджю
 Заявка 6 1 2 3 11 - 12 5
14.
Коньяспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
15.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 1 2 3 2 - 7 5
16.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
17.
Газиантеп
 Заявка 6 1 0 5 3 - 11 3
18.
Аланьяспор
 Заявка 5 0 2 3 1 - 7 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
20.
Самсунспор
 Заявка 6 0 1 5 4 - 12 1
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 10 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 10 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 8 (1)
Касымпаша Кара Айтач 7 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Трабзонспор Менди Батиста 1 4
Аланьяспор Оздемир Юсуф 5
Газиантеп Соялп Фуркан 1 3
Бешикташ Хаджиахметович Амир 1 3
Весь список
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