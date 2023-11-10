Тур: 12. Стадион: Спортивный комплекс Сенол Гюнес.
2:1
Конец матча
0'
1:0
59' ГолОнуачу Пол
71' Желтая карточкаДемирбаг Адиль
1:1
77' ГолАндреасен Лука
2:1
85' ГолОнуачу Пол
90' Желтая карточкаОнуачу Пол
90' Желтая карточкаДикмен Сонер
90' Желтая карточкаКальво Франсиско
90'+7
Ход матча
59'
1:0
69'
71'
76'
77'
85'
2:1
90'
90'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
Прогноз на матч от Liveresult
50
Айдин
Мехмет
29
Пепе
Николя
30
Онуачу
Пол
- Основной состав
- Вратарь
-
50 Айдин МехметЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Пепе НиколяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Онуачу ПолНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Гюнеш УмутПолузащитник
-
27 ТрезегеПолузащитник
-
73 Бослук АрифПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Шен КеремПолузащитник
-
94 Дестан ЭнисНападающий
-
Главный тренер: Авчи Абдулла
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Огюз АхметЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Рак НикоПолузащитник
-
23 Паш БруноПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Малли ЮнусПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Hakan Keles
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Трабзонспор
Коньяспор
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 9 ничьих 7 побед
29 матчей
41.4%
31%
27.6%
12 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
24.1%
55.2%
20.7%
7 побед 16 ничьих 6 побед
Второй тайм
31%
44.8%
24.2%
9 побед 13 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
15
Голов в среднем за матч
1.79
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.2
1.07
Среднее время на гол
75
84
Всего голов
43
30
Голов в среднем за матч
1.48
1.03
Тотал матчей
2.5
27
Больше 93%
Меньше 7%
2
19
Больше 66%
Меньше 34%
10
14
Больше 48%
Меньше 52%
15
8
Больше 28%
Меньше 72%
21
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
60
87
Бомбардиры внутри турнира
Трабзонспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Онуачу Пол
|6
|0.5
|Бакасетас Тасос
|3 (1)
|0.25
|Вишча Эдин
|2
|0.17
|Барди Энис
|2
|0.17
|Дестан Энис
|2
|0.17
|Денсвил Стефано
|1
|0.08
|Пепе Николя
|1
|0.08
|Бенкович Филип
|1
|0.08
|Оздемир Берат
|1
|0.08
|Гюрпюз Гёктан
|1
|0.08
|Эмюр Абдулкадир
|0
|0
|Фунтас Таксиархис
|0
|0
|Трезеге
|0
|0
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чикалеши Сокол
|4 (2)
|0.33
|Андреасен Лука
|2
|0.17
|Хауберт Гильерме
|1
|0.08
|Мурич Роберт
|1
|0.08
|Огюз Ахмет
|1
|0.08
|Морено Марлос
|1
|0.08
|Язгылы Угурджан
|1
|0.08
|Оливейра Нелсон
|0
|0
|Михаляк Конрад
|0
|0
Карточки
Трабзонспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Менди Батиста
|4
|1
|Элмалы Эврен Эрен
|4
|0
|Бакасетас Тасос
|3
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|2
|0
|Чакыр Угурджан
|2
|0
|Вишча Эдин
|1
|0
|Курбелис Димитрис
|1
|0
|Барди Энис
|1
|0
|Онуачу Пол
|1
|0
|Эмюр Абдулкадир
|1
|0
|Хасполат Догукан
|1
|0
|Бания Раян
|1
|0
|Дестан Энис
|1
|0
|Айдин Мехмет
|1
|0
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Огюз Ахмет
|4
|0
|Демирбаг Адиль
|2
|1
|Кальво Франсиско
|3
|0
|Юлгюн Огулджан
|1
|1
|Паш Бруно
|2
|0
|Оливейра Нелсон
|1
|0
|Чикалеши Сокол
|1
|0
|Морено Марлос
|1
|0
|Андреасен Лука
|1
|0
|Дикмен Сонер
|1
|0
|Демиртапа Кархаман
|1
|0
|Караель Джебраил
|1
|0
Результаты матчей
Трабзонспор
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Коньяспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
4
Трабзонспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Коньяспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
8
4
Трабзонспор
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Коньяспор
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
10
8
Голы по времени матча
Забито
10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
2
20%
2
40%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
20%
76-90
Пропущено
6
10
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
5
50%
76-90
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
29%
31-45
2
20%
1
14%
46-60
2
20%
1
14%
61-75
1
10%
3
43%
76-90
Пропущено
9
7
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
5
56%
3
43%
76-90
Забито
20
12
10 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
4 Не забивали 1
4
20%
0
0%
1-15
3
15%
1
8%
16-30
3
15%
3
25%
31-45
4
20%
3
25%
46-60
3
15%
1
8%
61-75
3
15%
4
33%
76-90
Пропущено
15
17
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
0
0%
2
12%
1-15
3
20%
1
6%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
4
24%
46-60
3
20%
2
12%
61-75
6
40%
8
47%
76-90
Результаты последних матчей
Трабзонспор
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Фенербахче - Трабзонспор 2:3 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0 Адана Демирспор - Трабзонспор 1:0
Трабзонспор - Пендикспор 2:1 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Трабзонспор - Бешикташ 3:0 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Трабзонспор - Ризеспор 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Трабзонспор - Антальяспор 1:0 Трабзон ФК - Трабзонспор 0:5 Трабзонспор - АЕК 1:3 Триглав Крань - Трабзонспор 0:4 Трабзонспор - Работнички 4:1 Трабзонспор - Целе 2:2 Фехервар - Трабзонспор 2:2 Трабзонспор - Хайдук 0:2 Истанбул Башакшехир - Трабзонспор 3:1 Трабзонспор - Аланьяспор 5:1
Коньяспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Коньяспор - Эрбаспор 3:0 Адана Демирспор - Коньяспор 3:0 Коньяспор - Пендикспор 1:2
Хатайспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Бешикташ 0:2 Анкарагюджю - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Ризеспор 1:2 Коньяспор - Генчлербирлиги 2:0 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Газиантеп 2:0 Антальяспор - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Истанбулспор 1:1 Анкарагюджю - Коньяспор 1:3 Коньяспор - Сабаил 0:2 Аланьяспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Самсунспор 3:2 Бешикташ - Коньяспор 3:3 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Сивасспор - Коньяспор 1:0
Результаты матчей
Трабзонспор
Коньяспор
Точный счет
1:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
5
1 раз 8%
1
9 раз 75%
0
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Трабзонспор
Коньяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
33
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
75
111
39
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|21 - 6
|31
|2.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|31 - 8
|30
|3.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|21 - 14
|22
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 12
|21
|5.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 14
|19
|6.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|13 - 10
|19
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 19
|18
|8.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 13
|18
|9.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 17
|14
|10.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|18 - 15
|14
|11.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 14
|14
|12.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|18 - 19
|13
|13.
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|9 - 17
|12
|14.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 10
|11
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 14
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 25
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|18.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|19.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 18
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|9 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 3
|18
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 5
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 8
|15
|4.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|5.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|8 - 2
|14
|6.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 12
|10
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|14.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|20.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 0
|15
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 15
|6
|10.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 7
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 12
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 7
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|17.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 11
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 7
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|10 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|10 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|8 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|7 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|6 (3)
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 4
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|5
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 3
|Бешикташ
|Хаджиахметович Амир
|1 3