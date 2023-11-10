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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Герсини Давиде
Сассуоло
1:2
Перерыв
Салернитана

Ход матча

5'
0:1
Иквуемеси Чуквубуикем
(Маццокки Паскуале)
17'
0:2
Диа Булайе
(Чауна Лум)
36'
Торстведт Кристиан
(Дефрель Грегоре)
1:2
45'
 
Иквуемеси Чуквубуикем

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогнозы 126
Сассуоло 88.9% (112)
X 7.1% (9)
Салернитана 4% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Сассуоло
Ничья
Салернитана
4.05
4.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
5
Эрлич
Мартин
13
Феррари
Джанмарко
17
Винья
Матиас
24
Болока
Даниэль
42
Торстведт
Кристиан
10
Берарди
Доменико
20
Кастильехо
Самуэль
92
Дефрель
Грегоре
9
Пинамонти
Андреа
13
Очоа
Гильермо
5
Данилюк
Флавиус
17
Фасио
Федерико
98
Пирола
Лоренцо
30
Маццокки
Паскуале
18
Кулибали
Лассана
8
Бохинен
Эмиль
25
Маджоре
Джулио
33
Чауна
Лум
22
Иквуемеси
Чуквубуикем
10
Диа
Булайе
Сассуоло
4-2-3-1
Салернитана
4-3-2-1

История личных встреч

Сассуоло
Салернитана

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

СA
3:0
СA
5:0
СA
2:2
СA
1:0
СB
1:4
СB
3:2
СB
1:0
К
2:2
СB
1:0

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

2.5
1.6

Среднее время на гол

36
56

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.8
0.5

Среднее время на гол

50
180

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

2.11
1.11

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6

Среднее время на гол

42
81

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 5 (2) 0.42
Пинамонти Андреа 4 0.33
Торстведт Кристиан 2 0.17
Лорьенте Арман 1 0.08
Байрами Недим 1 0.08
Болока Даниэль 1 0.08
Тольян Йереми 0 0
Энрике Матеус 0 0
Дефрель Грегоре 0 0
Винья Матиас 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Булайе 4 (1) 0.33
Кандрева Антонио 2 0.17
Иквуемеси Чуквубуикем 1 0.08
Кабрал Жоване 1 0.08
Маццокки Паскуале 0 0
Кулибали Лассана 0 0
Брадарич Домагой 0 0
Чауна Лум 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берарди Доменико 3 0
Болока Даниэль 3 0
Нето Руан 2 0
Педерсен Маркус II 2 0
Лопес Максим 0 1
Энрике Матеус 1 0
Феррари Джанмарко 1 0
Эрлич Мартин 1 0
Пинамонти Андреа 1 0
Винья Матиас 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьомбер Норберт 5 0
Маджоре Джулио 3 0
Брадарич Домагой 3 0
Фасио Федерико 2 0
Маццокки Паскуале 2 0
Кастанос Григорис 2 0
Ловато Маттео 2 0
Индзаги Филиппо 1 0
Кандрева Антонио 1 0
Кулибали Лассана 1 0
Бохинен Эмиль 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Пирола Лоренцо 1 0
Ленговски Матеуш 1 0
Мартеджани Агустин 1 0
Иквуемеси Чуквубуикем 1 0

Результаты матчей

Сассуоло
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Салернитана
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
2
Сассуоло
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Салернитана
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

3
4
Сассуоло
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Салернитана
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

11
9

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

8
2
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
8 Не забивали 10
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

9
9
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
11%
2
22%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
3
33%
76-90

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

10
13
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
10%
3
23%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
1
10%
2
15%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
2
20%
6
46%
76-90

Забито

14
6
9 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
3
21%
0
0%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
2
14%
1
17%
31-45
1
7%
2
33%
46-60
3
21%
1
17%
61-75
1
7%
2
33%
76-90

Пропущено

19
22
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 11
2
11%
5
23%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
3
16%
3
14%
31-45
2
11%
2
9%
46-60
4
21%
1
5%
61-75
6
32%
9
41%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Торино - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2
Лечче - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Монца 0:1 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Ювентус 4:2 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Сассуоло - Верона 3:1 Наполи - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Аталанта 0:2 Козенца - Сассуоло 2:5 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Сассуоло - Специя 2:3 Сассуоло - Пафос 2:1 Сассуоло - Реал Виченца 22:0
Салернитана
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Салернитана - Наполи 0:2 Салернитана - Сампдория 4:0 Дженоа - Салернитана 1:0 Салернитана - Кальяри 2:2
Монца - Салернитана 3:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Эмполи - Салернитана 1:0 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Лечче - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Тернана 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Салернитана - Пичерно 1:0 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 3:0 Кремонезе - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 3:2

Результаты матчей

Сассуоло
Салернитана

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
4:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Сассуоло
Салернитана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
1
5
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
2
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
4
7
4
7
1.5
2
9
2
9
2.5
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 11 9 1 1 27 - 6 28
2.
Ювентус
 Заявка 11 8 2 1 17 - 6 26
3.
Милан
 Заявка 11 7 1 3 18 - 12 22
4.
Наполи
 Заявка 11 6 3 2 24 - 12 21
5.
Аталанта
 Заявка 11 6 1 4 19 - 10 19
6.
Болонья
 Заявка 11 4 6 1 12 - 8 18
7.
Рома
 Заявка 11 5 2 4 22 - 14 17
8.
Фиорентина
 Заявка 11 5 2 4 18 - 15 17
9.
Лацио
 Заявка 11 5 1 5 13 - 13 16
10.
Монца
 Заявка 11 4 4 3 12 - 10 16
11.
Фрозиноне
 Заявка 11 4 3 4 17 - 18 15
12.
Торино
 Заявка 11 4 3 4 9 - 13 15
13.
Лечче
 Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
14.
Дженоа
 Заявка 11 3 2 6 12 - 16 11
15.
Сассуоло
 1:2 Заявка 12 3 2 7 15 - 21 11
16.
Удинезе
 Заявка 11 1 7 3 7 - 14 10
17.
Кальяри
 Заявка 11 2 3 6 11 - 22 9
18.
Верона
 Заявка 11 2 2 7 7 - 15 8
19.
Эмполи
 Заявка 11 2 1 8 4 - 21 7
20.
Салернитана
 2:1 Заявка 12 1 4 7 8 - 23 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2.
Интер Милан
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
3.
Рома
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
4.
Болонья
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
5.
Фрозиноне
 Заявка 6 4 1 1 12 - 9 13
6.
Аталанта
 Заявка 5 3 1 1 8 - 2 10
7.
Лацио
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
8.
Лечче
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
9.
Милан
 Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
10.
Монца
 Заявка 5 2 3 0 7 - 2 9
11.
Торино
 Заявка 6 2 3 1 4 - 5 9
12.
Наполи
 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
13.
Фиорентина
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
14.
Дженоа
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
15.
Кальяри
 Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
16.
Сассуоло
 1:2 Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
17.
Верона
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
18.
Эмполи
 Заявка 6 1 1 4 1 - 7 4
19.
Удинезе
 Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
20.
Салернитана
 2:1 Заявка 6 0 3 3 4 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 5 5 0 0 12 - 1 15
2.
Наполи
 Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
3.
Ювентус
 Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
4.
Милан
 Заявка 6 4 1 1 11 - 9 13
5.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Аталанта
 Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
7.
Монца
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
8.
Удинезе
 Заявка 6 1 4 1 4 - 6 7
9.
Торино
 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
10.
Лацио
 Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
11.
Болонья
 Заявка 5 0 5 0 4 - 4 5
12.
Рома
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
13.
Сассуоло
 1:2 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
14.
Дженоа
 Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
15.
Верона
 Заявка 6 1 1 4 3 - 7 4
16.
Салернитана
 2:1 Заявка 6 1 1 4 4 - 10 4
17.
Эмполи
 Заявка 5 1 0 4 3 - 14 3
18.
Лечче
 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
19.
Фрозиноне
 Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
20.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 12 (1)
Милан Жиру Оливье 6 (3)
Рома Лукаку Ромелу 6
Наполи Осимхен Виктор 6
Наполи Политано Маттео 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Кабаселе Кристиан 5
Ювентус Рабио Адриен 5
Рома Паредес Леандро 5
Дженоа Бани Маттиа 5
Салернитана Дьомбер Норберт 5
Весь список
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Контроль мяча: Сассуоло: 67%, Салернитана: 33%.
  • 48'
    Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 47'
    Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 47'
    Чауна Лум оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 47'
    Иквуемеси Чуквубуикем создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 47'
    Бохинен Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mapei - Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:0 – на это поставили 34.1% пользователей.
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    Прогнозы 126
    Сассуоло 88.9% (112)
    X 7.1% (9)
    Салернитана 4% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Сассуоло
    Ничья
    Салернитана
    4.05
    4.10
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    4.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сассуоло 1:2 Салернитана

    Исход игры
    Сассуоло
    88.9% (112)
    Ничья
    7.1% (9)
    Салернитана
    4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.6% (44)
    Меньше
    61.4% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    42.98% (49)
    Нет
    57.02% (65)
    Популярный счёт
    1:0 Сассуоло
    34.1% (43)
    2:1 Сассуоло
    29.4% (37)
    2:0 Сассуоло
    14.3% (18)
    1:1 Ничья
    4.8% (6)
    3:1 Сассуоло
    2.4% (3)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
    1:2 Салернитана
    1.6% (2)
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    Сассуоло
    Салернитана
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