Тур: 12. Стадион: Читта-дель-Триколоре. Главный судья: Герсини Давиде
1:2
Перерыв
0'
0:1
5' ГолИквуемеси Чуквубуикем
0:2
17' ГолДиа Булайе
1:2
36' ГолТорстведт Кристиан
45' Желтая карточкаИквуемеси Чуквубуикем
Ход матча
5'
17'
0:2
36'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
4 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 2
-
6 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Винья
Матиас
33
Чауна
Лум
10
Диа
Булайе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Винья МатиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Вити МаттиаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Липани ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Нето Руан
-
Главный тренер: Дионизи Алессио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Чауна ЛумПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Диа БулайеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ботхейм ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Сассуоло
Салернитана
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы
9 матчей
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
2.5
1.6
Среднее время на гол
36
56
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
1.8
0.5
Среднее время на гол
50
180
Всего голов
19
10
Голов в среднем за матч
2.11
1.11
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
Среднее время на гол
42
81
Бомбардиры внутри турнира
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Берарди Доменико
|5 (2)
|0.42
|Пинамонти Андреа
|4
|0.33
|Торстведт Кристиан
|2
|0.17
|Лорьенте Арман
|1
|0.08
|Байрами Недим
|1
|0.08
|Болока Даниэль
|1
|0.08
|Тольян Йереми
|0
|0
|Энрике Матеус
|0
|0
|Дефрель Грегоре
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диа Булайе
|4 (1)
|0.33
|Кандрева Антонио
|2
|0.17
|Иквуемеси Чуквубуикем
|1
|0.08
|Кабрал Жоване
|1
|0.08
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|Кулибали Лассана
|0
|0
|Брадарич Домагой
|0
|0
|Чауна Лум
|0
|0
Карточки
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берарди Доменико
|3
|0
|Болока Даниэль
|3
|0
|Нето Руан
|2
|0
|Педерсен Маркус II
|2
|0
|Лопес Максим
|0
|1
|Энрике Матеус
|1
|0
|Феррари Джанмарко
|1
|0
|Эрлич Мартин
|1
|0
|Пинамонти Андреа
|1
|0
|Винья Матиас
|1
|0
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьомбер Норберт
|5
|0
|Маджоре Джулио
|3
|0
|Брадарич Домагой
|3
|0
|Фасио Федерико
|2
|0
|Маццокки Паскуале
|2
|0
|Кастанос Григорис
|2
|0
|Ловато Маттео
|2
|0
|Индзаги Филиппо
|1
|0
|Кандрева Антонио
|1
|0
|Кулибали Лассана
|1
|0
|Бохинен Эмиль
|1
|0
|Кабрал Жоване
|1
|0
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|Пирола Лоренцо
|1
|0
|Ленговски Матеуш
|1
|0
|Мартеджани Агустин
|1
|0
|Иквуемеси Чуквубуикем
|1
|0
Результаты матчей
Сассуоло
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Салернитана
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
2
Сассуоло
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Салернитана
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
8
9
Упущенные победы
3
4
Сассуоло
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Салернитана
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
11
9
Упущенные победы
4
6
Голы по времени матча
Забито
8
2
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
8 Не забивали 10
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
9
9
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
1
11%
2
22%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
1
11%
2
22%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
3
33%
76-90
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
7 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
10
13
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
10%
3
23%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
1
10%
2
15%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
2
20%
6
46%
76-90
Забито
14
6
9 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 7
3
21%
0
0%
1-15
4
29%
0
0%
16-30
2
14%
1
17%
31-45
1
7%
2
33%
46-60
3
21%
1
17%
61-75
1
7%
2
33%
76-90
Пропущено
19
22
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 11
11 Не пропускали 11
2
11%
5
23%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
3
16%
3
14%
31-45
2
11%
2
9%
46-60
4
21%
1
5%
61-75
6
32%
9
41%
76-90
Результаты последних матчей
Сассуоло
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Торино - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2
Лечче - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Монца 0:1 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Ювентус 4:2 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Сассуоло - Верона 3:1 Наполи - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Аталанта 0:2 Козенца - Сассуоло 2:5 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Сассуоло - Специя 2:3 Сассуоло - Пафос 2:1 Сассуоло - Реал Виченца 22:0
Салернитана
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Салернитана - Наполи 0:2 Салернитана - Сампдория 4:0 Дженоа - Салернитана 1:0 Салернитана - Кальяри 2:2
Монца - Салернитана 3:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Эмполи - Салернитана 1:0 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Лечче - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Тернана 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Салернитана - Пичерно 1:0 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 3:0 Кремонезе - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 3:2
Результаты матчей
Сассуоло
Салернитана
Точный счет
0:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
4:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Сассуоло
Салернитана
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
24
15
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
47
47
29
29
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|27 - 6
|28
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|17 - 6
|26
|3.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 12
|22
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|24 - 12
|21
|5.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 10
|19
|6.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|12 - 8
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 14
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 15
|17
|9.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|13 - 13
|16
|10.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|11.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 18
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 13
|15
|13.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|14.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|15.
|1:2 Заявка
|12
|3
|2
|7
|15 - 21
|11
|16.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|7 - 14
|10
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 22
|9
|18.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 15
|8
|19.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|4 - 21
|7
|20.
|2:1 Заявка
|12
|1
|4
|7
|8 - 23
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 5
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 5
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 5
|9
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|14.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|16.
|1:2 Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|1 - 7
|4
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|20.
|2:1 Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 1
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 9
|13
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 6
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|11.
|Заявка
|5
|0
|5
|0
|4 - 4
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|13.
|1:2 Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|16.
|2:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 14
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
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- — Вылет в Серию B
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|5
|Ювентус
|Рабио Адриен
|5
|Рома
|Паредес Леандро
|5
|Дженоа
|Бани Маттиа
|5
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|5
Бесплатные ставки (фрибеты)
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Сассуоло 1:2 Салернитана
Исход игры
Сассуоло
88.9% (112)
Ничья
7.1% (9)
Салернитана
4% (5)
Тотал 2.5
Больше
38.6% (44)
Меньше
61.4% (70)
Обе команды забьют
Да
42.98% (49)
Нет
57.02% (65)
Популярный счёт
1:0 Сассуоло
34.1% (43)
2:1 Сассуоло
29.4% (37)
2:0 Сассуоло
14.3% (18)
1:1 Ничья
4.8% (6)
3:1 Сассуоло
2.4% (3)
0:0 Ничья
2.4% (3)
1:2 Салернитана
1.6% (2)
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