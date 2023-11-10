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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Герсини Давиде
Сассуоло
2:2
Конец матча
Салернитана
0'
0:1
5' Гол
Иквуемеси Чуквубуикем
0:2
17' Гол
Диа Булайе
1:2
36' Гол
Торстведт Кристиан
45' Желтая карточка
Иквуемеси Чуквубуикем
2:2
52' Гол
Торстведт Кристиан
71' Желтая карточка
Тольян Йереми
80' Желтая карточка
Торстведт Кристиан
90'+5

Ход матча

5'
0:1
Иквуемеси Чуквубуикем
(Маццокки Паскуале)
17'
0:2
Диа Булайе
(Чауна Лум)
36'
Торстведт Кристиан
(Дефрель Грегоре)
1:2
45'
 
Иквуемеси Чуквубуикем
46'
 
Брадарич Домагой
Данилюк Флавиус
52'
Торстведт Кристиан
(Винья Матиас)
2:2
56'
 
Сими Нванкво
Иквуемеси Чуквубуикем
56'
 
Кандрева Антонио
Чауна Лум
60'
 
Ленговски Матеуш
Бохинен Эмиль
71'
Тольян Йереми
 
72'
Вольпато Кристиан
Кастильехо Самуэль
 
72'
Лорьенте Арман
Дефрель Грегоре
 
80'
Торстведт Кристиан
 
81'
Мулаттьери Самуэле
Пинамонти Андреа
 
84'
 
Мартеджани Агустин
Маджоре Джулио

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 11 Удары по воротам 3
  • 8 Удары в створ 2
  • 11 Угловые 0
  • 1 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 585 Количество передач 351
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Сассуоло 88.9% (112)
X 7.1% (9)
Салернитана 4% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
47
Консильи
Андреа
22
Тольян
Йереми
5
Эрлич
Мартин
13
Феррари
Джанмарко
17
Винья
Матиас
24
Болока
Даниэль
42
Торстведт
Кристиан
10
Берарди
Доменико
20
Кастильехо
Самуэль
92
Дефрель
Грегоре
9
Пинамонти
Андреа
13
Очоа
Гильермо
5
Данилюк
Флавиус
17
Фасио
Федерико
98
Пирола
Лоренцо
30
Маццокки
Паскуале
25
Маджоре
Джулио
8
Бохинен
Эмиль
18
Кулибали
Лассана
33
Чауна
Лум
10
Диа
Булайе
22
Иквуемеси
Чуквубуикем
Сассуоло
4-2-3-1
Салернитана
4-3-2-1

История личных встреч

Сассуоло
Салернитана

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
40%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

9 матчей

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

55.6%
22.2%
22.2%
5 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

44.4%
11.1%
44.5%
4 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

СA
3:0
СA
5:0
СA
2:2
СA
1:0
СB
1:4
СB
3:2
СB
1:0
К
2:2
СB
1:0

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

2.5
1.6

Среднее время на гол

36
56

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.8
0.5

Среднее время на гол

50
180

Всего голов

19
10

Голов в среднем за матч

2.11
1.11

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6

Среднее время на гол

42
81

Бомбардиры внутри турнира

Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Берарди Доменико 5 (2) 0.42
Пинамонти Андреа 4 0.33
Торстведт Кристиан 3 0.25
Лорьенте Арман 1 0.08
Байрами Недим 1 0.08
Болока Даниэль 1 0.08
Тольян Йереми 0 0
Винья Матиас 0 0
Энрике Матеус 0 0
Дефрель Грегоре 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диа Булайе 4 (1) 0.33
Кандрева Антонио 2 0.17
Иквуемеси Чуквубуикем 1 0.08
Кабрал Жоване 1 0.08
Маццокки Паскуале 0 0
Кулибали Лассана 0 0
Брадарич Домагой 0 0
Чауна Лум 0 0

Карточки

Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берарди Доменико 3 0
Болока Даниэль 3 0
Нето Руан 2 0
Педерсен Маркус II 2 0
Лопес Максим 0 1
Энрике Матеус 1 0
Тольян Йереми 1 0
Феррари Джанмарко 1 0
Эрлич Мартин 1 0
Пинамонти Андреа 1 0
Винья Матиас 1 0
Торстведт Кристиан 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьомбер Норберт 5 0
Маджоре Джулио 3 0
Брадарич Домагой 3 0
Фасио Федерико 2 0
Маццокки Паскуале 2 0
Кастанос Григорис 2 0
Ловато Маттео 2 0
Иквуемеси Чуквубуикем 2 0
Индзаги Филиппо 1 0
Кандрева Антонио 1 0
Кулибали Лассана 1 0
Бохинен Эмиль 1 0
Кабрал Жоване 1 0
Ботхейм Эрик 1 0
Пирола Лоренцо 1 0
Ленговски Матеуш 1 0
Мартеджани Агустин 1 0

Результаты матчей

Сассуоло
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Салернитана
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
4
Сассуоло
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Салернитана
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

8
9

Упущенные победы

3
4
Сассуоло
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
17% (2)
25% (3)
Салернитана
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

11
9

Упущенные победы

6
8

Голы по времени матча

Забито

10
4
6 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
2
20%
1
25%
1-15
1
10%
1
25%
16-30
3
30%
1
25%
31-45
1
10%
1
25%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Пропущено

11
11
5 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
18%
2
18%
1-15
2
18%
2
18%
16-30
1
9%
3
27%
31-45
1
9%
1
9%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
4
36%
3
27%
76-90

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 0
8 Не забивали 9
1
17%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

10
13
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
1
10%
3
23%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
8%
31-45
1
10%
2
15%
46-60
3
30%
1
8%
61-75
2
20%
6
46%
76-90

Забито

16
8
10 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
3
19%
1
13%
1-15
4
25%
1
13%
16-30
3
19%
1
13%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
3
19%
1
13%
61-75
1
6%
2
25%
76-90

Пропущено

21
24
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 12
3
14%
5
21%
1-15
3
14%
2
8%
16-30
3
14%
4
17%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
4
19%
1
4%
61-75
6
29%
9
38%
76-90

Результаты последних матчей

Сассуоло
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Торино - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Специя 0:0 Сассуоло - Болонья 1:1 Сассуоло - Лацио 0:2
Лечче - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Монца 0:1 Интер Милан - Сассуоло 1:2 Сассуоло - Ювентус 4:2 Фрозиноне - Сассуоло 4:2 Сассуоло - ФералпиСало 0:2 Сассуоло - Верона 3:1 Наполи - Сассуоло 2:0 Сассуоло - Аталанта 0:2 Козенца - Сассуоло 2:5 Вольфсбург - Сассуоло 1:1 Парма - Сассуоло 1:0 Сассуоло - Зюйдтироль 4:0 Сассуоло - Специя 2:3 Сассуоло - Пафос 2:1 Сассуоло - Реал Виченца 22:0
Салернитана
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Салернитана - Наполи 0:2 Салернитана - Сампдория 4:0 Дженоа - Салернитана 1:0 Салернитана - Кальяри 2:2
Монца - Салернитана 3:0 Салернитана - Интер Милан 0:4 Эмполи - Салернитана 1:0 Салернитана - Фрозиноне 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Лечче - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 1:1 Рома - Салернитана 2:2 Салернитана - Тернана 1:0 Салернитана - Аугсбург 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Фрозиноне - Салернитана 1:1 Салернитана - Пичерно 1:0 Салернитана - Дельфино Кури Пескара 3:0 Кремонезе - Салернитана 2:0 Салернитана - Удинезе 3:2

Результаты матчей

Сассуоло
Салернитана

Точный счет

0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
4 раза 67%
2
2 раза 33%

Точный счет

0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
4:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
2:2
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
7 раз 58%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Сассуоло
Салернитана

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
3
3
4
1.5
1
5
2
5
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
4
2
3
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
5
7
5
7
1.5
3
9
2
10
2.5
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 11 9 1 1 27 - 6 28
2.
Ювентус
 Заявка 11 8 2 1 17 - 6 26
3.
Милан
 Заявка 11 7 1 3 18 - 12 22
4.
Наполи
 Заявка 11 6 3 2 24 - 12 21
5.
Аталанта
 Заявка 11 6 1 4 19 - 10 19
6.
Болонья
 Заявка 11 4 6 1 12 - 8 18
7.
Рома
 Заявка 11 5 2 4 22 - 14 17
8.
Фиорентина
 Заявка 11 5 2 4 18 - 15 17
9.
Лацио
 Заявка 11 5 1 5 13 - 13 16
10.
Монца
 Заявка 11 4 4 3 12 - 10 16
11.
Фрозиноне
 Заявка 11 4 3 4 17 - 18 15
12.
Торино
 Заявка 11 4 3 4 9 - 13 15
13.
Дженоа
 1:0 Заявка 12 4 2 6 13 - 16 14
14.
Лечче
 Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
15.
Сассуоло
 Заявка 12 3 3 6 16 - 21 12
16.
Удинезе
 Заявка 11 1 7 3 7 - 14 10
17.
Кальяри
 Заявка 11 2 3 6 11 - 22 9
18.
Верона
 0:1 Заявка 12 2 2 8 7 - 16 8
19.
Эмполи
 Заявка 11 2 1 8 4 - 21 7
20.
Салернитана
 Заявка 12 0 5 7 8 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2.
Интер Милан
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
3.
Рома
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
4.
Болонья
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
5.
Фрозиноне
 Заявка 6 4 1 1 12 - 9 13
6.
Аталанта
 Заявка 5 3 1 1 8 - 2 10
7.
Лацио
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
8.
Дженоа
 1:0 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
9.
Лечче
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
10.
Милан
 Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
11.
Монца
 Заявка 5 2 3 0 7 - 2 9
12.
Торино
 Заявка 6 2 3 1 4 - 5 9
13.
Сассуоло
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
14.
Наполи
 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
15.
Фиорентина
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
16.
Кальяри
 Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
17.
Верона
 0:1 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
18.
Эмполи
 Заявка 6 1 1 4 1 - 7 4
19.
Удинезе
 Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 3 3 4 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 5 5 0 0 12 - 1 15
2.
Наполи
 Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
3.
Ювентус
 Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
4.
Милан
 Заявка 6 4 1 1 11 - 9 13
5.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Аталанта
 Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
7.
Монца
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
8.
Удинезе
 Заявка 6 1 4 1 4 - 6 7
9.
Торино
 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
10.
Лацио
 Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
11.
Болонья
 Заявка 5 0 5 0 4 - 4 5
12.
Рома
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
13.
Сассуоло
 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
14.
Дженоа
 1:0 Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
15.
Верона
 0:1 Заявка 7 1 1 5 3 - 8 4
16.
Эмполи
 Заявка 5 1 0 4 3 - 14 3
17.
Лечче
 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
18.
Фрозиноне
 Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
19.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 12 (1)
Милан Жиру Оливье 6 (3)
Рома Лукаку Ромелу 6
Наполи Осимхен Виктор 6
Наполи Политано Маттео 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Фараони Марко 5
Удинезе Кабаселе Кристиан 5
Ювентус Рабио Адриен 5
Рома Паредес Леандро 5
Дженоа Бани Маттиа 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 126
    Сассуоло 88.9% (112)
    X 7.1% (9)
    Салернитана 4% (5)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Сассуоло 2:2 Салернитана

    Исход игры
    Сассуоло
    88.9% (112)
    Ничья
    7.1% (9)
    Салернитана
    4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.6% (44)
    Меньше
    61.4% (70)
    Обе команды забьют
    Да
    42.98% (49)
    Нет
    57.02% (65)
    Популярный счёт
    1:0 Сассуоло
    34.1% (43)
    2:1 Сассуоло
    29.4% (37)
    2:0 Сассуоло
    14.3% (18)
    1:1 Ничья
    4.8% (6)
    3:1 Сассуоло
    2.4% (3)
    0:0 Ничья
    2.4% (3)
    1:2 Салернитана
    1.6% (2)
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