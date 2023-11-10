Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Чауна Лум оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

47' Иквуемеси Чуквубуикем создает голевую возможность для своего партнера по команде.

47' Бохинен Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Матч возобновлен

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' Иквуемеси Чуквубуикем получил желтую карточку от судьи

44' Удар от ворот произведет Салернитана

44' Болока Даниэль не смог попасть в створ ударом издали

44' Кастильехо Самуэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

44' Данилюк Флавиус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Кастильехо Самуэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Дефрель Грегоре выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Диа Булайе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Пирола Лоренцо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Удар от ворот произведет Салернитана

39' Винья Матиас из команды Сассуоло наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

39' Берарди Доменико пробует нанести удар издали, но Гильермо Очоа держит все под контролем

38' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Близко! Пинамонти Андреа нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

36' Дефрель Грегоре создает голевую возможность для своего партнера по команде.

36' Берарди Доменико из команды Сассуоло своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Винья Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Кастильехо Самуэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Удар от ворот произведет Сассуоло

31' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Кулибали Лассана выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Удар от ворот произведет Салернитана

29' Берарди Доменико не смог попасть в створ ударом издали

29' Торстведт Кристиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

29' Винья Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Очоа Гильермо взял и забрал мяч на выходе

28' Пинамонти Андреа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Бохинен Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Кастильехо Самуэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Феррари Джанмарко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Данилюк Флавиус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Данилюк Флавиус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Феррари Джанмарко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Г О О О О Л - Диа Булайе забивает с правой ноги!

17' Чауна Лум создает голевую возможность для своего партнера по команде.

17' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Сассуоло совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Болока Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Иквуемеси Чуквубуикем выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Сассуоло совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Салернитана

11' Хорошую попытку сделал Кастильехо Самуэль . Удар в створ, но вратарь начеку

10' Сассуоло идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Диа Булайе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Эрлич Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Удар от ворот произведет Сассуоло

8' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Салернитана совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Команда Салернитана забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

5' Г О О О О Л - Иквуемеси Чуквубуикем забивает с правой ноги!

5' Маццокки Паскуале создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Маццокки Паскуале выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Торстведт Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Удар от ворот произведет Салернитана

3' Торстведт Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Берарди Доменико навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

3' Берарди Доменико навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

1' Салернитана совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Салернитана начинает с центра поля