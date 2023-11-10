Тур: 15. Стадион: ДжиЮСК Парк. Главный судья: Jacob Karlsen
0:0
Первый тайм: 17'
Ход матча
5'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Клинг АндерсНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Одей СтивенНападающий
- Запасные игроки
-
25 Снорре ОскарВратарь
- Полузащитник
-
17 Альбек МадсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
История личных встреч
Силькеборг
Раннерс
18 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 0 побед
18 матчей
5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 15 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 14 побед
36 матчей
38.9%
13.9%
47.2%
14 побед 5 ничьих 17 побед
Первый тайм
25%
33.3%
41.7%
9 побед 12 ничьих 15 побед
Второй тайм
27.8%
33.3%
38.9%
10 побед 12 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
24
Голов в среднем за матч
1.6
1.14
Среднее время на гол
56
78
Всего голов
31
24
Голов в среднем за матч
1.48
1.6
Среднее время на гол
60
56
Всего голов
55
48
Голов в среднем за матч
1.53
1.33
Тотал матчей
2.5
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
Среднее время на гол
58
67
Бомбардиры внутри турнира
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линд Александр
|10
|0.67
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|4
|0.27
|Тенгстедт Сёрен
|4 (2)
|0.27
|Адамсен Тонни
|2
|0.13
|Маккоуотт Каллум
|2
|0.13
|Клинг Андерс
|1
|0.07
|Маттссон Пелле
|1
|0.07
|Куск Каспер
|0
|0
|Эстрём Робин
|0
|0
|Мусонда Лубамба
|0
|0
|Энгель Лукас
|0
|0
|Сонне Оливер
|0
|0
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бундгаард Филип
|4 (2)
|0.27
|Одей Стивен
|3
|0.2
|Копплин Бьорн
|2
|0.13
|Нордли Симен Болькан
|2
|0.13
|Эйджийри Эрнест
|1
|0.07
|Хег Даниэль
|1
|0.07
|Даммерс Вессель
|1
|0.07
|Hugo Andersson2
|1
|0.07
|Каллесеэ Миккель
|0
|0
|Эгхо Марвин
|0
|0
|Педерсен Миккель
|0
|0
|Бьёркенгрен Йон
|0
|0
|Ольсен Оливер
|0
|0
Карточки
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сонне Оливер
|4
|0
|Бринк Марк
|3
|0
|Буш Александер Магнус
|3
|0
|Сальквист Тобиас
|2
|0
|Адамсен Тонни
|2
|0
|Маттссон Пелле
|2
|0
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|1
|0
|Куск Каспер
|1
|0
|Линд Александр
|1
|0
|Мусонда Лубамба
|1
|0
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольсен Оливер
|4
|0
|Энггаард Мэдс
|3
|0
|Карлгрен Патрик
|2
|0
|Даммерс Вессель
|2
|0
|Бьёркенгрен Йон
|2
|0
|Одей Стивен
|2
|0
|Hugo Andersson2
|2
|0
|Альбек Мадс
|1
|0
|Бабаян Эдгар
|1
|0
|Педерсен Миккель
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Бундгаард Филип
|1
|0
|Jeppe Kudsk
|1
|0
|Кулибали Лассо
|1
|0
|William Kaastrup
|1
|0
Результаты матчей
Силькеборг
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Раннерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
6
Силькеборг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Раннерс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
10
7
Силькеборг
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Раннерс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
11
13
Голы по времени матча
Забито
13
8
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
15%
2
25%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
3
23%
2
25%
76-90
Пропущено
3
15
1 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
1
33%
5
33%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
33%
1
7%
46-60
1
33%
3
20%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Забито
11
10
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
1
9%
3
30%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
1
9%
3
30%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
1
10%
76-90
Пропущено
9
13
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
2
22%
1
8%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
2
22%
5
38%
76-90
Забито
24
18
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
3
13%
5
28%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
3
13%
4
22%
31-45
4
17%
3
17%
46-60
5
21%
2
11%
61-75
6
25%
3
17%
76-90
Пропущено
12
28
8 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 12
2
17%
3
11%
1-15
3
25%
5
18%
16-30
3
25%
4
14%
31-45
1
8%
2
7%
46-60
1
8%
7
25%
61-75
2
17%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Виборг - Силькеборг 2:1 Видовре - Силькеборг 1:5 Силькеборг - Оденсе 0:0 Видовре - Силькеборг 1:2
Силькеборг - Люнгбю 5:0 Раннерс - Силькеборг 1:0 Тистед - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Виборг 2:0 Оденсе - Силькеборг 0:3 Янг Бойз ФД - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Видовре 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Норшелланн 2:0 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Мидтьюлланн - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Брондбю 1:2 Силькеборг - Виборг 2:4 Силькеборг - Хельсингёр 1:0 Сённерйюск - Силькеборг 1:2
Раннерс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Раннерс - Копенгаген 2:4 Раннерс - Брондбю 0:1 АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2
Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Раннерс - Силькеборг 1:0 Б-93 - Раннерс 4:4 Раннерс - АГФ Орхус 1:1 Вайле - Раннерс 1:2 Брондбю - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0 Раннерс - Норшелланн 0:5 Копенгаген - Раннерс 4:0 Раннерс - Видовре 2:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Раннерс - Хорсенс 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Копенгаген - Раннерс 1:1
Результаты матчей
Силькеборг
Раннерс
Точный счет
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Точный счет
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:2
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%
Тоталы голов в матче
Силькеборг
Раннерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
43
34
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
43
34
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
113
86
68
311
113
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|10
|2
|2
|32 - 17
|32
|2.
|14
|9
|2
|3
|26 - 14
|29
|3.
|14
|8
|3
|3
|23 - 18
|27
|4.
|0:0
|15
|8
|3
|4
|24 - 12
|27
|5.
|14
|7
|4
|3
|25 - 11
|25
|6.
|14
|5
|6
|3
|17 - 16
|21
|7.
|14
|4
|4
|6
|16 - 23
|16
|8.
|14
|4
|4
|6
|14 - 21
|16
|9.
|0:0
|15
|3
|6
|6
|17 - 29
|15
|10.
|14
|3
|4
|7
|19 - 22
|13
|11.
|14
|2
|3
|9
|14 - 20
|9
|12.
|14
|0
|3
|11
|6 - 30
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|5
|2
|1
|13 - 3
|17
|2.
|7
|5
|0
|2
|15 - 7
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|4.
|7
|4
|2
|1
|10 - 6
|14
|5.
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|6.
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|8 - 10
|11
|8.
|7
|2
|3
|2
|10 - 9
|9
|9.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|9 - 14
|9
|10.
|7
|1
|2
|4
|8 - 10
|5
|11.
|7
|0
|2
|5
|7 - 14
|2
|12.
|7
|0
|0
|7
|3 - 19
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|17 - 10
|17
|2.
|7
|5
|1
|1
|13 - 6
|16
|3.
|7
|4
|1
|2
|13 - 12
|13
|4.
|7
|3
|2
|2
|12 - 6
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|6.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|11 - 9
|10
|7.
|7
|2
|4
|1
|9 - 6
|10
|8.
|7
|2
|1
|4
|6 - 14
|7
|9.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|8 - 15
|6
|10.
|7
|1
|1
|5
|6 - 10
|4
|11.
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|12.
|7
|0
|3
|4
|3 - 11
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|8 (2)
|Копенгаген
|Бардгджи Руни
|7
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|6 (3)
|Норшелланн
|Ингвартсен Маркус
|6 (2)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|7
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|6
|Видовре
|Геммер Йонас
|6
|Оденсе
|Кёлер Свен
|5
|Брондбю
|Алвес Фредерик
|5