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  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Главный судья: Jacob Karlsen
Силькеборг
0:0
Первый тайм: 17'
Раннерс
0'
5' Желтая карточка
Одей Стивен

Ход матча

5'
 
Одей Стивен

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Силькеборг
Ничья
Раннерс
3.85
4.40
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4.40
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Все Коэффициенты
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
20
Сальквист
Тобиас
40
Буш
Александер
Магнус
24
Мусонда
Лубамба
6
Маттссон
Пелле
14
Бринк
Марк
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
23
Адамсен
Тонни
9
Линд
Александр
21
Клинг
Андерс
1
Карлгрен
Патрик
7
Каллесеэ
Миккель
3
Хег
Даниэль
4
Даммерс
Вессель
27
Ольсен
Оливер
28
Кулибали
Лассо
8
Энггаард
Мэдс
6
Бьёркенгрен
Йон
9
Нордли
Симен
Болькан
10
Бундгаард
Филип
90
Одей
Стивен
Силькеборг
4-3-3
Раннерс
4-4-2

История личных встреч

Силькеборг
Раннерс

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 14 побед

36 матчей

38.9%
13.9%
47.2%
14 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

25%
33.3%
41.7%
9 побед 12 ничьих 15 побед

Второй тайм

27.8%
33.3%
38.9%
10 побед 12 ничьих 14 побед

История матчей

СД
1:0
К
1:3
СД
3:3
СД
3:2
СД
1:0
СД
1:2
СД
2:1
ТМК
0:2
СД
2:1
СД
2:1
СД
2:0
ТМК
1:4
К
1:3
ТМК
2:2
СД
3:2
СД
1:1
СД
2:0
СД
1:0
СД
0:2
СД
1:2
К
1:0
СД
1:0
СД
1:0
СД
1:2
СД
0:1
ТМС
4:2
К
1:2
СЛ
2:2
СЛ
4:0
СЛ
1:1
ТМС
1:0
СЛ
1:3
СЛ
0:2
СЛ
1:2
ТМС
3:0
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

24
24

Голов в среднем за матч

1.6
1.14

Среднее время на гол

56
78

Всего голов

31
24

Голов в среднем за матч

1.48
1.6

Среднее время на гол

60
56

Всего голов

55
48

Голов в среднем за матч

1.53
1.33

Тотал матчей

2.5
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

58
67

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линд Александр 10 0.67
Тордарсон Стефан-Тейтюр 4 0.27
Тенгстедт Сёрен 4 (2) 0.27
Адамсен Тонни 2 0.13
Маккоуотт Каллум 2 0.13
Клинг Андерс 1 0.07
Маттссон Пелле 1 0.07
Куск Каспер 0 0
Эстрём Робин 0 0
Мусонда Лубамба 0 0
Энгель Лукас 0 0
Сонне Оливер 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бундгаард Филип 4 (2) 0.27
Одей Стивен 3 0.2
Копплин Бьорн 2 0.13
Нордли Симен Болькан 2 0.13
Эйджийри Эрнест 1 0.07
Хег Даниэль 1 0.07
Даммерс Вессель 1 0.07
Hugo Andersson2 1 0.07
Каллесеэ Миккель 0 0
Эгхо Марвин 0 0
Педерсен Миккель 0 0
Бьёркенгрен Йон 0 0
Ольсен Оливер 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сонне Оливер 4 0
Бринк Марк 3 0
Буш Александер Магнус 3 0
Сальквист Тобиас 2 0
Адамсен Тонни 2 0
Маттссон Пелле 2 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0
Куск Каспер 1 0
Линд Александр 1 0
Мусонда Лубамба 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольсен Оливер 4 0
Энггаард Мэдс 3 0
Карлгрен Патрик 2 0
Даммерс Вессель 2 0
Бьёркенгрен Йон 2 0
Одей Стивен 2 0
Hugo Andersson2 2 0
Альбек Мадс 1 0
Бабаян Эдгар 1 0
Педерсен Миккель 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Jeppe Kudsk 1 0
Кулибали Лассо 1 0
William Kaastrup 1 0

Результаты матчей

Силькеборг
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Раннерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
6
Силькеборг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Раннерс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

10
7
Силькеборг
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
57% (8)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Раннерс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

11
13

Голы по времени матча

Забито

13
8
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
15%
2
25%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
1
13%
31-45
2
15%
1
13%
46-60
2
15%
2
25%
61-75
3
23%
2
25%
76-90

Пропущено

3
15
1 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
1
33%
5
33%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
33%
1
7%
46-60
1
33%
3
20%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Забито

11
10
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 6
9 Не забивали 7
1
9%
3
30%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
1
9%
3
30%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
1
10%
76-90

Пропущено

9
13
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
2
22%
1
8%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
2
22%
5
38%
76-90

Забито

24
18
9 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
3
13%
5
28%
1-15
3
13%
1
6%
16-30
3
13%
4
22%
31-45
4
17%
3
17%
46-60
5
21%
2
11%
61-75
6
25%
3
17%
76-90

Пропущено

12
28
8 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 12
2
17%
3
11%
1-15
3
25%
5
18%
16-30
3
25%
4
14%
31-45
1
8%
2
7%
46-60
1
8%
7
25%
61-75
2
17%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Виборг - Силькеборг 2:1 Видовре - Силькеборг 1:5 Силькеборг - Оденсе 0:0 Видовре - Силькеборг 1:2
Силькеборг - Люнгбю 5:0 Раннерс - Силькеборг 1:0 Тистед - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Виборг 2:0 Оденсе - Силькеборг 0:3 Янг Бойз ФД - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Видовре 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Норшелланн 2:0 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Мидтьюлланн - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Брондбю 1:2 Силькеборг - Виборг 2:4 Силькеборг - Хельсингёр 1:0 Сённерйюск - Силькеборг 1:2
Раннерс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Раннерс - Копенгаген 2:4 Раннерс - Брондбю 0:1 АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2
Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Раннерс - Силькеборг 1:0 Б-93 - Раннерс 4:4 Раннерс - АГФ Орхус 1:1 Вайле - Раннерс 1:2 Брондбю - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0 Раннерс - Норшелланн 0:5 Копенгаген - Раннерс 4:0 Раннерс - Видовре 2:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Раннерс - Хорсенс 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Копенгаген - Раннерс 1:1

Результаты матчей

Силькеборг
Раннерс

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:2
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
0:5
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
3 раза 21%

Тоталы голов в матче

Силькеборг
Раннерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
3
4
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
3
8
6
1.5
6
8
3
11
2.5
1
13
3.5
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 14 10 2 2 32 - 17 32
2.
Брондбю
 14 9 2 3 26 - 14 29
3.
Мидтьюлланн
 14 8 3 3 23 - 18 27
4.
Силькеборг
 0:0 15 8 3 4 24 - 12 27
5.
Норшелланн
 14 7 4 3 25 - 11 25
6.
АГФ Орхус
 14 5 6 3 17 - 16 21
7.
Люнгбю
 14 4 4 6 16 - 23 16
8.
Виборг
 14 4 4 6 14 - 21 16
9.
Раннерс
 0:0 15 3 6 6 17 - 29 15
10.
Оденсе
 14 3 4 7 19 - 22 13
11.
Вайле
 14 2 3 9 14 - 20 9
12.
Видовре
 14 0 3 11 6 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 0:0 8 5 2 1 13 - 3 17
2.
Копенгаген
 7 5 0 2 15 - 7 15
3.
Норшелланн
 7 4 2 1 13 - 5 14
4.
Мидтьюлланн
 7 4 2 1 10 - 6 14
5.
Брондбю
 7 4 1 2 13 - 8 13
6.
Виборг
 7 3 3 1 10 - 9 12
7.
АГФ Орхус
 7 3 2 2 8 - 10 11
8.
Люнгбю
 7 2 3 2 10 - 9 9
9.
Раннерс
 0:0 7 2 3 2 9 - 14 9
10.
Вайле
 7 1 2 4 8 - 10 5
11.
Оденсе
 7 0 2 5 7 - 14 2
12.
Видовре
 7 0 0 7 3 - 19 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 7 5 2 0 17 - 10 17
2.
Брондбю
 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Мидтьюлланн
 7 4 1 2 13 - 12 13
4.
Норшелланн
 7 3 2 2 12 - 6 11
5.
Оденсе
 7 3 2 2 12 - 8 11
6.
Силькеборг
 0:0 7 3 1 3 11 - 9 10
7.
АГФ Орхус
 7 2 4 1 9 - 6 10
8.
Люнгбю
 7 2 1 4 6 - 14 7
9.
Раннерс
 0:0 8 1 3 4 8 - 15 6
10.
Вайле
 7 1 1 5 6 - 10 4
11.
Виборг
 7 1 1 5 4 - 12 4
12.
Видовре
 7 0 3 4 3 - 11 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 8 (2)
Копенгаген Бардгджи Руни 7
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6 (3)
Норшелланн Ингвартсен Маркус 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 7
АГФ Орхус Поульсен Николай 6
Видовре Геммер Йонас 6
Оденсе Кёлер Свен 5
Брондбю Алвес Фредерик 5
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  • 13'
    Силькеборг пытается что-то создать.
  • 13'
    Силькеборг контролирует мяч.
  • 13'
    Пелле Мэттсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 12'
    Раннерс пытается что-то создать.
  • 12'
    Хег Даниэль из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 12'
    Хорошую попытку сделал Сонне Оливер. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 12'
    Силькеборг пытается что-то создать.
  • 12'
    Бринк Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
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    Раннерс
    3.85
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