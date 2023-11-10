Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Хорошую попытку сделал Серен Тенгстедт. Удар в створ, но вратарь начеку

Первый тайм

50' Команда Раннерс имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' Хег Даниэль получил желтую карточку от судьи

41' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Сонне Оливер из команды Силькеборг своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Раннерс

37' Матч возобновлен

36' Энггаард Мэдс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Адамсен Тонни не смог попасть в створ ударом издали

33' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Кулибали Лассо получил желтую карточку от судьи

29' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Г О О О О Л - Бьёркенгрен Йон первый на мяче и посылает его в ворота правой ногой!

21' Хег Даниэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' ШТАНГА! Так было близко к голу - Нордли Симен Болькан нанес удар в каркас ворот!

20' Нордли Симен Болькан нанес удар головой, но Николай Ларсен спокойно отбил мяч.

20' Кулибали Лассо из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

20' Энггаард Мэдс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Бундгаард Филип навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

16' Сонне Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Пелле Мэттсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Карлгрен Патрик взял и забрал мяч на выходе

12' Бринк Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Удар от ворот произведет Раннерс

11' Линд Александр не смог попасть в створ ударом издали

10' Сонне Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Матч возобновлен

7' Ох, нехорошо это выглядит. Мусонда Лубамба получил травму и медбригада забирает его с поля.

7' Мусонда Лубамба на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' Хорошую попытку сделал Адамсен Тонни . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Одей Стивен получил желтую карточку от судьи

5' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Пелле Мэттсон из команды Силькеборг разыграл угловой с левого угла.

2' Пелле Мэттсон навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

2' Силькеборг идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Силькеборг начинает с центра поля