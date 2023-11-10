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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 15. Стадион: . Зрители: 4112 Главный судья: Jacob Karlsen
Силькеборг
1:1
Конец матча
Раннерс
0'
5' Желтая карточка
Одей Стивен
0:1
21' Гол
Бьёркенгрен Йон
29' Желтая карточка
Кулибали Лассо
44' Желтая карточка
Хег Даниэль
51' Желтая карточка
Бьёркенгрен Йон
54' Желтая карточка
Даммерс Вессель
1:1
84' Гол
Маккоуотт Каллум
1:1
90' Не забитый пенальти
Тенгстедт Сёрен
90'+7

Ход матча

5'
 
Одей Стивен
21'
0:1
Бьёркенгрен Йон
(Хег Даниэль)
29'
 
Кулибали Лассо
44'
 
Хег Даниэль
51'
 
Бьёркенгрен Йон
54'
 
Даммерс Вессель
63'
Куск Каспер
Маттссон Пелле
 
63'
Тенгстедт Сёрен
Линд Александр
 
72'
 
Эйджийри Эрнест
Одей Стивен
72'
 
Педерсен Миккель
Нордли Симен Болькан
78'
Маккоуотт Каллум
Тордарсон Стефан-Тейтюр
 
82'
 
Jeppe Kudsk
Кулибали Лассо
84'
Маккоуотт Каллум
(Клинг Андерс)
1:1
90'
Тенгстедт Сёрен
1:1
90'
 
Камара Аль-Хаджи
Бундгаард Филип

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 7
  • 2 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 584 Количество передач 389
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
20
Сальквист
Тобиас
40
Буш
Александер
Магнус
24
Мусонда
Лубамба
6
Маттссон
Пелле
14
Бринк
Марк
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
23
Адамсен
Тонни
9
Линд
Александр
21
Клинг
Андерс
1
Карлгрен
Патрик
7
Каллесеэ
Миккель
3
Хег
Даниэль
4
Даммерс
Вессель
27
Ольсен
Оливер
28
Кулибали
Лассо
8
Энггаард
Мэдс
6
Бьёркенгрен
Йон
9
Нордли
Симен
Болькан
10
Бундгаард
Филип
90
Одей
Стивен
Силькеборг
4-3-3
Раннерс
4-4-2

История личных встреч

Силькеборг
Раннерс

18 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

55.6%
27.8%
16.6%
10 побед 5 ничьих 0 побед

18 матчей

5.6%
94.4%
0 побед 1 ничья 17 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 15 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 14 побед

36 матчей

38.9%
13.9%
47.2%
14 побед 5 ничьих 17 побед

Первый тайм

25%
33.3%
41.7%
9 побед 12 ничьих 15 побед

Второй тайм

27.8%
33.3%
38.9%
10 побед 12 ничьих 14 побед

История матчей

СД
1:0
К
1:3
СД
3:3
СД
3:2
СД
1:0
СД
1:2
СД
2:1
ТМК
0:2
СД
2:1
СД
2:1
СД
2:0
ТМК
1:4
К
1:3
ТМК
2:2
СД
3:2
СД
1:1
СД
2:0
СД
1:0
СД
0:2
СД
1:2
К
1:0
СД
1:0
СД
1:0
СД
1:2
СД
0:1
ТМС
4:2
К
1:2
СЛ
2:2
СЛ
4:0
СЛ
1:1
ТМС
1:0
СЛ
1:3
СЛ
0:2
СЛ
1:2
ТМС
3:0
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

24
24

Голов в среднем за матч

1.6
1.14

Среднее время на гол

56
78

Всего голов

31
24

Голов в среднем за матч

1.48
1.6

Среднее время на гол

60
56

Всего голов

55
48

Голов в среднем за матч

1.53
1.33

Тотал матчей

2.5
28
Больше 78%
Меньше 22%
8
21
Больше 58%
Меньше 42%
15
11
Больше 31%
Меньше 69%
25
5
Больше 14%
Меньше 86%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

58
67

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линд Александр 10 0.67
Тордарсон Стефан-Тейтюр 4 0.27
Тенгстедт Сёрен 4 (2) 0.27
Маккоуотт Каллум 3 0.2
Адамсен Тонни 2 0.13
Клинг Андерс 1 0.07
Маттссон Пелле 1 0.07
Куск Каспер 0 0
Эстрём Робин 0 0
Мусонда Лубамба 0 0
Энгель Лукас 0 0
Сонне Оливер 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бундгаард Филип 4 (2) 0.27
Одей Стивен 3 0.2
Копплин Бьорн 2 0.13
Нордли Симен Болькан 2 0.13
Хег Даниэль 1 0.07
Эйджийри Эрнест 1 0.07
Бьёркенгрен Йон 1 0.07
Даммерс Вессель 1 0.07
Hugo Andersson2 1 0.07
Каллесеэ Миккель 0 0
Эгхо Марвин 0 0
Педерсен Миккель 0 0
Ольсен Оливер 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сонне Оливер 4 0
Бринк Марк 3 0
Буш Александер Магнус 3 0
Сальквист Тобиас 2 0
Адамсен Тонни 2 0
Маттссон Пелле 2 0
Тордарсон Стефан-Тейтюр 1 0
Куск Каспер 1 0
Линд Александр 1 0
Мусонда Лубамба 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольсен Оливер 4 0
Даммерс Вессель 3 0
Бьёркенгрен Йон 3 0
Энггаард Мэдс 3 0
Карлгрен Патрик 2 0
Одей Стивен 2 0
Hugo Andersson2 2 0
Кулибали Лассо 2 0
Альбек Мадс 1 0
Хег Даниэль 1 0
Бабаян Эдгар 1 0
Педерсен Миккель 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Jeppe Kudsk 1 0
William Kaastrup 1 0

Результаты матчей

Силькеборг
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Раннерс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
7
Силькеборг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
14% (1)
71% (5)
Раннерс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

10
7
Силькеборг
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)
Раннерс
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (7)
13% (2)
40% (6)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

12
14

Голы по времени матча

Забито

14
9
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
8 Не забивали 9
2
14%
2
22%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
2
14%
1
11%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
2
14%
2
22%
61-75
4
29%
2
22%
76-90

Пропущено

4
16
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 8
0
0%
2
13%
1-15
2
50%
5
31%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
25%
1
6%
46-60
1
25%
3
19%
61-75
0
0%
3
19%
76-90

Забито

11
10
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 8
1
9%
3
30%
1-15
1
9%
1
10%
16-30
1
9%
3
30%
31-45
2
18%
2
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
1
10%
76-90

Пропущено

9
13
7 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
2
22%
1
8%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
2
22%
5
38%
76-90

Забито

25
19
9 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 10
3 Не забивали 2
3
12%
5
26%
1-15
3
12%
2
11%
16-30
3
12%
4
21%
31-45
4
16%
3
16%
46-60
5
20%
2
11%
61-75
7
28%
3
16%
76-90

Пропущено

13
29
9 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 13
2
15%
3
10%
1-15
4
31%
5
17%
16-30
3
23%
4
14%
31-45
1
8%
2
7%
46-60
1
8%
7
24%
61-75
2
15%
8
28%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Виборг - Силькеборг 2:1 Видовре - Силькеборг 1:5 Силькеборг - Оденсе 0:0 Видовре - Силькеборг 1:2
Силькеборг - Люнгбю 5:0 Раннерс - Силькеборг 1:0 Тистед - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Виборг 2:0 Оденсе - Силькеборг 0:3 Янг Бойз ФД - Силькеборг 0:1 Силькеборг - Видовре 1:0 Копенгаген - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Норшелланн 2:0 АГФ Орхус - Силькеборг 2:2 Силькеборг - Вайле 2:1 Мидтьюлланн - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Брондбю 1:2 Силькеборг - Виборг 2:4 Силькеборг - Хельсингёр 1:0 Сённерйюск - Силькеборг 1:2
Раннерс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Раннерс - Копенгаген 2:4 Раннерс - Брондбю 0:1 АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2
Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Раннерс - Силькеборг 1:0 Б-93 - Раннерс 4:4 Раннерс - АГФ Орхус 1:1 Вайле - Раннерс 1:2 Брондбю - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0 Раннерс - Норшелланн 0:5 Копенгаген - Раннерс 4:0 Раннерс - Видовре 2:2 Оденсе - Раннерс 2:2 Раннерс - Хорсенс 1:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Санкт-Паули - Раннерс 4:1 Копенгаген - Раннерс 1:1

Результаты матчей

Силькеборг
Раннерс

Точный счет

2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:5
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Точный счет

0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

2:0
3 раза 20%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
2:2
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
2 раза 13%
5
1 раз 7%
2
6 раз 40%
1
6 раз 40%
0
3 раза 20%

Тоталы голов в матче

Силькеборг
Раннерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
1
4
4
1.5
3
4
1
7
2.5
1
7
3.5
1
7
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
2
4
3
1.5
3
5
2
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
12
3
8
7
1.5
6
9
3
12
2.5
1
14
3.5
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 14 10 2 2 32 - 17 32
2.
Брондбю
 14 9 2 3 26 - 14 29
3.
Мидтьюлланн
 14 8 3 3 23 - 18 27
4.
Силькеборг
 15 8 3 4 25 - 13 27
5.
Норшелланн
 14 7 4 3 25 - 11 25
6.
АГФ Орхус
 14 5 6 3 17 - 16 21
7.
Люнгбю
 14 4 4 6 16 - 23 16
8.
Виборг
 14 4 4 6 14 - 21 16
9.
Раннерс
 15 3 6 6 18 - 30 15
10.
Оденсе
 14 3 4 7 19 - 22 13
11.
Вайле
 14 2 3 9 14 - 20 9
12.
Видовре
 14 0 3 11 6 - 30 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Силькеборг
 8 5 2 1 14 - 4 17
2.
Копенгаген
 7 5 0 2 15 - 7 15
3.
Норшелланн
 7 4 2 1 13 - 5 14
4.
Мидтьюлланн
 7 4 2 1 10 - 6 14
5.
Брондбю
 7 4 1 2 13 - 8 13
6.
Виборг
 7 3 3 1 10 - 9 12
7.
АГФ Орхус
 7 3 2 2 8 - 10 11
8.
Люнгбю
 7 2 3 2 10 - 9 9
9.
Раннерс
 7 2 3 2 9 - 14 9
10.
Вайле
 7 1 2 4 8 - 10 5
11.
Оденсе
 7 0 2 5 7 - 14 2
12.
Видовре
 7 0 0 7 3 - 19 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Копенгаген
 7 5 2 0 17 - 10 17
2.
Брондбю
 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Мидтьюлланн
 7 4 1 2 13 - 12 13
4.
Норшелланн
 7 3 2 2 12 - 6 11
5.
Оденсе
 7 3 2 2 12 - 8 11
6.
Силькеборг
 7 3 1 3 11 - 9 10
7.
АГФ Орхус
 7 2 4 1 9 - 6 10
8.
Люнгбю
 7 2 1 4 6 - 14 7
9.
Раннерс
 8 1 3 4 9 - 16 6
10.
Вайле
 7 1 1 5 6 - 10 4
11.
Виборг
 7 1 1 5 4 - 12 4
12.
Видовре
 7 0 3 4 3 - 11 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 8 (2)
Копенгаген Бардгджи Руни 7
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 6 (3)
Норшелланн Ингвартсен Маркус 6 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 7
АГФ Орхус Поульсен Николай 6
Видовре Геммер Йонас 6
Оденсе Кёлер Свен 5
Брондбю Алвес Фредерик 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Сегодняшная посещаемость составляет 4112 болельщиков
  • 98'
    Контроль мяча: Силькеборг: 57%, Раннерс: 43%.
  • 96'
    Хорошую попытку сделал Маккоуотт Каллум. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 96'
    Даммерс Вессель из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 95'
    Судья сигнализирует, что Педерсен Миккель из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Адамсен Тонни
  • 94'
    Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Раннерс пытается что-то создать.
  • 94'
    Энггаард Мэдс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 93'
    Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 92'
    Тактическая замена. Бундгаард Филип уходит с поля и его заменяет Камара Аль-Хаджи
  • 92'
    Матч возобновлен
  • 92'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • 91'
    Карлгрен Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
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