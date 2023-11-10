Тур: 14. Стадион: Хет Куипие.
2:1
Второй тайм: 71'
0'
4' Желтая карточкаBakary Haidara
0:1
5' ГолБока Эрик
9' Желтая карточкаArthur Piedfort
1:1
15' ГолБайрам Эмин
2:1
33' ГолМадсен Николас
36' Желтая карточкаMathias Delorge
41' Желтая карточкаПердикицци Пьетро
Ход матча
5'
0:1
15'
1:1
33'
2:1
36'
Прогноз на матч от Liveresult
40
Байрам
Эмин
18
Йоу
Гриффин
21
Даци
Эрдон
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
77
Бока
Эрик
13
Ито
Рётаро
- Основной состав
- Вратарь
-
40 Байрам ЭминЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Йоу ГриффинНападающий
-
21 Даци ЭрдонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
79 Мацуо ЮсукеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Tuur Rommens
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Matte SmetsЗащитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
-
77 Бока ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
13 Ито РётароПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
-
11 Кая ФатихПолузащитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Финк Торстен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Вестерло
Сент-Трейден
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.9%
26.3%
15.8%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
89.5%
15.8%
17 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед
34 матча
47.1%
17.6%
35.3%
16 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
32.4%
35.3%
32.3%
11 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
50%
26.5%
23.5%
17 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
26
Голов в среднем за матч
2
1.53
Среднее время на гол
45
58
Всего голов
21
27
Голов в среднем за матч
1.24
1.59
Среднее время на гол
72
56
Всего голов
55
53
Голов в среднем за матч
1.62
1.56
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
55
57
Бомбардиры внутри турнира
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стассин Лукас
|4
|0.29
|Мадсен Николас
|4 (3)
|0.29
|Даци Эрдон
|2
|0.14
|Фриган Матия
|2
|0.14
|Йоу Гриффин
|1
|0.07
|Сидорчук Сергей
|1
|0.07
|Йорданов Эдиссон
|1
|0.07
|Байрам Эмин
|1
|0.07
|Tuur Rommens
|1
|0.07
|Рейнолдс Брайан
|0
|0
|Lucas Van Eenoo
|0
|0
|Шадли Насер
|0
|0
|Томас ван ден Кейбус
|0
|0
|Мацуо Юсуке
|0
|0
|Arthur Piedfort
|0
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Койта Абубакари
|8 (2)
|0.57
|Хасиока Даики
|2
|0.14
|Jarne Steuckers
|1
|0.07
|Mathias Delorge
|1
|0.07
|Ито Рётаро
|1
|0.07
|Бока Эрик
|1
|0.07
|Анану Фредерик
|0
|0
|Kahveh Zahiroleslam
|0
|0
Карточки
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидорчук Сергей
|4
|0
|Йорданов Эдиссон
|3
|0
|Mathias Fixelles
|2
|0
|Мадсен Николас
|2
|0
|Томас ван ден Кейбус
|2
|0
|Тагир Равиль
|2
|0
|Байрам Эмин
|2
|0
|Стассин Лукас
|2
|0
|Arthur Piedfort
|2
|0
|Bakary Haidara
|2
|0
|Lucas Van Eenoo
|1
|0
|Пердикицци Пьетро
|1
|0
|Рейнолдс Брайан
|1
|0
|Даци Эрдон
|1
|0
|Бос Джордан
|1
|0
|Tuur Rommens
|1
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rein Van Helden
|4
|0
|Годо Бруно
|3
|0
|Койта Абубакари
|3
|0
|Хасиока Даики
|3
|0
|Mathias Delorge
|3
|0
|Кая Фатих
|2
|0
|Harry Charsley
|2
|0
|Анану Фредерик
|0
|1
|Ямамото Рихито
|1
|0
|Бока Эрик
|1
|0
Результаты матчей
Вестерло
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сент-Трейден
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
7
Вестерло
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сент-Трейден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
8
5
Вестерло
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
Сент-Трейден
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
13
12
Голы по времени матча
Забито
6
8
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
17%
2
25%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
17%
1
13%
76-90
Пропущено
12
11
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
8%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
25%
1
9%
31-45
2
17%
4
36%
46-60
3
25%
1
9%
61-75
3
25%
3
27%
76-90
Забито
10
5
1 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
1
20%
61-75
5
50%
3
60%
76-90
Пропущено
10
10
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
3
30%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
16
13
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
1
6%
2
15%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
1
6%
4
31%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
3
19%
2
15%
61-75
6
38%
4
31%
76-90
Пропущено
22
21
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
3
14%
1
5%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
5
23%
3
14%
31-45
4
18%
6
29%
46-60
6
27%
3
14%
61-75
3
14%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерло
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
АХ Лёвен - Вестерло 0:2 Васланд-Беверен - Вестерло 3:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 РВДМ 47 - Вестерло 1:1
Вестерло - Кортрейк 1:0 Генк - Вестерло 3:3 Стандард - Вестерло 0:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Вестерло - Мехелен 2:3 Андерлехт - Вестерло 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Вестерло - Брюгге 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Виллем II 2:1 Вестерло - ПАОК 3:2 Херенвен - Вестерло 0:2 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Серкль Брюгге - Вестерло 2:0
Сент-Трейден
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Сент-Трейден - Франкс-Борен 3:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0
Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Бохум - Сент-Трейден 1:1 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Гент - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Сент-Трейден - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Льерс Кемпензонен - Сент-Трейден 1:3 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0
Результаты матчей
Вестерло
Сент-Трейден
Точный счет
1:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Вестерло
Сент-Трейден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
43
15
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
34
24
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
94
49
49
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|1
|2
|31 - 15
|31
|2.
|13
|8
|3
|2
|26 - 14
|27
|3.
|13
|7
|5
|1
|22 - 14
|26
|4.
|13
|7
|0
|6
|16 - 14
|21
|5.
|13
|5
|6
|2
|25 - 13
|21
|6.
|13
|5
|5
|3
|23 - 12
|20
|7.
|13
|5
|4
|4
|26 - 15
|19
|8.
|13
|4
|5
|4
|15 - 15
|17
|9.
|1:2
|14
|4
|5
|5
|15 - 22
|17
|10.
|13
|4
|2
|7
|17 - 27
|14
|11.
|13
|3
|5
|5
|14 - 24
|14
|12.
|13
|3
|4
|6
|14 - 22
|13
|13.
|2:1
|14
|3
|4
|7
|17 - 24
|13
|14.
|13
|3
|3
|7
|12 - 19
|12
|15.
|13
|3
|3
|7
|19 - 26
|12
|16.
|13
|2
|3
|8
|10 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|2.
|7
|5
|1
|1
|18 - 8
|16
|3.
|6
|4
|2
|0
|14 - 3
|14
|4.
|6
|4
|2
|0
|13 - 8
|14
|5.
|6
|3
|3
|0
|16 - 7
|12
|6.
|7
|4
|0
|3
|9 - 9
|12
|7.
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|12
|8.
|1:2
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|9.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|10.
|7
|2
|3
|2
|8 - 11
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|11 - 8
|8
|12.
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|13.
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|14.
|6
|2
|1
|3
|9 - 14
|7
|15.
|6
|1
|4
|1
|11 - 8
|7
|16.
|2:1
|7
|2
|0
|5
|7 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|13 - 7
|15
|2.
|7
|4
|2
|1
|14 - 5
|14
|3.
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|4.
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|5.
|6
|3
|0
|3
|7 - 5
|9
|6.
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|7.
|7
|2
|1
|4
|10 - 8
|7
|8.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|9.
|2:1
|7
|1
|4
|2
|10 - 10
|7
|10.
|1:2
|7
|1
|4
|2
|9 - 13
|7
|11.
|7
|1
|3
|3
|9 - 9
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|13.
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|14.
|6
|1
|1
|4
|8 - 18
|4
|15.
|6
|0
|1
|5
|4 - 13
|1
|16.
|6
|0
|1
|5
|3 - 15
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|10
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|8 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|8
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|8
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|7 (3)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 6
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5
|Генк
|Баа Кристофер
|2 3
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 4
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|5