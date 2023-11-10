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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Вестерло
2:1
Второй тайм: 71'
Сент-Трейден
0'
4' Желтая карточка
Bakary Haidara
0:1
5' Гол
Бока Эрик
9' Желтая карточка
Arthur Piedfort
1:1
15' Гол
Байрам Эмин
2:1
33' Гол
Мадсен Николас
36' Желтая карточка
Mathias Delorge
41' Желтая карточка
Пердикицци Пьетро

Ход матча

4'
Bakary Haidara
 
5'
0:1
Бока Эрик
(Kahveh Zahiroleslam)
9'
Arthur Piedfort
 
15'
Байрам Эмин
(Рейнолдс Брайан)
1:1
33'
Мадсен Николас
2:1
36'
 
Mathias Delorge
41'
Пердикицци Пьетро
 
46'
 
Ямамото Рихито
Анану Фредерик
Прогноз на матч от Liveresult
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Вестерло
Ничья
Сент-Трейден
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Все Коэффициенты
1
Болат
Синан
40
Байрам
Эмин
3
Bakary
Haidara
2
Пердикицци
Пьетро
22
Рейнолдс
Брайан
15
Сидорчук
Сергей
46
Arthur
Piedfort
8
Мадсен
Николас
5
Бос
Джордан
18
Йоу
Гриффин
21
Даци
Эрдон
1
Судзуки
Дзион
20
Rein
Van
Helden
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
27
Анану
Фредерик
77
Бока
Эрик
17
Mathias
Delorge
13
Ито
Рётаро
18
Jarne
Steuckers
7
Койта
Абубакари
15
Kahveh
Zahiroleslam
Вестерло
3-5-2
Сент-Трейден
3-4-2-1

История личных встреч

Вестерло
Сент-Трейден

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.9%
26.3%
15.8%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

89.5%
15.8%
17 побед 3 ничьи 0 побед

15 матчей

20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 11 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед

34 матча

47.1%
17.6%
35.3%
16 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

32.4%
35.3%
32.3%
11 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

50%
26.5%
23.5%
17 побед 9 ничьих 8 побед

История матчей

ТМК
2:2
ПДА
0:1
ТМК
3:2
ПДА
2:3
ТМК
0:5
ТМК
2:1
ТМК
1:2
ТМС
0:1
ТМК
3:0
ПДАТЗПВЛЕПО
2:1
ПДАТЗПВЛЕПО
2:2
ТМК
0:0
ЛП
1:0
ЛП
2:2
ЛП
1:2
ЛП
0:3
БВЛ
3:2
БВЛ
1:1
БВЛ
0:2
БВЛ
4:1
КБ
5:5
ПЛ
1:4
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ТМС
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

34
26

Голов в среднем за матч

2
1.53

Среднее время на гол

45
58

Всего голов

21
27

Голов в среднем за матч

1.24
1.59

Среднее время на гол

72
56

Всего голов

55
53

Голов в среднем за матч

1.62
1.56

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

55
57

Бомбардиры внутри турнира

Вестерло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стассин Лукас 4 0.29
Мадсен Николас 4 (3) 0.29
Даци Эрдон 2 0.14
Фриган Матия 2 0.14
Йоу Гриффин 1 0.07
Сидорчук Сергей 1 0.07
Йорданов Эдиссон 1 0.07
Байрам Эмин 1 0.07
Tuur Rommens 1 0.07
Рейнолдс Брайан 0 0
Lucas Van Eenoo 0 0
Шадли Насер 0 0
Томас ван ден Кейбус 0 0
Мацуо Юсуке 0 0
Arthur Piedfort 0 0
Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Койта Абубакари 8 (2) 0.57
Хасиока Даики 2 0.14
Jarne Steuckers 1 0.07
Mathias Delorge 1 0.07
Ито Рётаро 1 0.07
Бока Эрик 1 0.07
Анану Фредерик 0 0
Kahveh Zahiroleslam 0 0

Карточки

Вестерло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сидорчук Сергей 4 0
Йорданов Эдиссон 3 0
Mathias Fixelles 2 0
Мадсен Николас 2 0
Томас ван ден Кейбус 2 0
Тагир Равиль 2 0
Байрам Эмин 2 0
Стассин Лукас 2 0
Arthur Piedfort 2 0
Bakary Haidara 2 0
Lucas Van Eenoo 1 0
Пердикицци Пьетро 1 0
Рейнолдс Брайан 1 0
Даци Эрдон 1 0
Бос Джордан 1 0
Tuur Rommens 1 0
Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rein Van Helden 4 0
Годо Бруно 3 0
Койта Абубакари 3 0
Хасиока Даики 3 0
Mathias Delorge 3 0
Кая Фатих 2 0
Harry Charsley 2 0
Анану Фредерик 0 1
Ямамото Рихито 1 0
Бока Эрик 1 0

Результаты матчей

Вестерло
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сент-Трейден
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
7
Вестерло
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сент-Трейден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

8
5
Вестерло
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
Сент-Трейден
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

13
12

Голы по времени матча

Забито

6
8
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
17%
2
25%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
17%
1
13%
76-90

Пропущено

12
11
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
8%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
25%
1
9%
31-45
2
17%
4
36%
46-60
3
25%
1
9%
61-75
3
25%
3
27%
76-90

Забито

10
5
1 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
1
20%
61-75
5
50%
3
60%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
3
30%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Забито

16
13
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
1
6%
2
15%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
1
6%
4
31%
31-45
1
6%
1
8%
46-60
3
19%
2
15%
61-75
6
38%
4
31%
76-90

Пропущено

22
21
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
3
14%
1
5%
1-15
1
5%
2
10%
16-30
5
23%
3
14%
31-45
4
18%
6
29%
46-60
6
27%
3
14%
61-75
3
14%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Вестерло
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
АХ Лёвен - Вестерло 0:2 Васланд-Беверен - Вестерло 3:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 РВДМ 47 - Вестерло 1:1
Вестерло - Кортрейк 1:0 Генк - Вестерло 3:3 Стандард - Вестерло 0:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Вестерло - Мехелен 2:3 Андерлехт - Вестерло 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Вестерло - Брюгге 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Виллем II 2:1 Вестерло - ПАОК 3:2 Херенвен - Вестерло 0:2 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Серкль Брюгге - Вестерло 2:0
Сент-Трейден
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Сент-Трейден - Франкс-Борен 3:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0
Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Бохум - Сент-Трейден 1:1 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Гент - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Сент-Трейден - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Льерс Кемпензонен - Сент-Трейден 1:3 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0

Результаты матчей

Вестерло
Сент-Трейден

Точный счет

1:3
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
1
5 раз 38%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Вестерло
Сент-Трейден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
3
1
5
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
3
4
1.5
2
4
1
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
4
4
9
1.5
4
9
1
12
2.5
1
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 13 10 1 2 31 - 15 31
2.
Андерлехт
 13 8 3 2 26 - 14 27
3.
Гент
 13 7 5 1 22 - 14 26
4.
Серкль Брюгге
 13 7 0 6 16 - 14 21
5.
Генк
 13 5 6 2 25 - 13 21
6.
Антверпен
 13 5 5 3 23 - 12 20
7.
Брюгге
 13 5 4 4 26 - 15 19
8.
Стандард
 13 4 5 4 15 - 15 17
9.
Сент-Трейден
 1:2 14 4 5 5 15 - 22 17
10.
Эйпен
 13 4 2 7 17 - 27 14
11.
РВДМ 47
 13 3 5 5 14 - 24 14
12.
Спортинг Шарлеруа
 13 3 4 6 14 - 22 13
13.
Вестерло
 2:1 14 3 4 7 17 - 24 13
14.
Мехелен
 13 3 3 7 12 - 19 12
15.
АХ Лёвен
 13 3 3 7 19 - 26 12
16.
Кортрейк
 13 2 3 8 10 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Андерлехт
 6 5 1 0 14 - 5 16
2.
Унион Сент-Жиллуаз
 7 5 1 1 18 - 8 16
3.
Антверпен
 6 4 2 0 14 - 3 14
4.
Гент
 6 4 2 0 13 - 8 14
5.
Брюгге
 6 3 3 0 16 - 7 12
6.
Серкль Брюгге
 7 4 0 3 9 - 9 12
7.
Спортинг Шарлеруа
 7 3 3 1 10 - 9 12
8.
Сент-Трейден
 1:2 7 3 1 3 6 - 9 10
9.
Стандард
 7 2 3 2 7 - 7 9
10.
РВДМ 47
 7 2 3 2 8 - 11 9
11.
АХ Лёвен
 7 2 2 3 11 - 8 8
12.
Кортрейк
 7 2 2 3 7 - 11 8
13.
Мехелен
 6 2 1 3 6 - 5 7
14.
Эйпен
 6 2 1 3 9 - 14 7
15.
Генк
 6 1 4 1 11 - 8 7
16.
Вестерло
 2:1 7 2 0 5 7 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Генк
 7 4 2 1 14 - 5 14
3.
Гент
 7 3 3 1 9 - 6 12
4.
Андерлехт
 7 3 2 2 12 - 9 11
5.
Серкль Брюгге
 6 3 0 3 7 - 5 9
6.
Стандард
 6 2 2 2 8 - 8 8
7.
Брюгге
 7 2 1 4 10 - 8 7
8.
Эйпен
 7 2 1 4 8 - 13 7
9.
Вестерло
 2:1 7 1 4 2 10 - 10 7
10.
Сент-Трейден
 1:2 7 1 4 2 9 - 13 7
11.
Антверпен
 7 1 3 3 9 - 9 6
12.
РВДМ 47
 6 1 2 3 6 - 13 5
13.
Мехелен
 7 1 2 4 6 - 14 5
14.
АХ Лёвен
 6 1 1 4 8 - 18 4
15.
Спортинг Шарлеруа
 6 0 1 5 4 - 13 1
16.
Кортрейк
 6 0 1 5 3 - 15 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 10
Андерлехт Дольберг Каспер 8 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 8
Сент-Трейден Койта Абубакари 8
Брюгге Сков-Ольсен Андреас 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 6
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Генк Баа Кристофер 2 3
Стандард Nathan Ngoy 1 4
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 46'
    Анану Фредерик уходит с поля. Ямамото Рихито выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Пердикицци Пьетро получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Mathias Delorge получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Г О О О О Л - Мадсен Николас бьет в цель!
  • 15'
    Брайан Рейнольдс сделал результативную передачу.
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вестерло
Ничья
Сент-Трейден
1.40
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4.40
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12.00
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