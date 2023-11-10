Тур: 14. Стадион: Хет Куипие.
3:3
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаBakary Haidara
0:1
5' ГолБока Эрик
9' Желтая карточкаArthur Piedfort
1:1
15' ГолБайрам Эмин
2:1
33' ГолМадсен Николас
36' Желтая карточкаMathias Delorge
41' Желтая карточкаПердикицци Пьетро
2:2
77' ПенальтиКойта Абубакари
2:3
88' ГолКойта Абубакари
3:3
90' ГолФриган Матия
90' Желтая карточкаЯнсенс Вольке
90'+11
Ход матча
5'
0:1
15'
1:1
33'
2:1
36'
77'
2:2
88'
2:3
90'
3:3
90'
Прогноз на матч от Liveresult
40
Байрам
Эмин
18
Йоу
Гриффин
21
Даци
Эрдон
16
Matte
Smets
31
Годо
Бруно
77
Бока
Эрик
13
Ито
Рётаро
- Основной состав
- Вратарь
-
40 Байрам ЭминЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Йоу ГриффинНападающий
-
21 Даци ЭрдонНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
79 Мацуо ЮсукеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Tuur Rommens
-
Главный тренер: Jonas De Roeck
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Matte SmetsЗащитник
-
31 Годо БруноЗащитник
- Защитник
-
77 Бока ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
13 Ито РётароПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Jo CoppensВратарь
- Защитник
-
11 Кая ФатихПолузащитник
-
14 Дюмон ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Финк Торстен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Вестерло
Сент-Трейден
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.9%
26.3%
15.8%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
89.5%
15.8%
17 побед 3 ничьи 0 побед
15 матчей
20%
80%
0 побед 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 11 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед
34 матча
47.1%
17.6%
35.3%
16 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
32.4%
35.3%
32.3%
11 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
50%
26.5%
23.5%
17 побед 9 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
26
Голов в среднем за матч
2
1.53
Среднее время на гол
45
58
Всего голов
21
27
Голов в среднем за матч
1.24
1.59
Среднее время на гол
72
56
Всего голов
55
53
Голов в среднем за матч
1.62
1.56
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
28
Больше 82%
Меньше 18%
6
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
13
Больше 38%
Меньше 62%
21
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
55
57
Бомбардиры внутри турнира
Вестерло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стассин Лукас
|4
|0.29
|Мадсен Николас
|4 (3)
|0.29
|Фриган Матия
|3
|0.21
|Даци Эрдон
|2
|0.14
|Йоу Гриффин
|1
|0.07
|Сидорчук Сергей
|1
|0.07
|Йорданов Эдиссон
|1
|0.07
|Байрам Эмин
|1
|0.07
|Tuur Rommens
|1
|0.07
|Рейнолдс Брайан
|0
|0
|Lucas Van Eenoo
|0
|0
|Шадли Насер
|0
|0
|Томас ван ден Кейбус
|0
|0
|Мацуо Юсуке
|0
|0
|Бос Джордан
|0
|0
|Arthur Piedfort
|0
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Койта Абубакари
|10 (3)
|0.71
|Хасиока Даики
|2
|0.14
|Jarne Steuckers
|1
|0.07
|Mathias Delorge
|1
|0.07
|Ито Рётаро
|1
|0.07
|Бока Эрик
|1
|0.07
|Анану Фредерик
|0
|0
|Kahveh Zahiroleslam
|0
|0
Карточки
Вестерло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сидорчук Сергей
|4
|0
|Йорданов Эдиссон
|3
|0
|Mathias Fixelles
|2
|0
|Мадсен Николас
|2
|0
|Томас ван ден Кейбус
|2
|0
|Тагир Равиль
|2
|0
|Байрам Эмин
|2
|0
|Стассин Лукас
|2
|0
|Arthur Piedfort
|2
|0
|Bakary Haidara
|2
|0
|Lucas Van Eenoo
|1
|0
|Пердикицци Пьетро
|1
|0
|Рейнолдс Брайан
|1
|0
|Даци Эрдон
|1
|0
|Бос Джордан
|1
|0
|Tuur Rommens
|1
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rein Van Helden
|4
|0
|Годо Бруно
|3
|0
|Койта Абубакари
|3
|0
|Хасиока Даики
|3
|0
|Mathias Delorge
|3
|0
|Кая Фатих
|2
|0
|Harry Charsley
|2
|0
|Анану Фредерик
|0
|1
|Янсенс Вольке
|1
|0
|Ямамото Рихито
|1
|0
|Бока Эрик
|1
|0
Результаты матчей
Вестерло
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сент-Трейден
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
10
Вестерло
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сент-Трейден
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
8
5
Вестерло
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
50% (7)
36% (5)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (6)
57% (8)
Сент-Трейден
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
14% (2)
43% (6)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
16
15
Голы по времени матча
Забито
9
11
7 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
2
22%
3
27%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
2
22%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
22%
3
27%
76-90
Пропущено
15
14
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
13%
2
14%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
20%
2
14%
31-45
2
13%
4
29%
46-60
3
20%
1
7%
61-75
5
33%
4
29%
76-90
Забито
10
5
1 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
1
20%
61-75
5
50%
3
60%
76-90
Пропущено
10
10
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
1
10%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
2
20%
2
20%
46-60
3
30%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Забито
19
16
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
2
11%
3
19%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
2
11%
4
25%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
3
16%
2
13%
61-75
7
37%
6
38%
76-90
Пропущено
25
24
10 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
4
16%
2
8%
1-15
1
4%
2
8%
16-30
5
20%
4
17%
31-45
4
16%
6
25%
46-60
6
24%
3
13%
61-75
5
20%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерло
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
АХ Лёвен - Вестерло 0:2 Васланд-Беверен - Вестерло 3:1 Вестерло - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 РВДМ 47 - Вестерло 1:1
Вестерло - Кортрейк 1:0 Генк - Вестерло 3:3 Стандард - Вестерло 0:0 Вестерло - Антверпен 0:3 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Вестерло - Мехелен 2:3 Андерлехт - Вестерло 2:1 Вестерло - Гент 1:3 Вестерло - Брюгге 0:1 Эйпен - Вестерло 2:2 Вестерло - Виллем II 2:1 Вестерло - ПАОК 3:2 Херенвен - Вестерло 0:2 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1 Вестерло - Сент-Трейден 2:2 Серкль Брюгге - Вестерло 2:0
Сент-Трейден
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сент-Трейден - Эйпен 1:1 Сент-Трейден - Франкс-Борен 3:0 Сент-Трейден - РВДМ 47 2:1 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:0
Боруссия М - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 0:4 Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Генк - Сент-Трейден 3:3 Сент-Трейден - Мехелен 2:0 Бохум - Сент-Трейден 1:1 Спортинг Шарлеруа - Сент-Трейден 1:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Гент - Сент-Трейден 2:2 Сент-Трейден - Андерлехт 0:1 Кортрейк - Сент-Трейден 0:1 РБ Лейпциг - Сент-Трейден 4:0 Сент-Трейден - Стандард 1:0 Сент-Трейден - Аль-Таавун Бурайда 2:0 Льерс Кемпензонен - Сент-Трейден 1:3 Веен Висбаден - Сент-Трейден 1:0
Результаты матчей
Вестерло
Сент-Трейден
Точный счет
1:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:4
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
3:3
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
3:3
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:4
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Вестерло
Сент-Трейден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
43
25
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
61
34
34
16
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
104
59
59
212
212
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|10
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|10
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|8 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|8
|Брюгге
|Сков-Ольсен Андреас
|7 (3)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 6
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5
|Генк
|Баа Кристофер
|2 3
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 4
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|5