Тур: 12. Стадион: Луиджи Феррарис. Главный судья: Орсато Даниэле
0'
26' Желтая карточкаХиен Исак
1:0
44' ГолДрэгушин Раду
49' Желтая карточкаВаскес Хоан
60' Желтая карточкаТерраччано Филиппо
67' Желтая карточкаФараони Марко
Ход матча
26'
44'
1:0
49'
67'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 0
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 4
-
226 Количество передач 190
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Бани
Маттиа
22
Васкес
Хоан
47
Бадель
Милан
18
Экубан
Калеб
18
Онгла
Мартин
31
Суслов
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
13 Бани МаттиаЗащитник
-
22 Васкес ХоанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Бадель МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Экубан КалебНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Леали НиколаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
-
25 Кутлу БерканПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Джилардино Альберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Онгла МартинПолузащитник
-
31 Суслов ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сердар СуатПолузащитник
-
33 Дуда ОндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Нгонж СирильПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
77 Мбула ХордиНападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
История личных встреч
Дженоа
Верона
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
15 матчей
40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
5
Голов в среднем за матч
2.63
0.71
Среднее время на гол
34
126
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
1.29
1.13
Среднее время на гол
70
80
Всего голов
30
14
Голов в среднем за матч
2
0.93
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
45
96
Бомбардиры внутри турнира
Дженоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудмундссон Альберт
|5
|0.42
|Ретеги Матео
|3
|0.25
|Торсби Мортен
|1
|0.08
|Дрэгушин Раду
|1
|0.08
|Бани Маттиа
|1
|0.08
|Бираски Давиде
|1
|0.08
|Мессиас Жуниор
|1
|0.08
|Френдруп Мортен
|0
|0
|Стротман Кевин
|0
|0
|Малиновский Руслан
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Де Винтер Кони
|0
|0
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгонж Сириль
|2
|0.17
|Дуда Ондрей
|1
|0.08
|Лазович Дарко
|1
|0.08
|Бонаццоли Федерико
|1
|0.08
|Фолоруншо Майкл
|1
|0.08
|Джурич Милан II
|1
|0.08
|Фараони Марко
|0
|0
|Тчатчуа Джексон
|0
|0
Карточки
Дженоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бани Маттиа
|5
|0
|Малиновский Руслан
|4
|0
|Де Винтер Кони
|4
|0
|Мартинес Хосеп
|2
|1
|Ретеги Матео
|3
|0
|Аарон Мартин
|1
|1
|Джилардино Альберто
|2
|0
|Стротман Кевин
|2
|0
|Бадель Милан
|2
|0
|Гудмундссон Альберт
|2
|0
|Френдруп Мортен
|2
|0
|Васкес Хоан
|1
|0
|Сабелли Стефано
|1
|0
|Торсби Мортен
|1
|0
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фараони Марко
|5
|0
|Маньяни Джанджакомо
|4
|0
|Марко Барони
|3
|0
|Хиен Исак
|1
|1
|Дуда Ондрей
|2
|0
|Бонаццоли Федерико
|2
|0
|Давидович Павел
|2
|0
|Фолоруншо Майкл
|2
|0
|Суслов Томаш
|2
|0
|Коппола Диего
|2
|0
|Сердар Суат
|1
|0
|Нгонж Сириль
|1
|0
|Дойг Джош
|1
|0
|Терраччано Филиппо
|1
|0
|Амионе Бруно
|1
|0
|Джурич Милан II
|1
|0
Результаты матчей
Дженоа
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Верона
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
2
Дженоа
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Верона
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
4
2
Дженоа
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Верона
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
7
4
Голы по времени матча
Забито
8
3
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
7 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
2
25%
1
33%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
1
13%
1
33%
76-90
Пропущено
8
7
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
2
25%
2
29%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
3
38%
1
14%
76-90
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
7
8
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
3
43%
1
13%
76-90
Забито
13
7
7 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
15%
1
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
1
14%
31-45
3
23%
2
29%
46-60
1
8%
1
14%
61-75
2
15%
2
29%
76-90
Пропущено
15
15
5 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 8
2
13%
3
20%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
1
7%
3
20%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
2
13%
4
27%
61-75
6
40%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Дженоа
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Кальяри - Дженоа 2:1 Дженоа - Реджана 2:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Аталанта - Дженоа 2:0
Дженоа - Милан 0:1 Удинезе - Дженоа 2:2 Дженоа - Рома 4:1 Лечче - Дженоа 1:0 Дженоа - Наполи 2:2 Торино - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 0:1 Дженоа - Фиорентина 1:4 Дженоа - Модена 4:3 Кремонезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Монако 1:0 Дженоа - Венеция 1:4 Дженоа - Бари 4:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Дженоа - Асколи 2:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0
Верона
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Верона - Монца 1:3 Болонья - Верона 2:0 Ювентус - Верона 1:0 Верона - Наполи 1:3
Фрозиноне - Верона 2:1 Торино - Верона 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Милан - Верона 1:0 Верона - Болонья 0:0 Сассуоло - Верона 3:1 Верона - Рома 2:1 Эмполи - Верона 0:1 Верона - Асколи 3:1 Хайденхайм - Верона 3:2 Бастия - Верона 3:1 Верона - Виртус Верона 3:0 Верона - Примьеро 7:0 Специя - Верона 1:3 Милан - Верона 3:1 Верона - Эмполи 1:1
Результаты матчей
Дженоа
Верона
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Дженоа
Верона
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
65
38
110
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|27 - 6
|28
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|17 - 6
|26
|3.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 12
|22
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|24 - 12
|21
|5.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 10
|19
|6.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|12 - 8
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 14
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 15
|17
|9.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|13 - 13
|16
|10.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|11.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 18
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 13
|15
|13.
|1:0 Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 16
|14
|14.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 21
|12
|16.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|7 - 14
|10
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 22
|9
|18.
|0:1 Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 16
|8
|19.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|4 - 21
|7
|20.
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|8 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 5
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 5
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|8.
|1:0 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|10.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|11.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 5
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|14.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|15.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|16.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|17.
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|1 - 7
|4
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|20.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 1
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 9
|13
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 6
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|11.
|Заявка
|5
|0
|5
|0
|4 - 4
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|14.
|1:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|15.
|0:1 Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 8
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 14
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
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|Рома
|Лукаку Ромелу
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|Наполи
|Осимхен Виктор
|6
|Наполи
|Политано Маттео
|5 (3)
|Верона
|Фараони Марко
|5
|Удинезе
|Кабаселе Кристиан
|5
|Ювентус
|Рабио Адриен
|5
|Рома
|Паредес Леандро
|5
|Дженоа
|Бани Маттиа
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Дженоа 1:0 Верона
Исход игры
Дженоа
80.2% (97)
Ничья
16.5% (20)
Верона
3.3% (4)
Тотал 2.5
Больше
34.48% (40)
Меньше
65.52% (76)
Обе команды забьют
Да
46.55% (54)
Нет
53.45% (62)
Популярный счёт
1:0 Дженоа
43.8% (53)
2:1 Дженоа
27.3% (33)
1:1 Ничья
11.6% (14)
2:0 Дженоа
4.1% (5)
0:0 Ничья
3.3% (4)
1:2 Верона
2.5% (3)
3:1 Дженоа
1.7% (2)
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