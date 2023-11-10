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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Орсато Даниэле
Дженоа
1:0
Конец матча
Верона
0'
26' Желтая карточка
Хиен Исак
1:0
44' Гол
Дрэгушин Раду
49' Желтая карточка
Васкес Хоан
60' Желтая карточка
Терраччано Филиппо
66' Желтая карточка
Фараони Марко
86' Желтая карточка
Дуда Ондрей
90'+6

Ход матча

26'
 
Хиен Исак
41'
Де Винтер Кони
Бани Маттиа
 
44'
Дрэгушин Раду
(Хапс Ридгесиано)
1:0
46'
 
Нгонж Сириль
Бонаццоли Федерико
49'
Васкес Хоан
 
54'
Пушкаш Георге
Экубан Калеб
 
60'
 
Терраччано Филиппо
63'
 
Хуан Мануэль Крус
Суслов Томаш
63'
 
Фараони Марко
Дойг Джош
66'
 
Фараони Марко
70'
 
Дуда Ондрей
Амионе Бруно
85'
 
Сапонара Риккардо
Фолоруншо Майкл
86'
Торсби Мортен
Бадель Милан
 
86'
Малиновский Руслан
Стротман Кевин
 
86'
Маттурро Алан
Хапс Ридгесиано
 
86'
 
Дуда Ондрей

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 1
  • 6 Угловые 7
  • 2 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 369 Количество передач 371
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 121
Дженоа 80.2% (97)
X 16.5% (20)
Верона 3.3% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мартинес
Хосеп
5
Дрэгушин
Раду
13
Бани
Маттиа
22
Васкес
Хоан
20
Сабелли
Стефано
32
Френдруп
Мортен
47
Бадель
Милан
8
Стротман
Кевин
55
Хапс
Ридгесиано
18
Экубан
Калеб
11
Гудмундссон
Альберт
1
Монтипо
Лоренцо
23
Маньяни
Джанджакомо
6
Хиен
Исак
2
Амионе
Бруно
24
Терраччано
Филиппо
90
Фолоруншо
Майкл
18
Онгла
Мартин
31
Суслов
Томаш
3
Дойг
Джош
99
Бонаццоли
Федерико
11
Джурич
Милан
II
Дженоа
3-5-2
Верона
3-5-2

История личных встреч

Дженоа
Верона

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
12.5%
8 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

15 матчей

40%
33.3%
26.7%
6 побед 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

53.3%
20%
26.7%
8 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
40%
26.7%
5 побед 6 ничьих 4 победы

История матчей

СA
1:0
СA
3:3
СA
2:2
СA
0:0
СA
3:0
СA
2:1
СA
3:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
2:0
СA
5:2
СA
2:2
СA
3:0
СA
2:0
К
1:1

Голы

Всего голов

21
5

Голов в среднем за матч

2.63
0.71

Среднее время на гол

34
126

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

1.29
1.13

Среднее время на гол

70
80

Всего голов

30
14

Голов в среднем за матч

2
0.93

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
5
Больше 33%
Меньше 67%
10
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

45
96

Бомбардиры внутри турнира

Дженоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудмундссон Альберт 5 0.42
Ретеги Матео 3 0.25
Торсби Мортен 1 0.08
Дрэгушин Раду 1 0.08
Бани Маттиа 1 0.08
Бираски Давиде 1 0.08
Мессиас Жуниор 1 0.08
Френдруп Мортен 0 0
Стротман Кевин 0 0
Малиновский Руслан 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Де Винтер Кони 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 2 0.17
Дуда Ондрей 1 0.08
Лазович Дарко 1 0.08
Бонаццоли Федерико 1 0.08
Фолоруншо Майкл 1 0.08
Джурич Милан II 1 0.08
Фараони Марко 0 0
Тчатчуа Джексон 0 0

Карточки

Дженоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бани Маттиа 5 0
Малиновский Руслан 4 0
Де Винтер Кони 4 0
Мартинес Хосеп 2 1
Ретеги Матео 3 0
Аарон Мартин 1 1
Джилардино Альберто 2 0
Стротман Кевин 2 0
Бадель Милан 2 0
Гудмундссон Альберт 2 0
Френдруп Мортен 2 0
Васкес Хоан 1 0
Сабелли Стефано 1 0
Торсби Мортен 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фараони Марко 5 0
Маньяни Джанджакомо 4 0
Дуда Ондрей 3 0
Марко Барони 3 0
Хиен Исак 1 1
Бонаццоли Федерико 2 0
Давидович Павел 2 0
Фолоруншо Майкл 2 0
Суслов Томаш 2 0
Коппола Диего 2 0
Сердар Суат 1 0
Нгонж Сириль 1 0
Дойг Джош 1 0
Терраччано Филиппо 1 0
Амионе Бруно 1 0
Джурич Милан II 1 0

Результаты матчей

Дженоа
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Верона
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
2
Дженоа
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Верона
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

4
2
Дженоа
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Верона
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

7
4

Голы по времени матча

Забито

9
3
5 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
2
22%
1
33%
46-60
1
11%
1
33%
61-75
1
11%
1
33%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
25%
2
25%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
3
38%
1
13%
76-90

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
1
20%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

7
8
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
3
43%
1
13%
76-90

Забито

14
7
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
2
14%
1
14%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
36%
1
14%
31-45
3
21%
2
29%
46-60
1
7%
1
14%
61-75
2
14%
2
29%
76-90

Пропущено

15
16
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
2
13%
3
19%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
1
7%
4
25%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
2
13%
4
25%
61-75
6
40%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Дженоа
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Кальяри - Дженоа 2:1 Дженоа - Реджана 2:1 Дженоа - Салернитана 1:0 Аталанта - Дженоа 2:0
Дженоа - Милан 0:1 Удинезе - Дженоа 2:2 Дженоа - Рома 4:1 Лечче - Дженоа 1:0 Дженоа - Наполи 2:2 Торино - Дженоа 1:0 Лацио - Дженоа 0:1 Дженоа - Фиорентина 1:4 Дженоа - Модена 4:3 Кремонезе - Дженоа 0:0 Дженоа - Монако 1:0 Дженоа - Венеция 1:4 Дженоа - Бари 4:3 Фрозиноне - Дженоа 3:2 Дженоа - Асколи 2:1 Зюйдтироль - Дженоа 0:0
Верона
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Верона - Монца 1:3 Болонья - Верона 2:0 Ювентус - Верона 1:0 Верона - Наполи 1:3
Фрозиноне - Верона 2:1 Торино - Верона 0:0 Верона - Аталанта 0:1 Милан - Верона 1:0 Верона - Болонья 0:0 Сассуоло - Верона 3:1 Верона - Рома 2:1 Эмполи - Верона 0:1 Верона - Асколи 3:1 Хайденхайм - Верона 3:2 Бастия - Верона 3:1 Верона - Виртус Верона 3:0 Верона - Примьеро 7:0 Специя - Верона 1:3 Милан - Верона 3:1 Верона - Эмполи 1:1

Результаты матчей

Дженоа
Верона

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
4 раза 57%
1
3 раза 43%

Точный счет

1:0
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Дженоа
Верона

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
4
1.5
1
4
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
4
1
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
6
6
3
9
1.5
1
11
1
11
2.5
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 11 9 1 1 27 - 6 28
2.
Ювентус
 Заявка 11 8 2 1 17 - 6 26
3.
Милан
 Заявка 11 7 1 3 18 - 12 22
4.
Наполи
 Заявка 11 6 3 2 24 - 12 21
5.
Аталанта
 Заявка 11 6 1 4 19 - 10 19
6.
Болонья
 Заявка 11 4 6 1 12 - 8 18
7.
Рома
 Заявка 11 5 2 4 22 - 14 17
8.
Фиорентина
 Заявка 11 5 2 4 18 - 15 17
9.
Лацио
 Заявка 11 5 1 5 13 - 13 16
10.
Монца
 Заявка 11 4 4 3 12 - 10 16
11.
Фрозиноне
 Заявка 11 4 3 4 17 - 18 15
12.
Торино
 Заявка 11 4 3 4 9 - 13 15
13.
Дженоа
 Заявка 12 4 2 6 13 - 16 14
14.
Лечче
 Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
15.
Сассуоло
 Заявка 12 3 3 6 16 - 21 12
16.
Удинезе
 Заявка 11 1 7 3 7 - 14 10
17.
Кальяри
 Заявка 11 2 3 6 11 - 22 9
18.
Верона
 Заявка 12 2 2 8 7 - 16 8
19.
Эмполи
 Заявка 11 2 1 8 4 - 21 7
20.
Салернитана
 Заявка 12 0 5 7 8 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2.
Интер Милан
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
3.
Рома
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
4.
Болонья
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
5.
Фрозиноне
 Заявка 6 4 1 1 12 - 9 13
6.
Аталанта
 Заявка 5 3 1 1 8 - 2 10
7.
Лацио
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
8.
Дженоа
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
9.
Лечче
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
10.
Милан
 Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
11.
Монца
 Заявка 5 2 3 0 7 - 2 9
12.
Торино
 Заявка 6 2 3 1 4 - 5 9
13.
Сассуоло
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
14.
Наполи
 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
15.
Фиорентина
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
16.
Кальяри
 Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
17.
Верона
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
18.
Эмполи
 Заявка 6 1 1 4 1 - 7 4
19.
Удинезе
 Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 3 3 4 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 5 5 0 0 12 - 1 15
2.
Наполи
 Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
3.
Ювентус
 Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
4.
Милан
 Заявка 6 4 1 1 11 - 9 13
5.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Аталанта
 Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
7.
Монца
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
8.
Удинезе
 Заявка 6 1 4 1 4 - 6 7
9.
Торино
 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
10.
Лацио
 Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
11.
Болонья
 Заявка 5 0 5 0 4 - 4 5
12.
Рома
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
13.
Сассуоло
 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
14.
Дженоа
 Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
15.
Верона
 Заявка 7 1 1 5 3 - 8 4
16.
Эмполи
 Заявка 5 1 0 4 3 - 14 3
17.
Лечче
 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
18.
Фрозиноне
 Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
19.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 12 (1)
Милан Жиру Оливье 6 (3)
Рома Лукаку Ромелу 6
Наполи Осимхен Виктор 6
Наполи Политано Маттео 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Фараони Марко 5
Удинезе Кабаселе Кристиан 5
Ювентус Рабио Адриен 5
Рома Паредес Леандро 5
Дженоа Бани Маттиа 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 121
    Дженоа 80.2% (97)
    X 16.5% (20)
    Верона 3.3% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Дженоа 1:0 Верона

    Исход игры
    Дженоа
    80.2% (97)
    Ничья
    16.5% (20)
    Верона
    3.3% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.48% (40)
    Меньше
    65.52% (76)
    Обе команды забьют
    Да
    46.55% (54)
    Нет
    53.45% (62)
    Популярный счёт
    1:0 Дженоа
    43.8% (53)
    2:1 Дженоа
    27.3% (33)
    1:1 Ничья
    11.6% (14)
    2:0 Дженоа
    4.1% (5)
    0:0 Ничья
    3.3% (4)
    1:2 Верона
    2.5% (3)
    3:1 Дженоа
    1.7% (2)
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