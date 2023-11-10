Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

85' Стротман Кевин не смог попасть в створ ударом издали

85' Дженоа идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Стротман Кевин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Бадель Милан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Гудмундссон Альберт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Де Винтер Кони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Монтипо Лоренцо взял и забрал мяч на выходе

81' Удар от ворот произведет Дженоа

80' Мартинес Хосеп взял и забрал мяч на выходе

79' Джурич Милан II нанес удар головой, но Хосеп Мартинес спокойно отбил мяч.

78' Дуда Ондрей навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

77' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

76' Удар от ворот произведет Дженоа

75' Хапс Ридгесиано выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

74' ШТАНГА! Так было близко к голу - Терраччано Филиппо нанес удар в каркас ворот!

73' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

71' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Матч возобновится спорным мячом

69' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

69' Гудмундссон Альберт навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

68' Удар от ворот произведет Верона

66' Фараони Марко тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

65' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Хорошую попытку сделал Бадель Милан . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Хорошую попытку сделал Сабелли Стефано . Удар в створ, но вратарь начеку

62' Де Винтер Кони создает голевую возможность для своего партнера по команде.

60' Терраччано Филиппо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

59' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Дженоа совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Хорошую попытку сделал Пушкаш Георге . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Стротман Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

56' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Терраччано Филиппо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Верона совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Дженоа совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Мартинес Хосеп взял и забрал мяч на выходе

52' Удар от ворот произведет Верона

52' Матч возобновлен

52' Ох, нехорошо это выглядит. Экубан Калеб получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Экубан Калеб на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Терраччано Филиппо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Васкес Хоан - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

48' Верона совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Матч возобновлен

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.