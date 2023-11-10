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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Fabio Melo
Эшторил
2:0
Перерыв
Каса Пия
0'
1:0
1' Гол
Маркес Алехандро
14' Желтая карточка
Маркеш Жоао
2:0
24' Гол
Гитан Рафик
32' Желтая карточка
Нето Анжело
36' Желтая карточка
Кастро Пабло

Ход матча

1'
Маркес Алехандро
(Гомес Родриго II)
1:0
14'
Маркеш Жоао
 
24'
Гитан Рафик
(Гомес Родриго II)
2:0
32'
 
Нето Анжело
36'
 
Кастро Пабло
Прогнозы 115
Эшторил 63.5% (73)
X 32.2% (37)
Каса Пия 4.3% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Эшторил
Ничья
Каса Пия
2.45
3.45
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Карне
Марсело
5
Волней
23
Алвару
Педру
3
Витал
Бернардо
21
Гомес
Родриго
II
8
Холсгров
Джордан
82
Фернандеш
Матеуш
78
Араужу
Тьягу
10
Гитан
Рафик
9
Маркес
Алехандро
33
Маркеш
Жоао
33
Батишта
Рикарду
15
Варела
Фернанду
19
Золотич
Нермин
3
Нунеш
Жоау
18
Жералдеш
Андре
80
Кастро
Пабло
8
Нето Анжело
5
Лело
Леонардо
11
Сома
Юки
99
Афонсо
Клейтон
Мишель
79
Жажа
Коэльо
Эшторил
3-4-3
Каса Пия
3-4-3

История личных встреч

Эшторил
Каса Пия

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПВЛ
1:1
ПВЛ
0:2
ПВЛ
4:1
ПВЛ
0:1

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

2.33
1.67

Среднее время на гол

38
54

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Среднее время на гол

135
135

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
77

Бомбардиры внутри турнира

Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркес Алехандро 4 0.36
Маркеш Жоао 3 0.27
Кассиано Диас 2 (1) 0.18
Гитан Рафик 2 0.18
Холсгров Джордан 2 0.18
Гомес Родриго II 1 0.09
Араужу Тьягу 1 0.09
Мангала Эльяким 1 0.09
Витал Бернардо 1 0.09
Волней 0 0
Каса Пия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афонсо Клейтон Мишель 3 0.27
Кастро Пабло 2 0.18
Ларрасабаль Гаиска 1 0.09
Кардозо Фелиппе 1 0.09
Годвин Савиур 1 (1) 0.09
Варела Фернанду 0 0
Лело Леонардо 0 0
Бени 0 0

Карточки

Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холсгров Джордан 3 1
Витал Бернардо 4 0
Алвару Педру 3 0
Фернандеш Матеуш 3 0
Кассиано Диас 2 0
Тавареш Эриберту 2 0
Маркес Алехандро 2 0
Карлос Жоао III 2 0
Волней 2 0
Араужу Тьягу 2 0
Гомес Родриго II 2 0
Маркеш Жоао 2 0
Карне Марсело 1 0
Каса Пия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастро Пабло 4 1
Нето Анжело 5 0
Ларрасабаль Гаиска 3 0
Бени 3 0
Фернандеш Вашку 2 0
Золотич Нермин 2 0
Батишта Рикарду 1 0
Варела Фернанду 1 0
Афонсо Клейтон Мишель 1 0
Жералдеш Андре 1 0
Сома Юки 1 0
Кардозо Фелиппе 1 0
Серобян Артур 1 0

Результаты матчей

Эшторил
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Каса Пия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Эшторил
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Каса Пия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

1
1
Эшторил
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Каса Пия
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
3
50%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
2
40%
1
25%
76-90

Забито

11
2
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
2
18%
1
50%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
1
50%
46-60
5
45%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

14
5
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
7%
1
20%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
5
36%
1
20%
46-60
1
7%
2
40%
61-75
3
21%
1
20%
76-90

Забито

16
8
4 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
2
13%
2
25%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
1
6%
1
13%
31-45
4
25%
1
13%
46-60
6
38%
1
13%
61-75
2
13%
3
38%
76-90

Пропущено

19
9
7 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
2
11%
1
11%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
21%
1
11%
31-45
5
26%
2
22%
46-60
2
11%
3
33%
61-75
5
26%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Эшторил
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Порту - Эшторил 0:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Синтренсе - Эшторил 0:5 Эшторил - Бенфика 0:1
Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Лейшоэш - Эшторил 1:2 Эшторил - Визела 2:2 Жил Висенте - Эшторил 5:3 Эшторил - Боавишта 1:2 Эштрела - Эшторил 2:1 Эшторил - Риу Аве 2:0 Арока - Эшторил 4:3 Эшторил - СФ Ос Белененсеш 5:1 Эшторил - Пасуш де Феррейра 2:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Белененсеш - Эшторил 1:2 Эшторил - Маритиму 3:1 Каса Пия - Эшторил 2:2 Эшторил - Арока 2:0 Боавишта - Эшторил 1:0
Каса Пия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Каса Пия - Визела 0:1 Брага - Каса Пия 1:1 Бенфика - Каса Пия 1:1 Рабо де Пейше - Каса Пия 0:2
Каса Пия - Эштрела 0:1 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Насьонал Мадейра 2:1 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Арока - Каса Пия 0:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Боавишта - Каса Пия 1:1 Каса Пия - Спортинг Л 1:2 Фаренсе - Каса Пия 0:3 Торренше - Каса Пия 0:2 Вилаверденсе - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Морейренсе 1:0 Жил Висенте - Каса Пия 1:0 Каса Пия - Эшторил 2:2 Порту - Каса Пия 2:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:1

Результаты матчей

Эшторил
Каса Пия

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
0:1
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Эшторил
Каса Пия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
3
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
3
1.5
1
4
2
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
4
5
5
1.5
1
9
2
8
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 10 9 1 0 22 - 9 28
2.
Бенфика
 Заявка 10 8 1 1 21 - 8 25
3.
Порту
 Заявка 10 7 1 2 13 - 7 22
4.
Брага
 Заявка 10 6 2 2 29 - 18 20
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 6 1 3 17 - 11 19
6.
Морейренсе
 Заявка 10 5 2 3 13 - 10 17
7.
Фамаликан
 Заявка 10 4 3 3 11 - 10 15
8.
Боавишта
 Заявка 10 4 3 3 18 - 17 15
9.
Фаренсе
 Заявка 10 4 1 5 17 - 14 13
10.
Эштрела
 Заявка 10 3 2 5 11 - 15 11
11.
Портимоненсе
 Заявка 10 3 2 5 11 - 24 11
12.
Жил Висенте
 Заявка 10 3 1 6 22 - 21 10
13.
Эшторил
 2:0 Заявка 11 3 1 7 17 - 20 10
14.
Каса Пия
 0:2 Заявка 11 2 4 5 8 - 11 10
15.
Визела
 Заявка 10 2 3 5 11 - 16 9
16.
Риу Аве
 Заявка 10 2 2 6 11 - 18 8
17.
Шавиш
 Заявка 10 2 1 7 12 - 28 7
18.
Арока
 Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 6 6 0 0 14 - 5 18
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 4 0 1 13 - 5 12
3.
Бенфика
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
4.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 14 - 6 10
5.
Жил Висенте
 Заявка 5 3 1 1 17 - 9 10
6.
Порту
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Фамаликан
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8.
Фаренсе
 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
9.
Боавишта
 Заявка 5 2 2 1 10 - 8 8
10.
Эшторил
 2:0 Заявка 5 2 1 2 7 - 5 7
11.
Морейренсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
12.
Риу Аве
 Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
13.
Эштрела
 Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
14.
Портимоненсе
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
15.
Визела
 Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
16.
Шавиш
 Заявка 5 1 1 3 9 - 12 4
17.
Арока
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
18.
Каса Пия
 0:2 Заявка 5 0 2 3 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Порту
 Заявка 5 4 0 1 7 - 3 12
3.
Спортинг Л
 Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 15 - 12 10
5.
Морейренсе
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
Каса Пия
 0:2 Заявка 6 2 2 2 6 - 6 8
7.
Боавишта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
9.
Портимоненсе
 Заявка 6 2 1 3 7 - 16 7
10.
Фамаликан
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
11.
Эштрела
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
12.
Визела
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
13.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
14.
Шавиш
 Заявка 5 1 0 4 3 - 16 3
15.
Эшторил
 2:0 Заявка 6 1 0 5 10 - 15 3
16.
Арока
 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
17.
Риу Аве
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
18.
Жил Висенте
 Заявка 5 0 0 5 5 - 12 0
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Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 10 (2)
Шавиш Эрнандес Эктор II 7 (1)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (4)
Брага Орта Рикарду 6 (2)
Спортинг Л Паулинью Жуан 6
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Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 5
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Порту Венделл Боргес 1 4
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 36'
    Кастро Пабло совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 32'
    Нето Анжело - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • 24'
    Г О О О О Л - Гитан Рафик забивает с левой ноги!
  • 24'
    Гомес Родриго II сделал результативную передачу.
  • 14'
    Маркеш Жоао совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 1'
    Гомес Родриго II сделал результативную передачу.
  • 1'
    Г О О О О Л - Маркес Алехандро забивает с правой ноги!
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 41% завершится победой Эшторил.
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Прогнозы 115
Эшторил 63.5% (73)
X 32.2% (37)
Каса Пия 4.3% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эшторил
Ничья
Каса Пия
2.45
3.45
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3.05
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Эшторил 2:0 Каса Пия онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Эшторил 2:0 Каса Пия

Исход игры
Эшторил
63.5% (73)
Ничья
32.2% (37)
Каса Пия
4.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
17.86% (20)
Меньше
82.14% (92)
Обе команды забьют
Да
47.32% (53)
Нет
52.68% (59)
Популярный счёт
1:0 Эшторил
40.9% (47)
1:1 Ничья
28.7% (33)
2:1 Эшторил
15.7% (18)
2:0 Эшторил
4.3% (5)
0:1 Каса Пия
3.5% (4)
0:0 Ничья
2.6% (3)
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