Тур: 11. Стадион: Антонио Коимбра де Мота. Зрители: 2896 Главный судья: Fabio Melo
0'
1:0
1' ГолМаркес Алехандро
14' Желтая карточкаМаркеш Жоао
2:0
24' ГолГитан Рафик
32' Желтая карточкаНето Анжело
36' Желтая карточкаКастро Пабло
64' Желтая карточкаХолсгров Джордан
3:0
69' ГолГомес Родриго
73' Желтая карточкаГомес Родриго
82' Желтая карточкаКардозо Фелиппе
90' Желтая карточкаБени
4:0
90' ГолКассиано Диас
90'+8
Ход матча
1'
14'
24'
2:0
32'
36'
46'
64'
69'
3:0
73'
81'
82'
90'
90'
4:0
Прогноз на матч от Liveresult
5
Волней
23
Алвару
Педру
78
Араужу
Тьягу
10
Гитан
Рафик
33
Маркеш
Жоао
80
Кастро
Пабло
11
Сома
Юки
79
Жажа
Коэльо
- Основной состав
- Вратарь
-
5 ВолнейЗащитник
-
23 Алвару ПедруЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
78 Араужу ТьягуПолузащитник
-
10 Гитан РафикНападающий
- Нападающий
-
33 Маркеш ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Карлос ЖоаоЗащитник
-
79 Пина ВагнерЗащитник
- Полузащитник
-
64 Ндиайе МорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сеабра Вашку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Кастро ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Сома ЮкиНападающий
- Нападающий
-
79 Жажа КоэльоНападающий
- Запасные игроки
-
68 Паэс ЛукасВратарь
- Защитник
-
16 БениПолузащитник
- Полузащитник
-
96 Жушту СамуэлПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Диас ТиагоНападающий
-
Главный тренер: Мартинс Филипе
История личных встреч
Эшторил
Каса Пия
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
2.33
1.67
Среднее время на гол
38
54
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
0.67
0.67
Среднее время на гол
135
135
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1.5
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
60
77
Бомбардиры внутри турнира
Эшторил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркес Алехандро
|4
|0.36
|Маркеш Жоао
|3
|0.27
|Кассиано Диас
|3 (1)
|0.27
|Гомес Родриго II
|2
|0.18
|Гитан Рафик
|2
|0.18
|Холсгров Джордан
|2
|0.18
|Араужу Тьягу
|1
|0.09
|Мангала Эльяким
|1
|0.09
|Витал Бернардо
|1
|0.09
|Волней
|0
|0
Каса Пия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Афонсо Клейтон Мишель
|3
|0.27
|Кастро Пабло
|2
|0.18
|Ларрасабаль Гаиска
|1
|0.09
|Кардозо Фелиппе
|1
|0.09
|Годвин Савиур
|1 (1)
|0.09
|Варела Фернанду
|0
|0
|Лело Леонардо
|0
|0
|Бени
|0
|0
Карточки
Эшторил
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холсгров Джордан
|4
|1
|Витал Бернардо
|4
|0
|Алвару Педру
|3
|0
|Гомес Родриго II
|3
|0
|Фернандеш Матеуш
|3
|0
|Кассиано Диас
|2
|0
|Тавареш Эриберту
|2
|0
|Маркес Алехандро
|2
|0
|Карлос Жоао III
|2
|0
|Волней
|2
|0
|Араужу Тьягу
|2
|0
|Маркеш Жоао
|2
|0
|Карне Марсело
|1
|0
Каса Пия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастро Пабло
|4
|1
|Нето Анжело
|5
|0
|Бени
|4
|0
|Ларрасабаль Гаиска
|3
|0
|Фернандеш Вашку
|2
|0
|Золотич Нермин
|2
|0
|Кардозо Фелиппе
|2
|0
|Батишта Рикарду
|1
|0
|Варела Фернанду
|1
|0
|Афонсо Клейтон Мишель
|1
|0
|Жералдеш Андре
|1
|0
|Сома Юки
|1
|0
|Серобян Артур
|1
|0
Результаты матчей
Эшторил
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Каса Пия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Эшторил
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Каса Пия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
1
1
Эшторил
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Каса Пия
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
14
4
Упущенные победы
4
3
Голы по времени матча
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
2
22%
3
50%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
2
40%
2
25%
76-90
Забито
11
2
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
2
18%
1
50%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
1
50%
46-60
5
45%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Пропущено
14
5
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
7%
1
20%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
5
36%
1
20%
46-60
1
7%
2
40%
61-75
3
21%
1
20%
76-90
Забито
20
8
6 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
3
15%
2
25%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
1
5%
1
13%
31-45
4
20%
1
13%
46-60
7
35%
1
13%
61-75
3
15%
3
38%
76-90
Пропущено
19
13
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
11%
2
15%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
4
21%
1
8%
31-45
5
26%
2
15%
46-60
2
11%
4
31%
61-75
5
26%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Эшторил
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Порту - Эшторил 0:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Синтренсе - Эшторил 0:5 Эшторил - Бенфика 0:1
Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Лейшоэш - Эшторил 1:2 Эшторил - Визела 2:2 Жил Висенте - Эшторил 5:3 Эшторил - Боавишта 1:2 Эштрела - Эшторил 2:1 Эшторил - Риу Аве 2:0 Арока - Эшторил 4:3 Эшторил - СФ Ос Белененсеш 5:1 Эшторил - Пасуш де Феррейра 2:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Белененсеш - Эшторил 1:2 Эшторил - Маритиму 3:1 Каса Пия - Эшторил 2:2 Эшторил - Арока 2:0 Боавишта - Эшторил 1:0
Каса Пия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Каса Пия - Визела 0:1 Брага - Каса Пия 1:1 Бенфика - Каса Пия 1:1 Рабо де Пейше - Каса Пия 0:2
Каса Пия - Эштрела 0:1 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Насьонал Мадейра 2:1 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Арока - Каса Пия 0:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Боавишта - Каса Пия 1:1 Каса Пия - Спортинг Л 1:2 Фаренсе - Каса Пия 0:3 Торренше - Каса Пия 0:2 Вилаверденсе - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Морейренсе 1:0 Жил Висенте - Каса Пия 1:0 Каса Пия - Эшторил 2:2 Порту - Каса Пия 2:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:1
Результаты матчей
Эшторил
Каса Пия
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Эшторил
Каса Пия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
33
15
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
65
65
110
38
110
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|22 - 9
|28
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 8
|25
|3.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|13 - 7
|22
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|29 - 18
|20
|5.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 11
|19
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 10
|17
|7.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 17
|15
|9.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 14
|13
|10.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 24
|11
|12.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|22 - 21
|10
|13.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|19 - 20
|10
|14.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 13
|10
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 18
|8
|17.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|12 - 28
|7
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|14 - 5
|18
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 5
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|17 - 9
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 8
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 12
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 7
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 12
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 16
|7
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|14.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 16
|3
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|10 - 15
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|5 - 12
|0
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- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|10 (2)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|7 (1)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|6 (4)
|Брага
|Орта Рикарду
|6 (2)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|6
|Шавиш
|Ногейра
|2 5
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 5
|Порту
|Карму Давид
|1 5
|Фамаликан
|Риччели
|2 3
|Порту
|Венделл Боргес
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эшторил 4:0 Каса Пия
Исход игры
Эшторил
63.5% (73)
Ничья
32.2% (37)
Каса Пия
4.3% (5)
Тотал 2.5
Больше
17.86% (20)
Меньше
82.14% (92)
Обе команды забьют
Да
47.32% (53)
Нет
52.68% (59)
Популярный счёт
1:0 Эшторил
40.9% (47)
1:1 Ничья
28.7% (33)
2:1 Эшторил
15.7% (18)
2:0 Эшторил
4.3% (5)
0:1 Каса Пия
3.5% (4)
0:0 Ничья
2.6% (3)
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