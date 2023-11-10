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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 2896 Главный судья: Fabio Melo
Эшторил
4:0
Конец матча
Каса Пия
0'
1:0
1' Гол
Маркес Алехандро
14' Желтая карточка
Маркеш Жоао
2:0
24' Гол
Гитан Рафик
32' Желтая карточка
Нето Анжело
36' Желтая карточка
Кастро Пабло
64' Желтая карточка
Холсгров Джордан
3:0
69' Гол
Гомес Родриго
73' Желтая карточка
Гомес Родриго
82' Желтая карточка
Кардозо Фелиппе
90' Желтая карточка
Бени
4:0
90' Гол
Кассиано Диас
90'+8

Ход матча

1'
Маркес Алехандро
(Гомес Родриго II)
1:0
14'
Маркеш Жоао
 
24'
Гитан Рафик
(Гомес Родриго II)
2:0
32'
 
Нето Анжело
36'
 
Кастро Пабло
46'
 
Бени
Нето Анжело
64'
 
Андраде Фернандо
Жералдеш Андре
64'
Холсгров Джордан
 
69'
Гомес Родриго
(Маркеш Жоао)
3:0
71'
 
Кардозо Фелиппе
Кастро Пабло
71'
 
Диас Тиаго
Лело Леонардо
71'
Кассиано Диас
Маркес Алехандро
 
71'
Тавареш Эриберту
Маркеш Жоао
 
73'
Гомес Родриго
 
80'
Пина Вагнер
Гомес Родриго
 
81'
 
Жушту Самуэл
Сома Юки
82'
 
Кардозо Фелиппе
90'
Коба Куандреди
Гитан Рафик
 
90'
 
Бени
90'
Кассиано Диас
4:0
Прогнозы 115
Эшторил 63.5% (73)
X 32.2% (37)
Каса Пия 4.3% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
31
Карне
Марсело
5
Волней
23
Алвару
Педру
3
Витал
Бернардо
21
Гомес
Родриго
II
8
Холсгров
Джордан
82
Фернандеш
Матеуш
78
Араужу
Тьягу
10
Гитан
Рафик
9
Маркес
Алехандро
33
Маркеш
Жоао
33
Батишта
Рикарду
15
Варела
Фернанду
19
Золотич
Нермин
3
Нунеш
Жоау
18
Жералдеш
Андре
80
Кастро
Пабло
8
Нето Анжело
5
Лело
Леонардо
11
Сома
Юки
99
Афонсо
Клейтон
Мишель
79
Жажа
Коэльо
Эшторил
3-4-3
Каса Пия
3-4-3

История личных встреч

Эшторил
Каса Пия

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПВЛ
1:1
ПВЛ
0:2
ПВЛ
4:1
ПВЛ
0:1

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

2.33
1.67

Среднее время на гол

38
54

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.67

Среднее время на гол

135
135

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.5
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
77

Бомбардиры внутри турнира

Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркес Алехандро 4 0.36
Маркеш Жоао 3 0.27
Кассиано Диас 3 (1) 0.27
Гомес Родриго II 2 0.18
Гитан Рафик 2 0.18
Холсгров Джордан 2 0.18
Араужу Тьягу 1 0.09
Мангала Эльяким 1 0.09
Витал Бернардо 1 0.09
Волней 0 0
Каса Пия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Афонсо Клейтон Мишель 3 0.27
Кастро Пабло 2 0.18
Ларрасабаль Гаиска 1 0.09
Кардозо Фелиппе 1 0.09
Годвин Савиур 1 (1) 0.09
Варела Фернанду 0 0
Лело Леонардо 0 0
Бени 0 0

Карточки

Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холсгров Джордан 4 1
Витал Бернардо 4 0
Алвару Педру 3 0
Гомес Родриго II 3 0
Фернандеш Матеуш 3 0
Кассиано Диас 2 0
Тавареш Эриберту 2 0
Маркес Алехандро 2 0
Карлос Жоао III 2 0
Волней 2 0
Араужу Тьягу 2 0
Маркеш Жоао 2 0
Карне Марсело 1 0
Каса Пия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастро Пабло 4 1
Нето Анжело 5 0
Бени 4 0
Ларрасабаль Гаиска 3 0
Фернандеш Вашку 2 0
Золотич Нермин 2 0
Кардозо Фелиппе 2 0
Батишта Рикарду 1 0
Варела Фернанду 1 0
Афонсо Клейтон Мишель 1 0
Жералдеш Андре 1 0
Сома Юки 1 0
Серобян Артур 1 0

Результаты матчей

Эшторил
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Каса Пия
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Эшторил
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Каса Пия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

1
1
Эшторил
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Каса Пия
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

14
4

Упущенные победы

4
3

Голы по времени матча

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
11%
1
17%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
17%
61-75
2
22%
3
50%
76-90

Пропущено

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
2
40%
2
25%
76-90

Забито

11
2
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 9
2
18%
1
50%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
18%
1
50%
46-60
5
45%
0
0%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Пропущено

14
5
5 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
7%
1
20%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
0
0%
31-45
5
36%
1
20%
46-60
1
7%
2
40%
61-75
3
21%
1
20%
76-90

Забито

20
8
6 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
3
15%
2
25%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
1
5%
1
13%
31-45
4
20%
1
13%
46-60
7
35%
1
13%
61-75
3
15%
3
38%
76-90

Пропущено

19
13
7 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
2
11%
2
15%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
4
21%
1
8%
31-45
5
26%
2
15%
46-60
2
11%
4
31%
61-75
5
26%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Эшторил
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Порту - Эшторил 0:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Синтренсе - Эшторил 0:5 Эшторил - Бенфика 0:1
Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Лейшоэш - Эшторил 1:2 Эшторил - Визела 2:2 Жил Висенте - Эшторил 5:3 Эшторил - Боавишта 1:2 Эштрела - Эшторил 2:1 Эшторил - Риу Аве 2:0 Арока - Эшторил 4:3 Эшторил - СФ Ос Белененсеш 5:1 Эшторил - Пасуш де Феррейра 2:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Белененсеш - Эшторил 1:2 Эшторил - Маритиму 3:1 Каса Пия - Эшторил 2:2 Эшторил - Арока 2:0 Боавишта - Эшторил 1:0
Каса Пия
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Каса Пия - Визела 0:1 Брага - Каса Пия 1:1 Бенфика - Каса Пия 1:1 Рабо де Пейше - Каса Пия 0:2
Каса Пия - Эштрела 0:1 Жил Висенте - Каса Пия 2:0 Каса Пия - Насьонал Мадейра 2:1 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Арока - Каса Пия 0:1 Каса Пия - Риу Аве 1:1 Боавишта - Каса Пия 1:1 Каса Пия - Спортинг Л 1:2 Фаренсе - Каса Пия 0:3 Торренше - Каса Пия 0:2 Вилаверденсе - Каса Пия 0:2 Каса Пия - Морейренсе 1:0 Жил Висенте - Каса Пия 1:0 Каса Пия - Эшторил 2:2 Порту - Каса Пия 2:1 Каса Пия - Портимоненсе 1:1

Результаты матчей

Эшторил
Каса Пия

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Эшторил
Каса Пия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
3
2
1.5
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
1
5
2
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
5
6
5
1.5
1
10
3
8
2.5
1
10
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 10 9 1 0 22 - 9 28
2.
Бенфика
 Заявка 10 8 1 1 21 - 8 25
3.
Порту
 Заявка 10 7 1 2 13 - 7 22
4.
Брага
 Заявка 10 6 2 2 29 - 18 20
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 6 1 3 17 - 11 19
6.
Морейренсе
 Заявка 10 5 2 3 13 - 10 17
7.
Фамаликан
 Заявка 10 4 3 3 11 - 10 15
8.
Боавишта
 Заявка 10 4 3 3 18 - 17 15
9.
Фаренсе
 Заявка 10 4 1 5 17 - 14 13
10.
Эштрела
 Заявка 10 3 2 5 11 - 15 11
11.
Портимоненсе
 Заявка 10 3 2 5 11 - 24 11
12.
Жил Висенте
 Заявка 10 3 1 6 22 - 21 10
13.
Эшторил
 Заявка 11 3 1 7 19 - 20 10
14.
Каса Пия
 Заявка 11 2 4 5 8 - 13 10
15.
Визела
 Заявка 10 2 3 5 11 - 16 9
16.
Риу Аве
 Заявка 10 2 2 6 11 - 18 8
17.
Шавиш
 Заявка 10 2 1 7 12 - 28 7
18.
Арока
 Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 6 6 0 0 14 - 5 18
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 4 0 1 13 - 5 12
3.
Бенфика
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
4.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 14 - 6 10
5.
Жил Висенте
 Заявка 5 3 1 1 17 - 9 10
6.
Порту
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Фамаликан
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8.
Фаренсе
 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
9.
Боавишта
 Заявка 5 2 2 1 10 - 8 8
10.
Эшторил
 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
11.
Морейренсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
12.
Риу Аве
 Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
13.
Эштрела
 Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
14.
Портимоненсе
 Заявка 4 1 1 2 4 - 8 4
15.
Визела
 Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
16.
Шавиш
 Заявка 5 1 1 3 9 - 12 4
17.
Арока
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
18.
Каса Пия
 Заявка 5 0 2 3 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Порту
 Заявка 5 4 0 1 7 - 3 12
3.
Спортинг Л
 Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 15 - 12 10
5.
Морейренсе
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
Каса Пия
 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
7.
Боавишта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
9.
Портимоненсе
 Заявка 6 2 1 3 7 - 16 7
10.
Фамаликан
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
11.
Эштрела
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
12.
Визела
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
13.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
14.
Шавиш
 Заявка 5 1 0 4 3 - 16 3
15.
Эшторил
 Заявка 6 1 0 5 10 - 15 3
16.
Арока
 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
17.
Риу Аве
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
18.
Жил Висенте
 Заявка 5 0 0 5 5 - 12 0
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Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 10 (2)
Шавиш Эрнандес Эктор II 7 (1)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (4)
Брага Орта Рикарду 6 (2)
Спортинг Л Паулинью Жуан 6
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Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 5
Каса Пия Кастро Пабло 2 5
Порту Карму Давид 1 5
Фамаликан Риччели 2 3
Порту Венделл Боргес 1 4
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 64'
      Тактическая замена. Жералдеш Андре уходит с поля и его заменяет Андраде Фернандо
    • 46'
      Тактическая замена. Нето Анжело уходит с поля и его заменяет Бени
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Кастро Пабло совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 32'
      Нето Анжело - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 24'
      Г О О О О Л - Гитан Рафик забивает с левой ноги!
    • 24'
      Гомес Родриго II сделал результативную передачу.
    • 14'
      Маркеш Жоао совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 1'
      Гомес Родриго II сделал результативную передачу.
    Прогнозы 115
    Эшторил 63.5% (73)
    X 32.2% (37)
    Каса Пия 4.3% (5)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Эшторил 4:0 Каса Пия

    Исход игры
    Эшторил
    63.5% (73)
    Ничья
    32.2% (37)
    Каса Пия
    4.3% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    17.86% (20)
    Меньше
    82.14% (92)
    Обе команды забьют
    Да
    47.32% (53)
    Нет
    52.68% (59)
    Популярный счёт
    1:0 Эшторил
    40.9% (47)
    1:1 Ничья
    28.7% (33)
    2:1 Эшторил
    15.7% (18)
    2:0 Эшторил
    4.3% (5)
    0:1 Каса Пия
    3.5% (4)
    0:0 Ничья
    2.6% (3)
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