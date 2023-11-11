Тур: 12. Стадион: Реджеп Тайип Эрдоган.
3:4
Конец матча
0'
0:1
12' ГолКарими Али
0:2
27' Гол в свои воротаЧифтпынар Садик
1:2
36' ГолФалл Мамаду
1:3
44' ГолБоа Морте Аилтон
1:4
47' ГолТиам Маме
2:4
50' ГолДа Кошта Нуну
3:4
72' ПенальтиКара Айтач
85' Желтая карточкаБаязит Билал
90'+7
Ход матча
12'
0:1
27'
0:2
36'
1:2
44'
1:3
47'
1:4
50'
72'
3:4
85'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 5
-
6 Угловые 4
-
4 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
58
Озчан
Ясин
35
Кара
Айтач
25
Баязит
Билал
10
Кеман
Оливье
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
58 Озчан ЯсинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Кара АйтачПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Янар АлиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
97 Гомис ИронПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Дилли СелимПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Sinan Alkas
-
19 Sarp Yavrucu
-
Главный тренер: Оздеш Кемаль
- Основной состав
-
25 Баязит БилалВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кеман ОливьеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
54 Кочаман АрифЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
89 Ака ЯуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Реджеп Учар
История личных встреч
Касымпаша
Кайсериспор
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
114.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед
19 матчей
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед
26 матчей
19.2%
30.8%
50%
5 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
30.8%
38.5%
30.7%
8 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
15.4%
38.5%
46.1%
4 победы 10 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
9
Голов в среднем за матч
1.54
0.69
Среднее время на гол
58
130
Всего голов
14
20
Голов в среднем за матч
1.08
1.54
Среднее время на гол
83
58
Всего голов
34
29
Голов в среднем за матч
1.31
1.12
Тотал матчей
2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
17
Больше 65%
Меньше 35%
9
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
68
80
Бомбардиры внутри турнира
Касымпаша
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кара Айтач
|8 (2)
|0.67
|Фалл Мамаду
|4
|0.33
|Винк Клаудио
|2
|0.17
|Бен Уаннес Мортада
|2
|0.17
|Гомис Ирон
|1
|0.08
|Нгой Жульен
|1
|0.08
|Омеруо Кеннет
|1
|0.08
|Да Кошта Нуну
|1
|0.08
|Хайрадинович Харис
|0
|0
Кайсериспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиам Маме
|9 (3)
|0.75
|Боа Морте Аилтон
|2
|0.17
|Мане Карлуш
|1
|0.08
|Кеман Оливье
|1
|0.08
|Карими Али II
|1
|0.08
|Узодимма Энтони
|1
|0.08
|Кардозу Мигел
|0
|0
|Жанвье Жульян
|0
|0
|Дживелек Рамазан
|0
|0
|Сариарслан Тальха
|0
|0
Карточки
Касымпаша
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Омеруо Кеннет
|3
|0
|Кара Айтач
|3
|0
|Чифтпынар Садик
|3
|0
|Винк Клаудио
|2
|0
|Хайрадинович Харис
|2
|0
|Бен Уаннес Мортада
|2
|0
|Гомис Ирон
|2
|0
|Янниотис Андреас
|1
|0
|Фалл Мамаду
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Дилли Селим
|1
|0
|Четинкая Эрдем
|1
|0
|Саддики Дрейс
|1
|0
|Озчан Ясин
|1
|0
Кайсериспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кароль Лионель
|2
|0
|Жанвье Жульян
|2
|0
|Тиам Маме
|2
|0
|Гежек Баран Али
|2
|0
|Кеман Оливье
|1
|0
|Боа Морте Аилтон
|1
|0
|Баязит Билал
|1
|0
|Йылмаз Картал
|1
|0
|Ака Яу
|1
|0
|Узодимма Энтони
|1
|0
Результаты матчей
Касымпаша
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Кайсериспор
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
2
3
Касымпаша
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Кайсериспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
8
Касымпаша
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Кайсериспор
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
2
Упущенные победы
8
11
Голы по времени матча
Забито
10
4
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
2
20%
2
50%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
1
25%
76-90
Пропущено
12
9
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
17%
2
22%
61-75
4
33%
2
22%
76-90
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
Пропущено
8
2
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
17
12
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
1
6%
1
8%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
3
18%
3
25%
31-45
4
24%
2
17%
46-60
2
12%
2
17%
61-75
5
29%
29%
3
25%
76-90
Пропущено
20
11
11 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
3
15%
0
0%
1-15
3
15%
1
9%
16-30
5
25%
2
18%
31-45
2
10%
3
27%
46-60
2
10%
3
27%
61-75
5
25%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Касымпаша
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Галатасарай - Касымпаша 2:1 Касымпаша - 68 Аксарай Беледиеспор 3:0 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Сивасспор - Касымпаша 0:1
Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Касымпаша - Умраниеспор 3:0 Касымпаша - Газиантепспор 4:2 Касымпаша - Аль-Араби 0:1 Касымпаша - Аль-Хуссейн 1:0 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0 Касымпаша - Бешикташ 2:5 Аланьяспор - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Истанбулспор 1:0
Кайсериспор
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Кайсериспор - Игдир Беледиеспор 4:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Ризеспор 3:1
Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Сивасспор - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:0 Кайсериспор - Истанбулспор 3:2 Сивасспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Анкарагюджю 0:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Аланьяспор 0:4 Коньяспор - Кайсериспор 2:2
Результаты матчей
Касымпаша
Кайсериспор
Точный счет
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
3
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Касымпаша
Кайсериспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
33
33
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
83
56
47
47
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|10
|1
|0
|21 - 6
|31
|2.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|31 - 8
|30
|3.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|21 - 14
|22
|4.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|17 - 13
|22
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 12
|21
|6.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 14
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 13
|18
|8.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 23
|18
|9.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 17
|14
|10.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|18 - 15
|14
|11.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|13 - 14
|14
|12.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|18 - 19
|13
|13.
|Заявка
|11
|4
|0
|7
|9 - 17
|12
|14.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|10 - 10
|11
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 14
|10
|16.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 25
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|18.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|19.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 18
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|9 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 3
|18
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 5
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 8
|15
|4.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|5.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|8 - 2
|14
|6.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 16
|10
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|14.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 5
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|20.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|9 - 1
|16
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 0
|15
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|9 - 7
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 15
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 7
|6
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|13.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 12
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 7
|5
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|17.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 11
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 7
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|10 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|10 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|9 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|8 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|6 (3)
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 4
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|5
|Газиантеп
|Соялп Фуркан
|1 3
|Бешикташ
|Хаджиахметович Амир
|1 3