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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Касымпаша
3:4
Конец матча
Кайсериспор
0'
0:1
12' Гол
Карими Али
0:2
27' Гол в свои ворота
Чифтпынар Садик
1:2
36' Гол
Фалл Мамаду
1:3
44' Гол
Боа Морте Аилтон
1:4
47' Гол
Тиам Маме
2:4
50' Гол
Да Кошта Нуну
3:4
72' Пенальти
Кара Айтач
85' Желтая карточка
Баязит Билал
90'+7

Ход матча

12'
0:1
Карими Али
(Кардозу Мигел)
27'
0:2
Чифтпынар Садик
36'
Фалл Мамаду
1:2
44'
1:3
Боа Морте Аилтон
46'
 
Жанвье Жульян
Кеман Оливье
46'
Да Кошта Нуну
Чифтпынар Садик
 
47'
1:4
Тиам Маме
50'
Да Кошта Нуну
(Хайрадинович Харис)
2:4
66'
 
Баокен Стефан
Кардозу Мигел
72'
Кара Айтач
3:4
83'
 
Дживелек Рамазан
Карими Али
85'
 
Баязит Билал
87'
Аксу Тунджер
Гюл Гёкхан
 
90'
 
Кочаман Ариф
Боа Морте Аилтон

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 5
  • 6 Угловые 4
  • 4 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Янниотис
Андреас
2
Винк
Клаудио
4
Омеруо
Кеннет
5
Чифтпынар
Садик
58
Озчан
Ясин
6
Гюл
Гёкхан
12
Бен
Уаннес
Мортада
10
Хайрадинович
Харис
35
Кара
Айтач
7
Фалл
Мамаду
9
Нгой
Жульен
25
Баязит
Билал
11
Саздаджи
Гекхан
5
Хоссейни
Маджид
3
Аттама
Джозеф
23
Кароль
Лионель
8
Йылмаз
Картал
6
Карими
Али
II
7
Кардозу
Мигел
10
Кеман
Оливье
70
Боа
Морте
Аилтон
9
Тиам
Маме
Касымпаша
4-1-4-1
Кайсериспор
4-2-3-1

История личных встреч

Касымпаша
Кайсериспор

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

114.3%
28.6%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
57.1%
4 победы 4 ничьи 0 побед

19 матчей

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.6%
68.4%
0 побед 6 ничьих 12 побед

26 матчей

19.2%
30.8%
50%
5 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

30.8%
38.5%
30.7%
8 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

15.4%
38.5%
46.1%
4 победы 10 ничьих 12 побед

История матчей

С
0:0
С
0:1
С
3:1
С
2:0
С
0:1
С
1:0
С
5:1
С
1:1
С
2:1
С
0:3
С
3:2
С
1:1
С
2:2
С
3:1
ТМК
1:0
С
1:2
С
0:0
С
0:0
С
3:1
С
1:2
С
1:0
С
1:3
С
1:2
С
2:2
С
0:0
С
0:2

Голы

Всего голов

20
9

Голов в среднем за матч

1.54
0.69

Среднее время на гол

58
130

Всего голов

14
20

Голов в среднем за матч

1.08
1.54

Среднее время на гол

83
58

Всего голов

34
29

Голов в среднем за матч

1.31
1.12

Тотал матчей

2.5
22
Больше 85%
Меньше 15%
4
17
Больше 65%
Меньше 35%
9
13
Больше 50%
Меньше 50%
13
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

68
80

Бомбардиры внутри турнира

Касымпаша
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кара Айтач 8 (2) 0.67
Фалл Мамаду 4 0.33
Винк Клаудио 2 0.17
Бен Уаннес Мортада 2 0.17
Гомис Ирон 1 0.08
Нгой Жульен 1 0.08
Омеруо Кеннет 1 0.08
Да Кошта Нуну 1 0.08
Хайрадинович Харис 0 0
Кайсериспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиам Маме 9 (3) 0.75
Боа Морте Аилтон 2 0.17
Мане Карлуш 1 0.08
Кеман Оливье 1 0.08
Карими Али II 1 0.08
Узодимма Энтони 1 0.08
Кардозу Мигел 0 0
Жанвье Жульян 0 0
Дживелек Рамазан 0 0
Сариарслан Тальха 0 0

Карточки

Касымпаша
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Омеруо Кеннет 3 0
Кара Айтач 3 0
Чифтпынар Садик 3 0
Винк Клаудио 2 0
Хайрадинович Харис 2 0
Бен Уаннес Мортада 2 0
Гомис Ирон 2 0
Янниотис Андреас 1 0
Фалл Мамаду 1 0
Нгой Жульен 1 0
Дилли Селим 1 0
Четинкая Эрдем 1 0
Саддики Дрейс 1 0
Озчан Ясин 1 0
Кайсериспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кароль Лионель 2 0
Жанвье Жульян 2 0
Тиам Маме 2 0
Гежек Баран Али 2 0
Кеман Оливье 1 0
Боа Морте Аилтон 1 0
Баязит Билал 1 0
Йылмаз Картал 1 0
Ака Яу 1 0
Узодимма Энтони 1 0

Результаты матчей

Касымпаша
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Кайсериспор
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

2
3
Касымпаша
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Кайсериспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
8
Касымпаша
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Кайсериспор
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
55% (6)
45% (5)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

8
11

Голы по времени матча

Забито

10
4
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
2
20%
2
50%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
1
25%
76-90

Пропущено

12
9
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
17%
2
22%
61-75
4
33%
2
22%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 7
1
14%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
29%
2
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Пропущено

8
2
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

17
12
6 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
2 Не забивали 3
1
6%
1
8%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
3
18%
3
25%
31-45
4
24%
2
17%
46-60
2
12%
2
17%
61-75
5
29%
29%
3
25%
76-90

Пропущено

20
11
11 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
3
15%
0
0%
1-15
3
15%
1
9%
16-30
5
25%
2
18%
31-45
2
10%
3
27%
46-60
2
10%
3
27%
61-75
5
25%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Касымпаша
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Галатасарай - Касымпаша 2:1 Касымпаша - 68 Аксарай Беледиеспор 3:0 Касымпаша - Истанбулспор 3:1 Сивасспор - Касымпаша 0:1
Касымпаша - Фенербахче 0:2 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Касымпаша - Адана Демирспор 2:1 Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Касымпаша - Трабзонспор 1:5 Касымпаша - Пендикспор 1:1 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Касымпаша - Анкарагюджю 3:2 Касымпаша - Умраниеспор 3:0 Касымпаша - Газиантепспор 4:2 Касымпаша - Аль-Араби 0:1 Касымпаша - Аль-Хуссейн 1:0 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0 Касымпаша - Бешикташ 2:5 Аланьяспор - Касымпаша 1:3 Касымпаша - Истанбулспор 1:0
Кайсериспор
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Кайсериспор - Игдир Беледиеспор 4:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Кайсериспор - Ризеспор 3:1
Анкарагюджю - Кайсериспор 3:0 Кайсериспор - Истанбул Башакшехир 0:0 Бешикташ - Кайсериспор 2:1 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Антальяспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Самсунспор 2:1 Истанбулспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Сивасспор - Кайсериспор 2:2 Кайсериспор - Генчлербирлиги 1:0 Кайсериспор - Истанбулспор 3:2 Сивасспор - Кайсериспор 1:1 Кайсериспор - Анкарагюджю 0:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 2:0 Кайсериспор - Аланьяспор 0:4 Коньяспор - Кайсериспор 2:2

Результаты матчей

Касымпаша
Кайсериспор

Точный счет

0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
3
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Касымпаша
Кайсериспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
3
3
2
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
1
4
2
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
3
5
6
1.5
4
7
4
7
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 11 10 1 0 21 - 6 31
2.
Фенербахче
 Заявка 11 10 0 1 31 - 8 30
3.
Трабзонспор
 Заявка 12 7 1 4 21 - 14 22
4.
Кайсериспор
 Заявка 12 6 4 2 17 - 13 22
5.
Адана Демирспор
 Заявка 11 6 3 2 23 - 12 21
6.
Бешикташ
 Заявка 11 6 1 4 17 - 14 19
7.
Антальяспор
 Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
8.
Касымпаша
 Заявка 12 5 3 4 21 - 23 18
9.
Ризеспор
 Заявка 11 4 2 5 10 - 17 14
10.
Хатайспор
 Заявка 11 3 5 3 18 - 15 14
11.
Сивасспор
 Заявка 11 3 5 3 13 - 14 14
12.
Анкарагюджю
 Заявка 12 3 4 5 18 - 19 13
13.
Газиантеп
 Заявка 11 4 0 7 9 - 17 12
14.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 11 2 5 4 10 - 10 11
15.
Аланьяспор
 Заявка 11 2 4 5 9 - 14 10
16.
Пендикспор
 Заявка 11 2 4 5 14 - 25 10
17.
Коньяспор
 Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
19.
Самсунспор
 Заявка 11 2 2 7 9 - 18 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 11 1 2 8 9 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 6 6 0 0 17 - 3 18
2.
Галатасарай
 Заявка 5 5 0 0 12 - 5 15
3.
Фенербахче
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
4.
Трабзонспор
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
5.
Кайсериспор
 Заявка 6 4 2 0 8 - 2 14
6.
Бешикташ
 Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
7.
Антальяспор
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
8.
Касымпаша
 Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
9.
Газиантеп
 Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
10.
Хатайспор
 Заявка 5 2 2 1 10 - 8 8
11.
Ризеспор
 Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
12.
Аланьяспор
 Заявка 6 2 2 2 8 - 7 8
13.
Анкарагюджю
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
14.
Самсунспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
15.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 6 1 3 2 5 - 5 6
16.
Коньяспор
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
18.
Истанбулспор
 Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
19.
Сивасспор
 Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
20.
Пендикспор
 Заявка 5 0 2 3 5 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 6 5 1 0 9 - 1 16
2.
Фенербахче
 Заявка 5 5 0 0 11 - 0 15
3.
Сивасспор
 Заявка 5 3 1 1 9 - 7 10
4.
Касымпаша
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
5.
Пендикспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 10 8
6.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
7.
Антальяспор
 Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
8.
Трабзонспор
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
9.
Бешикташ
 Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
10.
Ризеспор
 Заявка 6 2 0 4 7 - 15 6
11.
Хатайспор
 Заявка 6 1 3 2 8 - 7 6
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
13.
Анкарагюджю
 Заявка 6 1 2 3 11 - 12 5
14.
Коньяспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
15.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 1 2 3 2 - 7 5
16.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
17.
Газиантеп
 Заявка 6 1 0 5 3 - 11 3
18.
Аланьяспор
 Заявка 5 0 2 3 1 - 7 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
20.
Самсунспор
 Заявка 6 0 1 5 4 - 12 1
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 10 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 10 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 9 (1)
Касымпаша Кара Айтач 8 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Трабзонспор Менди Батиста 1 4
Аланьяспор Оздемир Юсуф 5
Газиантеп Соялп Фуркан 1 3
Бешикташ Хаджиахметович Амир 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Г О О О О Л - Боа Морте Аилтон бьет в цель!
  • 36'
    Г О О О О Л - Фалл Мамаду бьет в цель!
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