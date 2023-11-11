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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Фатих Карагюмрюк
1:0
Второй тайм: 58'
Сивасспор
0'
1:0
42' Гол
Эйссерик Валентин
45' Желтая карточка
Эрдал Зия
57' Желтая карточка

Ход матча

42'
Эйссерик Валентин
1:0
45'
 
Эрдал Зия
46'
 
Манай Рей
Койта Бенгали-Фоде
56'
Весели Фредерик
Чеккерини Федерико
 
57'
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Прогноз на матч от Liveresult
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Фатих Карагюмрюк
Ничья
Сивасспор
3.35
4.20
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23
Билгин
Эмре
4
Бираски
Давиде
5
Дрешевич
Ибрахим
26
Чеккерини
Федерико
18
Мерджан
Левент
30
Сангаре
Назим
8
Фегули
Софьян
6
Роден
Маркус
7
Келес
Джан
9
Эйссерик
Валентин
10
Ялчын
Гювен
35
Вурал
Али
Шашал
23
Окумуш
Аладдин
4
Аппиндангойе
Аарон
88
Османпаша
Джанер
3
Чифтчи
Угюр
72
Конак
Юнус
Эмре
17
Башсан
Эмрах
8
Харисис
Харилаос
24
Сайс
Самуэль
11
Родригес
Жерсон
55
Койта
Бенгали-Фоде
Фатих Карагюмрюк
4-4-2
Сивасспор
4-1-4-1

История личных встреч

Фатих Карагюмрюк
Сивасспор

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
4:3
С
0:0
К
1:0
С
1:0
С
4:0
С
1:0
С
1:1

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

1.71
0.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

52
157

Бомбардиры внутри турнира

Фатих Карагюмрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эйссерик Валентин 2 0.17
Ялчын Гювен 2 0.17
Роден Маркус 1 0.08
Стураро Стефано 1 0.08
Дурсун Сердар 1 0.08
Мендеш Райан 1 0.08
Чеккерини Федерико 1 0.08
Сангаре Назим 1 0.08
Фегули Софьян 0 0
Бираски Давиде 0 0
Ласанья Кевин 0 0
Дрешевич Ибрахим 0 0
Мерджан Левент 0 0
Келес Джан 0 0
Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сайс Самуэль 3 0.25
Манай Рей 2 0.17
Родригес Жерсон 2 0.17
Нжи Клинтон Муа 1 0.08
Койта Бенгали-Фоде 1 0.08
Османпаша Джанер 1 0.08
Бэрроу Моду 1 0.08
Аппиндангойе Аарон 1 0.08
Квет Роман 1 0.08
Башсан Эмрах 0 0
Кападжак Бурак 0 0
Окумуш Аладдин 0 0
Конак Юнус Эмре 0 0

Карточки

Фатих Карагюмрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фегули Софьян 3 0
Мендеш Райан 3 0
Шукуров Отабек 3 0
Стураро Стефано 2 0
Дурсун Салих 2 0
Бираски Давиде 2 0
Дрешевич Ибрахим 2 0
Весели Фредерик 1 0
Роден Маркус 1 0
Чеккерини Федерико 1 0
Кесгин Керем 1 0
Ялчын Гювен 1 0
Угур Аднан 1 0
Мерджан Левент 1 0
Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харисис Харилаос 4 0
Нжи Клинтон Муа 2 1
Османпаша Джанер 3 0
Манай Рей 3 0
Сайс Самуэль 2 0
Родригес Жерсон 2 0
Квет Роман 2 0
Камара Самба 2 0
Койта Бенгали-Фоде 1 0
Эрдал Зия 1 0
Башсан Эмрах 1 0
Чифтчи Угюр 1 0
Вурал Али Шашал 1 0
Конак Юнус Эмре 1 0

Результаты матчей

Фатих Карагюмрюк
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сивасспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

4
1
Фатих Карагюмрюк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сивасспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

3
3
Фатих Карагюмрюк
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сивасспор
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

7
4

Голы по времени матча

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
1
17%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
11%
31-45
1
17%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
4
44%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
25%
2
29%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
25%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Забито

10
13
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
2
20%
5
38%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
2
20%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
4
31%
76-90

Пропущено

10
14
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
1
10%
1
7%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
3
30%
3
21%
31-45
1
10%
3
21%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
3
30%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1
Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 2:0 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 4:1 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:3 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 0:3 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 0:1 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 3:3 Фатих Карагюмрюк - Умраниеспор 4:2
Сивасспор
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Сивасспор - Артвин Хопаспор 4:0 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Касымпаша 0:1
Пендикспор - Сивасспор 2:3 Сивасспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Сивасспор - Corum 2:1 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Антальяспор 1:1 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Сивасспор - Кайсериспор 2:2 Антальяспор - Сивасспор 0:2 Сивасспор - Умраниеспор 2:0 Сивасспор - Сумгаит 1:0 Сивасспор - Сабаил 1:1 Сивасспор - Истанбулспор 3:0 Сивасспор - Кайсериспор 1:1

Результаты матчей

Фатих Карагюмрюк
Сивасспор

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
1:1
4 раза 36%
1:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Фатих Карагюмрюк
Сивасспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
3
3
8
1.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 11 10 1 0 21 - 6 31
2.
Фенербахче
 Заявка 11 10 0 1 31 - 8 30
3.
Трабзонспор
 Заявка 12 7 1 4 21 - 14 22
4.
Кайсериспор
 Заявка 12 6 4 2 17 - 13 22
5.
Адана Демирспор
 Заявка 11 6 3 2 23 - 12 21
6.
Бешикташ
 Заявка 11 6 1 4 17 - 14 19
7.
Антальяспор
 Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
8.
Касымпаша
 Заявка 12 5 3 4 21 - 23 18
9.
Газиантеп
 2:0 Заявка 12 5 0 7 11 - 17 15
10.
Ризеспор
 Заявка 11 4 2 5 10 - 17 14
11.
Хатайспор
 Заявка 11 3 5 3 18 - 15 14
12.
Фатих Карагюмрюк
 1:0 Заявка 12 3 5 4 11 - 10 14
13.
Сивасспор
 0:1 Заявка 12 3 5 4 13 - 15 14
14.
Анкарагюджю
 Заявка 12 3 4 5 18 - 19 13
15.
Пендикспор
 Заявка 11 2 4 5 14 - 25 10
16.
Коньяспор
 Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
17.
Аланьяспор
 0:2 Заявка 12 2 4 6 9 - 16 10
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
19.
Самсунспор
 Заявка 11 2 2 7 9 - 18 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 11 1 2 8 9 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 6 6 0 0 17 - 3 18
2.
Галатасарай
 Заявка 5 5 0 0 12 - 5 15
3.
Фенербахче
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
4.
Трабзонспор
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
5.
Кайсериспор
 Заявка 6 4 2 0 8 - 2 14
6.
Бешикташ
 Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
7.
Антальяспор
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
8.
Касымпаша
 Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
9.
Газиантеп
 2:0 Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
10.
Фатих Карагюмрюк
 1:0 Заявка 7 2 3 2 6 - 5 9
11.
Хатайспор
 Заявка 5 2 2 1 10 - 8 8
12.
Ризеспор
 Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
13.
Анкарагюджю
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
14.
Аланьяспор
 0:2 Заявка 7 2 2 3 8 - 9 8
15.
Самсунспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
16.
Коньяспор
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
18.
Истанбулспор
 Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
19.
Сивасспор
 0:1 Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
20.
Пендикспор
 Заявка 5 0 2 3 5 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 6 5 1 0 9 - 1 16
2.
Фенербахче
 Заявка 5 5 0 0 11 - 0 15
3.
Сивасспор
 0:1 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
4.
Касымпаша
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
5.
Пендикспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 10 8
6.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
7.
Антальяспор
 Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
8.
Трабзонспор
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
9.
Бешикташ
 Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
10.
Ризеспор
 Заявка 6 2 0 4 7 - 15 6
11.
Хатайспор
 Заявка 6 1 3 2 8 - 7 6
12.
Газиантеп
 2:0 Заявка 7 2 0 5 5 - 11 6
13.
Фатих Карагюмрюк
 1:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
14.
Анкарагюджю
 Заявка 6 1 2 3 11 - 12 5
15.
Коньяспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 1 2 3 2 - 7 5
17.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
18.
Аланьяспор
 0:2 Заявка 5 0 2 3 1 - 7 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
20.
Самсунспор
 Заявка 6 0 1 5 4 - 12 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 10 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 10 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 9 (1)
Касымпаша Кара Айтач 8 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 6
Трабзонспор Менди Батиста 1 4
Аланьяспор Байыр Фуркан 5
Газиантеп Соялп Фуркан 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Эрдал Зия получил желтую карточку от судьи
  • 42'
    Г О О О О Л - Эйссерик Валентин бьет в цель!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фатих Карагюмрюк
Ничья
Сивасспор
3.35
4.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Сивасспор
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