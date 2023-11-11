Тур: 12. Стадион: Вефа.
3:0
Конец матча
0'
1:0
42' ГолЭйссерик Валентин
45' Желтая карточкаЭрдал Зия
57' Желтая карточкаКелес Джан
70' Желтая карточкаКонак Юнус Эмре
73' Желтая карточкаМерджан Левент
2:0
79' ГолЯлчын Гювен
3:0
85' ГолДурсун Сердар
90'+4
Ход матча
42'
45'
57'
70'
73'
79'
2:0
85'
3:0
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 4
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
23
Билгин
Эмре
10
Ялчын
Гювен
- Основной состав
-
23 Билгин ЭмреВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ялчын ГювенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Угур АднанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
54 Дурсун СалихНападающий
-
20 Мендеш РайанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Atilay Canel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Башсан ЭмрахПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Сайс СамуэльПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Камара СамбаЗащитник
-
58 Эрдал ЗияЗащитник
-
99 Палули МуратЗащитник
- Полузащитник
-
19 Квет РоманПолузащитник
-
37 Арслан ХаканПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
76 Eren Kaya
-
Главный тренер: Servet Cetin
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фатих Карагюмрюк
Сивасспор
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
1.71
0.57
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
52
157
Бомбардиры внутри турнира
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ялчын Гювен
|3
|0.25
|Эйссерик Валентин
|2
|0.17
|Дурсун Сердар
|2
|0.17
|Роден Маркус
|1
|0.08
|Стураро Стефано
|1
|0.08
|Мендеш Райан
|1
|0.08
|Чеккерини Федерико
|1
|0.08
|Сангаре Назим
|1
|0.08
|Келес Джан
|0
|0
|Фегули Софьян
|0
|0
|Бираски Давиде
|0
|0
|Шукуров Отабек
|0
|0
|Ласанья Кевин
|0
|0
|Дрешевич Ибрахим
|0
|0
|Мерджан Левент
|0
|0
Сивасспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сайс Самуэль
|3
|0.25
|Манай Рей
|2
|0.17
|Родригес Жерсон
|2
|0.17
|Нжи Клинтон Муа
|1
|0.08
|Койта Бенгали-Фоде
|1
|0.08
|Османпаша Джанер
|1
|0.08
|Бэрроу Моду
|1
|0.08
|Аппиндангойе Аарон
|1
|0.08
|Квет Роман
|1
|0.08
|Башсан Эмрах
|0
|0
|Кападжак Бурак
|0
|0
|Окумуш Аладдин
|0
|0
|Конак Юнус Эмре
|0
|0
Карточки
Фатих Карагюмрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фегули Софьян
|3
|0
|Мендеш Райан
|3
|0
|Шукуров Отабек
|3
|0
|Стураро Стефано
|2
|0
|Дурсун Салих
|2
|0
|Бираски Давиде
|2
|0
|Дрешевич Ибрахим
|2
|0
|Мерджан Левент
|2
|0
|Весели Фредерик
|1
|0
|Роден Маркус
|1
|0
|Чеккерини Федерико
|1
|0
|Кесгин Керем
|1
|0
|Ялчын Гювен
|1
|0
|Угур Аднан
|1
|0
|Келес Джан
|1
|0
Сивасспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Харисис Харилаос
|4
|0
|Нжи Клинтон Муа
|2
|1
|Османпаша Джанер
|3
|0
|Манай Рей
|3
|0
|Сайс Самуэль
|2
|0
|Родригес Жерсон
|2
|0
|Квет Роман
|2
|0
|Камара Самба
|2
|0
|Конак Юнус Эмре
|2
|0
|Койта Бенгали-Фоде
|1
|0
|Эрдал Зия
|1
|0
|Башсан Эмрах
|1
|0
|Чифтчи Угюр
|1
|0
|Вурал Али Шашал
|1
|0
Результаты матчей
Фатих Карагюмрюк
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сивасспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
4
Упущенные победы
4
1
Фатих Карагюмрюк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сивасспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
3
3
Фатих Карагюмрюк
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сивасспор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
7
4
Голы по времени матча
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
11%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
1
11%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
4
44%
76-90
Пропущено
4
10
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
25%
3
30%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
25%
2
20%
76-90
Забито
4
4
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
25%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
33%
2
29%
76-90
Забито
13
13
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
2
15%
5
38%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
23%
2
15%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
46%
4
31%
76-90
Пропущено
10
17
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
1
10%
1
6%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
3
30%
4
24%
31-45
1
10%
3
18%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
3
30%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1
Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 2:0 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 4:1 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:3 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 0:3 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 0:1 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 3:3 Фатих Карагюмрюк - Умраниеспор 4:2
Сивасспор
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Сивасспор - Артвин Хопаспор 4:0 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Касымпаша 0:1
Пендикспор - Сивасспор 2:3 Сивасспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Сивасспор - Corum 2:1 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Антальяспор 1:1 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Сивасспор - Кайсериспор 2:2 Антальяспор - Сивасспор 0:2 Сивасспор - Умраниеспор 2:0 Сивасспор - Сумгаит 1:0 Сивасспор - Сабаил 1:1 Сивасспор - Истанбулспор 3:0 Сивасспор - Кайсериспор 1:1
Результаты матчей
Фатих Карагюмрюк
Сивасспор
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Фатих Карагюмрюк
Сивасспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
42
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
42
14
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
84
48
39
111
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|12
|10
|2
|0
|21 - 6
|32
|2.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|31 - 8
|30
|3.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|21 - 14
|22
|4.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|17 - 13
|22
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 12
|21
|6.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 14
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 13
|18
|8.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 23
|18
|9.
|Заявка
|12
|5
|0
|7
|12 - 17
|15
|10.
|0:0 Заявка
|12
|3
|6
|3
|18 - 15
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 17
|14
|12.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 10
|14
|13.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|18 - 19
|13
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 25
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 17
|10
|18.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|19.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 18
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|9 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 3
|18
|2.
|0:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 5
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 8
|15
|4.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|5.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|8 - 2
|14
|6.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 16
|10
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|10.
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 5
|9
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|15.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|20.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|9 - 1
|17
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 0
|15
|3.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 15
|6
|11.
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 7
|6
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 11
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 12
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 7
|5
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 7
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|10 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|10 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|9 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|8 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|6 (3)
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|6
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 4
|Аланьяспор
|Байыр Фуркан
|5
|Аланьяспор
|Аугусто Лойде
|5