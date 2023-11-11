  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Фатих Карагюмрюк
3:0
Конец матча
Сивасспор
0'
1:0
42' Гол
Эйссерик Валентин
45' Желтая карточка
Эрдал Зия
57' Желтая карточка
Келес Джан
70' Желтая карточка
Конак Юнус Эмре
73' Желтая карточка
Мерджан Левент
2:0
79' Гол
Ялчын Гювен
3:0
85' Гол
Дурсун Сердар
90'+4

Ход матча

42'
Эйссерик Валентин
1:0
45'
 
Эрдал Зия
46'
 
Манай Рей
Койта Бенгали-Фоде
56'
Весели Фредерик
Чеккерини Федерико
 
57'
Келес Джан
 
57'
 
Нжи Клинтон Муа
Родригес Жерсон
58'
 
Камара Самба
Османпаша Джанер
70'
 
Конак Юнус Эмре
73'
Мерджан Левент
 
74'
Шукуров Отабек
Фегули Софьян
 
74'
Мендеш Райан
Сангаре Назим
 
77'
 
Квет Роман
Сайс Самуэль
77'
 
Пармак Абдулкадир
Конак Юнус Эмре
79'
Ялчын Гювен
(Шукуров Отабек)
2:0
84'
Дурсун Сердар
Ялчын Гювен
 
84'
Угур Аднан
Эйссерик Валентин
 
85'
Дурсун Сердар
(Келес Джан)
3:0

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 16 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Билгин
Эмре
4
Бираски
Давиде
5
Дрешевич
Ибрахим
26
Чеккерини
Федерико
18
Мерджан
Левент
30
Сангаре
Назим
8
Фегули
Софьян
6
Роден
Маркус
7
Келес
Джан
9
Эйссерик
Валентин
10
Ялчын
Гювен
35
Вурал
Али
Шашал
23
Окумуш
Аладдин
4
Аппиндангойе
Аарон
88
Османпаша
Джанер
3
Чифтчи
Угюр
72
Конак
Юнус
Эмре
17
Башсан
Эмрах
8
Харисис
Харилаос
24
Сайс
Самуэль
11
Родригес
Жерсон
55
Койта
Бенгали-Фоде
Фатих Карагюмрюк
4-4-2
Сивасспор
4-1-4-1

История личных встреч

Фатих Карагюмрюк
Сивасспор

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

С
4:3
С
0:0
К
1:0
С
1:0
С
4:0
С
1:0
С
1:1

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

1.71
0.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

52
157

Бомбардиры внутри турнира

Фатих Карагюмрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ялчын Гювен 3 0.25
Эйссерик Валентин 2 0.17
Дурсун Сердар 2 0.17
Роден Маркус 1 0.08
Стураро Стефано 1 0.08
Мендеш Райан 1 0.08
Чеккерини Федерико 1 0.08
Сангаре Назим 1 0.08
Келес Джан 0 0
Фегули Софьян 0 0
Бираски Давиде 0 0
Шукуров Отабек 0 0
Ласанья Кевин 0 0
Дрешевич Ибрахим 0 0
Мерджан Левент 0 0
Сивасспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сайс Самуэль 3 0.25
Манай Рей 2 0.17
Родригес Жерсон 2 0.17
Нжи Клинтон Муа 1 0.08
Койта Бенгали-Фоде 1 0.08
Османпаша Джанер 1 0.08
Бэрроу Моду 1 0.08
Аппиндангойе Аарон 1 0.08
Квет Роман 1 0.08
Башсан Эмрах 0 0
Кападжак Бурак 0 0
Окумуш Аладдин 0 0
Конак Юнус Эмре 0 0

Карточки

Фатих Карагюмрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фегули Софьян 3 0
Мендеш Райан 3 0
Шукуров Отабек 3 0
Стураро Стефано 2 0
Дурсун Салих 2 0
Бираски Давиде 2 0
Дрешевич Ибрахим 2 0
Мерджан Левент 2 0
Весели Фредерик 1 0
Роден Маркус 1 0
Чеккерини Федерико 1 0
Кесгин Керем 1 0
Ялчын Гювен 1 0
Угур Аднан 1 0
Келес Джан 1 0
Сивасспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Харисис Харилаос 4 0
Нжи Клинтон Муа 2 1
Османпаша Джанер 3 0
Манай Рей 3 0
Сайс Самуэль 2 0
Родригес Жерсон 2 0
Квет Роман 2 0
Камара Самба 2 0
Конак Юнус Эмре 2 0
Койта Бенгали-Фоде 1 0
Эрдал Зия 1 0
Башсан Эмрах 1 0
Чифтчи Угюр 1 0
Вурал Али Шашал 1 0

Результаты матчей

Фатих Карагюмрюк
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сивасспор
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

4
1
Фатих Карагюмрюк
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сивасспор
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

3
3
Фатих Карагюмрюк
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Сивасспор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

7
4

Голы по времени матча

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
11%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
1
11%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
44%
4
44%
76-90

Пропущено

4
10
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
25%
3
30%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
1
25%
2
20%
76-90

Забито

4
4
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
1
25%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
33%
2
29%
76-90

Забито

13
13
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
2
15%
5
38%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
23%
2
15%
31-45
2
15%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
6
46%
4
31%
76-90

Пропущено

10
17
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
1
10%
1
6%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
3
30%
4
24%
31-45
1
10%
3
18%
46-60
0
0%
4
24%
61-75
3
30%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Фатих Карагюмрюк
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Трабзонспор 0:0 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1
Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 2:3 Пендикспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Фатих Карагюмрюк - Анкарагюджю 1:1 Истанбул Башакшехир - Фатих Карагюмрюк 0:2 Фатих Карагюмрюк - Бешикташ 0:1 Фатих Карагюмрюк - Касымпаша 3:0 Коньяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Фатих Карагюмрюк - Кайсериспор 2:0 Трабзонспор - Фатих Карагюмрюк 4:1 Фатих Карагюмрюк - Адана Демирспор 2:3 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 0:3 Фатих Карагюмрюк - Антальяспор 0:1 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 3:3 Фатих Карагюмрюк - Умраниеспор 4:2
Сивасспор
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Сивасспор - Адана Демирспор 1:1 Сивасспор - Артвин Хопаспор 4:0 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Сивасспор - Касымпаша 0:1
Пендикспор - Сивасспор 2:3 Сивасспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Сивасспор 1:1 Сивасспор - Анкарагюджю 1:3 Сивасспор - Corum 2:1 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Сивасспор - Антальяспор 1:1 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Сивасспор - Самсунспор 1:1 Сивасспор - Кайсериспор 2:2 Антальяспор - Сивасспор 0:2 Сивасспор - Умраниеспор 2:0 Сивасспор - Сумгаит 1:0 Сивасспор - Сабаил 1:1 Сивасспор - Истанбулспор 3:0 Сивасспор - Кайсериспор 1:1

Результаты матчей

Фатих Карагюмрюк
Сивасспор

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
1:3
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Фатих Карагюмрюк
Сивасспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
2
3
4
1.5
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
4
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
8
4
4
8
1.5
3
9
1
11
2.5
2
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 0:0 Заявка 12 10 2 0 21 - 6 32
2.
Фенербахче
 Заявка 11 10 0 1 31 - 8 30
3.
Трабзонспор
 Заявка 12 7 1 4 21 - 14 22
4.
Кайсериспор
 Заявка 12 6 4 2 17 - 13 22
5.
Адана Демирспор
 Заявка 11 6 3 2 23 - 12 21
6.
Бешикташ
 Заявка 11 6 1 4 17 - 14 19
7.
Антальяспор
 Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
8.
Касымпаша
 Заявка 12 5 3 4 21 - 23 18
9.
Газиантеп
 Заявка 12 5 0 7 12 - 17 15
10.
Хатайспор
 0:0 Заявка 12 3 6 3 18 - 15 15
11.
Ризеспор
 Заявка 11 4 2 5 10 - 17 14
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 12 3 5 4 13 - 10 14
13.
Сивасспор
 Заявка 12 3 5 4 13 - 17 14
14.
Анкарагюджю
 Заявка 12 3 4 5 18 - 19 13
15.
Пендикспор
 Заявка 11 2 4 5 14 - 25 10
16.
Коньяспор
 Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
17.
Аланьяспор
 Заявка 12 2 4 6 9 - 17 10
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
19.
Самсунспор
 Заявка 11 2 2 7 9 - 18 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 11 1 2 8 9 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 6 6 0 0 17 - 3 18
2.
Галатасарай
 0:0 Заявка 5 5 0 0 12 - 5 15
3.
Фенербахче
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
4.
Трабзонспор
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
5.
Кайсериспор
 Заявка 6 4 2 0 8 - 2 14
6.
Бешикташ
 Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
7.
Антальяспор
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
8.
Касымпаша
 Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
9.
Газиантеп
 Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
10.
Хатайспор
 0:0 Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 7 2 3 2 8 - 5 9
12.
Ризеспор
 Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
13.
Анкарагюджю
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
14.
Аланьяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
15.
Самсунспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
16.
Коньяспор
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
18.
Истанбулспор
 Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
19.
Сивасспор
 Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
20.
Пендикспор
 Заявка 5 0 2 3 5 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 0:0 Заявка 7 5 2 0 9 - 1 17
2.
Фенербахче
 Заявка 5 5 0 0 11 - 0 15
3.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
4.
Касымпаша
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
5.
Пендикспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 10 8
6.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
7.
Антальяспор
 Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
8.
Трабзонспор
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
9.
Бешикташ
 Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
10.
Ризеспор
 Заявка 6 2 0 4 7 - 15 6
11.
Хатайспор
 0:0 Заявка 6 1 3 2 8 - 7 6
12.
Газиантеп
 Заявка 7 2 0 5 6 - 11 6
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
14.
Анкарагюджю
 Заявка 6 1 2 3 11 - 12 5
15.
Коньяспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 1 2 3 2 - 7 5
17.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
18.
Аланьяспор
 Заявка 5 0 2 3 1 - 7 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
20.
Самсунспор
 Заявка 6 0 1 5 4 - 12 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 10 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 10 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 9 (1)
Касымпаша Кара Айтач 8 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 6
Трабзонспор Менди Батиста 1 4
Аланьяспор Байыр Фуркан 5
Аланьяспор Аугусто Лойде 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Эрдал Зия получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Г О О О О Л - Эйссерик Валентин бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Фатих Карагюмрюк 3:0 Сивасспор онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     