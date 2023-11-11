  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Аланьяспор
0:3
Конец матча
Газиантеп
0'
38' Желтая карточка
Оздемир Юсуф
45' Желтая карточка
Байыр Фуркан
0:1
45' Пенальти
Максим Александру
0:2
45' Гол
Драгус Денис
65' Желтая карточка
Аугусто Лойде
87' Желтая карточка
Максим Александру
0:3
90' Гол
Риаскос Брайан
90'+6
1
Ташкиран
Махмут
27
Аугусто
Лойде
4
Байыр
Фуркан
20
Аксой
Фатих
88
Оздемир
Юсуф
10
Новаиш
Жоау
25
Алмейда
Ричард
7
Караджа
Эфеджан
17
Жанвье
Николя
28
Феррейра
Карлос
Эдуардо
9
Кордова
Серхио
33
Ницэ
Флорин
4
Кызылдаг
Арда
63
Н'Кулу
Николя
3
Джилободжи
Папи
11
Эскихеллач
Мустафа
13
Мораис
Жуниор
II
61
Озчичек
Огюн
5
Соялп
Фуркан
44
Максим
Александру
70
Драгус
Денис
10
Градель
Макс-Ален
Аланьяспор
4-2-3-1
Газиантеп
5-3-2

История личных встреч

Аланьяспор
Газиантеп

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

10 матчей

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

С
0:3
С
2:0
С
3:0
К
2:1
С
2:1
С
3:2
С
3:1
С
1:0
С
1:1
ТМК
0:4

Голы

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

2.2
2

Среднее время на гол

40
45

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.2
0.6

Среднее время на гол

75
150

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.7
1.3

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

52
69

Бомбардиры внутри турнира

Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новаиш Жоау 3 0.25
Феррейра Карлос Эдуардо 2 0.17
Айдын Огуз 1 0.08
Аугусто Лойде 1 0.08
Кордова Серхио 1 0.08
Аксой Фатих 1 0.08
Оздемир Юсуф 0 0
Жанвье Николя 0 0
Газиантеп
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Драгус Денис 4 0.33
Максим Александру 2 (2) 0.17
Соялп Фуркан 1 0.08
Н'Кулу Николя 1 0.08
Евтович Марко 1 0.08
Айети Альбиан 1 0.08
Риаскос Брайан 1 0.08
Кызылдаг Арда 1 0.08
Градель Макс-Ален 0 0
Маркович Лазар 0 0
Эскихеллач Мустафа 0 0

Карточки

Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Оздемир Юсуф 6 0
Байыр Фуркан 5 0
Аугусто Лойде 5 0
Алмейда Ричард 4 0
Эрдоган Эмер 1 1
Ташкиран Махмут 2 0
Караджа Эфеджан 2 0
Балковец Юре 2 0
Алити Фидан 2 0
Жанвье Николя 2 0
Айдын Огуз 0 1
Новаиш Жоау 1 0
Кордова Серхио 1 0
Феррейра Карлос Эдуардо 1 0
Силва Андерсон 1 0
Газиантеп
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соялп Фуркан 3 1
Максим Александру 2 1
Градель Макс-Ален 3 0
Бикел Жаниу 3 0
Драгус Денис 3 0
Джилободжи Папи 2 0
Ницэ Флорин 2 0
Эрсой Эртугрул 2 0
Гюнеш Эрдал 1 0
Н'Кулу Николя 1 0
Евтович Марко 1 0
Маркович Лазар 1 0
Риаскос Брайан 1 0
Эскихеллач Мустафа 1 0
Хасеф Науфель 1 0
Кызылдаг Арда 1 0
Станковски Лука 1 0

Результаты матчей

Аланьяспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Газиантеп
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

4
2
Аланьяспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Газиантеп
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

1
5
Аланьяспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Газиантеп
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

6
7

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
3
38%
1
14%
16-30
1
13%
4
57%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
6
60%
3
30%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Забито

10
13
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
3
30%
2
15%
16-30
1
10%
4
31%
31-45
2
20%
2
15%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
3
30%
2
15%
76-90

Пропущено

16
16
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
0
0%
5
31%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
4
25%
1
6%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
13%
5
31%
61-75
8
50%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Аланьяспор
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Кютахьяспор 4:1 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0
Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 НАК Бреда - Аланьяспор 1:1 Волендам - Аланьяспор 1:1 Дордрехт - Аланьяспор 4:3 Антальяспор - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Коньяспор 3:1 Аланьяспор - Ризеспор 3:1 Трабзонспор - Аланьяспор 5:1 Аланьяспор - Касымпаша 1:3
Газиантеп
(20 матчей)
25%
75%
5 побед 0 ничьих 15 поражений
Газиантеп - Ризеспор 2:0 Газиантеп - Эфелер 09 4:0 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0
Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Истанбулспор 0:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Гиресунспор 0:3 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 0:3 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Газиантеп - Коньяспор 0:3 Адана Демирспор - Газиантеп 3:0

Результаты матчей

Аланьяспор
Газиантеп

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
2:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:0
4 раза 57%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:0
6 раз 50%
0:3
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Аланьяспор
Газиантеп

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
1
3
4
1.5
2
3
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
7
5
3
9
1.5
4
8
1
11
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 0:0 Заявка 12 10 2 0 21 - 6 32
2.
Фенербахче
 Заявка 11 10 0 1 31 - 8 30
3.
Трабзонспор
 Заявка 12 7 1 4 21 - 14 22
4.
Кайсериспор
 Заявка 12 6 4 2 17 - 13 22
5.
Адана Демирспор
 Заявка 11 6 3 2 23 - 12 21
6.
Бешикташ
 Заявка 11 6 1 4 17 - 14 19
7.
Антальяспор
 Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
8.
Касымпаша
 Заявка 12 5 3 4 21 - 23 18
9.
Газиантеп
 Заявка 12 5 0 7 12 - 17 15
10.
Хатайспор
 0:0 Заявка 12 3 6 3 18 - 15 15
11.
Ризеспор
 Заявка 11 4 2 5 10 - 17 14
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 12 3 5 4 13 - 10 14
13.
Сивасспор
 Заявка 12 3 5 4 13 - 17 14
14.
Анкарагюджю
 Заявка 12 3 4 5 18 - 19 13
15.
Пендикспор
 Заявка 11 2 4 5 14 - 25 10
16.
Коньяспор
 Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
17.
Аланьяспор
 Заявка 12 2 4 6 9 - 17 10
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
19.
Самсунспор
 Заявка 11 2 2 7 9 - 18 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 11 1 2 8 9 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 6 6 0 0 17 - 3 18
2.
Галатасарай
 0:0 Заявка 5 5 0 0 12 - 5 15
3.
Фенербахче
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
4.
Трабзонспор
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
5.
Кайсериспор
 Заявка 6 4 2 0 8 - 2 14
6.
Бешикташ
 Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
7.
Антальяспор
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
8.
Касымпаша
 Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
9.
Газиантеп
 Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
10.
Хатайспор
 0:0 Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 7 2 3 2 8 - 5 9
12.
Ризеспор
 Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
13.
Анкарагюджю
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
14.
Аланьяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
15.
Самсунспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
16.
Коньяспор
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
18.
Истанбулспор
 Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
19.
Сивасспор
 Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
20.
Пендикспор
 Заявка 5 0 2 3 5 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 0:0 Заявка 7 5 2 0 9 - 1 17
2.
Фенербахче
 Заявка 5 5 0 0 11 - 0 15
3.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
4.
Касымпаша
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
5.
Пендикспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 10 8
6.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
7.
Антальяспор
 Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
8.
Трабзонспор
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
9.
Бешикташ
 Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
10.
Ризеспор
 Заявка 6 2 0 4 7 - 15 6
11.
Хатайспор
 0:0 Заявка 6 1 3 2 8 - 7 6
12.
Газиантеп
 Заявка 7 2 0 5 6 - 11 6
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
14.
Анкарагюджю
 Заявка 6 1 2 3 11 - 12 5
15.
Коньяспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 1 2 3 2 - 7 5
17.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
18.
Аланьяспор
 Заявка 5 0 2 3 1 - 7 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
20.
Самсунспор
 Заявка 6 0 1 5 4 - 12 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 10 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 10 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 9 (1)
Касымпаша Кара Айтач 8 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 6
Трабзонспор Менди Батиста 1 4
Аланьяспор Байыр Фуркан 5
Аланьяспор Аугусто Лойде 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 56'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 55'
    Г О О О О Л - Драгус Денис бьет в цель!
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Аланьяспор 0:3 Газиантеп онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     