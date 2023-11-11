Тур: 12. Стадион: Бахчешехир Окуллари.
0:3
Конец матча
0'
38' Желтая карточкаОздемир Юсуф
45' Желтая карточкаБайыр Фуркан
0:1
45' ПенальтиМаксим Александру
0:2
45' ГолДрагус Денис
65' Желтая карточкаАугусто Лойде
87' Желтая карточкаМаксим Александру
0:3
90' ГолРиаскос Брайан
90'+6
Ход матча
38'
45'
45'
45'
0:2
65'
90'
0:3
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 5
-
8 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
69 Владение мячом, % 31
Прогноз на матч от Liveresult
20
Аксой
Фатих
88
Оздемир
Юсуф
10
Новаиш
Жоау
33
Ницэ
Флорин
61
Озчичек
Огюн
70
Драгус
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Аксой ФатихЗащитник
-
88 Оздемир ЮсуфЗащитник
-
10 Новаиш ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Карагёз ЮсуфВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
-
42 Бахадир ЮнусЗащитник
- Полузащитник
-
11 Айдын ОгузПолузащитник
-
26 Алтинаш ЭренПолузащитник
- Нападающий
-
18 Систо ПионеНападающий
-
Главный тренер: Текке Фатих
- Основной состав
-
33 Ницэ ФлоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
61 Озчичек ОгюнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Драгус ДенисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Шен БатуханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Бикел ЖаниуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Мирза Кихан
-
Главный тренер: Шумудикэ Мариус
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Аланьяспор
Газиантеп
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
10 матчей
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
2.2
2
Среднее время на гол
40
45
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.2
0.6
Среднее время на гол
75
150
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.7
1.3
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
52
69
Бомбардиры внутри турнира
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новаиш Жоау
|3
|0.25
|Феррейра Карлос Эдуардо
|2
|0.17
|Айдын Огуз
|1
|0.08
|Аугусто Лойде
|1
|0.08
|Кордова Серхио
|1
|0.08
|Аксой Фатих
|1
|0.08
|Оздемир Юсуф
|0
|0
|Жанвье Николя
|0
|0
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Драгус Денис
|4
|0.33
|Максим Александру
|2 (2)
|0.17
|Соялп Фуркан
|1
|0.08
|Н'Кулу Николя
|1
|0.08
|Евтович Марко
|1
|0.08
|Айети Альбиан
|1
|0.08
|Риаскос Брайан
|1
|0.08
|Кызылдаг Арда
|1
|0.08
|Градель Макс-Ален
|0
|0
|Маркович Лазар
|0
|0
|Эскихеллач Мустафа
|0
|0
Карточки
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Оздемир Юсуф
|6
|0
|Байыр Фуркан
|5
|0
|Аугусто Лойде
|5
|0
|Алмейда Ричард
|4
|0
|Эрдоган Эмер
|1
|1
|Ташкиран Махмут
|2
|0
|Караджа Эфеджан
|2
|0
|Балковец Юре
|2
|0
|Алити Фидан
|2
|0
|Жанвье Николя
|2
|0
|Айдын Огуз
|0
|1
|Новаиш Жоау
|1
|0
|Кордова Серхио
|1
|0
|Феррейра Карлос Эдуардо
|1
|0
|Силва Андерсон
|1
|0
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соялп Фуркан
|3
|1
|Максим Александру
|2
|1
|Градель Макс-Ален
|3
|0
|Бикел Жаниу
|3
|0
|Драгус Денис
|3
|0
|Джилободжи Папи
|2
|0
|Ницэ Флорин
|2
|0
|Эрсой Эртугрул
|2
|0
|Гюнеш Эрдал
|1
|0
|Н'Кулу Николя
|1
|0
|Евтович Марко
|1
|0
|Маркович Лазар
|1
|0
|Риаскос Брайан
|1
|0
|Эскихеллач Мустафа
|1
|0
|Хасеф Науфель
|1
|0
|Кызылдаг Арда
|1
|0
|Станковски Лука
|1
|0
Результаты матчей
Аланьяспор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Газиантеп
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
4
2
Аланьяспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Газиантеп
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
1
5
Аланьяспор
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Газиантеп
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
6
7
Упущенные победы
5
7
Голы по времени матча
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
3
38%
1
14%
16-30
1
13%
4
57%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
6
60%
3
30%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Пропущено
6
6
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
33%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
2
33%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Забито
10
13
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 5
6 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
3
30%
2
15%
16-30
1
10%
4
31%
31-45
2
20%
2
15%
46-60
1
10%
2
15%
61-75
3
30%
2
15%
76-90
Пропущено
16
16
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 8
0
0%
5
31%
1-15
1
6%
1
6%
16-30
4
25%
1
6%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
2
13%
5
31%
61-75
8
50%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Аланьяспор
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Кайсериспор - Аланьяспор 1:0 Аланьяспор - Кютахьяспор 4:1 Аланьяспор - Сивасспор 1:2 Трабзонспор - Аланьяспор 1:0
Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 2:1 Адана Демирспор - Аланьяспор 4:0 Аланьяспор - Фенербахче 0:1 Аланьяспор - Касымпаша 3:3 Пендикспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Ризеспор - Аланьяспор 0:0 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 2:0 НАК Бреда - Аланьяспор 1:1 Волендам - Аланьяспор 1:1 Дордрехт - Аланьяспор 4:3 Антальяспор - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Коньяспор 3:1 Аланьяспор - Ризеспор 3:1 Трабзонспор - Аланьяспор 5:1 Аланьяспор - Касымпаша 1:3
Газиантеп
(20 матчей)
25%
75%
5 побед 0 ничьих 15 поражений
Газиантеп - Ризеспор 2:0 Газиантеп - Эфелер 09 4:0 Бешикташ - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Антальяспор 1:0
Истанбул Башакшехир - Газиантеп 2:0 Самсунспор - Газиантеп 1:2 Газиантеп - Истанбулспор 2:0 Кайсериспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Коньяспор - Газиантеп 2:0 Газиантеп - Сивасспор 1:3 Фенербахче - Газиантеп 2:1 Фенербахче - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Истанбулспор 0:3 Истанбул Башакшехир - Газиантеп 3:0 Газиантеп - Гиресунспор 0:3 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 0:3 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Газиантеп - Коньяспор 0:3 Адана Демирспор - Газиантеп 3:0
Результаты матчей
Аланьяспор
Газиантеп
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
2:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
2:0
4 раза 57%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:0
6 раз 50%
0:3
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Аланьяспор
Газиантеп
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
41
34
23
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
75
39
48
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|12
|10
|2
|0
|21 - 6
|32
|2.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|31 - 8
|30
|3.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|21 - 14
|22
|4.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|17 - 13
|22
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 12
|21
|6.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 14
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 13
|18
|8.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 23
|18
|9.
|Заявка
|12
|5
|0
|7
|12 - 17
|15
|10.
|0:0 Заявка
|12
|3
|6
|3
|18 - 15
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 17
|14
|12.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 10
|14
|13.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|18 - 19
|13
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 25
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 17
|10
|18.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|19.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 18
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|9 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 3
|18
|2.
|0:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 5
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 8
|15
|4.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|5.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|8 - 2
|14
|6.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 16
|10
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|10.
|0:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 5
|9
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|15.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|20.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|7
|5
|2
|0
|9 - 1
|17
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 0
|15
|3.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 15
|6
|11.
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 7
|6
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 11
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 12
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 7
|5
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 7
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|10 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|10 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|9 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|8 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|6 (3)
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|6
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 4
|Аланьяспор
|Байыр Фуркан
|5
|Аланьяспор
|Аугусто Лойде
|5