Первый тайм

23' Ушел финтом от соперника Банда и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.

22' С правого фланга Банда сместился в центр и пробил по воротам, но мяч полетел слабо и точно в руки Меньяну.

21' Дальний заброс теперь уже Чуквуэзе исполнял на ход Жиру, но на выходе забрал мяч в свои руки вышедший из ворот Фальконе.

20' Диагональный пас исполнял Крунич в штрафную на ход Жиру, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Баскиротто.

19' По флангу забросил Жендрей на ход Крстовичу, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом защитник.

17' С левого фланга Эрнандес навесил на ближнюю штангу, но здесь никто из партнеров замкнуть не смог.