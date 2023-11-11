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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Абиссо Росарио
Лечче
0:0
Первый тайм: 24'
Милан
0'

Ход матча

10'
 
Окафор Ноа
Леау Рафаэл

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Прогнозы 127
Лечче 2.4% (3)
X 6.3% (8)
Милан 91.3% (116)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
Милан
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30
Фальконе
Владимиро
17
Жендрей
Валентен
5
Понграчич
Марин
6
Баскиротто
Федерико
13
Доргу
Патрик
77
Каба
Мохамед
20
Рамадани
Юльбер
8
Рафья
Хамза
27
Стрефецца
Габриэль
9
Крстович
Никола
22
Банда
Ламек
16
Меньян
Майк
2
Калабрия
Давиде
28
Тиав
Малик
23
Томори
Фикайо
19
Эрнандес
Тео
33
Крунич
Раде
14
Рейндерс
Тиджани
21
Чуквуэзе
Саму
32
Побега
Томмазо
10
Леау
Рафаэл
9
Жиру
Оливье
Лечче
4-3-3
Милан
4-2-3-1

История личных встреч

Лечче
Милан

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 7 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

10%
20%
70%
1 победа 2 ничьи 7 побед

История матчей

СA
2:0
СA
2:2
СA
1:4
СA
2:2
СA
2:0
СA
3:4
СA
1:1
СA
4:0
СA
2:0
СA
1:1

Голы

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.6
0.4

Среднее время на гол

56
225

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

2.4
2.4

Среднее время на гол

37
37

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

2
1.4

Тотал матчей

2.5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

45
64

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крстович Никола 4 (1) 0.33
Алмквист Понтус 2 0.17
Ди Франческо Федерико 1 0.08
Уден Реми 1 0.08
Пикколи Роберто 1 0.08
Рафья Хамза 1 0.08
Стрефецца Габриэль 1 (1) 0.08
Банда Ламек 0 0
Жендрей Валентен 0 0
Сансоне Никола 0 0
Баскиротто Федерико 0 0
Галло Антонино 0 0
Бурнете Каталин 0 0
Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жиру Оливье 6 (3) 0.5
Пулишич Кристиан 4 0.33
Леау Рафаэл 3 0.25
Окафор Ноа 2 0.17
Лофтус-Чик Рубен 1 0.08
Томори Фикайо 1 0.08
Эрнандес Тео 1 0.08
Калабрия Давиде 0 0
Рейндерс Тиджани 0 0
Муса Юнус 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамадани Юльбер 4 0
Рафья Хамза 4 0
Каба Мохамед 2 1
Понграчич Марин 3 0
Жендрей Валентен 3 0
Гонсалес Хоан 3 0
Доргу Патрик 3 0
Баскиротто Федерико 1 1
Роберто Д'Аверса 2 0
Стрефецца Габриэль 2 0
Крстович Никола 2 0
Галло Антонино 2 0
Банда Ламек 2 0
Туба Ахмед 1 0
Алмквист Понтус 1 0
Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эрнандес Тео 5 0
Тиав Малик 3 1
Томори Фикайо 2 1
Муса Юнус 3 0
Меньян Майк 1 1
Флоренци Алессандро 2 0
Крунич Раде 2 0
Лофтус-Чик Рубен 2 0
Рейндерс Тиджани 2 0
Пулишич Кристиан 1 0
Адли Ясин 1 0
Леау Рафаэл 1 0
Окафор Ноа 1 0
Ромеро Лука 1 0
Стефано Пиоли 1 0

Результаты матчей

Лечче
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Милан
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
3
Лечче
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Милан
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

4
7
Лечче
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Милан
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

5
10

Голы по времени матча

Забито

6
11
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
17%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
17%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
1
9%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
3
43%
1
11%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
29%
3
33%
76-90

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

11
18
2 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
2
18%
3
17%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
6
33%
31-45
2
18%
4
22%
46-60
1
9%
1
6%
61-75
6
55%
2
11%
76-90

Пропущено

14
12
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
7%
1
8%
1-15
5
36%
1
8%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
4
29%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Рома - Лечче 2:1 Лечче - Парма 2:4 Лечче - Торино 0:1 Удинезе - Лечче 1:1
Лечче - Сассуоло 1:1 Лечче - Наполи 0:4 Ювентус - Лечче 1:0 Лечче - Дженоа 1:0 Монца - Лечче 1:1 Лечче - Салернитана 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Лечче - Лацио 2:1 Лечче - Комо 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Читтаделла - Лечче 0:3 Лечче - Падова 4:0 Лечче - Болонья 2:3 Монца - Лечче 0:1 Лечче - Специя 0:0 Лацио - Лечче 2:2
Милан
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Милан - ПСЖ 2:1 Милан - Удинезе 0:1 Наполи - Милан 2:2 ПСЖ - Милан 3:0
Милан - Ювентус 0:1 Дженоа - Милан 0:1 Боруссия Д - Милан 0:0 Милан - Лацио 2:0 Кальяри - Милан 1:3 Милан - Верона 1:0 Милан - Ньюкасл 0:0 Интер Милан - Милан 5:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 4:1 Болонья - Милан 0:2 Милан - Новара 4:2 Милан - Этуаль Сахель I 4:0 Милан - Тренто 0:1 Монца - Милан 1:1 Милан - Барселона 0:1

Результаты матчей

Лечче
Милан

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Лечче
Милан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
2
3
8
1.5
6
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 11 9 1 1 27 - 6 28
2.
Ювентус
 Заявка 11 8 2 1 17 - 6 26
3.
Милан
 0:0 Заявка 12 7 2 3 18 - 12 23
4.
Наполи
 Заявка 11 6 3 2 24 - 12 21
5.
Аталанта
 Заявка 11 6 1 4 19 - 10 19
6.
Болонья
 Заявка 11 4 6 1 12 - 8 18
7.
Рома
 Заявка 11 5 2 4 22 - 14 17
8.
Фиорентина
 Заявка 11 5 2 4 18 - 15 17
9.
Лацио
 Заявка 11 5 1 5 13 - 13 16
10.
Монца
 Заявка 11 4 4 3 12 - 10 16
11.
Фрозиноне
 Заявка 11 4 3 4 17 - 18 15
12.
Торино
 Заявка 11 4 3 4 9 - 13 15
13.
Дженоа
 Заявка 12 4 2 6 13 - 16 14
14.
Лечче
 0:0 Заявка 12 3 5 4 11 - 14 14
15.
Сассуоло
 Заявка 12 3 3 6 16 - 21 12
16.
Удинезе
 Заявка 11 1 7 3 7 - 14 10
17.
Кальяри
 Заявка 11 2 3 6 11 - 22 9
18.
Верона
 Заявка 12 2 2 8 7 - 16 8
19.
Эмполи
 Заявка 11 2 1 8 4 - 21 7
20.
Салернитана
 Заявка 12 0 5 7 8 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2.
Интер Милан
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
3.
Рома
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
4.
Болонья
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
5.
Фрозиноне
 Заявка 6 4 1 1 12 - 9 13
6.
Лечче
 0:0 Заявка 7 3 2 2 6 - 7 11
7.
Аталанта
 Заявка 5 3 1 1 8 - 2 10
8.
Лацио
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
9.
Дженоа
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
10.
Милан
 0:0 Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
11.
Монца
 Заявка 5 2 3 0 7 - 2 9
12.
Торино
 Заявка 6 2 3 1 4 - 5 9
13.
Сассуоло
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
14.
Наполи
 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
15.
Фиорентина
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
16.
Кальяри
 Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
17.
Верона
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
18.
Эмполи
 Заявка 6 1 1 4 1 - 7 4
19.
Удинезе
 Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 3 3 4 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 5 5 0 0 12 - 1 15
2.
Наполи
 Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
3.
Милан
 0:0 Заявка 7 4 2 1 11 - 9 14
4.
Ювентус
 Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
5.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Аталанта
 Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
7.
Монца
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
8.
Удинезе
 Заявка 6 1 4 1 4 - 6 7
9.
Торино
 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
10.
Лацио
 Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
11.
Болонья
 Заявка 5 0 5 0 4 - 4 5
12.
Рома
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
13.
Сассуоло
 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
14.
Дженоа
 Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
15.
Верона
 Заявка 7 1 1 5 3 - 8 4
16.
Эмполи
 Заявка 5 1 0 4 3 - 14 3
17.
Лечче
 0:0 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
18.
Фрозиноне
 Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
19.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
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Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 12 (1)
Милан Жиру Оливье 6 (3)
Рома Лукаку Ромелу 6
Наполи Осимхен Виктор 6
Наполи Политано Маттео 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Верона Фараони Марко 5
Удинезе Кабаселе Кристиан 5
Ювентус Рабио Адриен 5
Рома Паредес Леандро 5
Дженоа Бани Маттиа 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 23'
    Ушел финтом от соперника Банда и прострелил вдоль ворот, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.
  • 22'
    С правого фланга Банда сместился в центр и пробил по воротам, но мяч полетел слабо и точно в руки Меньяну.
  • 21'
    Дальний заброс теперь уже Чуквуэзе исполнял на ход Жиру, но на выходе забрал мяч в свои руки вышедший из ворот Фальконе.
  • 20'
    Диагональный пас исполнял Крунич в штрафную на ход Жиру, но тот проиграл верховую борьбу за мяч Баскиротто.
  • 19'
    По флангу забросил Жендрей на ход Крстовичу, но того грамотно от мяча оттеснил корпусом защитник.
  • 17'
    С левого фланга Эрнандес навесил на ближнюю штангу, но здесь никто из партнеров замкнуть не смог.
  • 16'
    В контратаку на скорости убежал теперь уже Рафья и отдал в штрафную на Крстовича, но тот не смог пробить в борьбе против Тиава.
  • 15'
    Со штрафного навесил Крунич на линию вратарской, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот Понграчич.
  • 14'
    Грамотно подставился на чужой половине поля Чуквуэзе и заработал для своей команды перспективный стандарт.
  • 13'
    Убегал в контратаку на скорости Стрефецца и прострелил от лицевой линии, но мяч оказался в руках голкипера.
  • 12'
    Тонко вырезал в штрафную соперника Рафья в штрафную на ход Крстовичу, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.
  • Замена
    11'
    Вынужденная замена в нашем поединке произошла. Вместо травмированного Рафаэла Леау свое игровое время получил Ноа Окафор.
  • Травма, повреждение
    10'
    Пауза в матче. На ровном месте присел на газон Леау, держась за заднюю поверхность бедра. Потребуется ему замена.
  • 9'
    Наступил на ногу сопернику в центре поля Побега. Штрафной удар в пользу хозяев назначил арбитр.
  • 8'
    Ушел от соперника по флангу Леау и прострелил в центр штрафной, но никто из партнеров так и не смог добраться до мяча.
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    • 7'
      Убегал в контратаку на скорости Банда и прострелил вдоль ворот, но на выходе Меньян оказался первым на мяче.
    • 5'
      Со штрафного навесил на ближнюю штангу Рамадани, но здесь Каба нарушил правила в борьбе против Томори.
    • 4'
      На фланге теперь уже сам Стрефецца получил по ногам в борьбе с соперником. Опасный стандарт исполнять будут хозяева.
    • 3'
      В центре поля получил по ногам Эрнандес в борьбе против Стрефецци. Штрафной удар исполнят гости.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя желто-красных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
    • Свисток
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, матч начался!
    • Первый тайм
    • 23'
      Ламек Банда пробует нанести удар издали, но Майк Меньян держит все под контролем
    • 23'
      Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 22'
      Милан совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 22'
      Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Patrick Dorgu успешно блокирует удар.
    • 21'
      Чуквуэзе Саму нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 21'
      Милан пытается что-то создать.
    • 20'
      Стрефецца Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Лечче пытается что-то создать.
    • 20'
      Контроль мяча: Лечче: 49%, Милан: 51%.
    • 19'
      Милан совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Фальконе Владимиро из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Эрнандес Тео навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 18'
      Patrick Dorgu ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Милан идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Милан пытается что-то создать.
    • 17'
      Удар от ворот произведет Милан
    • 16'
      Крунич Раде наказан за толчок Рамадани Юльбер
    • 15'
      Лечче совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Милан пытается что-то создать.
    • 15'
      Каба Мохамед из команды Лечче перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Контроль мяча: Лечче: 52%, Милан: 48%.
    • 15'
      Матч возобновлен
    • 14'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 14'
      Ламек Банда из команды Лечче толкнул локтем оппонента. Это Калабрия Давиде заработал фол
    • 14'
      Хорошую попытку сделал Побега Томмазо. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 14'
      Милан пытается что-то создать.
    • 13'
      Меньян Майк из команды Милан перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Лечче пытается что-то создать.
    • 13'
      Лечче пытается что-то создать.
    • 13'
      Каба Мохамед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 13'
      Милан совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Милан контролирует мяч.
    • 12'
      Эрнандес Тео из команды Милан опасно и грубо сыграл. Понграчич Марин пострадал.
    • 11'
      Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 10'
      Контроль мяча: Лечче: 59%, Милан: 41%.
    • 10'
      Милан совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Матч возобновлен
    • 10'
      Леау Рафаэл получил травму и заменен. Окафор Ноа выходит на поле.
    • 9'
      Леау Рафаэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 9'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 8'
      Фальконе Владимиро ослабляет давление, выбив мяч.
    • 8'
      Милан начинает контратаку
    • 8'
      Побега Томмазо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Patrick Dorgu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Милан
    • 8'
      Хамза Рафья не смог попасть в створ ударом издали
    • 7'
      Лечче совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Меньян Майк взял и забрал мяч на выходе
    • 7'
      Лечче начинает контратаку
    • 7'
      Patrick Dorgu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 7'
      Рейндерс Тиджани выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Ламек Банда наказан за толчок Эрнандес Тео
    • 5'
      Тиав Малик наказан за толчок Крстович Никола
    • 5'
      Контроль мяча: Лечче: 37%, Милан: 63%.
    • 4'
      Чуквуэзе Саму наказан за толчок Patrick Dorgu
    • 4'
      Судья свистит. Эрнандес Тео атаковал сзади соперника. Это Стрефецца Габриэль заработал своей команде штрафной
    • 3'
      Удар от ворот произведет Лечче
    • 3'
      Милан пытается что-то создать.
    • 3'
      Удар от ворот произведет Лечче
    • 2'
      Милан начинает контратаку
    • 2'
      Леау Рафаэл выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Крстович Никола выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 2'
      Судья сигнализирует, что Рамадани Юльбер из команды Лечче поставил подножку. Пострадал Побега Томмазо
    • 1'
      Судья сигнализирует, что Крстович Никола из команды Лечче поставил подножку. Пострадал Эрнандес Тео
    • 1'
      Милан совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Лечче начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лечче 0:0 Милан

    Исход игры
    Лечче
    2.4% (3)
    Ничья
    6.3% (8)
    Милан
    91.3% (116)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.26% (63)
    Меньше
    44.74% (51)
    Обе команды забьют
    Да
    58.77% (67)
    Нет
    41.23% (47)
    Популярный счёт
    1:2 Милан
    44.9% (57)
    0:1 Милан
    17.3% (22)
    0:2 Милан
    16.5% (21)
    1:1 Ничья
    4.7% (6)
    1:3 Милан
    3.1% (4)
    1:0 Лечче
    1.6% (2)
    0:3 Милан
    1.6% (2)
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