Тур: 12. Стадион: Виа дель Маре. Главный судья: Абиссо Росарио
0'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Доргу
Патрик
77
Каба
Мохамед
22
Банда
Ламек
16
Меньян
Майк
28
Тиав
Малик
19
Эрнандес
Тео
33
Крунич
Раде
10
Леау
Рафаэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Доргу ПатрикЗащитник
-
77 Каба МохамедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Банда ЛамекНападающий
- Запасные игроки
-
40 Самоя ЯсперВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
59 Туба АхмедЗащитник
- Защитник
-
10 Уден РемиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
16 Меньян МайкВратарь
- Защитник
-
28 Тиав МаликЗащитник
- Защитник
-
19 Эрнандес ТеоЗащитник
-
33 Крунич РадеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Леау РафаэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
69 Нава ЛапоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Муса ЮнусПолузащитник
-
18 Ромеро ЛукаНападающий
-
15 Йович ЛукаНападающий
-
17 Окафор НоаНападающий
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лечче
Милан
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
10%
20%
70%
1 победа 2 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
1.6
0.4
Среднее время на гол
56
225
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
2.4
2.4
Среднее время на гол
37
37
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
2
1.4
Тотал матчей
2.5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
45
64
Бомбардиры внутри турнира
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|4 (1)
|0.33
|Алмквист Понтус
|2
|0.17
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.08
|Уден Реми
|1
|0.08
|Пикколи Роберто
|1
|0.08
|Рафья Хамза
|1
|0.08
|Стрефецца Габриэль
|1 (1)
|0.08
|Банда Ламек
|0
|0
|Жендрей Валентен
|0
|0
|Сансоне Никола
|0
|0
|Баскиротто Федерико
|0
|0
|Галло Антонино
|0
|0
|Бурнете Каталин
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жиру Оливье
|6 (3)
|0.5
|Пулишич Кристиан
|4
|0.33
|Леау Рафаэл
|3
|0.25
|Окафор Ноа
|2
|0.17
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0.08
|Томори Фикайо
|1
|0.08
|Эрнандес Тео
|1
|0.08
|Калабрия Давиде
|0
|0
|Рейндерс Тиджани
|0
|0
|Муса Юнус
|0
|0
Карточки
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамадани Юльбер
|4
|0
|Рафья Хамза
|4
|0
|Каба Мохамед
|2
|1
|Понграчич Марин
|3
|0
|Жендрей Валентен
|3
|0
|Гонсалес Хоан
|3
|0
|Доргу Патрик
|3
|0
|Баскиротто Федерико
|1
|1
|Роберто Д'Аверса
|2
|0
|Стрефецца Габриэль
|2
|0
|Крстович Никола
|2
|0
|Галло Антонино
|2
|0
|Банда Ламек
|2
|0
|Туба Ахмед
|1
|0
|Алмквист Понтус
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Тео
|5
|0
|Тиав Малик
|3
|1
|Томори Фикайо
|2
|1
|Муса Юнус
|3
|0
|Меньян Майк
|1
|1
|Флоренци Алессандро
|2
|0
|Крунич Раде
|2
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|2
|0
|Рейндерс Тиджани
|2
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Леау Рафаэл
|1
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Ромеро Лука
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
Результаты матчей
Лечче
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Милан
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
3
Лечче
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Милан
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
4
7
Лечче
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Милан
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
5
10
Голы по времени матча
Забито
6
11
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
17%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
17%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
1
9%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
3
43%
1
11%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
29%
3
33%
76-90
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
11
18
2 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
2
18%
3
17%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
6
33%
31-45
2
18%
4
22%
46-60
1
9%
1
6%
61-75
6
55%
2
11%
76-90
Пропущено
14
12
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
7%
1
8%
1-15
5
36%
1
8%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
4
29%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лечче
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Рома - Лечче 2:1 Лечче - Парма 2:4 Лечче - Торино 0:1 Удинезе - Лечче 1:1
Лечче - Сассуоло 1:1 Лечче - Наполи 0:4 Ювентус - Лечче 1:0 Лечче - Дженоа 1:0 Монца - Лечче 1:1 Лечче - Салернитана 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Лечче - Лацио 2:1 Лечче - Комо 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Читтаделла - Лечче 0:3 Лечче - Падова 4:0 Лечче - Болонья 2:3 Монца - Лечче 0:1 Лечче - Специя 0:0 Лацио - Лечче 2:2
Милан
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Милан - ПСЖ 2:1 Милан - Удинезе 0:1 Наполи - Милан 2:2 ПСЖ - Милан 3:0
Милан - Ювентус 0:1 Дженоа - Милан 0:1 Боруссия Д - Милан 0:0 Милан - Лацио 2:0 Кальяри - Милан 1:3 Милан - Верона 1:0 Милан - Ньюкасл 0:0 Интер Милан - Милан 5:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 4:1 Болонья - Милан 0:2 Милан - Новара 4:2 Милан - Этуаль Сахель I 4:0 Милан - Тренто 0:1 Монца - Милан 1:1 Милан - Барселона 0:1
Результаты матчей
Лечче
Милан
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Лечче
Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
24
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
92
38
65
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|27 - 6
|28
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|17 - 6
|26
|3.
|0:0 Заявка
|12
|7
|2
|3
|18 - 12
|23
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|24 - 12
|21
|5.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 10
|19
|6.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|12 - 8
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 14
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 15
|17
|9.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|13 - 13
|16
|10.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|11.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 18
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 13
|15
|13.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 16
|14
|14.
|0:0 Заявка
|12
|3
|5
|4
|11 - 14
|14
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 21
|12
|16.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|7 - 14
|10
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 22
|9
|18.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 16
|8
|19.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|4 - 21
|7
|20.
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|8 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 5
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 5
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|6.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|10.
|0:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|11.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 5
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|14.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|15.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|16.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|1 - 7
|4
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|20.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 1
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|3.
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 9
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 6
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|11.
|Заявка
|5
|0
|5
|0
|4 - 4
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 8
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 14
|3
|17.
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
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|Политано Маттео
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|Верона
|Фараони Марко
|5
|Удинезе
|Кабаселе Кристиан
|5
|Ювентус
|Рабио Адриен
|5
|Рома
|Паредес Леандро
|5
|Дженоа
|Бани Маттиа
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лечче 0:0 Милан
Исход игры
Лечче
2.4% (3)
Ничья
6.3% (8)
Милан
91.3% (116)
Тотал 2.5
Больше
55.26% (63)
Меньше
44.74% (51)
Обе команды забьют
Да
58.77% (67)
Нет
41.23% (47)
Популярный счёт
1:2 Милан
44.9% (57)
0:1 Милан
17.3% (22)
0:2 Милан
16.5% (21)
1:1 Ничья
4.7% (6)
1:3 Милан
3.1% (4)
1:0 Лечче
1.6% (2)
0:3 Милан
1.6% (2)
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