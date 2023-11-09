Тур: 12. Стадион: Виа дель Маре. Главный судья: Абиссо Росарио
-
Главный тренер: Д'Аверса Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
-
Главный тренер: Пиоли Стефано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лечче
Милан
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 7 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
10%
20%
70%
1 победа 2 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
1.6
0.4
Среднее время на гол
56
225
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
2.4
2.4
Среднее время на гол
37
37
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
2
1.4
Тотал матчей
2.5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
45
64
Бомбардиры внутри турнира
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крстович Никола
|4 (1)
|0.36
|Алмквист Понтус
|2
|0.18
|Ди Франческо Федерико
|1
|0.09
|Уден Реми
|1
|0.09
|Пикколи Роберто
|1
|0.09
|Рафья Хамза
|1
|0.09
|Стрефецца Габриэль
|1 (1)
|0.09
|Банда Ламек
|0
|0
|Жендрей Валентен
|0
|0
|Сансоне Никола
|0
|0
|Баскиротто Федерико
|0
|0
|Галло Антонино
|0
|0
|Бурнете Каталин
|0
|0
Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жиру Оливье
|6 (3)
|0.55
|Пулишич Кристиан
|4
|0.36
|Леау Рафаэл
|3
|0.27
|Окафор Ноа
|2
|0.18
|Лофтус-Чик Рубен
|1
|0.09
|Томори Фикайо
|1
|0.09
|Эрнандес Тео
|1
|0.09
|Калабрия Давиде
|0
|0
|Рейндерс Тиджани
|0
|0
|Муса Юнус
|0
|0
Карточки
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамадани Юльбер
|4
|0
|Рафья Хамза
|4
|0
|Каба Мохамед
|2
|1
|Понграчич Марин
|3
|0
|Жендрей Валентен
|3
|0
|Гонсалес Хоан
|3
|0
|Доргу Патрик
|3
|0
|Баскиротто Федерико
|1
|1
|Роберто Д'Аверса
|2
|0
|Стрефецца Габриэль
|2
|0
|Крстович Никола
|2
|0
|Галло Антонино
|2
|0
|Банда Ламек
|2
|0
|Туба Ахмед
|1
|0
|Алмквист Понтус
|1
|0
Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эрнандес Тео
|5
|0
|Тиав Малик
|3
|1
|Томори Фикайо
|2
|1
|Муса Юнус
|3
|0
|Меньян Майк
|1
|1
|Флоренци Алессандро
|2
|0
|Крунич Раде
|2
|0
|Лофтус-Чик Рубен
|2
|0
|Рейндерс Тиджани
|2
|0
|Пулишич Кристиан
|1
|0
|Адли Ясин
|1
|0
|Леау Рафаэл
|1
|0
|Окафор Ноа
|1
|0
|Ромеро Лука
|1
|0
|Стефано Пиоли
|1
|0
Результаты матчей
Лечче
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Милан
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
3
Лечче
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Милан
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
4
7
Лечче
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Милан
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
5
10
Голы по времени матча
Забито
6
11
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
1
17%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
17%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
1
9%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
3
43%
1
11%
16-30
1
14%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
29%
3
33%
76-90
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
20%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
1
14%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
2
67%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
11
18
2 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
2
18%
3
17%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
6
33%
31-45
2
18%
4
22%
46-60
1
9%
1
6%
61-75
6
55%
2
11%
76-90
Пропущено
14
12
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 7
1
7%
1
8%
1-15
5
36%
1
8%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
4
29%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Лечче
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Рома - Лечче 2:1 Лечче - Парма 2:4 Лечче - Торино 0:1 Удинезе - Лечче 1:1
Лечче - Сассуоло 1:1 Лечче - Наполи 0:4 Ювентус - Лечче 1:0 Лечче - Дженоа 1:0 Монца - Лечче 1:1 Лечче - Салернитана 2:0 Фиорентина - Лечче 2:2 Лечче - Лацио 2:1 Лечче - Комо 1:0 Кадис - Лечче 1:1 Читтаделла - Лечче 0:3 Лечче - Падова 4:0 Лечче - Болонья 2:3 Монца - Лечче 0:1 Лечче - Специя 0:0 Лацио - Лечче 2:2
Милан
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Милан - ПСЖ 2:1 Милан - Удинезе 0:1 Наполи - Милан 2:2 ПСЖ - Милан 3:0
Милан - Ювентус 0:1 Дженоа - Милан 0:1 Боруссия Д - Милан 0:0 Милан - Лацио 2:0 Кальяри - Милан 1:3 Милан - Верона 1:0 Милан - Ньюкасл 0:0 Интер Милан - Милан 5:1 Рома - Милан 1:2 Милан - Торино 4:1 Болонья - Милан 0:2 Милан - Новара 4:2 Милан - Этуаль Сахель I 4:0 Милан - Тренто 0:1 Монца - Милан 1:1 Милан - Барселона 0:1
Результаты матчей
Лечче
Милан
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Лечче
Милан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
24
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
92
38
65
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|27 - 6
|28
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|17 - 6
|26
|3.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 12
|22
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|24 - 12
|21
|5.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 10
|19
|6.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|12 - 8
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 14
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 15
|17
|9.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|13 - 13
|16
|10.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|11.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 18
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 13
|15
|13.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|14.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 19
|11
|16.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|7 - 14
|10
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 22
|9
|18.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 15
|8
|19.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|4 - 21
|7
|20.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|6 - 22
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 5
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 5
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 5
|9
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|14.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|16.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|1 - 7
|4
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|20.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 1
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 9
|13
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 6
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|11.
|Заявка
|5
|0
|5
|0
|4 - 4
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 14
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
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|Интер Милан
|Мартинес Лаутаро
|12 (1)
|Милан
|Жиру Оливье
|6 (3)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|6
|Наполи
|Осимхен Виктор
|6
|Наполи
|Политано Маттео
|5 (3)
|Удинезе
|Кабаселе Кристиан
|5
|Ювентус
|Рабио Адриен
|5
|Рома
|Паредес Леандро
|5
|Дженоа
|Бани Маттиа
|5
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Лечче - Милан
Исход игры
Лечче
0% (0)
Ничья
4.5% (2)
Милан
95.5% (42)
Тотал 2.5
Больше
56.1% (23)
Меньше
43.9% (18)
Обе команды забьют
Да
58.54% (24)
Нет
41.46% (17)
Популярный счёт
1:2 Милан
45.5% (20)
0:2 Милан
25% (11)
0:1 Милан
11.4% (5)
1:3 Милан
4.5% (2)
1:1 Ничья
4.5% (2)
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