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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: David Silva
Портимоненсе
1:0
Первый тайм: 34'
Шавиш
0'
1:0
14' Гол
Варела Хелио
22' Желтая карточка
Коррея Жоау

Ход матча

14'
Варела Хелио
(Релвас Филипе)
1:0
22'
 
Коррея Жоау
Прогнозы 111
Портимоненсе 87.4% (97)
X 10.8% (12)
Шавиш 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Портимоненсе
Ничья
Шавиш
2.09
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Все Коэффициенты
12
Силвестре
Винисиус
33
Формига
Игор
44
Энрике
Педро
VI
43
Алемао
22
Релвас
Филипе
13
Денер
Клементе
8
Маурисио
Жозе
7
Джаспер
Силвестер
11
Карлинос
77
Варела
Хелио
19
Каррильо
Рони
1
Ногейра
Хуго
4
Родригеш
Бруну
6
Теофилус
Тибанг
33
Круз
Сандру
77
Коррея
Жоау
20
Рибейру
Рубен
28
Нвакали
Келечи
5
Ланга
Бруну
22
Ламейраш
Рубен
23
Эрнандес
Эктор
II
10
Санка
Леандру
Портимоненсе
4-2-3-1
Шавиш
3-4-3

История личных встреч

Портимоненсе
Шавиш

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

15 матчей

40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
КЛ
3:1
ПВЛ
1:1
ПВЛ
2:2
ПВЛ
1:2
ПВЛ
2:1
ПВЛ
3:2
ПВЛ
4:2
ГЛ
2:1
ГЛ
1:1

Голы

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.63
1.14

Среднее время на гол

55
78

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

1.86
1

Среднее время на гол

48
90

Всего голов

26
16

Голов в среднем за матч

1.73
1.07

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

51
84

Бомбардиры внутри турнира

Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлинос 4 (2) 0.36
Варела Хелио 3 0.27
Каррильо Рони 2 0.18
Энрике Педро VI 2 0.18
Денер Клементе 1 0.09
Кошта Гонсалу 0 0
Аморим Рилдо 0 0
Эштрела Паулу 0 0
Формига Игор 0 0
Джаспер Силвестер 0 0
Релвас Филипе 0 0
Шавиш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эрнандес Эктор II 7 (1) 0.64
Виктор Пауло 1 0.09
Коррея Жоау 1 0.09
Ланга Бруну 1 0.09
Круз Сандру 1 0.09
Пинью Педро 1 0.09
Нвакали Келечи 0 0
Абасс Исса 0 0
Санка Леандру 0 0

Карточки

Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денер Клементе 5 0
Карлинос 4 0
Кошта Гонсалу 2 1
Алемао 3 0
Сержиу Паулу 2 0
Гуга 2 0
Аморим Рилдо 2 0
Сек Мустафа 2 0
Формига Игор 2 0
Релвас Филипе 2 0
Варела Хелио 2 0
Зиньо 1 0
Маурисио Жозе 1 0
Силвестре Винисиус 1 0
Энрике Педро VI 1 0
Шавиш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ногейра 5 2
Виктор Пауло 5 0
Рибейру Рубен 3 1
Ланга Бруну 2 1
Гимарайнш Рикарду 3 0
Коррея Жоау 2 0
Санка Леандру 2 0
Морену Жоау 0 1
Витория Стивен 1 0
Ламейраш Рубен 1 0
Эрнандес Эктор II 1 0
Нвакали Келечи 1 0
Родригеш Бруну 1 0
Абасс Исса 1 0
Ногейра Хуго 1 0
Силла Хабиб 1 0
Пинью Педро 1 0

Результаты матчей

Портимоненсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Шавиш
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
1
Портимоненсе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Шавиш
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

8
6
Портимоненсе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Шавиш
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

12
8

Упущенные победы

12
7

Голы по времени матча

Забито

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

7
16
5 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
3
43%
5
31%
1-15
2
29%
4
25%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
14%
1
6%
61-75
1
14%
2
13%
76-90

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
44%
4
44%
76-90

Пропущено

14
12
3 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
2
14%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
5
36%
2
17%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
5
36%
4
33%
76-90

Забито

14
12
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
4
29%
1
8%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
5
36%
5
42%
76-90

Пропущено

21
28
8 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 9
5
24%
6
21%
1-15
2
10%
6
21%
16-30
1
5%
4
14%
31-45
5
24%
4
14%
46-60
2
10%
2
7%
61-75
6
29%
6
21%
76-90

Результаты последних матчей

Портимоненсе
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Брага - Портимоненсе 6:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Спортинг Ковилья - Портимоненсе 1:4 Порту - Портимоненсе 1:0
Визела - Портимоненсе 2:3 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Лейшоэш - Портимоненсе 0:0 Спортинг Л - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Эштрела 3:1 Порту - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Селтик 1:4 Портимоненсе - Арока 0:2 Санта-Клара - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Бенфика 1:5
Шавиш
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Шавиш - Бенфика 0:2 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Канелас - Шавиш 0:0 Шавиш - Жил Висенте 4:2
Арока - Шавиш 0:2 Шавиш - Эштрела 2:2 Боавишта - Шавиш 4:1 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фаренсе - Шавиш 5:0 Шавиш - Брага 2:4 Риу Аве - Шавиш 2:0 Шавиш - Фамаликан 0:1 Шавиш - Фейренсе 4:2 Санта-Клара - Шавиш 2:0 Вилафранкенше - Шавиш 1:1 Пенафьел - Шавиш 1:2 АВС - Шавиш 0:0 Шавиш - Вилаверденсе 2:3 Шавиш - Фафе 1:1 Шавиш - Боавишта 1:4

Результаты матчей

Портимоненсе
Шавиш

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 100%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
5:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
5:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Портимоненсе
Шавиш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
3
2
4
1.5
1
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
4
2
8
1.5
4
6
1
9
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 10 9 1 0 22 - 9 28
2.
Бенфика
 Заявка 10 8 1 1 21 - 8 25
3.
Порту
 Заявка 10 7 1 2 13 - 7 22
4.
Брага
 Заявка 10 6 2 2 29 - 18 20
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 6 1 3 17 - 11 19
6.
Морейренсе
 Заявка 10 5 2 3 13 - 10 17
7.
Фамаликан
 Заявка 10 4 3 3 11 - 10 15
8.
Боавишта
 Заявка 10 4 3 3 18 - 17 15
9.
Портимоненсе
 1:0 Заявка 11 4 2 5 12 - 24 14
10.
Фаренсе
 Заявка 10 4 1 5 17 - 14 13
11.
Эштрела
 Заявка 10 3 2 5 11 - 15 11
12.
Жил Висенте
 Заявка 10 3 1 6 22 - 21 10
13.
Эшторил
 Заявка 11 3 1 7 19 - 20 10
14.
Каса Пия
 Заявка 11 2 4 5 8 - 13 10
15.
Визела
 Заявка 10 2 3 5 11 - 16 9
16.
Риу Аве
 Заявка 10 2 2 6 11 - 18 8
17.
Шавиш
 0:1 Заявка 11 2 1 8 12 - 29 7
18.
Арока
 Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 6 6 0 0 14 - 5 18
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 4 0 1 13 - 5 12
3.
Бенфика
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
4.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 14 - 6 10
5.
Жил Висенте
 Заявка 5 3 1 1 17 - 9 10
6.
Порту
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Фамаликан
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8.
Фаренсе
 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
9.
Боавишта
 Заявка 5 2 2 1 10 - 8 8
10.
Эшторил
 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
11.
Морейренсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
12.
Портимоненсе
 1:0 Заявка 5 2 1 2 5 - 8 7
13.
Риу Аве
 Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
14.
Эштрела
 Заявка 5 2 0 3 5 - 7 6
15.
Визела
 Заявка 5 1 1 3 6 - 9 4
16.
Шавиш
 0:1 Заявка 5 1 1 3 9 - 12 4
17.
Арока
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
18.
Каса Пия
 Заявка 5 0 2 3 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Порту
 Заявка 5 4 0 1 7 - 3 12
3.
Спортинг Л
 Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
4.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 15 - 12 10
5.
Морейренсе
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
6.
Каса Пия
 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
7.
Боавишта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
9.
Портимоненсе
 1:0 Заявка 6 2 1 3 7 - 16 7
10.
Фамаликан
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
11.
Эштрела
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
12.
Визела
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
13.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
14.
Эшторил
 Заявка 6 1 0 5 10 - 15 3
15.
Шавиш
 0:1 Заявка 6 1 0 5 3 - 17 3
16.
Арока
 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
17.
Риу Аве
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
18.
Жил Висенте
 Заявка 5 0 0 5 5 - 12 0
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Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 10 (2)
Шавиш Эрнандес Эктор II 7 (1)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (4)
Брага Орта Рикарду 6 (2)
Спортинг Л Паулинью Жуан 6
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 5
Каса Пия Кастро Пабло 2 5
Порту Карму Давид 1 5
Фамаликан Риччели 2 3
Порту Венделл Боргес 1 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 22'
    Коррея Жоау совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 14'
    Релвас Филипе сделал результативную передачу.
  • 14'
    Г О О О О Л - Варела Хелио наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.
  • 1'
    Судья начинает матч
Прогнозы 111
Портимоненсе 87.4% (97)
X 10.8% (12)
Шавиш 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Портимоненсе
Ничья
Шавиш
2.09
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5.70
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8.90
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Где смотреть матч Портимоненсе 1:0 Шавиш онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Портимоненсе 1:0 Шавиш

Исход игры
Портимоненсе
87.4% (97)
Ничья
10.8% (12)
Шавиш
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
27.03% (30)
Меньше
72.97% (81)
Обе команды забьют
Да
36.94% (41)
Нет
63.06% (70)
Популярный счёт
1:0 Портимоненсе
53.2% (59)
2:1 Портимоненсе
24.3% (27)
1:1 Ничья
10.8% (12)
2:0 Портимоненсе
7.2% (8)
3:1 Портимоненсе
1.8% (2)
0:1 Шавиш
1.8% (2)
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