Тур: 11. Стадион: Мунисипал-ди-Портиман. Главный судья: David Silva
1:0
Первый тайм: 34'
Ход матча
14'
1:0
22'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Формига
Игор
43
Алемао
11
Карлинос
77
Варела
Хелио
33
Круз
Сандру
77
Коррея
Жоау
- Основной состав
- Вратарь
-
33 Формига ИгорЗащитник
-
44 Энрике ПедроЗащитник
-
43 АлемаоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 КарлиносПолузащитник
-
77 Варела ХелиоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
88 Жоао ВикторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 ГугаПолузащитник
-
99 ЗиньоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
28 Кампос ЛуанНападающий
-
37 Аморим РилдоНападающий
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Круз СандруЗащитник
-
77 Коррея ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 НогейраЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Морим ЭдерПолузащитник
-
11 Абасс ИссаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Жоао Морено
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Портимоненсе
Шавиш
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
3 победы 4 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
15 матчей
40%
20%
40%
6 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
20%
46.7%
33.3%
3 победы 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.63
1.14
Среднее время на гол
55
78
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
1.86
1
Среднее время на гол
48
90
Всего голов
26
16
Голов в среднем за матч
1.73
1.07
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
4
Больше 27%
Меньше 73%
11
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
51
84
Бомбардиры внутри турнира
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлинос
|4 (2)
|0.36
|Варела Хелио
|3
|0.27
|Каррильо Рони
|2
|0.18
|Энрике Педро VI
|2
|0.18
|Денер Клементе
|1
|0.09
|Кошта Гонсалу
|0
|0
|Аморим Рилдо
|0
|0
|Эштрела Паулу
|0
|0
|Формига Игор
|0
|0
|Джаспер Силвестер
|0
|0
|Релвас Филипе
|0
|0
Шавиш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Эктор II
|7 (1)
|0.64
|Виктор Пауло
|1
|0.09
|Коррея Жоау
|1
|0.09
|Ланга Бруну
|1
|0.09
|Круз Сандру
|1
|0.09
|Пинью Педро
|1
|0.09
|Нвакали Келечи
|0
|0
|Абасс Исса
|0
|0
|Санка Леандру
|0
|0
Карточки
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Денер Клементе
|5
|0
|Карлинос
|4
|0
|Кошта Гонсалу
|2
|1
|Алемао
|3
|0
|Сержиу Паулу
|2
|0
|Гуга
|2
|0
|Аморим Рилдо
|2
|0
|Сек Мустафа
|2
|0
|Формига Игор
|2
|0
|Релвас Филипе
|2
|0
|Варела Хелио
|2
|0
|Зиньо
|1
|0
|Маурисио Жозе
|1
|0
|Силвестре Винисиус
|1
|0
|Энрике Педро VI
|1
|0
Шавиш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ногейра
|5
|2
|Виктор Пауло
|5
|0
|Рибейру Рубен
|3
|1
|Ланга Бруну
|2
|1
|Гимарайнш Рикарду
|3
|0
|Коррея Жоау
|2
|0
|Санка Леандру
|2
|0
|Морену Жоау
|0
|1
|Витория Стивен
|1
|0
|Ламейраш Рубен
|1
|0
|Эрнандес Эктор II
|1
|0
|Нвакали Келечи
|1
|0
|Родригеш Бруну
|1
|0
|Абасс Исса
|1
|0
|Ногейра Хуго
|1
|0
|Силла Хабиб
|1
|0
|Пинью Педро
|1
|0
Результаты матчей
Портимоненсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Шавиш
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
1
Портимоненсе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
0% (0)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Шавиш
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
8
6
Портимоненсе
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Шавиш
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
12
8
Упущенные победы
12
7
Голы по времени матча
Забито
5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
7
16
5 В 1-м тайме 11
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
3
43%
5
31%
1-15
2
29%
4
25%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
14%
1
6%
61-75
1
14%
2
13%
76-90
Забито
9
9
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 6
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
4
44%
4
44%
76-90
Пропущено
14
12
3 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
2
14%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
5
36%
2
17%
46-60
1
7%
1
8%
61-75
5
36%
4
33%
76-90
Забито
14
12
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
3
21%
0
0%
1-15
1
7%
1
8%
16-30
4
29%
1
8%
31-45
1
7%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
5
36%
5
42%
76-90
Пропущено
21
28
8 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 9
5
24%
6
21%
1-15
2
10%
6
21%
16-30
1
5%
4
14%
31-45
5
24%
4
14%
46-60
2
10%
2
7%
61-75
6
29%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Портимоненсе
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Брага - Портимоненсе 6:1 Портимоненсе - Эшторил 1:0 Спортинг Ковилья - Портимоненсе 1:4 Порту - Портимоненсе 1:0
Визела - Портимоненсе 2:3 Портимоненсе - Бенфика 1:3 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Арока - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Боавишта 1:4 Жил Висенте - Портимоненсе 5:0 Фаренсе - Портимоненсе 2:1 Лейшоэш - Портимоненсе 0:0 Спортинг Л - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Эштрела 3:1 Порту - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Селтик 1:4 Портимоненсе - Арока 0:2 Санта-Клара - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Бенфика 1:5
Шавиш
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Шавиш - Бенфика 0:2 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Канелас - Шавиш 0:0 Шавиш - Жил Висенте 4:2
Арока - Шавиш 0:2 Шавиш - Эштрела 2:2 Боавишта - Шавиш 4:1 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фаренсе - Шавиш 5:0 Шавиш - Брага 2:4 Риу Аве - Шавиш 2:0 Шавиш - Фамаликан 0:1 Шавиш - Фейренсе 4:2 Санта-Клара - Шавиш 2:0 Вилафранкенше - Шавиш 1:1 Пенафьел - Шавиш 1:2 АВС - Шавиш 0:0 Шавиш - Вилаверденсе 2:3 Шавиш - Фафе 1:1 Шавиш - Боавишта 1:4
Результаты матчей
Портимоненсе
Шавиш
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 100%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
5:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
0:2
2 раза 20%
5:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Портимоненсе
Шавиш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
23
24
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
28
46
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|22 - 9
|28
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 8
|25
|3.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|13 - 7
|22
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|29 - 18
|20
|5.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 11
|19
|6.
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|13 - 10
|17
|7.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 17
|15
|9.
|1:0 Заявка
|11
|4
|2
|5
|12 - 24
|14
|10.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 14
|13
|11.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|11 - 15
|11
|12.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|22 - 21
|10
|13.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|19 - 20
|10
|14.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 13
|10
|15.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 16
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 18
|8
|17.
|0:1 Заявка
|11
|2
|1
|8
|12 - 29
|7
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|14 - 5
|18
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 5
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|17 - 9
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 8
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|14.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 7
|6
|15.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|16.
|0:1 Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 12
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 7
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 12
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|9.
|1:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 16
|7
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|10 - 15
|3
|15.
|0:1 Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 17
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|5 - 12
|0
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- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|10 (2)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|7 (1)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|6 (4)
|Брага
|Орта Рикарду
|6 (2)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|6
|Шавиш
|Ногейра
|2 5
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 5
|Порту
|Карму Давид
|1 5
|Фамаликан
|Риччели
|2 3
|Порту
|Венделл Боргес
|1 4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Портимоненсе 1:0 Шавиш
Исход игры
Портимоненсе
87.4% (97)
Ничья
10.8% (12)
Шавиш
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
27.03% (30)
Меньше
72.97% (81)
Обе команды забьют
Да
36.94% (41)
Нет
63.06% (70)
Популярный счёт
1:0 Портимоненсе
53.2% (59)
2:1 Портимоненсе
24.3% (27)
1:1 Ничья
10.8% (12)
2:0 Портимоненсе
7.2% (8)
3:1 Портимоненсе
1.8% (2)
0:1 Шавиш
1.8% (2)
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