Тур: 12. Стадион: Новый стадион Хатая.
2:1
Конец матча
0'
1:0
14' ГолРивас Ригоберто
1:1
28' ГолЗаха Уилфрид
35' Желтая карточкаСанчес Давинсон
2:1
55' ГолЛамкель Зе Дидье
89' Желтая карточкаАбурджания Георгий
90' Желтая карточкаХоджич Армин
90'+9
Ход матча
14'
28'
1:1
35'
55'
83'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 6
-
2 Угловые 9
-
4 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
29 Владение мячом, % 71
Прогноз на матч от Liveresult
22
Аличи
Керим
13
Гулам
Фаузи
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Аличи КеримЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Гулам ФаузиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Матур ОгужанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Абид РейанПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Ходжич АрминПолузащитник
-
-
Главный тренер: Демирель Волкан
- Основной состав
- Вратарь
-
93 Боэ СашаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Заха УилфридПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Гювенч ГюнайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 ТетеПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мертенс ДрисПолузащитник
-
23 Айхан КанПолузащитник
- Нападающий
-
53 Йылмаз БарышНападающий
-
Главный тренер: Бурук Окан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хатайспор
Галатасарай
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
9 матчей
33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
4 победы 0 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
2
Голов в среднем за матч
2.75
0.4
Среднее время на гол
32
225
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
2.4
1.75
Среднее время на гол
37
51
Всего голов
23
9
Голов в среднем за матч
2.56
1
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
35
90
Бомбардиры внутри турнира
Хатайспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Деле-Баширу Фисайо
|4
|0.33
|Страндберг Карлос
|4 (1)
|0.33
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0.25
|Дадашов Ренат
|3 (2)
|0.25
|Ривас Ригоберто
|2
|0.17
|Саглам Геркем
|1
|0.08
|Гулам Фаузи
|1
|0.08
|Абид Рейан
|1
|0.08
|Йылдырым Бертуг
|1
|0.08
|Фернандеш Желсон II
|0
|0
|Абурджания Георгий
|0
|0
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икарди Мауро
|10 (3)
|0.83
|Заха Уилфрид
|4
|0.33
|Актюркоглу Мухаммед
|3
|0.25
|Зиеш Хаким
|1
|0.08
|Оливейра Сержиу
|1
|0.08
|Бардакчи Абдулкерим
|1
|0.08
|Санчес Давинсон
|1
|0.08
|Мертенс Дрис
|0
|0
|Айхан Кан
|0
|0
|Анхелиньо Хосе
|0
|0
|Тете
|0
|0
Карточки
Хатайспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандеш Желсон II
|3
|1
|Деле-Баширу Фисайо
|4
|0
|Дадашов Ренат
|3
|0
|Ламкель Зе Дидье
|3
|0
|Бекароглу Бурак
|3
|0
|Абурджания Георгий
|2
|0
|Аличи Керим
|2
|0
|Кардешлер Эрдже
|2
|0
|Саглам Геркем
|2
|0
|Ходжич Армин II
|2
|0
|Беяз Омер
|2
|0
|Массанга Шандрель
|2
|0
|Матур Огужан
|2
|0
|Гулам Фаузи
|1
|0
|Страндберг Карлос
|1
|0
|Абид Рейан
|1
|0
|Ривас Ригоберто
|1
|0
|Бекай Висар
|1
|0
|Килама Ги-Марселен
|1
|0
|Йылдырым Бертуг
|1
|0
|Аксой Энгин Джан
|1
|0
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муслера Фернандо
|3
|0
|Санчес Давинсон
|3
|0
|Оливейра Сержиу
|2
|0
|Бардакчи Абдулкерим
|2
|0
|Боэ Саша
|2
|0
|Окан Бурук
|1
|0
|Бакамбу Седрик
|1
|0
|Зиеш Хаким
|1
|0
|Гювенч Гюнай
|1
|0
|Икарди Мауро
|1
|0
|Демирбай Керем
|1
|0
|Айхан Кан
|1
|0
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|Торрейра Лукас
|1
|0
|Нельссон Виктор
|1
|0
|Актюркоглу Мухаммед
|1
|0
|Йылмаз Барыш
|1
|0
Результаты матчей
Хатайспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Галатасарай
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
6
1
Хатайспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Галатасарай
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
5
11
Хатайспор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Галатасарай
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
0
4
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
10
1
Упущенные победы
11
12
Голы по времени матча
Забито
14
10
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
1
7%
1
10%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
1
7%
2
20%
31-45
3
21%
2
20%
46-60
4
29%
3
30%
61-75
4
29%
1
10%
76-90
Пропущено
7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
8
11
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
13%
1
9%
1-15
1
13%
3
27%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
3
38%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
25%
2
18%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
4
67%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
22
21
6 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
4 Не забивали 1
2
9%
2
10%
1-15
2
9%
4
19%
16-30
2
9%
4
19%
31-45
6
27%
4
19%
46-60
4
18%
4
19%
61-75
6
27%
3
14%
76-90
Пропущено
14
9
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
2
14%
1
11%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
1
7%
5
56%
46-60
2
14%
3
33%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Хатайспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Самсунспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Сарыер 2:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Фенербахче - Хатайспор 4:2
Хатайспор - Коньяспор 3:1 Сивасспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Сакарьяспор 2:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Хатайспор - Антальяспор 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Наполи - Хатайспор 4:0 Хатайспор - Карагумрук 2:1 Хатайспор - Халл Сити 1:1 Хатайспор - Галатасарай 0:3 Антальяспор - Хатайспор 3:0
Галатасарай
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Бавария - Галатасарай 2:1 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Галатасарай 0:1 Галатасарай - Бавария 1:3
Галатасарай - Бешикташ 2:1 Антальяспор - Галатасарай 0:2 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Галатасарай - Олимпия Любляна 1:0 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Олимпия Любляна - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Жальгирис 1:0
Результаты матчей
Хатайспор
Галатасарай
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
2:1
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
4 раза 80%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
3 раза 50%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Хатайспор
Галатасарай
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
33
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
61
24
34
15
16
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
111
66
84
48
210
111
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|1
|1
|22 - 8
|31
|2.
|Заявка
|11
|10
|0
|1
|31 - 8
|30
|3.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|21 - 14
|22
|4.
|Заявка
|12
|6
|4
|2
|17 - 13
|22
|5.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|23 - 12
|21
|6.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|17 - 14
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|17 - 13
|18
|8.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|21 - 23
|18
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|20 - 16
|17
|10.
|Заявка
|12
|5
|0
|7
|12 - 17
|15
|11.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 17
|14
|12.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 10
|14
|13.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 17
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|18 - 19
|13
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|14 - 25
|10
|16.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 18
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 17
|10
|18.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|8 - 15
|9
|19.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 18
|8
|20.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|9 - 21
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 3
|18
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 5
|15
|3.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|20 - 8
|15
|4.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|11 - 5
|15
|5.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|8 - 2
|14
|6.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 9
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 6
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 16
|10
|10.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 6
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 5
|9
|12.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|3 - 2
|8
|13.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|14.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|15.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 6
|7
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 8
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|19.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|4 - 7
|4
|20.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 15
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 3
|16
|2.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|11 - 0
|15
|3.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 10
|10
|4.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 10
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 11
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 7
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 15
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 7
|6
|12.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|6 - 11
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|11 - 12
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 7
|5
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 7
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 12
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|10 (2)
|Галатасарай
|Икарди Мауро
|10 (2)
|Кайсериспор
|Тиам Маме
|9 (1)
|Касымпаша
|Кара Айтач
|8 (2)
|Фенербахче
|Шиманьски Себастьян
|6 (3)
|Фенербахче
|Юксек Исмаил
|2 3
|Аланьяспор
|Оздемир Юсуф
|6
|Трабзонспор
|Менди Батиста
|1 4
|Аланьяспор
|Байыр Фуркан
|5
|Аланьяспор
|Аугусто Лойде
|5