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  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: .
Хатайспор
2:1
Конец матча
Галатасарай
0'
1:0
14' Гол
Ривас Ригоберто
1:1
28' Гол
Заха Уилфрид
35' Желтая карточка
Санчес Давинсон
2:1
55' Гол
Ламкель Зе Дидье
89' Желтая карточка
Абурджания Георгий
90' Желтая карточка
Ходжич Армин
90'+9

Ход матча

14'
Ривас Ригоберто
(Ламкель Зе Дидье)
1:0
28'
1:1
Заха Уилфрид
35'
 
Санчес Давинсон
55'
Ламкель Зе Дидье
(Деле-Баширу Фисайо)
2:1
66'
 
Айхан Кан
Каратас Казимджан
66'
 
Йылмаз Барыш
Актюркоглу Мухаммед
68'
Бекароглу Бурак
Гулам Фаузи
 
73'
 
Бакамбу Седрик
Зиеш Хаким
74'
 
Мертенс Дрис
Оливейра Сержиу
76'
Страндберг Карлос
Ламкель Зе Дидье
 
76'
Ходжич Армин
Беяз Омер
 
83'
 
Тете
Заха Уилфрид
88'
Абурджания Георгий
Дадашов Ренат
 
89'
Абурджания Георгий
 
90'
Ходжич Армин
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 4
  • 4 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 9
  • 4 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 29 Владение мячом, % 71
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Кардешлер
Эрдже
22
Аличи
Керим
3
Килама
Ги-Марселен
27
Демир
Дженгиз
13
Гулам
Фаузи
17
Деле-Баширу
Фисайо
4
Массанга
Шандрель
99
Ривас
Ригоберто
7
Беяз
Омер
11
Ламкель
Зе
Дидье
9
Дадашов
Ренат
1
Муслера
Фернандо
93
Боэ
Саша
6
Санчес
Давинсон
42
Бардакчи
Абдулкерим
88
Каратас
Казимджан
27
Оливейра
Сержиу
34
Торрейра
Лукас
22
Зиеш
Хаким
7
Актюркоглу
Мухаммед
14
Заха
Уилфрид
9
Икарди
Мауро
Хатайспор
4-2-3-1
Галатасарай
4-2-3-1

История личных встреч

Хатайспор
Галатасарай

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

9 матчей

33.3%
11.1%
55.6%
3 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
4 победы 0 ничьих 5 побед

История матчей

С
0:3
С
4:0
С
4:2
С
2:1
С
3:0
С
3:0
ТМС
1:1
К
4:2
К
2:0

Голы

Всего голов

11
2

Голов в среднем за матч

2.75
0.4

Среднее время на гол

32
225

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

2.4
1.75

Среднее время на гол

37
51

Всего голов

23
9

Голов в среднем за матч

2.56
1

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

35
90

Бомбардиры внутри турнира

Хатайспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деле-Баширу Фисайо 4 0.33
Страндберг Карлос 4 (1) 0.33
Ламкель Зе Дидье 3 0.25
Дадашов Ренат 3 (2) 0.25
Ривас Ригоберто 2 0.17
Саглам Геркем 1 0.08
Гулам Фаузи 1 0.08
Абид Рейан 1 0.08
Йылдырым Бертуг 1 0.08
Фернандеш Желсон II 0 0
Абурджания Георгий 0 0
Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икарди Мауро 10 (3) 0.83
Заха Уилфрид 4 0.33
Актюркоглу Мухаммед 3 0.25
Зиеш Хаким 1 0.08
Оливейра Сержиу 1 0.08
Бардакчи Абдулкерим 1 0.08
Санчес Давинсон 1 0.08
Мертенс Дрис 0 0
Айхан Кан 0 0
Анхелиньо Хосе 0 0
Тете 0 0

Карточки

Хатайспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандеш Желсон II 3 1
Деле-Баширу Фисайо 4 0
Дадашов Ренат 3 0
Ламкель Зе Дидье 3 0
Бекароглу Бурак 3 0
Абурджания Георгий 2 0
Аличи Керим 2 0
Кардешлер Эрдже 2 0
Саглам Геркем 2 0
Ходжич Армин II 2 0
Беяз Омер 2 0
Массанга Шандрель 2 0
Матур Огужан 2 0
Гулам Фаузи 1 0
Страндберг Карлос 1 0
Абид Рейан 1 0
Ривас Ригоберто 1 0
Бекай Висар 1 0
Килама Ги-Марселен 1 0
Йылдырым Бертуг 1 0
Аксой Энгин Джан 1 0
Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муслера Фернандо 3 0
Санчес Давинсон 3 0
Оливейра Сержиу 2 0
Бардакчи Абдулкерим 2 0
Боэ Саша 2 0
Окан Бурук 1 0
Бакамбу Седрик 1 0
Зиеш Хаким 1 0
Гювенч Гюнай 1 0
Икарди Мауро 1 0
Демирбай Керем 1 0
Айхан Кан 1 0
Анхелиньо Хосе 1 0
Торрейра Лукас 1 0
Нельссон Виктор 1 0
Актюркоглу Мухаммед 1 0
Йылмаз Барыш 1 0

Результаты матчей

Хатайспор
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Галатасарай
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

6
1
Хатайспор
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Галатасарай
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

5
11
Хатайспор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Галатасарай
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

0
4

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

10
1

Упущенные победы

11
12

Голы по времени матча

Забито

14
10
3 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 6
1
7%
1
10%
1-15
1
7%
1
10%
16-30
1
7%
2
20%
31-45
3
21%
2
20%
46-60
4
29%
3
30%
61-75
4
29%
1
10%
76-90

Пропущено

7
3
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

8
11
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 7
1
13%
1
9%
1-15
1
13%
3
27%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
3
38%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
25%
2
18%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
4
67%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

22
21
6 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 9
4 Не забивали 1
2
9%
2
10%
1-15
2
9%
4
19%
16-30
2
9%
4
19%
31-45
6
27%
4
19%
46-60
4
18%
4
19%
61-75
6
27%
3
14%
76-90

Пропущено

14
9
7 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 6
2
14%
1
11%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
4
29%
0
0%
31-45
1
7%
5
56%
46-60
2
14%
3
33%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Хатайспор
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Самсунспор - Хатайспор 2:1 Хатайспор - Сарыер 2:0 Хатайспор - Кайсериспор 1:2 Фенербахче - Хатайспор 4:2
Хатайспор - Коньяспор 3:1 Сивасспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Трабзонспор 3:2 Фатих Карагюмрюк - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Сакарьяспор 2:0 Хатайспор - Адана Демирспор 3:3 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Хатайспор - Касымпаша 0:0 Пендикспор - Хатайспор 1:5 Хатайспор - Антальяспор 2:1 Салернитана - Хатайспор 1:6 Наполи - Хатайспор 4:0 Хатайспор - Карагумрук 2:1 Хатайспор - Халл Сити 1:1 Хатайспор - Галатасарай 0:3 Антальяспор - Хатайспор 3:0
Галатасарай
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Бавария - Галатасарай 2:1 Галатасарай - Касымпаша 2:1 Ризеспор - Галатасарай 0:1 Галатасарай - Бавария 1:3
Галатасарай - Бешикташ 2:1 Антальяспор - Галатасарай 0:2 Манчестер Юнайтед - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Анкарагюджю 2:1 Истанбулспор - Галатасарай 0:1 Истанбул Башакшехир - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Копенгаген 2:2 Галатасарай - Самсунспор 4:2 Газиантеп - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Молде 2:1 Молде - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Трабзонспор 2:0 Галатасарай - Олимпия Любляна 1:0 Кайсериспор - Галатасарай 0:0 Олимпия Любляна - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Жальгирис 1:0

Результаты матчей

Хатайспор
Галатасарай

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
2:1
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
4 раза 80%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
3 раза 50%
1:5
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
4 раза 33%
2:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
1:5
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
5
1 раз 8%
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Хатайспор
Галатасарай

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
3
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
3
4
1
5
2.5
1
6
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
11
1
6
6
1.5
8
4
4
8
2.5
2
10
1
11
3.5
1
11
1
11
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 12 10 1 1 22 - 8 31
2.
Фенербахче
 Заявка 11 10 0 1 31 - 8 30
3.
Трабзонспор
 Заявка 12 7 1 4 21 - 14 22
4.
Кайсериспор
 Заявка 12 6 4 2 17 - 13 22
5.
Адана Демирспор
 Заявка 11 6 3 2 23 - 12 21
6.
Бешикташ
 Заявка 11 6 1 4 17 - 14 19
7.
Антальяспор
 Заявка 12 5 3 4 17 - 13 18
8.
Касымпаша
 Заявка 12 5 3 4 21 - 23 18
9.
Хатайспор
 Заявка 12 4 5 3 20 - 16 17
10.
Газиантеп
 Заявка 12 5 0 7 12 - 17 15
11.
Ризеспор
 Заявка 11 4 2 5 10 - 17 14
12.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 12 3 5 4 13 - 10 14
13.
Сивасспор
 Заявка 12 3 5 4 13 - 17 14
14.
Анкарагюджю
 Заявка 12 3 4 5 18 - 19 13
15.
Пендикспор
 Заявка 11 2 4 5 14 - 25 10
16.
Коньяспор
 Заявка 12 2 4 6 11 - 18 10
17.
Аланьяспор
 Заявка 12 2 4 6 9 - 17 10
18.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 11 2 3 6 8 - 15 9
19.
Самсунспор
 Заявка 11 2 2 7 9 - 18 8
20.
Истанбулспор
 Заявка 11 1 2 8 9 - 21 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Адана Демирспор
 Заявка 6 6 0 0 17 - 3 18
2.
Галатасарай
 Заявка 5 5 0 0 12 - 5 15
3.
Фенербахче
 Заявка 6 5 0 1 20 - 8 15
4.
Трабзонспор
 Заявка 6 5 0 1 11 - 5 15
5.
Кайсериспор
 Заявка 6 4 2 0 8 - 2 14
6.
Бешикташ
 Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
7.
Хатайспор
 Заявка 6 3 2 1 12 - 9 11
8.
Антальяспор
 Заявка 6 3 2 1 8 - 6 11
9.
Касымпаша
 Заявка 7 3 1 3 13 - 16 10
10.
Газиантеп
 Заявка 5 3 0 2 6 - 6 9
11.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 7 2 3 2 8 - 5 9
12.
Ризеспор
 Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
13.
Анкарагюджю
 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
14.
Аланьяспор
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
15.
Самсунспор
 Заявка 5 2 1 2 5 - 6 7
16.
Коньяспор
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 5 1 1 3 6 - 8 4
18.
Истанбулспор
 Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
19.
Сивасспор
 Заявка 6 0 4 2 4 - 7 4
20.
Пендикспор
 Заявка 5 0 2 3 5 - 15 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 5 1 1 10 - 3 16
2.
Фенербахче
 Заявка 5 5 0 0 11 - 0 15
3.
Сивасспор
 Заявка 6 3 1 2 9 - 10 10
4.
Касымпаша
 Заявка 5 2 2 1 8 - 7 8
5.
Пендикспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 10 8
6.
Кайсериспор
 Заявка 6 2 2 2 9 - 11 8
7.
Антальяспор
 Заявка 6 2 1 3 9 - 7 7
8.
Трабзонспор
 Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
9.
Бешикташ
 Заявка 6 2 0 4 8 - 12 6
10.
Ризеспор
 Заявка 6 2 0 4 7 - 15 6
11.
Хатайспор
 Заявка 6 1 3 2 8 - 7 6
12.
Газиантеп
 Заявка 7 2 0 5 6 - 11 6
13.
Фатих Карагюмрюк
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
14.
Анкарагюджю
 Заявка 6 1 2 3 11 - 12 5
15.
Коньяспор
 Заявка 6 1 2 3 5 - 10 5
16.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 6 1 2 3 2 - 7 5
17.
Адана Демирспор
 Заявка 5 0 3 2 6 - 9 3
18.
Аланьяспор
 Заявка 5 0 2 3 1 - 7 2
19.
Истанбулспор
 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
20.
Самсунспор
 Заявка 6 0 1 5 4 - 12 1
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фенербахче Джеко Эдин 10 (2)
Галатасарай Икарди Мауро 10 (2)
Кайсериспор Тиам Маме 9 (1)
Касымпаша Кара Айтач 8 (2)
Фенербахче Шиманьски Себастьян 6 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Фенербахче Юксек Исмаил 2 3
Аланьяспор Оздемир Юсуф 6
Трабзонспор Менди Батиста 1 4
Аланьяспор Байыр Фуркан 5
Аланьяспор Аугусто Лойде 5
Весь список
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