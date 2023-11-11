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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Нильсен Ола
Хёугесунн
0:2
Первый тайм: 45+'
Бранн
0'
6' Желтая карточка
Педерсен Торе
0:1
17' Пенальти
Кастро Никлас
27' Желтая карточка
Фредриксен Ульрик
29' Желтая карточка
Кроне Свенн
0:2
39' Гол
Хорн Майер

Ход матча

6'
 
Педерсен Торе
17'
0:1
Кастро Никлас
27'
Фредриксен Ульрик
 
29'
 
Кроне Свенн
39'
0:2
Хорн Майер

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
Бранн
9.60
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Все Коэффициенты
1
Сельвик
Эгиль
7
Теркильдсен
Петер
4
Anders
Baertelsen
15
Фредриксен
Ульрик
2
Claus
Niyukuri
6
Кристенсен
Магнус
26
Лейте
Бруно
14
Самуэльсен
Мартин
8
Крюгор
Кевин
Мартин
99
Нжи
Билал
16
Содерлунд
Александер
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
23
Педерсен
Торе
6
Сери
Яфет
17
Солтведт
Йоахим
8
Хорн
Майер
19
Нильсен
Сиверт
10
Бёстринг
Фредерик
14
Матисен
Ульрик
11
Финне
Бор
9
Кастро
Никлас
Хёугесунн
4-2-3-1
Бранн
4-3-3

История личных встреч

Хёугесунн
Бранн

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед

32 матча

34.4%
25%
40.6%
11 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

21.9%
50%
28.1%
7 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

28.1%
50%
21.9%
9 побед 16 ничьих 7 побед

История матчей

Э
3:0
К
3:1
ТМК
0:2
Э
1:3
Э
1:0
Э
1:2
Э
1:2
ТМС
3:0
Э
0:0
Э
1:1
ТМК
3:0
Э
1:3
ТМК
3:1
Э
1:1
Э
2:3
ТМК
3:2
Э
3:1
ТМК
1:1
Э
3:2
Э
1:0
ТМК
1:1
Э
2:3
Э
1:3
Э
0:1
Э
2:1
Э
3:2
Э
2:1
ТМС
2:1
Э
1:0
Э
3:3
Э
1:1
Э
0:0

Голы

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

1.75
1.06

Среднее время на гол

51
84

Всего голов

25
25

Голов в среднем за матч

1.56
1.56

Среднее время на гол

57
57

Всего голов

53
42

Голов в среднем за матч

1.66
1.31

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

54
68

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sorry Diarra 7 (1) 0.25
Теркильдсен Петер 3 0.11
Нжи Билал 3 0.11
Содерлунд Александер 2 0.07
Лейте Бруно 2 0.07
Claus Niyukuri 2 0.07
Эскесен Юлиус 1 0.04
Крюгор Кевин Мартин 1 0.04
Санде Мадс 1 0.04
Реесе Сёрен 1 0.04
Самуэльсен Мартин 1 0.04
Фредриксен Ульрик 1 0.04
Oscar Krusnell 1 0.04
Anders Baertelsen 1 0.04
Кристенсен Магнус 0 0
Паязити Адрион 0 0
Troy Nyhammer 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финне Бор 14 (1) 0.5
Нильсен Сиверт 9 (6) 0.32
Бёстринг Фредерик 5 0.18
Кастро Никлас 5 (1) 0.18
Хорн Майер 3 0.11
Картум Сандер Эрик 3 0.11
Матисен Ульрик 2 0.07
Селанн-Хеггебе Эуне 2 0.07
Йенсен Вассберг Никлас 2 0.07
Бломберг Оле-Дидрик 1 0.04
Кнудсен Фредрик 1 0.04
Jonas Torsvik 1 0.04
Расмуссен Матиас 0 0
Кроне Свенн 0 0
Сери Яфет 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кристенсен Магнус 4 1
Oscar Krusnell 4 1
Sorry Diarra 2 2
Крюгор Кевин Мартин 3 1
Лейте Бруно 3 1
Теркильдсен Петер 3 1
Фредриксен Ульрик 4 0
Эскесен Юлиус 4 0
Содерлунд Александер 2 1
Сельвик Эгиль 2 0
Самуэльсен Мартин 2 0
Нжи Билал 2 0
Солхейм Вегард 2 0
Паязити Адрион 2 0
Санде Мадс 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Лисет Сёндре 1 0
Уйсман Дан 1 0
Claus Niyukuri 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Сиверт 5 0
Сери Яфет 5 0
Кнудсен Фредрик 4 0
Финне Бор 2 1
Бёстринг Фредерик 3 0
Хорн Майер 3 0
Кристиансен Рубен 2 0
Кроне Свенн 2 0
Педерсен Торе 2 0
Селанн-Хеггебе Эуне 2 0
Мёллер Вольфе Давид 2 0
Солтведт Йоахим 1 0
Картум Сандер Эрик 1 0
Симба Мунга 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0
Jonas Torsvik 1 0

Результаты матчей

Хёугесунн
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Бранн
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

5
5
Хёугесунн
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Бранн
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

15
2

Упущенные победы

7
32
Хёугесунн
66.7%
33.3%
14 побед 7 поражений
Первый тайм
26% (7)
48% (13)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
33% (9)
22% (6)
Бранн
30.4%
69.6%
7 побед 16 поражений
Первый тайм
30% (8)
26% (7)
44% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
22% (6)
52% (14)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

23
4

Упущенные победы

12
37

Голы по времени матча

Забито

19
17
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
3
16%
2
12%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
4
21%
4
24%
31-45
2
11%
3
18%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
7
37%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

20
18
6 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
15%
3
17%
1-15
2
10%
1
6%
16-30
1
5%
4
22%
31-45
3
15%
1
6%
46-60
6
30%
4
22%
61-75
5
25%
5
28%
76-90

Забито

9
32
5 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 10
21 Не забивали 15
2
22%
3
9%
1-15
3
33%
4
13%
16-30
0
0%
7
22%
31-45
1
11%
7
22%
46-60
1
11%
5
16%
61-75
2
22%
6
19%
76-90

Пропущено

18
12
4 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
0
0%
1
8%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
3
17%
1
8%
31-45
6
33%
1
8%
46-60
6
33%
2
17%
61-75
2
11%
5
42%
76-90

Забито

28
49
13 В 1-м тайме 23
15 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 17
10 Не забивали 5
5
18%
5
10%
1-15
4
14%
7
14%
16-30
4
14%
11
22%
31-45
3
11%
10
20%
46-60
3
11%
5
10%
61-75
9
32%
11
22%
76-90

Пропущено

38
30
10 В 1-м тайме 12
28 Во 2-м тайме 18
10 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 18
3
8%
4
13%
1-15
3
8%
3
10%
16-30
4
11%
5
17%
31-45
9
24%
2
7%
46-60
12
32%
6
20%
61-75
7
18%
10
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Олесунн 6:1 Хам-Кам - Хёугесунн 0:3 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:0
Одд - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Викинг 0:2 Хёугесунн - Молде 1:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Волеренга - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 2:1 Молде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Браттвог - Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2
Бранн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Бранн - Одд 2:1 Саннефьёрд - Бранн 1:1 Бранн - Молде 3:2 Волеренга - Бранн 1:2
Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Тромсё 2:1 Стабек - Бранн 0:1 Бранн - Сарпсборг-08 1:0 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Бранн - Олесунн 5:1 Бранн - Арока 3:1 Арока - Бранн 2:1 Хам-Кам - Бранн 0:2 Бранн - Викинг 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Волеренга - Бранн 3:2 Молде - Бранн 2:0 Бранн - Хам-Кам 2:1

Результаты матчей

Хёугесунн
Бранн

Точный счет

1:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
6
1 раз 8%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
0:2
3 раза 23%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
1:2
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
0:2
4 раза 15%
3:1
4 раза 15%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 41%
0
10 раз 37%
3
3 раза 11%
2
2 раза 7%
6
1 раз 4%
2
9 раз 33%
1
7 раз 26%
3
5 раз 19%
0
4 раза 15%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хёугесунн
Бранн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
12
2
4
9
1.5
10
4
3
10
2.5
6
8
1
12
3.5
2
12
1
12
4.5
1
13
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
11
2
2
12
1.5
6
7
1
13
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
10
0.5
Больше Меньше
23
4
6
21
1.5
16
11
4
23
2.5
7
20
1
26
3.5
2
25
1
26
4.5
1
26
1
26
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 27 20 4 3 73 - 34 64
2.
Бранн
 2:0 28 18 4 6 51 - 30 58
3.
Тромсё
 27 17 3 7 43 - 30 54
4.
Викинг
 27 16 4 7 54 - 42 52
5.
Молде
 27 13 5 9 57 - 37 44
6.
Лиллестрём
 27 13 3 11 45 - 40 42
7.
Сарпсборг-08
 27 12 5 10 53 - 45 41
8.
Стрёмсгодсет
 27 11 3 13 31 - 33 36
9.
Русенборг
 27 10 6 11 38 - 43 36
10.
Одд
 27 9 7 11 33 - 37 34
11.
Хам-Кам
 27 9 3 15 37 - 56 30
12.
Хёугесунн
 0:2 28 8 6 14 30 - 38 30
13.
Саннефьёрд
 27 6 7 14 42 - 51 25
14.
Стабек
 27 6 7 14 28 - 44 25
15.
Волеренга
 27 6 6 15 36 - 49 24
16.
Олесунн
 27 5 3 19 22 - 64 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 2:0 14 11 2 1 31 - 13 35
2.
Будё-Глимт
 13 10 2 1 36 - 16 32
3.
Викинг
 13 9 2 2 36 - 22 29
4.
Лиллестрём
 14 9 0 5 30 - 19 27
5.
Молде
 13 8 2 3 32 - 15 26
6.
Сарпсборг-08
 14 8 2 4 34 - 21 26
7.
Тромсё
 14 8 2 4 21 - 14 26
8.
Русенборг
 14 7 3 4 23 - 17 24
9.
Стрёмсгодсет
 13 7 1 5 19 - 14 22
10.
Одд
 13 6 4 3 17 - 12 22
11.
Хам-Кам
 14 6 3 5 21 - 20 21
12.
Хёугесунн
 0:2 14 6 2 6 21 - 20 20
13.
Стабек
 14 5 3 6 15 - 15 18
14.
Саннефьёрд
 13 4 5 4 22 - 15 17
15.
Олесунн
 14 4 3 7 13 - 23 15
16.
Волеренга
 13 2 2 9 18 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 14 10 2 2 37 - 18 32
2.
Тромсё
 13 9 1 3 22 - 16 28
3.
Бранн
 2:0 14 7 2 5 20 - 17 23
4.
Викинг
 14 7 2 5 18 - 20 23
5.
Молде
 14 5 3 6 25 - 22 18
6.
Волеренга
 14 4 4 6 18 - 21 16
7.
Сарпсборг-08
 13 4 3 6 19 - 24 15
8.
Лиллестрём
 13 4 3 6 15 - 21 15
9.
Стрёмсгодсет
 14 4 2 8 12 - 19 14
10.
Русенборг
 13 3 3 7 15 - 26 12
11.
Одд
 14 3 3 8 16 - 25 12
12.
Хёугесунн
 0:2 14 2 4 8 9 - 18 10
13.
Хам-Кам
 13 3 0 10 16 - 36 9
14.
Саннефьёрд
 14 2 2 10 20 - 36 8
15.
Стабек
 13 1 4 8 13 - 29 7
16.
Олесунн
 13 1 0 12 9 - 41 3
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  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 23 (14)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 15 (3)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (8)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Одд Овусу Соломон 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Тромсё Гундерсен Йостейн 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Весь список
Лучшие коэффициенты
Хёугесунн
Ничья
Бранн
9.60
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5.00
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1.85
Все Коэффициенты
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