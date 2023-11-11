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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2023
Тур: 28. Стадион: . Зрители: 8070 Главный судья: Нильсен Ола
Хёугесунн
0:2
Конец матча
Бранн
0'
6' Желтая карточка
Педерсен Торе
0:1
17' Пенальти
Кастро Никлас
27' Желтая карточка
Фредриксен Ульрик
29' Желтая карточка
Кроне Свенн
0:2
39' Гол
Хорн Майер
45' Желтая карточка
Содерлунд Александер
64' Желтая карточка
Крюгор Кевин Мартин
90'+7

Ход матча

6'
 
Педерсен Торе
17'
0:1
Кастро Никлас
27'
Фредриксен Ульрик
 
29'
 
Кроне Свенн
39'
0:2
Хорн Майер
45'
Содерлунд Александер
 
58'
Sorry Diarra
Самуэльсен Мартин
 
64'
Крюгор Кевин Мартин
 
66'
 
Картум Сандер Эрик
Матисен Ульрик
67'
Oscar Krusnell
Claus Niyukuri
 
76'
 
Йенсен Вассберг Никлас
Кастро Никлас
85'
 
Селанн-Хеггебе Эуне
Финне Бор
88'
Уйсман Дан
Кристенсен Магнус
 
88'
Troy Nyhammer
Лейте Бруно
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 5
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
1
Сельвик
Эгиль
7
Теркильдсен
Петер
4
Anders
Baertelsen
15
Фредриксен
Ульрик
2
Claus
Niyukuri
6
Кристенсен
Магнус
8
Крюгор
Кевин
Мартин
14
Самуэльсен
Мартин
26
Лейте
Бруно
99
Нжи
Билал
16
Содерлунд
Александер
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
23
Педерсен
Торе
6
Сери
Яфет
17
Солтведт
Йоахим
8
Хорн
Майер
19
Нильсен
Сиверт
10
Бёстринг
Фредерик
14
Матисен
Ульрик
11
Финне
Бор
9
Кастро
Никлас
Хёугесунн
4-2-3-1
Бранн
4-3-3

История личных встреч

Хёугесунн
Бранн

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед

17 матчей

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед

32 матча

34.4%
25%
40.6%
11 побед 8 ничьих 13 побед

Первый тайм

21.9%
50%
28.1%
7 побед 16 ничьих 9 побед

Второй тайм

28.1%
50%
21.9%
9 побед 16 ничьих 7 побед

История матчей

Э
3:0
К
3:1
ТМК
0:2
Э
1:3
Э
1:0
Э
1:2
Э
1:2
ТМС
3:0
Э
0:0
Э
1:1
ТМК
3:0
Э
1:3
ТМК
3:1
Э
1:1
Э
2:3
ТМК
3:2
Э
3:1
ТМК
1:1
Э
3:2
Э
1:0
ТМК
1:1
Э
2:3
Э
1:3
Э
0:1
Э
2:1
Э
3:2
Э
2:1
ТМС
2:1
Э
1:0
Э
3:3
Э
1:1
Э
0:0

Голы

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

1.75
1.06

Среднее время на гол

51
84

Всего голов

25
25

Голов в среднем за матч

1.56
1.56

Среднее время на гол

57
57

Всего голов

53
42

Голов в среднем за матч

1.66
1.31

Тотал матчей

2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
31

Среднее время на гол

54
68

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sorry Diarra 7 (1) 0.25
Теркильдсен Петер 3 0.11
Нжи Билал 3 0.11
Содерлунд Александер 2 0.07
Лейте Бруно 2 0.07
Claus Niyukuri 2 0.07
Эскесен Юлиус 1 0.04
Крюгор Кевин Мартин 1 0.04
Санде Мадс 1 0.04
Реесе Сёрен 1 0.04
Самуэльсен Мартин 1 0.04
Фредриксен Ульрик 1 0.04
Oscar Krusnell 1 0.04
Anders Baertelsen 1 0.04
Кристенсен Магнус 0 0
Паязити Адрион 0 0
Troy Nyhammer 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Финне Бор 14 (1) 0.5
Нильсен Сиверт 9 (6) 0.32
Бёстринг Фредерик 5 0.18
Кастро Никлас 5 (1) 0.18
Хорн Майер 4 0.14
Картум Сандер Эрик 3 0.11
Матисен Ульрик 2 0.07
Селанн-Хеггебе Эуне 2 0.07
Йенсен Вассберг Никлас 2 0.07
Бломберг Оле-Дидрик 1 0.04
Кнудсен Фредрик 1 0.04
Jonas Torsvik 1 0.04
Расмуссен Матиас 0 0
Кроне Свенн 0 0
Сери Яфет 0 0
Мёллер Вольфе Давид 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крюгор Кевин Мартин 4 1
Кристенсен Магнус 4 1
Oscar Krusnell 4 1
Sorry Diarra 2 2
Содерлунд Александер 3 1
Лейте Бруно 3 1
Теркильдсен Петер 3 1
Фредриксен Ульрик 4 0
Эскесен Юлиус 4 0
Сельвик Эгиль 2 0
Самуэльсен Мартин 2 0
Нжи Билал 2 0
Солхейм Вегард 2 0
Паязити Адрион 2 0
Санде Мадс 1 0
Реесе Сёрен 1 0
Лисет Сёндре 1 0
Уйсман Дан 1 0
Claus Niyukuri 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нильсен Сиверт 5 0
Сери Яфет 5 0
Кнудсен Фредрик 4 0
Финне Бор 2 1
Бёстринг Фредерик 3 0
Хорн Майер 3 0
Кристиансен Рубен 2 0
Кроне Свенн 2 0
Педерсен Торе 2 0
Селанн-Хеггебе Эуне 2 0
Мёллер Вольфе Давид 2 0
Солтведт Йоахим 1 0
Картум Сандер Эрик 1 0
Симба Мунга 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0
Jonas Torsvik 1 0

Результаты матчей

Хёугесунн
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Бранн
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

5
5
Хёугесунн
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Бранн
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

15
2

Упущенные победы

7
32
Хёугесунн
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
36% (10)
21% (6)
Бранн
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
32% (9)
25% (7)
43% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
25% (7)
50% (14)

Сухие победы

8
6

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

23
4

Упущенные победы

12
37

Голы по времени матча

Забито

19
19
8 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
3
16%
2
11%
1-15
1
5%
4
21%
16-30
4
21%
5
26%
31-45
2
11%
3
16%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
7
37%
5
26%
76-90

Пропущено

22
18
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
3
14%
3
17%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
2
9%
4
22%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
6
27%
4
22%
61-75
5
23%
5
28%
76-90

Забито

9
32
5 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 10
22 Не забивали 16
2
22%
3
9%
1-15
3
33%
4
13%
16-30
0
0%
7
22%
31-45
1
11%
7
22%
46-60
1
11%
5
16%
61-75
2
22%
6
19%
76-90

Пропущено

18
12
4 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
0
0%
1
8%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
3
17%
1
8%
31-45
6
33%
1
8%
46-60
6
33%
2
17%
61-75
2
11%
5
42%
76-90

Забито

28
51
13 В 1-м тайме 25
15 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 18
11 Не забивали 5
5
18%
5
10%
1-15
4
14%
8
16%
16-30
4
14%
12
24%
31-45
3
11%
10
20%
46-60
3
11%
5
10%
61-75
9
32%
11
22%
76-90

Пропущено

40
30
12 В 1-м тайме 12
28 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 18
3
8%
4
13%
1-15
4
10%
3
10%
16-30
5
13%
5
17%
31-45
9
23%
2
7%
46-60
12
30%
6
20%
61-75
7
18%
10
33%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Олесунн 6:1 Хам-Кам - Хёугесунн 0:3 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:0
Одд - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Викинг 0:2 Хёугесунн - Молде 1:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Волеренга - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 2:1 Молде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Браттвог - Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2
Бранн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Бранн - Одд 2:1 Саннефьёрд - Бранн 1:1 Бранн - Молде 3:2 Волеренга - Бранн 1:2
Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Тромсё 2:1 Стабек - Бранн 0:1 Бранн - Сарпсборг-08 1:0 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Бранн - Олесунн 5:1 Бранн - Арока 3:1 Арока - Бранн 2:1 Хам-Кам - Бранн 0:2 Бранн - Викинг 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Волеренга - Бранн 3:2 Молде - Бранн 2:0 Бранн - Хам-Кам 2:1

Результаты матчей

Хёугесунн
Бранн

Точный счет

1:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
0:2
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 18%
1:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:2
5 раз 18%
2:1
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 39%
1
11 раз 39%
3
3 раза 11%
2
2 раза 7%
6
1 раз 4%
2
10 раз 36%
1
7 раз 25%
3
5 раз 18%
0
4 раза 14%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Хёугесунн
Бранн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
2
4
10
1.5
10
4
3
11
2.5
6
8
1
13
3.5
2
12
1
13
4.5
1
13
1
13
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
8
0.5
Больше Меньше
12
2
2
12
1.5
7
7
1
13
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
11
0.5
Больше Меньше
24
4
6
22
1.5
17
11
4
24
2.5
7
21
1
27
3.5
2
26
1
27
4.5
1
27
1
27
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 27 20 4 3 73 - 34 64
2.
Бранн
 28 18 4 6 51 - 30 58
3.
Тромсё
 27 17 3 7 43 - 30 54
4.
Викинг
 27 16 4 7 54 - 42 52
5.
Молде
 27 13 5 9 57 - 37 44
6.
Лиллестрём
 27 13 3 11 45 - 40 42
7.
Сарпсборг-08
 27 12 5 10 53 - 45 41
8.
Стрёмсгодсет
 27 11 3 13 31 - 33 36
9.
Русенборг
 27 10 6 11 38 - 43 36
10.
Одд
 27 9 7 11 33 - 37 34
11.
Хам-Кам
 27 9 3 15 37 - 56 30
12.
Хёугесунн
 28 8 6 14 30 - 38 30
13.
Саннефьёрд
 27 6 7 14 42 - 51 25
14.
Стабек
 27 6 7 14 28 - 44 25
15.
Волеренга
 27 6 6 15 36 - 49 24
16.
Олесунн
 27 5 3 19 22 - 64 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 14 11 2 1 31 - 13 35
2.
Будё-Глимт
 13 10 2 1 36 - 16 32
3.
Викинг
 13 9 2 2 36 - 22 29
4.
Лиллестрём
 14 9 0 5 30 - 19 27
5.
Молде
 13 8 2 3 32 - 15 26
6.
Сарпсборг-08
 14 8 2 4 34 - 21 26
7.
Тромсё
 14 8 2 4 21 - 14 26
8.
Русенборг
 14 7 3 4 23 - 17 24
9.
Стрёмсгодсет
 13 7 1 5 19 - 14 22
10.
Одд
 13 6 4 3 17 - 12 22
11.
Хам-Кам
 14 6 3 5 21 - 20 21
12.
Хёугесунн
 14 6 2 6 21 - 20 20
13.
Стабек
 14 5 3 6 15 - 15 18
14.
Саннефьёрд
 13 4 5 4 22 - 15 17
15.
Олесунн
 14 4 3 7 13 - 23 15
16.
Волеренга
 13 2 2 9 18 - 28 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё-Глимт
 14 10 2 2 37 - 18 32
2.
Тромсё
 13 9 1 3 22 - 16 28
3.
Бранн
 14 7 2 5 20 - 17 23
4.
Викинг
 14 7 2 5 18 - 20 23
5.
Молде
 14 5 3 6 25 - 22 18
6.
Волеренга
 14 4 4 6 18 - 21 16
7.
Сарпсборг-08
 13 4 3 6 19 - 24 15
8.
Лиллестрём
 13 4 3 6 15 - 21 15
9.
Стрёмсгодсет
 14 4 2 8 12 - 19 14
10.
Русенборг
 13 3 3 7 15 - 26 12
11.
Одд
 14 3 3 8 16 - 25 12
12.
Хёугесунн
 14 2 4 8 9 - 18 10
13.
Хам-Кам
 13 3 0 10 16 - 36 9
14.
Саннефьёрд
 14 2 2 10 20 - 36 8
15.
Стабек
 13 1 4 8 13 - 29 7
16.
Олесунн
 13 1 0 12 9 - 41 3
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Типпелиген
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Будё-Глимт Пеллегрино Амаль 23 (14)
Будё-Глимт Мумбанья Фарис 15 (3)
Лиллестрём Адамс Акор 15 (2)
Бранн Финне Бор 14 (8)
Тромсё Vegard Oestraat Erlien 13 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Лиллестрём Гарнас Эспен 8
Одд Овусу Соломон 1 5
Саннефьёрд Смеулерс Ян 1 5
Тромсё Гундерсен Йостейн 6
Олесунн Мунксгор Александер 6
Весь список
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