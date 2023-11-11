Тур: 28. Стадион: Haugesund Sparebank Arena. Зрители: 8070 Главный судья: Нильсен Ола
0'
6' Желтая карточкаПедерсен Торе
0:1
17' ПенальтиКастро Никлас
27' Желтая карточкаФредриксен Ульрик
29' Желтая карточкаКроне Свенн
0:2
39' ГолХорн Майер
45' Желтая карточкаСодерлунд Александер
64' Желтая карточкаКрюгор Кевин Мартин
90'+7
Ход матча
17'
0:1
29'
39'
0:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 3
-
2 Угловые 5
-
1 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
26
Лейте
Бруно
99
Нжи
Билал
13
Кроне
Свенн
11
Финне
Бор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Лейте БруноПолузащитник
-
99 Нжи БилалПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Вишне АмуннВратарь
-
23 Уйсман ДанПолузащитник
- Нападающий
-
-
25 Mikkel Hope
-
-
-
29 Sorry Diarra
-
-
Главный тренер: Sancheev Manoharan
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Кроне СвеннЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Симба МунгаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хорнеланд Эйрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хёугесунн
Бранн
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед
17 матчей
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 13 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед
32 матча
34.4%
25%
40.6%
11 побед 8 ничьих 13 побед
Первый тайм
21.9%
50%
28.1%
7 побед 16 ничьих 9 побед
Второй тайм
28.1%
50%
21.9%
9 побед 16 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
28
17
Голов в среднем за матч
1.75
1.06
Среднее время на гол
51
84
Всего голов
25
25
Голов в среднем за матч
1.56
1.56
Среднее время на гол
57
57
Всего голов
53
42
Голов в среднем за матч
1.66
1.31
Тотал матчей
2.5
30
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
20
Больше 63%
Меньше 38%
12
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
6
Больше 19%
Меньше 81%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
54
68
Бомбардиры внутри турнира
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sorry Diarra
|7 (1)
|0.25
|Теркильдсен Петер
|3
|0.11
|Нжи Билал
|3
|0.11
|Содерлунд Александер
|2
|0.07
|Лейте Бруно
|2
|0.07
|Claus Niyukuri
|2
|0.07
|Эскесен Юлиус
|1
|0.04
|Крюгор Кевин Мартин
|1
|0.04
|Санде Мадс
|1
|0.04
|Реесе Сёрен
|1
|0.04
|Самуэльсен Мартин
|1
|0.04
|Фредриксен Ульрик
|1
|0.04
|Oscar Krusnell
|1
|0.04
|Anders Baertelsen
|1
|0.04
|Кристенсен Магнус
|0
|0
|Паязити Адрион
|0
|0
|Troy Nyhammer
|0
|0
Бранн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Финне Бор
|14 (1)
|0.5
|Нильсен Сиверт
|9 (6)
|0.32
|Бёстринг Фредерик
|5
|0.18
|Кастро Никлас
|5 (1)
|0.18
|Хорн Майер
|4
|0.14
|Картум Сандер Эрик
|3
|0.11
|Матисен Ульрик
|2
|0.07
|Селанн-Хеггебе Эуне
|2
|0.07
|Йенсен Вассберг Никлас
|2
|0.07
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0.04
|Кнудсен Фредрик
|1
|0.04
|Jonas Torsvik
|1
|0.04
|Расмуссен Матиас
|0
|0
|Кроне Свенн
|0
|0
|Сери Яфет
|0
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|0
|0
Карточки
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крюгор Кевин Мартин
|4
|1
|Кристенсен Магнус
|4
|1
|Oscar Krusnell
|4
|1
|Sorry Diarra
|2
|2
|Содерлунд Александер
|3
|1
|Лейте Бруно
|3
|1
|Теркильдсен Петер
|3
|1
|Фредриксен Ульрик
|4
|0
|Эскесен Юлиус
|4
|0
|Сельвик Эгиль
|2
|0
|Самуэльсен Мартин
|2
|0
|Нжи Билал
|2
|0
|Солхейм Вегард
|2
|0
|Паязити Адрион
|2
|0
|Санде Мадс
|1
|0
|Реесе Сёрен
|1
|0
|Лисет Сёндре
|1
|0
|Уйсман Дан
|1
|0
|Claus Niyukuri
|1
|0
Бранн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нильсен Сиверт
|5
|0
|Сери Яфет
|5
|0
|Кнудсен Фредрик
|4
|0
|Финне Бор
|2
|1
|Бёстринг Фредерик
|3
|0
|Хорн Майер
|3
|0
|Кристиансен Рубен
|2
|0
|Кроне Свенн
|2
|0
|Педерсен Торе
|2
|0
|Селанн-Хеггебе Эуне
|2
|0
|Мёллер Вольфе Давид
|2
|0
|Солтведт Йоахим
|1
|0
|Картум Сандер Эрик
|1
|0
|Симба Мунга
|1
|0
|Бломберг Оле-Дидрик
|1
|0
|Jonas Torsvik
|1
|0
Результаты матчей
Хёугесунн
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Бранн
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
5
5
Хёугесунн
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Бранн
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
15
2
Упущенные победы
7
32
Хёугесунн
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (7)
46% (13)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (12)
36% (10)
21% (6)
Бранн
33.3%
66.7%
8 побед 16 поражений
Первый тайм
32% (9)
25% (7)
43% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
25% (7)
50% (14)
Сухие победы
8
6
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
23
4
Упущенные победы
12
37
Голы по времени матча
Забито
19
19
8 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 8
17 Не забивали 17
3
16%
2
11%
1-15
1
5%
4
21%
16-30
4
21%
5
26%
31-45
2
11%
3
16%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
7
37%
5
26%
76-90
Пропущено
22
18
8 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
3
14%
3
17%
1-15
3
14%
1
6%
16-30
2
9%
4
22%
31-45
3
14%
1
6%
46-60
6
27%
4
22%
61-75
5
23%
5
28%
76-90
Забито
9
32
5 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 10
22 Не забивали 16
2
22%
3
9%
1-15
3
33%
4
13%
16-30
0
0%
7
22%
31-45
1
11%
7
22%
46-60
1
11%
5
16%
61-75
2
22%
6
19%
76-90
Пропущено
18
12
4 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 9
0
0%
1
8%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
3
17%
1
8%
31-45
6
33%
1
8%
46-60
6
33%
2
17%
61-75
2
11%
5
42%
76-90
Забито
28
51
13 В 1-м тайме 25
15 Во 2-м тайме 26
14 Забивали первыми 18
11 Не забивали 5
5
18%
5
10%
1-15
4
14%
8
16%
16-30
4
14%
12
24%
31-45
3
11%
10
20%
46-60
3
11%
5
10%
61-75
9
32%
11
22%
76-90
Пропущено
40
30
12 В 1-м тайме 12
28 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 9
22 Не пропускали 18
3
8%
4
13%
1-15
4
10%
3
10%
16-30
5
13%
5
17%
31-45
9
23%
2
7%
46-60
12
30%
6
20%
61-75
7
18%
10
33%
76-90
Результаты последних матчей
Хёугесунн
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Лиллестрём - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Олесунн 6:1 Хам-Кам - Хёугесунн 0:3 Хёугесунн - Стрёмсгодсет 1:0
Одд - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Викинг 0:2 Хёугесунн - Молде 1:2 Саннефьёрд - Хёугесунн 0:0 Хёугесунн - Будё-Глимт 1:3 Волеренга - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Русенборг 1:2 Сарпсборг-08 - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Лиллестрём 1:0 Будё-Глимт - Хёугесунн 2:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Одд 2:1 Молде - Хёугесунн 1:0 Хёугесунн - Саннефьёрд 3:2 Браттвог - Хёугесунн 2:1 Стрёмсгодсет - Хёугесунн 1:2
Бранн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Бранн - Одд 2:1 Саннефьёрд - Бранн 1:1 Бранн - Молде 3:2 Волеренга - Бранн 1:2
Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Тромсё 2:1 Стабек - Бранн 0:1 Бранн - Сарпсборг-08 1:0 Бранн - АЗ Алкмаар 3:3 АЗ Алкмаар - Бранн 1:1 Бранн - Олесунн 5:1 Бранн - Арока 3:1 Арока - Бранн 2:1 Хам-Кам - Бранн 0:2 Бранн - Викинг 0:2 Тромсё - Бранн 3:1 Бранн - Стрёмсгодсет 1:0 Волеренга - Бранн 3:2 Молде - Бранн 2:0 Бранн - Хам-Кам 2:1
Результаты матчей
Хёугесунн
Бранн
Точный счет
1:2
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
4 раза 29%
3
4 раза 29%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
0:2
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 57%
1
4 раза 29%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
5 раз 18%
1:2
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:2
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
6:1
1 раз 4%
0:2
5 раз 18%
2:1
4 раза 14%
3:1
4 раза 14%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 39%
1
11 раз 39%
3
3 раза 11%
2
2 раза 7%
6
1 раз 4%
2
10 раз 36%
1
7 раз 25%
3
5 раз 18%
0
4 раза 14%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Хёугесунн
Бранн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
122
410
104
311
68
113
212
113
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
68
Больше Меньше
122
212
77
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1711
Больше Меньше
244
622
1711
424
721
127
226
127
127
127
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|Будё-Глимт
|Пеллегрино Амаль
|23 (14)
|Будё-Глимт
|Мумбанья Фарис
|15 (3)
|Лиллестрём
|Адамс Акор
|15 (2)
|Бранн
|Финне Бор
|14 (8)
|Тромсё
|Vegard Oestraat Erlien
|13 (2)
|Лиллестрём
|Гарнас Эспен
|8
|Одд
|Овусу Соломон
|1 5
|Саннефьёрд
|Смеулерс Ян
|1 5
|Тромсё
|Гундерсен Йостейн
|6
|Олесунн
|Мунксгор Александер
|6