Обороняется сейчас всей командой "Кальяри". Идет передача от Кина с левого края на Камбьясо, который направляет сферу намного выше мишени!

10 минут до конца первого тайма остается играть. Локателли выполнил заброс сейчас на Кина, который справа вышел на ударную позицию, пробив намного выше цели!

Новак Джокович сегодня присутствует на стадионе. Решил придти и посмотреть на "Ювентус" сербский ТОП-теннисист. С хорошим настроением он пребывает на стадионе.

Лувумбо рванул по правому флангу, прострелил мяч в штрафную, но попал в ногу сопернику. Углового не будет. Судья увидел, что коснулся мяча после рикошета защитник.

Камбьясо простреливал мяч в центр с правого края. Мяч прилетел в ногу Лувумбо, после чего по высокой траектории спланировал в руки голкиперу.

Активнее сейчас "Кальяри" смотрится на футбольном поле. Команда постоянно контролирует снаряд в районе центрального круга, серьезным образом озадачивая оппонента в обороне.

МОМЕНТИЩЕ! Костич подключился в атаке сейчас. Простреливал он мяч в центр, и Маккенни в касание посылал сферу в правый угол, но мяч рядом со стойкой направил!

После навеса с левого края Доссена добрался до снаряда. Головой наносил он удар по рамке соперника, и снаряд рядом со стойкой просвистел. Было опасно!

Виола отдал передачу на Петанью. Андреа попытался довести снаряд до партнера, но упустил уже снаряд за лицевую линию. Потеря в итоге.

Гальдагнига прихватил сейчас Кина за плечо, после чего завалил соперника на газон. Судья тут же определил нарушение правил. Снова остановка в нашей встрече случилась.

Петанья отдавал передачу на партнера по команде. Янкто убегал вперед по флангу, но нарвался на подкат. Мяч у него соперники в итоге все-таки выбили.

Миретти нанес удар по воротам с линии штрафной. В итоге Гольданига под снаряд успел лечь. Мяч рикошетом от ноги соперника полетел выше цели.

Полчаса отыграли оппоненты. Янкто запустил по правому краю сейчас Дзаппу. Тот попытался до мяча на фланге добраться, но упустил его за пределы поля.

Штрафной удар на правом фланге заработали туринцы. Готовится подача с правого края. Кьеза готовится навес выполнить. Ждем, чем закончится навес.

После навеса от Кьезы Гольданига сыграл на опережении и головой сыграл в сторону от ворот. Атака вторым темпом ни к чему не привела.

22' Угловой подали сейчас игроки "Кальяри". Мяч после удара от игрока гостей попал в прижатую руку Костича. Пенальти назначен не будет в этой ситуации.

21' Кин сейчас заработал аут на правом фланге. Требовали трибуны, чтобы судья назначил штрафной удар, но тут только аут для себя получил туринский коллектив.

20' Новый угловой для "Ювентуса". Подача с левого края в центр штрафной последовал, но Ругани до снаряда добраться не сумел. Потеря.

18' Фанаты "Ювентуса" активно гонят свою команду вперед. Лувумбо получил сейчас удар по ногам, но с огромным трудом с газона поднялся. Сможет он встречу продолжить.

17' Штрафной удар теперь "Ювентус" заработал. Кьеза наносил удар по воротам соперника, но мяч направил на пару метров выше левой "девятки". Впрочем, выглядело очень опасно со стороны.

16' Завелись трибуны. Обещали организаторы игры, что будет аншлаг. Судя по всему, сейчас мы действительно видим ситуацию, близкую к аншлагу. Фанатов на стадионе и впрямь много.

14' Мойзе Кин оказался на мяче первым после подачи со штрафного в исполнении соперников. Мяч от его головы полетел далеко в сторону от ворот.

13' Чуть активнее сейчас действует "Кальяри". Бремер фолит против Виолы на левой бровке, и рефери нарушение правил в этой ситуации фиксирует.

12' Петанья нанес удар по воротам, но попал в оборонца. Мяч отскочил к Виоле, который пробил немного левее створа! Было снова опасно тут!