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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Пиччинини Марко
Ювентус
0:0
Первый тайм: 45+'
Кальяри
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 0 Удары в створ 0
  • 7 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Прогнозы 121
Ювентус 97.5% (118)
X 0.8% (1)
Кальяри 1.7% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ювентус
Ничья
Кальяри
4.45
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1
Щесны
Войцех
4
Гатти
Федерико
3
Бремер
Глейсон
24
Ругани
Даниэле
27
Камбьясо
Андреа
16
Маккенни
Уэстон
5
Локателли
Мануэль
20
Миретти
Фабио
11
Костич
Филип
7
Кьеза
Федерико
18
Кин
Мойзе
22
Скуффет
Симоне
28
Дзаппа
Габриэле
3
Гольданига
Эдоардо
4
Доссена
Альберто
27
Ауджелло
Томмазо
16
Прати
Маттео
29
Макумбу
Антуан
21
Янкто
Якуб
10
Виола
Николас
77
Лувумбо
Зито
32
Петанья
Андреа
Ювентус
3-5-2
Кальяри
4-2-3-1

История личных встреч

Ювентус
Кальяри

25 матчей

84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

68%
12%
20%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

64%
16%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 5 побед

28 матчей

75%
14.3%
10.7%
21 победа 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

60.7%
25%
14.3%
17 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

57.1%
25%
17.9%
16 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

СA
1:2
СA
2:0
СA
1:3
СA
2:0
СA
2:0
СA
4:0
СA
0:2
СA
3:1
СA
0:1
СA
3:0
СA
0:2
СA
4:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
3:0
СA
1:4
СA
1:1
СA
1:3
К
1:0
СA
0:2
СA
1:1
СA
1:3
СA
4:2
СA
1:0
СA
2:0
СA
2:3
СA
0:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

33
26

Голов в среднем за матч

2.2
2

Среднее время на гол

40
45

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

0.77
0.67

Среднее время на гол

117
135

Всего голов

43
36

Голов в среднем за матч

1.54
1.29

Тотал матчей

2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

58
70

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 4 (1) 0.33
Кьеза Федерико 4 0.33
Милик Аркадиуш 2 0.17
Рабио Адриен 1 0.08
Локателли Мануэль 1 0.08
Камбьясо Андреа 1 0.08
Данило Луис 1 0.08
Гатти Федерико 1 0.08
Миретти Фабио 1 0.08
Костич Филип 0 0
Маккенни Уэстон 0 0
Веа Тимоти 0 0
Фаджоли Николо 0 0
Айлинг Самуэль 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лувумбо Зито 3 0.25
Виола Николас 2 0.17
Паволетти Леонардо 2 0.17
Ористанио Гаэтано 1 0.08
Нандес Найтан 1 (1) 0.08
Дзаппа Габриэле 1 0.08
Макумбу Антуан 1 0.08
Петанья Андреа 0 0
Янкто Якуб 0 0
Ветеска Матеуш 0 0
Шомуродов Элдор 0 0
Доссена Альберто 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рабио Адриен 5 0
Гатти Федерико 4 0
Данило Луис 3 0
Локателли Мануэль 3 0
Влахович Душан 2 0
Кин Мойзе 2 0
Камбьясо Андреа 2 0
Миретти Фабио 2 0
Алекс Сандро 1 0
Ругани Даниэле 1 0
Кьеза Федерико 1 0
Маккенни Уэстон 1 0
Веа Тимоти 1 0
Бремер Глейсон 1 0
Массимилиано Аллегри 1 0
Йылдыз Кенан 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветеска Матеуш 2 1
Паволетти Леонардо 2 0
Дейола Алессандро 2 0
Дзаппа Габриэле 2 0
Макумбу Антуан 2 0
Лувумбо Зито 2 0
Прати Маттео 2 0
Сулемана Ибрахим 2 0
Виола Николас 1 0
Гольданига Эдоардо 1 0
Петанья Андреа 1 0
Скуффет Симоне 1 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Клаудио Раньери 1 0
Оберт Адам 1 0

Результаты матчей

Ювентус
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Кальяри
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
4
Ювентус
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Кальяри
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

7
6
Ювентус
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Кальяри
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

8
4
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
50%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
5
63%
76-90

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
3
33%
4
50%
76-90

Пропущено

4
13
3 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
5
38%
16-30
1
25%
3
23%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

17
12
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
3
25%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
3
18%
2
17%
61-75
5
29%
29%
6
50%
76-90

Пропущено

6
21
4 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 9
1
17%
1
5%
1-15
2
33%
5
24%
16-30
1
17%
4
19%
31-45
0
0%
6
29%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фиорентина - Ювентус 0:1 Ювентус - Верона 1:0 Милан - Ювентус 0:1 Ювентус - Торино 2:0
Аталанта - Ювентус 0:0 Ювентус - Лечче 1:0 Сассуоло - Ювентус 4:2 Ювентус - Лацио 3:1 Эмполи - Ювентус 0:2 Ювентус - Болонья 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Ювентус - Аталанта 0:0 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Ювентус - Милан 2:2 Удинезе - Ювентус 0:1 Ювентус - Милан 0:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Севилья - Ювентус 2:1 Ювентус - Кремонезе 2:0 Ювентус - Севилья 1:1
Кальяри
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кальяри - Дженоа 2:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Салернитана - Кальяри 2:2
Кальяри - Рома 1:4 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Милан 1:3 Аталанта - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:0 Болонья - Кальяри 2:1 Кальяри - Интер Милан 0:2 Торино - Кальяри 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Брест - Кальяри 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Кальяри - Ювентус (до 23 лет) 3:0 Кальяри - Рома (до 19 лет) 4:1 Ольбия - Кальяри 0:2 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1

Результаты матчей

Ювентус
Кальяри

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Ювентус
Кальяри

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
4
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
3
3
3
1.5
1
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
6
5
5
6
1.5
3
8
2
9
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 11 9 1 1 27 - 6 28
2.
Ювентус
 0:0 Заявка 12 8 3 1 17 - 6 27
3.
Милан
 Заявка 12 7 2 3 20 - 14 23
4.
Наполи
 Заявка 11 6 3 2 24 - 12 21
5.
Аталанта
 Заявка 11 6 1 4 19 - 10 19
6.
Болонья
 Заявка 11 4 6 1 12 - 8 18
7.
Рома
 Заявка 11 5 2 4 22 - 14 17
8.
Фиорентина
 Заявка 11 5 2 4 18 - 15 17
9.
Лацио
 Заявка 11 5 1 5 13 - 13 16
10.
Монца
 Заявка 11 4 4 3 12 - 10 16
11.
Фрозиноне
 Заявка 11 4 3 4 17 - 18 15
12.
Торино
 Заявка 11 4 3 4 9 - 13 15
13.
Дженоа
 Заявка 12 4 2 6 13 - 16 14
14.
Лечче
 Заявка 12 3 5 4 13 - 16 14
15.
Сассуоло
 Заявка 12 3 3 6 16 - 21 12
16.
Удинезе
 Заявка 11 1 7 3 7 - 14 10
17.
Кальяри
 0:0 Заявка 12 2 4 6 11 - 22 10
18.
Верона
 Заявка 12 2 2 8 7 - 16 8
19.
Эмполи
 Заявка 11 2 1 8 4 - 21 7
20.
Салернитана
 Заявка 12 0 5 7 8 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 0:0 Заявка 6 4 2 0 8 - 2 14
2.
Интер Милан
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
3.
Рома
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
4.
Болонья
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
5.
Фрозиноне
 Заявка 6 4 1 1 12 - 9 13
6.
Лечче
 Заявка 7 3 2 2 8 - 9 11
7.
Аталанта
 Заявка 5 3 1 1 8 - 2 10
8.
Лацио
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
9.
Дженоа
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
10.
Милан
 Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
11.
Монца
 Заявка 5 2 3 0 7 - 2 9
12.
Торино
 Заявка 6 2 3 1 4 - 5 9
13.
Сассуоло
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
14.
Наполи
 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
15.
Фиорентина
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
16.
Кальяри
 0:0 Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
17.
Верона
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
18.
Эмполи
 Заявка 6 1 1 4 1 - 7 4
19.
Удинезе
 Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 3 3 4 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 5 5 0 0 12 - 1 15
2.
Наполи
 Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
3.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
4.
Ювентус
 0:0 Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
5.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Аталанта
 Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
7.
Монца
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
8.
Удинезе
 Заявка 6 1 4 1 4 - 6 7
9.
Торино
 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
10.
Лацио
 Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
11.
Болонья
 Заявка 5 0 5 0 4 - 4 5
12.
Рома
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
13.
Сассуоло
 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
14.
Дженоа
 Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
15.
Верона
 Заявка 7 1 1 5 3 - 8 4
16.
Эмполи
 Заявка 5 1 0 4 3 - 14 3
17.
Лечче
 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
18.
Кальяри
 0:0 Заявка 6 0 3 3 3 - 9 3
19.
Фрозиноне
 Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 12 (1)
Милан Жиру Оливье 7 (3)
Рома Лукаку Ромелу 6
Наполи Осимхен Виктор 6
Наполи Политано Маттео 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Милан Эрнандес Тео 6
Верона Фараони Марко 5
Удинезе Кабаселе Кристиан 5
Ювентус Рабио Адриен 5
Рома Паредес Леандро 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    42'
    МОМЕНТИЩЕ! Костич подключился в атаке сейчас. Простреливал он мяч в центр, и Маккенни в касание посылал сферу в правый угол, но мяч рядом со стойкой направил!
  • 41'
    Активнее сейчас "Кальяри" смотрится на футбольном поле. Команда постоянно контролирует снаряд в районе центрального круга, серьезным образом озадачивая оппонента в обороне. 
  • 39'
    Камбьясо простреливал мяч в центр с правого края. Мяч прилетел в ногу Лувумбо, после чего по высокой траектории спланировал в руки голкиперу. 
  • 38'
    Лувумбо рванул по правому флангу, прострелил мяч в штрафную, но попал в ногу сопернику. Углового не будет. Судья увидел, что коснулся мяча после рикошета защитник. 
  • 37'
    Новак Джокович сегодня присутствует на стадионе. Решил придти и посмотреть на "Ювентус" сербский ТОП-теннисист. С хорошим настроением он пребывает на стадионе. 
  • 35'
    10 минут до конца первого тайма остается играть. Локателли выполнил заброс сейчас на Кина, который справа вышел на ударную позицию, пробив намного выше цели!
  • 34'
    Обороняется сейчас всей командой "Кальяри". Идет передача от Кина с левого края на Камбьясо, который направляет сферу намного выше мишени!
  • 33'
    После навеса от Кьезы Гольданига сыграл на опережении и головой сыграл в сторону от ворот. Атака вторым темпом ни к чему не привела. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Штрафной удар на правом фланге заработали туринцы. Готовится подача с правого края. Кьеза готовится навес выполнить. Ждем, чем закончится навес. 
  • 30'
    Полчаса отыграли оппоненты. Янкто запустил по правому краю сейчас Дзаппу. Тот попытался до мяча на фланге добраться, но упустил его за пределы поля. 
  • 29'
    Миретти нанес удар по воротам с линии штрафной. В итоге Гольданига под снаряд успел лечь. Мяч рикошетом от ноги соперника полетел выше цели.
  • 28'
    Петанья отдавал передачу на партнера по команде. Янкто убегал вперед по флангу, но нарвался на подкат. Мяч у него соперники в итоге все-таки выбили. 
  • Фол, нарушение
    26'
    Гальдагнига прихватил сейчас Кина за плечо, после чего завалил соперника на газон. Судья тут же определил нарушение правил. Снова остановка в нашей встрече случилась.
  • 25'
    Виола отдал передачу на Петанью. Андреа попытался довести снаряд до партнера, но упустил уже снаряд за лицевую линию. Потеря в итоге. 
  • 24'
    После навеса с левого края Доссена добрался до снаряда. Головой наносил он удар по рамке соперника, и снаряд рядом со стойкой просвистел. Было опасно!
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    • Угловой
      22'
      Угловой подали сейчас игроки "Кальяри". Мяч после удара от игрока гостей попал в прижатую руку Костича. Пенальти назначен не будет в этой ситуации.
    • 21'
      Кин сейчас заработал аут на правом фланге. Требовали трибуны, чтобы судья назначил штрафной удар, но тут только аут для себя получил туринский коллектив. 
    • Угловой
      20'
      Новый угловой для "Ювентуса". Подача с левого края в центр штрафной последовал, но Ругани до снаряда добраться не сумел. Потеря. 
    • 18'
      Фанаты "Ювентуса" активно гонят свою команду вперед. Лувумбо получил сейчас удар по ногам, но с огромным трудом с газона поднялся. Сможет он встречу продолжить. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Штрафной удар теперь "Ювентус" заработал. Кьеза наносил удар по воротам соперника, но мяч направил на пару метров выше левой "девятки". Впрочем, выглядело очень опасно со стороны. 
    • 16'
      Завелись трибуны. Обещали организаторы игры, что будет аншлаг. Судя по всему, сейчас мы действительно видим ситуацию, близкую к аншлагу. Фанатов на стадионе и впрямь много. 
    • 14'
      Мойзе Кин оказался на мяче первым после подачи со штрафного в исполнении соперников. Мяч от его головы полетел далеко в сторону от ворот. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Чуть активнее сейчас действует "Кальяри". Бремер фолит против Виолы на левой бровке, и рефери нарушение правил в этой ситуации фиксирует. 
    • Опасный момент
      12'
      Петанья нанес удар по воротам, но попал в оборонца. Мяч отскочил к Виоле, который пробил немного левее створа! Было снова опасно тут!
    • 11'
      Прибежал в штрафную соперника Дзаппа. Нанес он мощный удар по рамке соперника, однако угодил точно в своего игрока, после чего мяч выше цели полетел. 
    • Угловой
      9'
      Костич зарабатывает новый угловой для "Ювентуса". Впервые в матче с левого края будут подавать туринцы. Мойзе Кин уже заряжен на подачу. Ауджело, правда, после его навеса головой до снаряда добирается, выбивая сферу подальше от рамки. 
    • 8'
      Отошли игроки "Кальяри" от своих ворот с мячом. "Ювентус" пытается прессинговать, но пока ничего сделать впереди ему не удается. Моментов маловато. 
    • Опасный момент
      6'
      ОПАСНО! После подачи с левого края Виола головой замыкал снаряд на дальней штанге, направив снаряд рядом с правой стойкой. Очень опасно было!
    • Угловой
      5'
      Второй корнер также не был опасным. Спокойно туринский коллектив подбирает сферу на подступах к штрафной, и Кьеза слишком сильный навес производит.
    • Угловой
      4'
      Угловой разыграл сейчас "Ювентус", но ничего в результате стандартного положения придумать не удалось туринцам. Впрочем, будет второй шанс у туринцев. 
    • 2'
      Футболисты "Ювентуса" вышли на газон в черных цветах, а игроки "Кальяри" предстали перед нами в белом обмундировании. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовала наша встреча! Удачи соперникам, поехали!
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ювентус 0:0 Кальяри

    Исход игры
    Ювентус
    97.5% (118)
    Ничья
    0.8% (1)
    Кальяри
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.3% (36)
    Меньше
    68.7% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    20% (23)
    Нет
    80% (92)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    52.1% (63)
    2:1 Ювентус
    14.9% (18)
    1:0 Ювентус
    13.2% (16)
    3:0 Ювентус
    9.9% (12)
    3:1 Ювентус
    4.1% (5)
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