Тур: 12. Стадион: Альянц Стэдиум. Главный судья: Пиччинини Марко
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Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
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Главный тренер: Раньери Клаудио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
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- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ювентус
Кальяри
25 матчей
84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
68%
12%
20%
17 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
64%
16%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
100%
0 побед 3 ничьи 5 побед
28 матчей
75%
14.3%
10.7%
21 победа 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
60.7%
25%
14.3%
17 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
57.1%
25%
17.9%
16 побед 7 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
26
Голов в среднем за матч
2.2
2
Среднее время на гол
40
45
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
0.77
0.67
Среднее время на гол
117
135
Всего голов
43
36
Голов в среднем за матч
1.54
1.29
Тотал матчей
2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
58
70
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|4 (1)
|0.36
|Кьеза Федерико
|4
|0.36
|Милик Аркадиуш
|2
|0.18
|Рабио Адриен
|1
|0.09
|Локателли Мануэль
|1
|0.09
|Камбьясо Андреа
|1
|0.09
|Данило Луис
|1
|0.09
|Гатти Федерико
|1
|0.09
|Миретти Фабио
|1
|0.09
|Костич Филип
|0
|0
|Маккенни Уэстон
|0
|0
|Веа Тимоти
|0
|0
|Фаджоли Николо
|0
|0
|Айлинг Самуэль
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лувумбо Зито
|3
|0.27
|Виола Николас
|2
|0.18
|Паволетти Леонардо
|2
|0.18
|Ористанио Гаэтано
|1
|0.09
|Нандес Найтан
|1 (1)
|0.09
|Дзаппа Габриэле
|1
|0.09
|Макумбу Антуан
|1
|0.09
|Петанья Андреа
|0
|0
|Янкто Якуб
|0
|0
|Ветеска Матеуш
|0
|0
|Шомуродов Элдор
|0
|0
|Доссена Альберто
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рабио Адриен
|5
|0
|Гатти Федерико
|4
|0
|Данило Луис
|3
|0
|Локателли Мануэль
|3
|0
|Влахович Душан
|2
|0
|Кин Мойзе
|2
|0
|Камбьясо Андреа
|2
|0
|Миретти Фабио
|2
|0
|Алекс Сандро
|1
|0
|Ругани Даниэле
|1
|0
|Кьеза Федерико
|1
|0
|Маккенни Уэстон
|1
|0
|Веа Тимоти
|1
|0
|Бремер Глейсон
|1
|0
|Массимилиано Аллегри
|1
|0
|Йылдыз Кенан
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ветеска Матеуш
|2
|1
|Паволетти Леонардо
|2
|0
|Дейола Алессандро
|2
|0
|Дзаппа Габриэле
|2
|0
|Макумбу Антуан
|2
|0
|Лувумбо Зито
|2
|0
|Прати Маттео
|2
|0
|Сулемана Ибрахим
|2
|0
|Виола Николас
|1
|0
|Гольданига Эдоардо
|1
|0
|Петанья Андреа
|1
|0
|Скуффет Симоне
|1
|0
|Ористанио Гаэтано
|1
|0
|Клаудио Раньери
|1
|0
|Оберт Адам
|1
|0
Результаты матчей
Ювентус
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Кальяри
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
4
Ювентус
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Кальяри
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
7
6
Ювентус
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Кальяри
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
5
9
Упущенные победы
8
10
Голы по времени матча
Забито
8
4
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
50%
76-90
Пропущено
2
8
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
5
63%
76-90
Забито
9
8
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
3
33%
4
50%
76-90
Пропущено
4
13
3 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
5
38%
16-30
1
25%
3
23%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
17
12
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
3
25%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
3
18%
2
17%
61-75
5
29%
29%
6
50%
76-90
Пропущено
6
21
4 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 9
1
17%
1
5%
1-15
2
33%
5
24%
16-30
1
17%
4
19%
31-45
0
0%
6
29%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
5
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фиорентина - Ювентус 0:1 Ювентус - Верона 1:0 Милан - Ювентус 0:1 Ювентус - Торино 2:0
Аталанта - Ювентус 0:0 Ювентус - Лечче 1:0 Сассуоло - Ювентус 4:2 Ювентус - Лацио 3:1 Эмполи - Ювентус 0:2 Ювентус - Болонья 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Ювентус - Аталанта 0:0 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Ювентус - Милан 2:2 Удинезе - Ювентус 0:1 Ювентус - Милан 0:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Севилья - Ювентус 2:1 Ювентус - Кремонезе 2:0 Ювентус - Севилья 1:1
Кальяри
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кальяри - Дженоа 2:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Салернитана - Кальяри 2:2
Кальяри - Рома 1:4 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Милан 1:3 Аталанта - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:0 Болонья - Кальяри 2:1 Кальяри - Интер Милан 0:2 Торино - Кальяри 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Брест - Кальяри 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Кальяри - Ювентус (до 23 лет) 3:0 Кальяри - Рома (до 19 лет) 4:1 Ольбия - Кальяри 0:2 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1
Результаты матчей
Ювентус
Кальяри
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Ювентус
Кальяри
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
24
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
23
33
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
65
56
38
29
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|27 - 6
|28
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|17 - 6
|26
|3.
|Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 12
|22
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|24 - 12
|21
|5.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 10
|19
|6.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|12 - 8
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 14
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 15
|17
|9.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|13 - 13
|16
|10.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 10
|16
|11.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 18
|15
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 13
|15
|13.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|11 - 14
|13
|14.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|14 - 19
|11
|16.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|7 - 14
|10
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|11 - 22
|9
|18.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|7 - 15
|8
|19.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|4 - 21
|7
|20.
|Заявка
|11
|0
|4
|7
|6 - 22
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 2
|13
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 5
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 5
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|9.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|10.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 5
|9
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|13.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|14.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 9
|7
|16.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|1 - 7
|4
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|20.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 1
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|11 - 9
|13
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 6
|7
|9.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 8
|6
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|11.
|Заявка
|5
|0
|5
|0
|4 - 4
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 7
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 14
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|3 - 9
|2
|20.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 9
|1
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- — Вылет в Серию B
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|Жиру Оливье
|6 (3)
|Рома
|Лукаку Ромелу
|6
|Наполи
|Осимхен Виктор
|6
|Наполи
|Политано Маттео
|5 (3)
|Удинезе
|Кабаселе Кристиан
|5
|Ювентус
|Рабио Адриен
|5
|Рома
|Паредес Леандро
|5
|Дженоа
|Бани Маттиа
|5
|Салернитана
|Дьомбер Норберт
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ювентус - Кальяри
Исход игры
Ювентус
100% (40)
Ничья
0% (0)
Кальяри
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
35% (14)
Меньше
65% (26)
Обе команды забьют
Да
17.5% (7)
Нет
82.5% (33)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
57.5% (23)
3:0 Ювентус
15% (6)
2:1 Ювентус
12.5% (5)
1:0 Ювентус
7.5% (3)
3:1 Ювентус
5% (2)
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