  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Пиччинини Марко
Ювентус
 
Позже
Кальяри
Прогнозы 40
Ювентус 100% (40)
X 0% (0)
Кальяри 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ювентус
Ничья
Кальяри
5.00
5.00
Реклама, ligastavok.ru
9.00
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Ювентус
Кальяри

История личных встреч

Ювентус
Кальяри

25 матчей

84%
16%
21 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

68%
12%
20%
17 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

64%
16%
20%
16 побед 4 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 3 ничьи 5 побед

28 матчей

75%
14.3%
10.7%
21 победа 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

60.7%
25%
14.3%
17 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

57.1%
25%
17.9%
16 побед 7 ничьих 5 побед

История матчей

СA
1:2
СA
2:0
СA
1:3
СA
2:0
СA
2:0
СA
4:0
СA
0:2
СA
3:1
СA
0:1
СA
3:0
СA
0:2
СA
4:0
СA
1:1
СA
1:3
СA
3:0
СA
1:4
СA
1:1
СA
1:3
К
1:0
СA
0:2
СA
1:1
СA
1:3
СA
4:2
СA
1:0
СA
2:0
СA
2:3
СA
0:1
СA
1:1

Голы

Всего голов

33
26

Голов в среднем за матч

2.2
2

Среднее время на гол

40
45

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

0.77
0.67

Среднее время на гол

117
135

Всего голов

43
36

Голов в среднем за матч

1.54
1.29

Тотал матчей

2.5
24
Больше 86%
Меньше 14%
4
13
Больше 46%
Меньше 54%
15
10
Больше 36%
Меньше 64%
18
3
Больше 11%
Меньше 89%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

58
70

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 4 (1) 0.36
Кьеза Федерико 4 0.36
Милик Аркадиуш 2 0.18
Рабио Адриен 1 0.09
Локателли Мануэль 1 0.09
Камбьясо Андреа 1 0.09
Данило Луис 1 0.09
Гатти Федерико 1 0.09
Миретти Фабио 1 0.09
Костич Филип 0 0
Маккенни Уэстон 0 0
Веа Тимоти 0 0
Фаджоли Николо 0 0
Айлинг Самуэль 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лувумбо Зито 3 0.27
Виола Николас 2 0.18
Паволетти Леонардо 2 0.18
Ористанио Гаэтано 1 0.09
Нандес Найтан 1 (1) 0.09
Дзаппа Габриэле 1 0.09
Макумбу Антуан 1 0.09
Петанья Андреа 0 0
Янкто Якуб 0 0
Ветеска Матеуш 0 0
Шомуродов Элдор 0 0
Доссена Альберто 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рабио Адриен 5 0
Гатти Федерико 4 0
Данило Луис 3 0
Локателли Мануэль 3 0
Влахович Душан 2 0
Кин Мойзе 2 0
Камбьясо Андреа 2 0
Миретти Фабио 2 0
Алекс Сандро 1 0
Ругани Даниэле 1 0
Кьеза Федерико 1 0
Маккенни Уэстон 1 0
Веа Тимоти 1 0
Бремер Глейсон 1 0
Массимилиано Аллегри 1 0
Йылдыз Кенан 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ветеска Матеуш 2 1
Паволетти Леонардо 2 0
Дейола Алессандро 2 0
Дзаппа Габриэле 2 0
Макумбу Антуан 2 0
Лувумбо Зито 2 0
Прати Маттео 2 0
Сулемана Ибрахим 2 0
Виола Николас 1 0
Гольданига Эдоардо 1 0
Петанья Андреа 1 0
Скуффет Симоне 1 0
Ористанио Гаэтано 1 0
Клаудио Раньери 1 0
Оберт Адам 1 0

Результаты матчей

Ювентус
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Кальяри
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
4
Ювентус
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Кальяри
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

7
6
Ювентус
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Кальяри
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

5
9

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

8
4
2 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
2
50%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
5
63%
76-90

Забито

9
8
5 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
1
13%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
11%
2
25%
61-75
3
33%
4
50%
76-90

Пропущено

4
13
3 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
5
38%
16-30
1
25%
3
23%
31-45
0
0%
5
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

17
12
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 4
1 Не забивали 4
3
18%
0
0%
1-15
3
18%
3
25%
16-30
1
6%
0
0%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
3
18%
2
17%
61-75
5
29%
29%
6
50%
76-90

Пропущено

6
21
4 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 9
1
17%
1
5%
1-15
2
33%
5
24%
16-30
1
17%
4
19%
31-45
0
0%
6
29%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Фиорентина - Ювентус 0:1 Ювентус - Верона 1:0 Милан - Ювентус 0:1 Ювентус - Торино 2:0
Аталанта - Ювентус 0:0 Ювентус - Лечче 1:0 Сассуоло - Ювентус 4:2 Ювентус - Лацио 3:1 Эмполи - Ювентус 0:2 Ювентус - Болонья 1:1 Удинезе - Ювентус 0:3 Ювентус - Аталанта 0:0 Ювентус - Реал Мадрид 3:1 Ювентус - Милан 2:2 Удинезе - Ювентус 0:1 Ювентус - Милан 0:1 Эмполи - Ювентус 4:1 Севилья - Ювентус 2:1 Ювентус - Кремонезе 2:0 Ювентус - Севилья 1:1
Кальяри
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Кальяри - Дженоа 2:1 Удинезе - Кальяри 1:2 Кальяри - Фрозиноне 4:3 Салернитана - Кальяри 2:2
Кальяри - Рома 1:4 Фиорентина - Кальяри 3:0 Кальяри - Милан 1:3 Аталанта - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:0 Болонья - Кальяри 2:1 Кальяри - Интер Милан 0:2 Торино - Кальяри 0:0 Кальяри - Палермо 2:1 Брест - Кальяри 1:1 Кальяри - Комо 2:1 Кальяри - Ювентус (до 23 лет) 3:0 Кальяри - Рома (до 19 лет) 4:1 Ольбия - Кальяри 0:2 Бари - Кальяри 0:1 Кальяри - Бари 1:1

Результаты матчей

Ювентус
Кальяри

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Ювентус
Кальяри

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
4
1
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
3
3
3
1.5
1
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
6
5
5
6
1.5
3
8
2
9
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 11 9 1 1 27 - 6 28
2.
Ювентус
 Заявка 11 8 2 1 17 - 6 26
3.
Милан
 Заявка 11 7 1 3 18 - 12 22
4.
Наполи
 Заявка 11 6 3 2 24 - 12 21
5.
Аталанта
 Заявка 11 6 1 4 19 - 10 19
6.
Болонья
 Заявка 11 4 6 1 12 - 8 18
7.
Рома
 Заявка 11 5 2 4 22 - 14 17
8.
Фиорентина
 Заявка 11 5 2 4 18 - 15 17
9.
Лацио
 Заявка 11 5 1 5 13 - 13 16
10.
Монца
 Заявка 11 4 4 3 12 - 10 16
11.
Фрозиноне
 Заявка 11 4 3 4 17 - 18 15
12.
Торино
 Заявка 11 4 3 4 9 - 13 15
13.
Лечче
 Заявка 11 3 4 4 11 - 14 13
14.
Дженоа
 Заявка 11 3 2 6 12 - 16 11
15.
Сассуоло
 Заявка 11 3 2 6 14 - 19 11
16.
Удинезе
 Заявка 11 1 7 3 7 - 14 10
17.
Кальяри
 Заявка 11 2 3 6 11 - 22 9
18.
Верона
 Заявка 11 2 2 7 7 - 15 8
19.
Эмполи
 Заявка 11 2 1 8 4 - 21 7
20.
Салернитана
 Заявка 11 0 4 7 6 - 22 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 5 4 1 0 8 - 2 13
2.
Интер Милан
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
3.
Рома
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
4.
Болонья
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
5.
Фрозиноне
 Заявка 6 4 1 1 12 - 9 13
6.
Аталанта
 Заявка 5 3 1 1 8 - 2 10
7.
Лацио
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
8.
Лечче
 Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
9.
Милан
 Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
10.
Монца
 Заявка 5 2 3 0 7 - 2 9
11.
Торино
 Заявка 6 2 3 1 4 - 5 9
12.
Наполи
 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
13.
Фиорентина
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
14.
Дженоа
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
15.
Сассуоло
 Заявка 6 2 1 3 8 - 9 7
16.
Кальяри
 Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
17.
Верона
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
18.
Эмполи
 Заявка 6 1 1 4 1 - 7 4
19.
Удинезе
 Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 3 3 4 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 5 5 0 0 12 - 1 15
2.
Наполи
 Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
3.
Ювентус
 Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
4.
Милан
 Заявка 6 4 1 1 11 - 9 13
5.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Аталанта
 Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
7.
Монца
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
8.
Удинезе
 Заявка 6 1 4 1 4 - 6 7
9.
Торино
 Заявка 5 2 0 3 5 - 8 6
10.
Лацио
 Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
11.
Болонья
 Заявка 5 0 5 0 4 - 4 5
12.
Рома
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
13.
Сассуоло
 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
14.
Верона
 Заявка 6 1 1 4 3 - 7 4
15.
Дженоа
 Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
16.
Эмполи
 Заявка 5 1 0 4 3 - 14 3
17.
Лечче
 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
18.
Фрозиноне
 Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
19.
Кальяри
 Заявка 5 0 2 3 3 - 9 2
20.
Салернитана
 Заявка 5 0 1 4 2 - 9 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 12 (1)
Милан Жиру Оливье 6 (3)
Рома Лукаку Ромелу 6
Наполи Осимхен Виктор 6
Наполи Политано Маттео 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Удинезе Кабаселе Кристиан 5
Ювентус Рабио Адриен 5
Рома Паредес Леандро 5
Дженоа Бани Маттиа 5
Салернитана Дьомбер Норберт 5
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Кальяри от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 ноября 2023, осталось 2 дня 11 часов 20 минут.

    Главный судья: Пиччинини Марко

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 57.5% пользователей.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 40
    Ювентус 100% (40)
    X 0% (0)
    Кальяри 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Кальяри
    5.00
    5.00
    Реклама, ligastavok.ru
    9.00
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Ювентус - Кальяри онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Ювентус - Кальяри

    Исход игры
    Ювентус
    100% (40)
    Ничья
    0% (0)
    Кальяри
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    35% (14)
    Меньше
    65% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    17.5% (7)
    Нет
    82.5% (33)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    57.5% (23)
    3:0 Ювентус
    15% (6)
    2:1 Ювентус
    12.5% (5)
    1:0 Ювентус
    7.5% (3)
    3:1 Ювентус
    5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ювентус
    Кальяри
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     