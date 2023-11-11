Тур: 11. Стадион: Estadio do Futebol Clube de Vizela. Главный судья: Bruno Pires Costa
0'
0:0
50' Не забитый пенальтиГарсия Самуэль
52' Желтая карточкаГарсия Самуэль
59' Желтая карточкаТопич Мирко
Ход матча
50'
0:0
52'
59'
Прогноз на матч от Liveresult
82
Силва
Томаш
25
Эшковал
Жоау
34
Ортис
Педро
79
Морейра
Нуну
31
Жуниор
Луис
22
Сантос
Натан
15
Риччели
28
Юссуф
Зейду
10
Шикинью
20
Са
Гуштаву
- Основной состав
- Вратарь
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Эшковал ЖоауЗащитник
-
34 Ортис ПедроПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
79 Морейра НунуПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
7 ЖарделНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
23 Рашид ОсамаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pablo Villar
- Основной состав
-
31 Жуниор ЛуисВратарь
-
22 Сантос НатанЗащитник
- Защитник
-
15 РиччелиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
-
10 ШикиньюПолузащитник
-
20 Са ГуштавуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Де Хас ЮстинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Аранда ОскарПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Добре АлексПолузащитник
-
77 Кастро ПаблоПолузащитник
-
29 Кадис ХондерНападающий
-
Главный тренер: Сауза Жоао Педро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Визела
Фамаликан
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
7 матчей
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.25
0.67
Среднее время на гол
72
135
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
10
6
Голов в среднем за матч
1.43
0.86
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
105
Бомбардиры внутри турнира
Визела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эссанд Самюэль
|4
|0.36
|Гарсия Самуэль
|2 (2)
|0.18
|Морейра Нуну
|1
|0.09
|Сан-Луи Дилан
|1
|0.09
|Перейра Матеус
|1
|0.09
|Соро Альберто
|1
|0.09
|Мендес Алексис
|0
|0
|Лакава Матиас
|0
|0
|Жардел
|0
|0
|Оливейра Уго
|0
|0
|Силва Томаш
|0
|0
Фамаликан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кадис Хондер
|3 (1)
|0.27
|Отавио Эдмилсон
|2
|0.18
|Моура Франсишку
|1
|0.09
|Са Гуштаву
|1
|0.09
|Шикинью
|1
|0.09
|Де Хас Юстин
|1
|0.09
|Аранда Оскар
|1
|0.09
|Родригеш Афонсу
|1
|0.09
|Родригес Хосе Луис
|0
|0
|Риччели
|0
|0
Карточки
Визела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перейра Матеус
|5
|0
|Оливейра Андерсон
|2
|0
|Гарсия Самуэль
|2
|0
|Эшковал Жоау
|2
|0
|Соро Альберто
|2
|0
|Лакава Матиас
|2
|0
|Ортис Педро
|2
|0
|Силва Томаш
|0
|1
|Сан-Луи Дилан
|1
|0
|Эссанд Самюэль
|1
|0
|Вилсон Бруно
|1
|0
|Мендес Алексис
|1
|0
|Морейра Нуну
|1
|0
|Бустаманте Рафаэль
|1
|0
|Наскименто Диого
|1
|0
Фамаликан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Риччели
|3
|2
|Шикинью
|2
|1
|Юссуф Зейду
|3
|0
|Топич Мирко
|3
|0
|Сантос Натан
|3
|0
|Кадис Хондер
|1
|1
|Отавио Эдмилсон
|2
|0
|Агиррегабириа Мартин
|2
|0
|Моура Франсишку
|2
|0
|Ассунсао Густаво
|2
|0
|Аранда Оскар
|2
|0
|Жуниор Луис
|1
|0
|Лакукс Том
|1
|0
|Араухо Перейра
|1
|0
|Са Гуштаву
|1
|0
|Родригеш Афонсу
|1
|0
Результаты матчей
Визела
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Фамаликан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
4
Визела
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Фамаликан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
3
Упущенные победы
3
5
Визела
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Фамаликан
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
7
9
Голы по времени матча
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
20%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90
Пропущено
10
5
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
10%
1
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
5
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
10%
2
40%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Забито
5
6
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
60%
1
17%
61-75
2
40%
1
17%
76-90
Пропущено
7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
29%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Забито
10
12
1 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
1
10%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
4
40%
2
17%
61-75
3
30%
3
25%
76-90
Пропущено
17
9
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
18%
2
22%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
29%
29%
2
22%
31-45
2
12%
1
11%
46-60
3
18%
3
33%
61-75
3
18%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Визела
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Каса Пия - Визела 0:1 Визела - Порту 0:2 Атлетику КП - Визела 0:1 Фаренсе - Визела 0:0
Визела - Портимоненсе 2:3 Эшторил - Визела 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Визела - Жил Висенте 1:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Визела - Арока 2:2 Спортинг Л - Визела 3:2 Вилафранкенше - Визела 1:0 Визела - Маритиму 2:1 Визела - Кальдаш 2:2 Визела - Спортинг Л 1:2 Маритиму - Визела 1:0 Визела - Фамаликан 0:0 Витория Гимарайнш - Визела 3:0 Визела - Пасуш де Феррейра 1:2 Арока - Визела 1:0
Фамаликан
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Эштрела - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Боавишта - Фамаликан 2:2
Фамаликан - Арока 1:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Брага - Фамаликан 1:2 Шавиш - Фамаликан 0:1 СФ Ос Белененсеш - Фамаликан 3:2 Риу Аве - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Порту 2:4 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Шавиш 1:2 Порту - Фамаликан 3:2 Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Фамаликан - Порту 1:2 Фамаликан - Маритиму 3:2
Результаты матчей
Визела
Фамаликан
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Визела
Фамаликан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
73
46
37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|22 - 9
|28
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 8
|25
|3.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|13 - 7
|22
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|29 - 18
|20
|5.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 11
|19
|6.
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 10
|18
|7.
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 17
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 25
|14
|10.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 14
|13
|11.
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|22 - 21
|10
|13.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|19 - 20
|10
|14.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 13
|10
|15.
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 16
|10
|16.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 18
|8
|17.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|13 - 30
|7
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|14 - 5
|18
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 5
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|17 - 9
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|11.
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|14.
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|15.
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 12
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 7
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|3.
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 12
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 16
|7
|10.
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|11.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|12.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|10 - 15
|3
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 18
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|5 - 12
|0
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- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|10 (2)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|7 (1)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|6 (4)
|Брага
|Орта Рикарду
|6 (2)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|6
|Шавиш
|Ногейра
|2 5
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 5
|Порту
|Карму Давид
|1 5
|Фамаликан
|Риччели
|2 3
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Визела 0:0 Фамаликан
Исход игры
Визела
28.8% (32)
Ничья
45.9% (51)
Фамаликан
25.2% (28)
Тотал 2.5
Больше
18.02% (20)
Меньше
81.98% (91)
Обе команды забьют
Да
62.16% (69)
Нет
37.84% (42)
Популярный счёт
1:1 Ничья
44.1% (49)
1:0 Визела
17.1% (19)
0:1 Фамаликан
14.4% (16)
1:2 Фамаликан
8.1% (9)
2:1 Визела
7.2% (8)
2:0 Визела
3.6% (4)
0:2 Фамаликан
1.8% (2)
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