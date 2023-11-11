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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Bruno Pires Costa
Визела
0:0
Конец матча
Фамаликан
0'
0:0
49' Не забитый пенальти
Гарсия Самуэль
52' Желтая карточка
Гарсия Самуэль
58' Желтая карточка
Топич Мирко
88' Желтая карточка
Ассунсао Густаво
90' Желтая карточка
Моура Франсишку
90'+6
97
Бунтиц
Фабиян
82
Силва
Томаш
3
Вилсон
Бруно
5
Оливейра
Андерсон
25
Эшковал
Жоау
34
Ортис
Педро
20
Гарсия
Самуэль
17
Лакава
Матиас
90
Наскименто
Диого
79
Морейра
Нуну
99
Эссанд
Самюэль
31
Жуниор
Луис
22
Сантос
Натан
13
Отавио
Эдмилсон
15
Риччели
74
Моура
Франсишку
8
Топич
Мирко
28
Юссуф
Зейду
10
Шикинью
20
Са
Гуштаву
7
Родригес
Хосе
Луис
9
Араухо
Перейра
Визела
4-2-3-1
Фамаликан
4-2-3-1

История личных встреч

Визела
Фамаликан

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

7 матчей

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПВЛ
2:0
ПВЛ
3:2
ВД
1:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.25
0.67

Среднее время на гол

72
135

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

10
6

Голов в среднем за матч

1.43
0.86

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
105

Бомбардиры внутри турнира

Визела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эссанд Самюэль 4 0.36
Гарсия Самуэль 2 (2) 0.18
Морейра Нуну 1 0.09
Сан-Луи Дилан 1 0.09
Перейра Матеус 1 0.09
Соро Альберто 1 0.09
Мендес Алексис 0 0
Лакава Матиас 0 0
Жардел 0 0
Оливейра Уго 0 0
Силва Томаш 0 0
Фамаликан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кадис Хондер 3 (1) 0.27
Отавио Эдмилсон 2 0.18
Моура Франсишку 1 0.09
Са Гуштаву 1 0.09
Шикинью 1 0.09
Де Хас Юстин 1 0.09
Аранда Оскар 1 0.09
Родригеш Афонсу 1 0.09
Родригес Хосе Луис 0 0
Риччели 0 0

Карточки

Визела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перейра Матеус 5 0
Оливейра Андерсон 2 0
Гарсия Самуэль 2 0
Эшковал Жоау 2 0
Соро Альберто 2 0
Лакава Матиас 2 0
Ортис Педро 2 0
Силва Томаш 0 1
Сан-Луи Дилан 1 0
Эссанд Самюэль 1 0
Вилсон Бруно 1 0
Мендес Алексис 1 0
Морейра Нуну 1 0
Бустаманте Рафаэль 1 0
Наскименто Диого 1 0
Фамаликан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Риччели 3 2
Топич Мирко 4 0
Шикинью 2 1
Юссуф Зейду 3 0
Моура Франсишку 3 0
Ассунсао Густаво 3 0
Сантос Натан 3 0
Кадис Хондер 1 1
Отавио Эдмилсон 2 0
Агиррегабириа Мартин 2 0
Аранда Оскар 2 0
Жуниор Луис 1 0
Лакукс Том 1 0
Араухо Перейра 1 0
Са Гуштаву 1 0
Родригеш Афонсу 1 0

Результаты матчей

Визела
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Фамаликан
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
4
Визела
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Фамаликан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

5
3

Упущенные победы

3
5
Визела
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Фамаликан
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

7
9

Голы по времени матча

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
20%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
1
17%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
1
20%
2
33%
76-90

Пропущено

10
5
7 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
10%
1
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
5
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
10%
2
40%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Забито

5
6
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
3
60%
1
17%
61-75
2
40%
1
17%
76-90

Пропущено

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
29%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Забито

10
12
1 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 4
1
10%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
2
20%
2
17%
46-60
4
40%
2
17%
61-75
3
30%
3
25%
76-90

Пропущено

17
9
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
3
18%
2
22%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
5
29%
29%
2
22%
31-45
2
12%
1
11%
46-60
3
18%
3
33%
61-75
3
18%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Визела
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Каса Пия - Визела 0:1 Визела - Порту 0:2 Атлетику КП - Визела 0:1 Фаренсе - Визела 0:0
Визела - Портимоненсе 2:3 Эшторил - Визела 2:2 Визела - Бенфика 1:2 Визела - Жил Висенте 1:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Визела - Арока 2:2 Спортинг Л - Визела 3:2 Вилафранкенше - Визела 1:0 Визела - Маритиму 2:1 Визела - Кальдаш 2:2 Визела - Спортинг Л 1:2 Маритиму - Визела 1:0 Визела - Фамаликан 0:0 Витория Гимарайнш - Визела 3:0 Визела - Пасуш де Феррейра 1:2 Арока - Визела 1:0
Фамаликан
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Фамаликан - Жил Висенте 3:1 Эштрела - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3 Боавишта - Фамаликан 2:2
Фамаликан - Арока 1:0 Риу Аве - Фамаликан 1:1 Фамаликан - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Фамаликан 1:0 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Брага - Фамаликан 1:2 Шавиш - Фамаликан 0:1 СФ Ос Белененсеш - Фамаликан 3:2 Риу Аве - Фамаликан 2:2 Фамаликан - Порту 2:4 Визела - Фамаликан 0:0 Фамаликан - Шавиш 1:2 Порту - Фамаликан 3:2 Спортинг Л - Фамаликан 2:1 Фамаликан - Порту 1:2 Фамаликан - Маритиму 3:2

Результаты матчей

Визела
Фамаликан

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

2:2
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
1:0
4 раза 36%
0:0
2 раза 18%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Визела
Фамаликан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
3
2
3
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
7
4
4
7
1.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 10 9 1 0 22 - 9 28
2.
Бенфика
 Заявка 10 8 1 1 21 - 8 25
3.
Витория Гимарайнш
 1:0 Заявка 11 7 1 3 18 - 11 22
4.
Порту
 0:1 Заявка 11 7 1 3 13 - 8 22
5.
Брага
 Заявка 10 6 2 2 29 - 18 20
6.
Морейренсе
 Заявка 11 6 2 3 14 - 10 20
7.
Фамаликан
 Заявка 11 4 4 3 11 - 10 16
8.
Боавишта
 Заявка 10 4 3 3 18 - 17 15
9.
Портимоненсе
 Заявка 11 4 2 5 13 - 25 14
10.
Фаренсе
 Заявка 10 4 1 5 17 - 14 13
11.
Эштрела
 Заявка 11 3 2 6 11 - 16 11
12.
Жил Висенте
 Заявка 10 3 1 6 22 - 21 10
13.
Эшторил
 Заявка 11 3 1 7 19 - 20 10
14.
Каса Пия
 Заявка 11 2 4 5 8 - 13 10
15.
Визела
 Заявка 11 2 4 5 11 - 16 10
16.
Риу Аве
 Заявка 10 2 2 6 11 - 18 8
17.
Шавиш
 Заявка 11 2 1 8 13 - 30 7
18.
Арока
 Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 6 6 0 0 14 - 5 18
2.
Витория Гимарайнш
 1:0 Заявка 6 5 0 1 14 - 5 15
3.
Бенфика
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
4.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 14 - 6 10
5.
Жил Висенте
 Заявка 5 3 1 1 17 - 9 10
6.
Порту
 0:1 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Фамаликан
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8.
Фаренсе
 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
9.
Боавишта
 Заявка 5 2 2 1 10 - 8 8
10.
Эшторил
 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
11.
Морейренсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
12.
Портимоненсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
13.
Риу Аве
 Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
14.
Эштрела
 Заявка 6 2 0 4 5 - 8 6
15.
Визела
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
16.
Шавиш
 Заявка 5 1 1 3 9 - 12 4
17.
Арока
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
18.
Каса Пия
 Заявка 5 0 2 3 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Морейренсе
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
3.
Порту
 0:1 Заявка 6 4 0 2 7 - 4 12
4.
Спортинг Л
 Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
5.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 15 - 12 10
6.
Каса Пия
 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
7.
Боавишта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
8.
Витория Гимарайнш
 1:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
9.
Портимоненсе
 Заявка 6 2 1 3 7 - 16 7
10.
Фамаликан
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
11.
Эштрела
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
12.
Визела
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
13.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
14.
Эшторил
 Заявка 6 1 0 5 10 - 15 3
15.
Шавиш
 Заявка 6 1 0 5 4 - 18 3
16.
Арока
 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
17.
Риу Аве
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
18.
Жил Висенте
 Заявка 5 0 0 5 5 - 12 0
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Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 10 (2)
Шавиш Эрнандес Эктор II 7 (1)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (4)
Брага Орта Рикарду 6 (2)
Спортинг Л Паулинью Жуан 6
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Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 5
Каса Пия Кастро Пабло 2 5
Порту Карму Давид 1 5
Фамаликан Риччели 2 3
Портимоненсе Денер Клементе 6
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 111
    Визела 28.8% (32)
    X 45.9% (51)
    Фамаликан 25.2% (28)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Визела 0:0 Фамаликан

    Исход игры
    Визела
    28.8% (32)
    Ничья
    45.9% (51)
    Фамаликан
    25.2% (28)
    Тотал 2.5
    Больше
    18.02% (20)
    Меньше
    81.98% (91)
    Обе команды забьют
    Да
    62.16% (69)
    Нет
    37.84% (42)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    44.1% (49)
    1:0 Визела
    17.1% (19)
    0:1 Фамаликан
    14.4% (16)
    1:2 Фамаликан
    8.1% (9)
    2:1 Визела
    7.2% (8)
    2:0 Визела
    3.6% (4)
    0:2 Фамаликан
    1.8% (2)
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