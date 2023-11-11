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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Helder Carvalho
Эштрела
0:0
Второй тайм: 62'
Морейренсе
0'
11' Желтая карточка
Де Соуза Силва Мадсон
40' Желтая карточка
Кордейру Леонарду
51' Желтая карточка
Луис Андре
54' Желтая карточка
Алан Осорио
55' Желтая карточка
Рейш Жоау

Ход матча

11'
 
Де Соуза Силва Мадсон
40'
Кордейру Леонарду
 
51'
 
Луис Андре
54'
 
Алан Осорио
55'
Рейш Жоау
 
Прогнозы 111
Эштрела 43.2% (48)
X 36.9% (41)
Морейренсе 19.8% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Эштрела
Ничья
Морейренсе
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Все Коэффициенты
98
Дида
Нельсон
13
Лопеш
Мигел
2
Омурва
Джонстон
4
Гаспар
Киалонга
12
Фелипе
Жан
6
Алосио
22
Кордейру
Леонарду
17
Рейш
Жоау
8
Лео
Родригес
29
Кикаш
90
Перейра
Рональд
40
Кевин
Оливейра
2
Сильва
Фабиано
44
Марсело
Феррейра
26
Маракас
18
Амадор
Педру
80
Офори
Лоуренс
88
Франко
Гонсало
21
Кодисанг
Кобамело
11
Алан
Осорио
31
Де
Соуза
Силва
Мадсон
9
Луис
Андре
V
Эштрела
3-4-3
Морейренсе
4-2-3-1

История личных встреч

Эштрела
Морейренсе

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ЛП2
2:4
ЛП2
0:0
КЛ
4:2

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
4

Среднее время на гол

45
22

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

2
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Эштрела
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лео Родригес 2 (1) 0.18
Кикаш 2 0.18
Тавареш Роналду 2 0.18
Кордейру Леонарду 2 0.18
Перейра Рональд 1 0.09
Андре Силва 1 0.09
Фелипе Жан 1 0.09
Алмейда Фелипе 0 0
Ндур Алиун 0 0
Алосио 0 0
Сантос Хеверттон 0 0
Морейренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камачу Жоау 3 0.27
Луис Андре V 3 0.27
Алан Осорио 2 0.18
Де Соуза Силва Мадсон 2 0.18
Сильва Фабиано 1 0.09
Марсело Феррейра 1 0.09
Фримпонг Годфрид 1 0.09
Франко Гонсало 0 0
Кодисанг Кобамело 0 0
Офори Лоуренс 0 0

Карточки

Эштрела
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мансур 3 1
Кикаш 3 0
Алосио 3 0
Гаспар Киалонга 3 0
Лопеш Мигел 1 1
Виера Серхио 1 1
Тавареш Роналду 2 0
Лео Родригес 2 0
Омурва Джонстон 2 0
Кордейру Леонарду 2 0
Перейра Рональд 2 0
Рейш Жоау 1 0
Ндур Алиун 1 0
Сантос Хеверттон 1 0
Морейренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Офори Лоуренс 4 0
Маракас 2 1
Франко Гонсало 3 0
Антониссе Джереми 1 1
Де Соуза Силва Мадсон 2 0
Луис Андре V 2 0
Алан Осорио 2 0
Сильва Фабиано 2 0
Апарисио Педро 1 0
Марсело Феррейра 1 0
Понк Карлуш 1 0
Фримпонг Годфрид 1 0
Пинто Денис 1 0
Wallisson 1 0

Результаты матчей

Эштрела
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Морейренсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
0
Эштрела
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Морейренсе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

4
4
Эштрела
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Морейренсе
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

5
7
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
2
29%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
2
29%
2
50%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Пропущено

8
5
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
5
63%
2
40%
76-90

Забито

11
14
2 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
1
9%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
9%
4
29%
31-45
3
27%
2
14%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
3
21%
76-90

Пропущено

15
9
5 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
3
20%
4
44%
61-75
6
40%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Эштрела
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Спортинг Л - Эштрела 3:2 Эштрела - Фамаликан 1:0 Вила Меа - Эштрела 0:1 Каса Пия - Эштрела 0:1
Эштрела - Брага 2:4 Шавиш - Эштрела 2:2 Эштрела - Порту 0:1 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Эштрела - Эшторил 2:1 Бенфика - Эштрела 2:0 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Белененсеш - Эштрела 4:1 Рома - Эштрела 4:0 Портимоненсе - Эштрела 3:1 Спортинг Л - Эштрела 4:1 Пенафьел - Эштрела 2:4 Эштрела - Насьонал Мадейра 0:1 Трофенсе - Эштрела 2:2 Эштрела - Морейренсе 2:4 Оливейренсе - Эштрела 1:2
Морейренсе
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Морейренсе 0:1 Паредеш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Боавишта 1:1
Риу Аве - Морейренсе 0:4 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Брага 2:3 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Порту 1:2 Арока - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Фаренсе 1:1 Каса Пия - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2 Морейренсе - Спортинг Ковилья 6:4 Мафра - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Лейшоэш 4:2 Эштрела - Морейренсе 2:4 Морейренсе - Тондела 2:1

Результаты матчей

Эштрела
Морейренсе

Точный счет

0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Эштрела
Морейренсе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
4
6
1.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 10 9 1 0 22 - 9 28
2.
Бенфика
 Заявка 10 8 1 1 21 - 8 25
3.
Порту
 Заявка 10 7 1 2 13 - 7 22
4.
Брага
 Заявка 10 6 2 2 29 - 18 20
5.
Витория Гимарайнш
 Заявка 10 6 1 3 17 - 11 19
6.
Морейренсе
 0:0 Заявка 11 5 3 3 13 - 10 18
7.
Фамаликан
 0:0 Заявка 11 4 4 3 11 - 10 16
8.
Боавишта
 Заявка 10 4 3 3 18 - 17 15
9.
Портимоненсе
 Заявка 11 4 2 5 13 - 25 14
10.
Фаренсе
 Заявка 10 4 1 5 17 - 14 13
11.
Эштрела
 0:0 Заявка 11 3 3 5 11 - 15 12
12.
Жил Висенте
 Заявка 10 3 1 6 22 - 21 10
13.
Эшторил
 Заявка 11 3 1 7 19 - 20 10
14.
Каса Пия
 Заявка 11 2 4 5 8 - 13 10
15.
Визела
 0:0 Заявка 11 2 4 5 11 - 16 10
16.
Риу Аве
 Заявка 10 2 2 6 11 - 18 8
17.
Шавиш
 Заявка 11 2 1 8 13 - 30 7
18.
Арока
 Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 6 6 0 0 14 - 5 18
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 4 0 1 13 - 5 12
3.
Бенфика
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
4.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 14 - 6 10
5.
Жил Висенте
 Заявка 5 3 1 1 17 - 9 10
6.
Порту
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Фамаликан
 0:0 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8.
Фаренсе
 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
9.
Боавишта
 Заявка 5 2 2 1 10 - 8 8
10.
Эшторил
 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
11.
Морейренсе
 0:0 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
12.
Портимоненсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
13.
Риу Аве
 Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
14.
Эштрела
 0:0 Заявка 6 2 1 3 5 - 7 7
15.
Визела
 0:0 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
16.
Шавиш
 Заявка 5 1 1 3 9 - 12 4
17.
Арока
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
18.
Каса Пия
 Заявка 5 0 2 3 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Порту
 Заявка 5 4 0 1 7 - 3 12
3.
Морейренсе
 0:0 Заявка 6 3 2 1 7 - 4 11
4.
Спортинг Л
 Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
5.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 15 - 12 10
6.
Каса Пия
 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
7.
Боавишта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
9.
Портимоненсе
 Заявка 6 2 1 3 7 - 16 7
10.
Фамаликан
 0:0 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
11.
Эштрела
 0:0 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
12.
Визела
 0:0 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
13.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
14.
Эшторил
 Заявка 6 1 0 5 10 - 15 3
15.
Шавиш
 Заявка 6 1 0 5 4 - 18 3
16.
Арока
 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
17.
Риу Аве
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
18.
Жил Висенте
 Заявка 5 0 0 5 5 - 12 0
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Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 10 (2)
Шавиш Эрнандес Эктор II 7 (1)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (4)
Брага Орта Рикарду 6 (2)
Спортинг Л Паулинью Жуан 6
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 5
Каса Пия Кастро Пабло 2 5
Порту Карму Давид 1 5
Фамаликан Риччели 2 3
Портимоненсе Денер Клементе 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 55'
    Рейш Жоау получает желтую карточку за неспортивное поведение
  • 54'
    Алан Осорио получил желтую карточку от судьи
  • 51'
    Луис Андре V получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Кордейру Леонарду - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • 11'
    Судья подбегает и показывает Де Соуза Силва Мадсон из команды Морейренсе отложенную желтую карточку за фол.
  • 1'
    Судья начинает матч
Прогнозы 111
Эштрела 43.2% (48)
X 36.9% (41)
Морейренсе 19.8% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эштрела
Ничья
Морейренсе
3.50
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2.50
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3.50
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Эштрела 0:0 Морейренсе

Исход игры
Эштрела
43.2% (48)
Ничья
36.9% (41)
Морейренсе
19.8% (22)
Тотал 2.5
Больше
27.03% (30)
Меньше
72.97% (81)
Обе команды забьют
Да
59.46% (66)
Нет
40.54% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (37)
1:0 Эштрела
25.2% (28)
2:1 Эштрела
13.5% (15)
1:2 Морейренсе
10.8% (12)
0:1 Морейренсе
6.3% (7)
2:0 Эштрела
4.5% (5)
0:0 Ничья
3.6% (4)
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