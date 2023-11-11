Тур: 11. Стадион: Estadio Jose Gomes. Главный судья: Helder Carvalho
0:0
Второй тайм: 62'
0'
11' Желтая карточкаДе Соуза Силва Мадсон
40' Желтая карточкаКордейру Леонарду
51' Желтая карточкаЛуис Андре
54' Желтая карточкаАлан Осорио
55' Желтая карточкаРейш Жоау
Ход матча
51'
54'
55'
Прогноз на матч от Liveresult
98
Дида
Нельсон
13
Лопеш
Мигел
12
Фелипе
Жан
6
Алосио
17
Рейш
Жоау
29
Кикаш
26
Маракас
18
Амадор
Педру
11
Алан
Осорио
- Основной состав
-
98 Дида НельсонВратарь
-
13 Лопеш МигелЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Фелипе ЖанПолузащитник
-
6 АлосиоПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Рейш ЖоауПолузащитник
- Нападающий
-
29 КикашНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
18 ВитоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Андре СилваНападающий
-
84 БреннерНападающий
-
25 Shinga
-
-
Главный тренер: Sergio Vieira
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 МаракасЗащитник
-
18 Амадор ПедруЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Алан ОсориоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Кайо СеккоВратарь
-
14 Понк КарлушЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Rui Borges
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Эштрела
Морейренсе
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
4
Среднее время на гол
45
22
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
2
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Эштрела
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лео Родригес
|2 (1)
|0.18
|Кикаш
|2
|0.18
|Тавареш Роналду
|2
|0.18
|Кордейру Леонарду
|2
|0.18
|Перейра Рональд
|1
|0.09
|Андре Силва
|1
|0.09
|Фелипе Жан
|1
|0.09
|Алмейда Фелипе
|0
|0
|Ндур Алиун
|0
|0
|Алосио
|0
|0
|Сантос Хеверттон
|0
|0
Морейренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камачу Жоау
|3
|0.27
|Луис Андре V
|3
|0.27
|Алан Осорио
|2
|0.18
|Де Соуза Силва Мадсон
|2
|0.18
|Сильва Фабиано
|1
|0.09
|Марсело Феррейра
|1
|0.09
|Фримпонг Годфрид
|1
|0.09
|Франко Гонсало
|0
|0
|Кодисанг Кобамело
|0
|0
|Офори Лоуренс
|0
|0
Карточки
Эштрела
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мансур
|3
|1
|Кикаш
|3
|0
|Алосио
|3
|0
|Гаспар Киалонга
|3
|0
|Лопеш Мигел
|1
|1
|Виера Серхио
|1
|1
|Тавареш Роналду
|2
|0
|Лео Родригес
|2
|0
|Омурва Джонстон
|2
|0
|Кордейру Леонарду
|2
|0
|Перейра Рональд
|2
|0
|Рейш Жоау
|1
|0
|Ндур Алиун
|1
|0
|Сантос Хеверттон
|1
|0
Морейренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Офори Лоуренс
|4
|0
|Маракас
|2
|1
|Франко Гонсало
|3
|0
|Антониссе Джереми
|1
|1
|Де Соуза Силва Мадсон
|2
|0
|Луис Андре V
|2
|0
|Алан Осорио
|2
|0
|Сильва Фабиано
|2
|0
|Апарисио Педро
|1
|0
|Марсело Феррейра
|1
|0
|Понк Карлуш
|1
|0
|Фримпонг Годфрид
|1
|0
|Пинто Денис
|1
|0
|Wallisson
|1
|0
Результаты матчей
Эштрела
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Морейренсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
0
Эштрела
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Морейренсе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
4
4
Эштрела
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Морейренсе
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
6
4
Голы по времени матча
Забито
5
7
0 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
2
29%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
2
29%
2
50%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
17%
3
43%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Пропущено
8
5
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
5
63%
2
40%
76-90
Забито
11
14
2 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
1
9%
2
14%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
9%
4
29%
31-45
3
27%
2
14%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
3
21%
76-90
Пропущено
15
9
5 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
1
11%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
1
11%
46-60
3
20%
4
44%
61-75
6
40%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Эштрела
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Спортинг Л - Эштрела 3:2 Эштрела - Фамаликан 1:0 Вила Меа - Эштрела 0:1 Каса Пия - Эштрела 0:1
Эштрела - Брага 2:4 Шавиш - Эштрела 2:2 Эштрела - Порту 0:1 Портимоненсе - Эштрела 1:1 Эштрела - Эшторил 2:1 Бенфика - Эштрела 2:0 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Белененсеш - Эштрела 4:1 Рома - Эштрела 4:0 Портимоненсе - Эштрела 3:1 Спортинг Л - Эштрела 4:1 Пенафьел - Эштрела 2:4 Эштрела - Насьонал Мадейра 0:1 Трофенсе - Эштрела 2:2 Эштрела - Морейренсе 2:4 Оливейренсе - Эштрела 1:2
Морейренсе
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Арока - Морейренсе 0:1 Паредеш - Морейренсе 2:1 Морейренсе - Боавишта 1:1
Риу Аве - Морейренсе 0:4 Морейренсе - Фаренсе 1:0 Спортинг Л - Морейренсе 3:0 Морейренсе - Брага 2:3 Шавиш - Морейренсе 1:2 Фамаликан - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Порту 1:2 Арока - Морейренсе 0:0 Морейренсе - Фаренсе 1:1 Каса Пия - Морейренсе 1:0 Морейренсе - Риу Аве 0:2 Морейренсе - Спортинг Ковилья 6:4 Мафра - Морейренсе 0:2 Морейренсе - Лейшоэш 4:2 Эштрела - Морейренсе 2:4 Морейренсе - Тондела 2:1
Результаты матчей
Эштрела
Морейренсе
Точный счет
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:1
3 раза 30%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Эштрела
Морейренсе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
46
37
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|22 - 9
|28
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 8
|25
|3.
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|13 - 7
|22
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|29 - 18
|20
|5.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 11
|19
|6.
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 10
|18
|7.
|0:0 Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 17
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 25
|14
|10.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 14
|13
|11.
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|11 - 15
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|22 - 21
|10
|13.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|19 - 20
|10
|14.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 13
|10
|15.
|0:0 Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 16
|10
|16.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 18
|8
|17.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|13 - 30
|7
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|14 - 5
|18
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|13 - 5
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|17 - 9
|10
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|0:0 Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|11.
|0:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|14.
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|15.
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 12
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 7
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|7 - 3
|12
|3.
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 12
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 16
|7
|10.
|0:0 Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|11.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|12.
|0:0 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|10 - 15
|3
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 18
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|5 - 12
|0
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- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|10 (2)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|7 (1)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|6 (4)
|Брага
|Орта Рикарду
|6 (2)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|6
|Шавиш
|Ногейра
|2 5
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 5
|Порту
|Карму Давид
|1 5
|Фамаликан
|Риччели
|2 3
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Эштрела 0:0 Морейренсе
Исход игры
Эштрела
43.2% (48)
Ничья
36.9% (41)
Морейренсе
19.8% (22)
Тотал 2.5
Больше
27.03% (30)
Меньше
72.97% (81)
Обе команды забьют
Да
59.46% (66)
Нет
40.54% (45)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.3% (37)
1:0 Эштрела
25.2% (28)
2:1 Эштрела
13.5% (15)
1:2 Морейренсе
10.8% (12)
0:1 Морейренсе
6.3% (7)
2:0 Эштрела
4.5% (5)
0:0 Ничья
3.6% (4)
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