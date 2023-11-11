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  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Йоей Кой
Твенте
0:0
Первый тайм: 23'
НЕК Неймеген
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Твенте
Ничья
НЕК Неймеген
1.38
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Все Коэффициенты
1
Уннерсталл
Ларс
12
Сампстед
Альфонс
2
Меес
Хилгерс
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
4
Кьёлё
Матиас
14
Стейн
Сем
6
Эйтинг
Карел
11
Даан
Ротс
27
Угальде
Манфред
18
Влап
Михел
1
Силлессен
Яспер
28
Ван
Рой
Барт
4
Росс
Матиас
17
Нюйтинк
Брэм
24
Вердонк
Калвин
20
Шоне
Лассе
71
Пропер
Дирк
10
Хансен
Сонтье
8
Маттссон
Магнус
5
Бас
Юри
18
Огава
Коки
Твенте
4-3-3
НЕК Неймеген
4-2-3-1

История личных встреч

Твенте
НЕК Неймеген

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

68.8%
12.5%
18.7%
11 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 8 побед

23 матча

56.5%
21.7%
21.8%
13 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

43.5%
47.8%
8.7%
10 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

47.8%
17.4%
34.8%
11 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

Э
4:0
Э
0:1
Э
0:2
Э
1:2
ПД
4:0
ПД
2:0
Э
3:0
Э
3:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
2:5
Э
2:2
Э
5:2
Э
1:3
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:4
Э
2:1
Э
3:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

24
25

Голов в среднем за матч

2.18
2.08

Среднее время на гол

41
43

Всего голов

23
9

Голов в среднем за матч

1.92
0.82

Среднее время на гол

46
110

Всего голов

47
34

Голов в среднем за матч

2.04
1.48

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
3
Больше 13%
Меньше 87%
20

Среднее время на гол

44
60

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 6 (1) 0.5
Ван Волфсвинкель Рикки 5 0.42
Даан Ротс 2 0.17
Угальде Манфред 2 0.17
Влап Михел 2 0.17
Юнювар Наджи 1 0.08
Садилек Михал 1 0.08
Проппер Робин 1 0.08
Регер Юри 1 0.08
Сампстед Альфонс 0 0
Эйтинг Карел 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маттссон Магнус 8 (1) 0.73
Дост Бас 4 (1) 0.36
Огава Коки 4 0.36
Пропер Дирк 2 0.18
Гонсалес Роберто 1 0.09
Хансен Сонтье 1 0.09
Бас Юри 1 0.09
Шоне Лассе 0 0
Ван Рой Барт 0 0
Тавшан Элаис 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садилек Михал 4 1
Меес Хилгерс 4 0
Даан Ротс 3 0
Ван Волфсвинкель Рикки 2 0
Проппер Робин 2 0
Угальде Манфред 2 0
Кьёлё Матиас 2 0
Уннерсталл Ларс 1 0
Влап Михел 1 0
Эйтинг Карел 1 0
Стейн Сем 1 0
Регер Юри 1 0
Эль-Идрис Юнус Та 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Рой Барт 2 1
Тавшан Элаис 1 1
Вердонк Калвин 2 0
Ван Вермескеркен Саи 2 0
Бас Юри 2 0
Нюйтинк Брэм 1 0
Гонсалес Роберто 1 0
Шоне Лассе 1 0
Маркеш Педру 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Росс Матиас 1 0
Перейра Брайанн 1 0
Неттен Люк 1 0

Результаты матчей

Твенте
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
НЕК Неймеген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

0
3
Твенте
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
НЕК Неймеген
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

12
10
Твенте
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
НЕК Неймеген
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

12
13

Голы по времени матча

Забито

9
3
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
50%
2
25%
76-90

Забито

12
14
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
3
25%
4
29%
31-45
2
17%
2
14%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
4
33%
4
29%
76-90

Пропущено

5
11
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
40%
1
9%
61-75
2
40%
5
45%
76-90

Забито

21
17
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
4
19%
1
6%
1-15
2
10%
3
18%
16-30
4
19%
5
29%
29%
31-45
2
10%
3
18%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
7
33%
4
24%
76-90

Пропущено

9
19
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
3
16%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
4
21%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
22%
3
16%
61-75
4
44%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Утрехт - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 2:1 Хераклес - Твенте 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4
Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 1:0 Твенте - Витесс 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Твенте - Аякс 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 Рига - Твенте 0:3 Алмере Сити - Твенте 1:4 Твенте - Рига 2:0 Хаммарбю - Твенте 1:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Шальке 04 - Твенте 2:2 Оденсе - Твенте 1:7
НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
НЕК Неймеген - Волендам 3:3 НЕК Неймеген - Рода 5:3 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1
НЕК Неймеген - Витесс 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 НЕК Неймеген - Аль-Таавун Бурайда 3:1 НЕК Неймеген - Олтринхэм 4:0 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Гронинген - НЕК Неймеген 0:1

Результаты матчей

Твенте
НЕК Неймеген

Точный счет

1:0
2 раза 40%
3:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
3:0
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 50%
3
4 раза 40%
0
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Твенте
НЕК Неймеген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
4
2
2
3
2.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
1
4
2
1.5
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
9
1
7
4
1.5
4
6
4
7
2.5
4
6
1
10
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 11 0 0 41 - 5 33
2.
Твенте
 0:0 Заявка 12 8 3 1 22 - 8 27
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 10 8 2 0 28 - 9 26
4.
Фейеноорд
 Заявка 11 8 2 1 38 - 9 26
5.
Гоу Эхед Иглс
 1:0 Заявка 12 6 3 3 23 - 16 21
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 11 4 3 4 13 - 15 15
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 11 4 2 5 14 - 17 14
8.
Эксельсиор
 Заявка 11 3 5 3 18 - 19 14
9.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 3 4 5 12 - 20 13
10.
Алмере Сити
 Заявка 11 3 3 5 10 - 20 12
11.
Хераклес
 Заявка 12 3 3 6 15 - 32 12
12.
Аякс
 Заявка 10 3 2 5 25 - 29 11
13.
НЕК Неймеген
 0:0 Заявка 11 2 5 4 21 - 21 11
14.
Херенвен
 Заявка 11 3 1 7 14 - 25 10
15.
Валвейк
 0:1 Заявка 11 3 0 8 12 - 26 9
16.
Волендам
 Заявка 11 2 2 7 14 - 24 8
17.
Утрехт
 Заявка 11 2 2 7 9 - 21 8
18.
Витесс
 Заявка 11 2 2 7 8 - 21 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 20 - 4 18
2.
Гоу Эхед Иглс
 1:0 Заявка 6 5 1 0 19 - 4 16
3.
Твенте
 0:0 Заявка 6 5 1 0 10 - 3 16
4.
Фейеноорд
 Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 17 - 6 13
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
7.
Хераклес
 Заявка 6 3 1 2 10 - 14 10
8.
Аякс
 Заявка 5 3 0 2 11 - 11 9
9.
НЕК Неймеген
 0:0 Заявка 6 2 2 2 14 - 11 8
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
11.
Волендам
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
12.
Херенвен
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
14.
Эксельсиор
 Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
15.
Валвейк
 0:1 Заявка 6 2 0 4 9 - 17 6
16.
Алмере Сити
 Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
17.
Утрехт
 Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
18.
Витесс
 Заявка 5 0 2 3 2 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 21 - 1 15
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
3.
Фейеноорд
 Заявка 6 4 1 1 19 - 6 13
4.
Твенте
 0:0 Заявка 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Алмере Сити
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
6.
Эксельсиор
 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
9.
Витесс
 Заявка 6 2 0 4 6 - 13 6
10.
Гоу Эхед Иглс
 1:0 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
11.
Утрехт
 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
12.
Валвейк
 0:1 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
13.
НЕК Неймеген
 0:0 Заявка 5 0 3 2 7 - 10 3
14.
Херенвен
 Заявка 6 1 0 5 6 - 17 3
15.
Аякс
 Заявка 5 0 2 3 14 - 18 2
16.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 0 2 4 3 - 14 2
17.
Хераклес
 Заявка 6 0 2 4 5 - 18 2
18.
Волендам
 Заявка 6 0 1 5 7 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 15 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 9 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (2)
Аякс Бергвейн Стевен 7 (1)
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Топ нарушителей
Твенте Садилек Михал 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Валвейк Мейерс Арон 5
Хераклес Брюнс Томас 5
Эксельсиор Загре Артур 4
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    Твенте
    Ничья
    НЕК Неймеген
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    5.40
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