Тур: 12. Стадион: Гролс Весте. Главный судья: Йоей Кой
0:0
Первый тайм: 23'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Стейн
Сем
11
Даан
Ротс
18
Влап
Михел
28
Ван
Рой
Барт
17
Нюйтинк
Брэм
20
Шоне
Лассе
71
Пропер
Дирк
5
Бас
Юри
18
Огава
Коки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Даан РотсНападающий
- Нападающий
-
18 Влап МихелНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Роц МатсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Макс Брюнс
-
Главный тренер: Остинг Джозеф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
5 Бас ЮриПолузащитник
-
18 Огава КокиНападающий
- Запасные игроки
-
31 Янсе РейкВратарь
-
22 Руфс РобинВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Сано КадаиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Твенте
НЕК Неймеген
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
68.8%
12.5%
18.7%
11 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 8 побед
23 матча
56.5%
21.7%
21.8%
13 побед 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
43.5%
47.8%
8.7%
10 побед 11 ничьих 2 победы
Второй тайм
47.8%
17.4%
34.8%
11 побед 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
25
Голов в среднем за матч
2.18
2.08
Среднее время на гол
41
43
Всего голов
23
9
Голов в среднем за матч
1.92
0.82
Среднее время на гол
46
110
Всего голов
47
34
Голов в среднем за матч
2.04
1.48
Тотал матчей
2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
3
Больше 13%
Меньше 87%
20
Среднее время на гол
44
60
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стейн Сем
|6 (1)
|0.5
|Ван Волфсвинкель Рикки
|5
|0.42
|Даан Ротс
|2
|0.17
|Угальде Манфред
|2
|0.17
|Влап Михел
|2
|0.17
|Юнювар Наджи
|1
|0.08
|Садилек Михал
|1
|0.08
|Проппер Робин
|1
|0.08
|Регер Юри
|1
|0.08
|Сампстед Альфонс
|0
|0
|Эйтинг Карел
|0
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маттссон Магнус
|8 (1)
|0.73
|Дост Бас
|4 (1)
|0.36
|Огава Коки
|4
|0.36
|Пропер Дирк
|2
|0.18
|Гонсалес Роберто
|1
|0.09
|Хансен Сонтье
|1
|0.09
|Бас Юри
|1
|0.09
|Шоне Лассе
|0
|0
|Ван Рой Барт
|0
|0
|Тавшан Элаис
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садилек Михал
|4
|1
|Меес Хилгерс
|4
|0
|Даан Ротс
|3
|0
|Ван Волфсвинкель Рикки
|2
|0
|Проппер Робин
|2
|0
|Угальде Манфред
|2
|0
|Кьёлё Матиас
|2
|0
|Уннерсталл Ларс
|1
|0
|Влап Михел
|1
|0
|Эйтинг Карел
|1
|0
|Стейн Сем
|1
|0
|Регер Юри
|1
|0
|Эль-Идрис Юнус Та
|1
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Рой Барт
|2
|1
|Тавшан Элаис
|1
|1
|Вердонк Калвин
|2
|0
|Ван Вермескеркен Саи
|2
|0
|Бас Юри
|2
|0
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|Гонсалес Роберто
|1
|0
|Шоне Лассе
|1
|0
|Маркеш Педру
|1
|0
|Худемакерс Меес
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Росс Матиас
|1
|0
|Перейра Брайанн
|1
|0
|Неттен Люк
|1
|0
Результаты матчей
Твенте
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
НЕК Неймеген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
0
3
Твенте
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
НЕК Неймеген
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
12
10
Твенте
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
НЕК Неймеген
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
12
13
Голы по времени матча
Забито
9
3
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
50%
2
25%
76-90
Забито
12
14
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
3
25%
4
29%
31-45
2
17%
2
14%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
4
33%
4
29%
76-90
Пропущено
5
11
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
40%
1
9%
61-75
2
40%
5
45%
76-90
Забито
21
17
10 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
4
19%
1
6%
1-15
2
10%
3
18%
16-30
4
19%
5
29%
29%
31-45
2
10%
3
18%
46-60
2
10%
1
6%
61-75
7
33%
4
24%
76-90
Пропущено
9
19
3 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
3
16%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
2
22%
4
21%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
22%
3
16%
61-75
4
44%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Утрехт - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 2:1 Хераклес - Твенте 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4
Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 1:0 Твенте - Витесс 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Твенте - Аякс 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 Рига - Твенте 0:3 Алмере Сити - Твенте 1:4 Твенте - Рига 2:0 Хаммарбю - Твенте 1:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Шальке 04 - Твенте 2:2 Оденсе - Твенте 1:7
НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
НЕК Неймеген - Волендам 3:3 НЕК Неймеген - Рода 5:3 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1
НЕК Неймеген - Витесс 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 НЕК Неймеген - Аль-Таавун Бурайда 3:1 НЕК Неймеген - Олтринхэм 4:0 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Гронинген - НЕК Неймеген 0:1
Результаты матчей
Твенте
НЕК Неймеген
Точный счет
1:0
2 раза 40%
3:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:1
3 раза 30%
3:0
2 раза 20%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
5 раз 50%
3
4 раза 40%
0
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Твенте
НЕК Неймеген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
42
23
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
31
42
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
91
74
46
47
46
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|41 - 5
|33
|2.
|0:0 Заявка
|12
|8
|3
|1
|22 - 8
|27
|3.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|28 - 9
|26
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|38 - 9
|26
|5.
|1:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|23 - 16
|21
|6.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|13 - 15
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|8.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|18 - 19
|14
|9.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 20
|13
|10.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|10 - 20
|12
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 32
|12
|12.
|Заявка
|10
|3
|2
|5
|25 - 29
|11
|13.
|0:0 Заявка
|11
|2
|5
|4
|21 - 21
|11
|14.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|14 - 25
|10
|15.
|0:1 Заявка
|11
|3
|0
|8
|12 - 26
|9
|16.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 24
|8
|17.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 21
|8
|18.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|8 - 21
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|20 - 4
|18
|2.
|1:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 4
|16
|3.
|0:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|19 - 3
|13
|5.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|17 - 6
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 14
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 11
|9
|9.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 11
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|15.
|0:1 Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 17
|6
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|21 - 1
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|19 - 6
|13
|4.
|0:0 Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|5.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|8.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|10.
|1:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|12.
|0:1 Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|13.
|0:0 Заявка
|5
|0
|3
|2
|7 - 10
|3
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 17
|3
|15.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|14 - 18
|2
|16.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 14
|2
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 18
|2
|18.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|7 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|15 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|9 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|8 (2)
|Аякс
|Бергвейн Стевен
|7 (1)
|Твенте
|Садилек Михал
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Валвейк
|Мейерс Арон
|5
|Хераклес
|Брюнс Томас
|5
|Эксельсиор
|Загре Артур
|4