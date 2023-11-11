Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Команда Твенте играла лучше в этом тайме.

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Шоне Лассе навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Г О О О О Л - Стейн Сем записал гол на свой счет!

43' Влап Михел создает голевую возможность для своего партнера по команде.

39' Шоне Лассе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Матч возобновлен

39' Росс Матиас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

36' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Ох, нехорошо это выглядит. Хансен Сонтье получил травму и медбригада забирает его с поля.

35' Хансен Сонтье на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

34' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

30' Проппер Робин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Эйтинг Карел навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Эйтинг Карел навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

26' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Даан Ротс из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

24' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

21' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Твенте

19' Бас Юри оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

19' Хорошую попытку сделал Даан Ротс . Удар в створ, но вратарь начеку

16' Удар от ворот произведет Твенте

16' Маттссон Магнус не смог попасть в створ ударом издали

16' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Матиас Кьело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Пропер Дирк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Удар от ворот произведет Твенте

13' Вердонк Калвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Эйтинг Карел навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

9' Росс Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Твенте совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Стейн Сем из команды Твенте своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Хорошую попытку сделал Эйтинг Карел . Удар в створ, но вратарь начеку

5' Даан Ротс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Нюйтинк Брэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Твенте совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Сампстед Альфонс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Ван Рой Барт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Удар от ворот произведет Твенте

1' Ван Рой Барт не смог попасть в створ ударом издали

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру