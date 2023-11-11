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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 30000 Главный судья: Йоей Кой
Твенте
3:3
Конец матча
НЕК Неймеген
0'
1:0
43' Гол
Стейн Сем
1:1
47' Гол
Росс Матиас
1:2
56' Гол
Ван Рой Барт
1:3
65' Гол
Бас Юри
2:3
76' Гол
Стейн Сем
84' Желтая карточка
Пропер Дирк
86' Желтая карточка
Огава Коки
3:3
87' Гол
Угальде Манфред
90' Желтая карточка
Угальде Манфред
90' Желтая карточка
Росс Матиас
90'+9

Ход матча

43'
Стейн Сем
(Влап Михел)
1:0
47'
1:1
Росс Матиас
(Шоне Лассе)
56'
1:2
Ван Рой Барт
(Маттссон Магнус)
65'
Влап Михел
 
65'
1:3
Бас Юри
(Маттссон Магнус)
65'
Ван Берген Митчелл
Кьёлё Матиас
 
66'
Регер Юри
Эйтинг Карел
 
72'
Ван Волфсвинкель Рикки
Сампстед Альфонс
 
72'
Бренет Джошуа
Хансен Сонтье
 
73'
 
Ларсен Ларс Олден
Бас Юри
75'
 
Ван Вермескеркен Саи
Даан Ротс
75'
Эль-Идрис Юнус Та
 
76'
Стейн Сем
2:3
84'
 
Пропер Дирк
86'
 
Огава Коки
87'
Угальде Манфред
3:3
88'
 
Худемакерс Меес
Огава Коки
90'
Угальде Манфред
 
90'
 
Росс Матиас

Статистика матча

  • 3 Голы 3
  • 8 Удары по воротам 5
  • 9 Удары в створ 8
  • 13 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 633 Количество передач 308
  • 67 Владение мячом, % 33

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Уннерсталл
Ларс
12
Сампстед
Альфонс
2
Меес
Хилгерс
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
4
Кьёлё
Матиас
14
Стейн
Сем
6
Эйтинг
Карел
11
Даан
Ротс
27
Угальде
Манфред
18
Влап
Михел
1
Силлессен
Яспер
28
Ван
Рой
Барт
4
Росс
Матиас
17
Нюйтинк
Брэм
24
Вердонк
Калвин
20
Шоне
Лассе
71
Пропер
Дирк
10
Хансен
Сонтье
8
Маттссон
Магнус
5
Бас
Юри
18
Огава
Коки
Твенте
4-3-3
НЕК Неймеген
4-2-3-1

История личных встреч

Твенте
НЕК Неймеген

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

68.8%
12.5%
18.7%
11 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 8 побед

23 матча

56.5%
21.7%
21.8%
13 побед 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

43.5%
47.8%
8.7%
10 побед 11 ничьих 2 победы

Второй тайм

47.8%
17.4%
34.8%
11 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

Э
4:0
Э
0:1
Э
0:2
Э
1:2
ПД
4:0
ПД
2:0
Э
3:0
Э
3:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
2:5
Э
2:2
Э
5:2
Э
1:3
Э
3:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
2:4
Э
2:1
Э
3:4
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

24
25

Голов в среднем за матч

2.18
2.08

Среднее время на гол

41
43

Всего голов

23
9

Голов в среднем за матч

1.92
0.82

Среднее время на гол

46
110

Всего голов

47
34

Голов в среднем за матч

2.04
1.48

Тотал матчей

2.5
21
Больше 91%
Меньше 9%
2
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
11
Больше 48%
Меньше 52%
12
5
Больше 22%
Меньше 78%
18
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
3
Больше 13%
Меньше 87%
20

Среднее время на гол

44
60

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 8 (1) 0.67
Ван Волфсвинкель Рикки 5 0.42
Угальде Манфред 3 0.25
Даан Ротс 2 0.17
Влап Михел 2 0.17
Юнювар Наджи 1 0.08
Садилек Михал 1 0.08
Проппер Робин 1 0.08
Регер Юри 1 0.08
Сампстед Альфонс 0 0
Эйтинг Карел 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маттссон Магнус 8 (1) 0.73
Дост Бас 4 (1) 0.36
Огава Коки 4 0.36
Пропер Дирк 2 0.18
Бас Юри 2 0.18
Гонсалес Роберто 1 0.09
Ван Рой Барт 1 0.09
Росс Матиас 1 0.09
Хансен Сонтье 1 0.09
Шоне Лассе 0 0
Тавшан Элаис 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садилек Михал 4 1
Меес Хилгерс 4 0
Угальде Манфред 3 0
Даан Ротс 3 0
Ван Волфсвинкель Рикки 2 0
Проппер Робин 2 0
Кьёлё Матиас 2 0
Уннерсталл Ларс 1 0
Влап Михел 1 0
Эйтинг Карел 1 0
Стейн Сем 1 0
Регер Юри 1 0
Эль-Идрис Юнус Та 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Рой Барт 2 1
Тавшан Элаис 1 1
Вердонк Калвин 2 0
Ван Вермескеркен Саи 2 0
Росс Матиас 2 0
Бас Юри 2 0
Нюйтинк Брэм 1 0
Гонсалес Роберто 1 0
Шоне Лассе 1 0
Маркеш Педру 1 0
Огава Коки 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Пропер Дирк 1 0
Перейра Брайанн 1 0
Неттен Люк 1 0

Результаты матчей

Твенте
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
НЕК Неймеген
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
6
Твенте
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
НЕК Неймеген
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

12
10
Твенте
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
НЕК Неймеген
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

15
16

Голы по времени матча

Забито

12
6
6 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
3
25%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
2
17%
1
17%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
5
42%
0
0%
76-90

Пропущено

7
11
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
3
27%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
2
29%
4
36%
76-90

Забито

12
14
5 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
2
14%
16-30
3
25%
4
29%
31-45
2
17%
2
14%
46-60
1
8%
1
7%
61-75
4
33%
4
29%
76-90

Пропущено

5
11
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
40%
1
9%
61-75
2
40%
5
45%
76-90

Забито

24
20
11 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
4
17%
1
5%
1-15
2
8%
3
15%
16-30
5
21%
5
25%
31-45
2
8%
5
25%
46-60
2
8%
2
10%
61-75
9
38%
4
20%
76-90

Пропущено

12
22
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 14
2 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
0
0%
3
14%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
5
23%
31-45
2
17%
2
9%
46-60
3
25%
3
14%
61-75
4
33%
9
41%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Утрехт - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 2:1 Хераклес - Твенте 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4
Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 1:0 Твенте - Витесс 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Твенте - Аякс 3:1 Волендам - Твенте 0:2 Твенте - Фенербахче 0:1 Фенербахче - Твенте 5:1 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 Рига - Твенте 0:3 Алмере Сити - Твенте 1:4 Твенте - Рига 2:0 Хаммарбю - Твенте 1:1 Твенте - Хаммарбю 1:0 Шальке 04 - Твенте 2:2 Оденсе - Твенте 1:7
НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
НЕК Неймеген - Волендам 3:3 НЕК Неймеген - Рода 5:3 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1
НЕК Неймеген - Витесс 1:3 НЕК Неймеген - Утрехт 3:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Валвейк 3:0 Хераклес - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Эксельсиор 3:4 НЕК Неймеген - Венеция 3:1 НЕК Неймеген - Аль-Таавун Бурайда 3:1 НЕК Неймеген - Олтринхэм 4:0 Валвейк - НЕК Неймеген 0:1 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 4:0 НЕК Неймеген - Херенвен 2:3 Гронинген - НЕК Неймеген 0:1

Результаты матчей

Твенте
НЕК Неймеген

Точный счет

1:0
2 раза 33%
3:1
2 раза 33%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
3:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
3:4
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:1
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

3
4 раза 33%
2
3 раза 25%
1
3 раза 25%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
3
5 раз 45%
1
5 раз 45%
0
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Твенте
НЕК Неймеген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
4
2
3
3
2.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
4
2
1.5
1
4
2
4
2.5
1
4
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
1
8
4
1.5
5
6
5
7
2.5
5
6
1
11
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 11 0 0 41 - 5 33
2.
Твенте
 Заявка 12 8 3 1 25 - 11 27
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 10 8 2 0 28 - 9 26
4.
Фейеноорд
 Заявка 11 8 2 1 38 - 9 26
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 12 6 3 3 23 - 16 21
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 11 4 3 4 13 - 15 15
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 11 4 2 5 14 - 17 14
8.
Эксельсиор
 Заявка 11 3 5 3 18 - 19 14
9.
Херенвен
 Заявка 12 4 1 7 17 - 26 13
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 3 4 5 12 - 20 13
11.
Алмере Сити
 Заявка 11 3 3 5 10 - 20 12
12.
Хераклес
 Заявка 12 3 3 6 15 - 32 12
13.
Аякс
 Заявка 10 3 2 5 25 - 29 11
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 11 2 5 4 24 - 24 11
15.
Валвейк
 Заявка 11 3 0 8 12 - 26 9
16.
Волендам
 Заявка 11 2 2 7 14 - 24 8
17.
Утрехт
 Заявка 11 2 2 7 9 - 21 8
18.
Витесс
 Заявка 12 2 2 8 9 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 6 6 0 0 20 - 4 18
2.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 5 1 0 19 - 4 16
3.
Твенте
 Заявка 6 5 1 0 13 - 6 16
4.
Фейеноорд
 Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 17 - 6 13
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
7.
Хераклес
 Заявка 6 3 1 2 10 - 14 10
8.
Аякс
 Заявка 5 3 0 2 11 - 11 9
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 2 2 14 - 11 8
10.
Спарта Роттердам
 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
11.
Херенвен
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
12.
Волендам
 Заявка 5 2 1 2 7 - 7 7
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
14.
Эксельсиор
 Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
15.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 9 - 17 6
16.
Алмере Сити
 Заявка 5 1 1 3 3 - 10 4
17.
Утрехт
 Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
18.
Витесс
 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 21 - 1 15
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
3.
Фейеноорд
 Заявка 6 4 1 1 19 - 6 13
4.
Твенте
 Заявка 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Алмере Сити
 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
6.
Спарта Роттердам
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
7.
ПЕК Зволле
 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
8.
Эксельсиор
 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
9.
Витесс
 Заявка 6 2 0 4 6 - 13 6
10.
Херенвен
 Заявка 7 2 0 5 9 - 18 6
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
12.
Утрехт
 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
13.
Валвейк
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 0 3 2 10 - 13 3
15.
Аякс
 Заявка 5 0 2 3 14 - 18 2
16.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 0 2 4 3 - 14 2
17.
Хераклес
 Заявка 6 0 2 4 5 - 18 2
18.
Волендам
 Заявка 6 0 1 5 7 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 15 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 9 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (4)
Твенте Стейн Сем 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Твенте Садилек Михал 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Валвейк Мейерс Арон 5
Хераклес Брюнс Томас 5
Эксельсиор Загре Артур 4
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Сегодняшная посещаемость составляет 30000 болельщиков
  • 99'
    Контроль мяча: Твенте: 67%, НЕК Неймеген: 33%.
  • 99'
    Ван Волфсвинкель Рикки наказан за толчок Росс Матиас
  • 98'
    Твенте пытается что-то создать.
  • 97'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 97'
    VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Твенте.
  • 96'
    Рефери не любит споров - именно за это Росс Матиас сейчас получил желтую
  • 96'
    Рефери не любит споров - именно за это Угальде Манфред сейчас получил желтую
  • 96'
    Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
  • 96'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 96'
    Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей
  • 95'
    Контроль мяча: Твенте: 67%, НЕК Неймеген: 33%.
  • 95'
    Твенте пытается что-то создать.
  • 95'
    Бренет Джошуа нанес удар головой, но Яспер Силлессен спокойно отбил мяч.
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