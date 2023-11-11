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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Довери Даниэле
Монца
0:0
Второй тайм: 52'
Торино
0'

Ход матча

34'
 
Гинейтис Гвидас
Линетти Кароль

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 198 Количество передач 305
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогнозы 120
Монца 35.8% (43)
X 45.8% (55)
Торино 18.3% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Монца
Ничья
Торино
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Все Коэффициенты
16
Ди
Грегорио
Микеле
33
Д'Амброзио
Данило
5
Кальдирола
Лука
44
Карбони
Андреа
84
Чиурриа
Патрик
77
Кирьякопулос
Георгиос
38
Бондо
Варрен
6
Гальярдини
Роберто
28
Колпани
Андреа
32
Пессина
Маттео
9
Коломбо
Лоренцо
32
Милинкович-Савич
Ваня
61
Тамез
Адриен
4
Буонджорно
Алессандро
13
Родригес
Рикардо
19
Белланова
Рауль
77
Линетти
Кароль
8
Илич
Иван
16
Влашич
Никола
20
Лазаро
Валентино
9
Санабрия
Антонио
91
Сапата
Дуван
Монца
3-4-2-1
Торино
3-5-2

История личных встреч

Монца
Торино

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

СA
1:1
ТМК
1:4
СA
1:2
ТМК
1:0

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1
1.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
51

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колпани Андреа 5 0.42
Коломбо Лоренцо 3 0.25
Кальдирола Лука 1 0.08
Гальярдини Роберто 1 0.08
Пессина Маттео 1 (1) 0.08
Виньято Самуэле 1 0.08
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Чиурриа Патрик 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Карбони Валентин 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радоньич Неманья 3 0.25
Буонджорно Алессандро 2 0.17
Сапата Дуван 1 0.08
Санабрия Антонио 1 0.08
Влашич Никола 1 0.08
Шуурс Перр 1 0.08
Тамез Адриен 0 0
Риччи Самуэле 0 0
Илич Иван 0 0
Белланова Рауль 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мари Пабло 4 0
Кальдирола Лука 2 1
Д'Амброзио Данило 2 1
Иццо Армандо 3 0
Гальярдини Роберто 2 0
Чиурриа Патрик 2 0
Пессина Маттео 2 0
Биринделли Самуэле 2 0
Виньято Самуэле 2 0
Палладино Раффаэле 1 0
Перейра Педру II 1 0
Мота Дани 1 0
Мачин Хосе 1 0
Коломбо Лоренцо 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Линетти Кароль 3 0
Тамез Адриен 3 0
Белланова Рауль 3 0
Juric Ivan II 1 1
Шуурс Перр 2 0
Паро Маттео 1 0
Родригес Рикардо 1 0
Лазаро Валентино 1 0
Санабрия Антонио 1 0
Пеллегри Пьетро 1 0
Буонджорно Алессандро 1 0
Милинкович-Савич Ваня 1 0
Риччи Самуэле 1 0
Илич Иван 1 0
Сек Демба 1 0
Гинейтис Гвидас 1 0

Результаты матчей

Монца
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Торино
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Монца
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Торино
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

5
4
Монца
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Торино
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

7
5

Голы по времени матча

Забито

7
5
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
1
14%
1
20%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
1
14%
3
60%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
50%
3
38%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
3
38%
1
20%
76-90

Забито

12
9
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 5
1
8%
2
22%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
3
33%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
2
17%
1
11%
61-75
2
17%
2
22%
76-90

Пропущено

10
13
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
20%
3
23%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
2
20%
5
38%
61-75
3
30%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Верона - Монца 1:3 Монца - Удинезе 1:1 Рома - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0
Сассуоло - Монца 0:1 Монца - Болонья 0:0 Лацио - Монца 1:1 Монца - Лечче 1:1 Аталанта - Монца 3:0 Монца - Эмполи 2:0 Интер Милан - Монца 2:0 Монца - Реджана 1:2 Монца - Милан 1:1 Монца - Вис Пезаро 3:0 Монца - Джиана Эрминио 5:1 Монца - Реал Виченца 5:0 Монца - Нува Камуния 11:0 Аталанта - Монца 5:2 Монца - Лечче 0:1 Сассуоло - Монца 1:2
Торино
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Торино - Сассуоло 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Лечче - Торино 0:1 Торино - Интер Милан 0:3
Ювентус - Торино 2:0 Торино - Верона 0:0 Лацио - Торино 2:0 Торино - Рома 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Торино - Дженоа 1:0 Милан - Торино 4:1 Торино - Кальяри 0:0 Торино - ФералпиСало 2:1 Реймс - Торино 2:1 Ланс - Торино 0:0 Торино - Модена 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 Торино - Интер Милан 0:1 Специя - Торино 0:4 Торино - Фиорентина 1:1

Результаты матчей

Монца
Торино

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
0:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
2
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Монца
Торино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
3
2
3
1.5
1
5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
2
1
5
1.5
1
4
1
5
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
6
5
3
8
1.5
2
9
2
9
2.5
1
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 12 9 2 1 19 - 7 29
2.
Интер Милан
 Заявка 11 9 1 1 27 - 6 28
3.
Милан
 Заявка 12 7 2 3 20 - 14 23
4.
Наполи
 Заявка 11 6 3 2 24 - 12 21
5.
Аталанта
 Заявка 11 6 1 4 19 - 10 19
6.
Болонья
 Заявка 11 4 6 1 12 - 8 18
7.
Рома
 Заявка 11 5 2 4 22 - 14 17
8.
Фиорентина
 Заявка 11 5 2 4 18 - 15 17
9.
Монца
 0:0 Заявка 12 4 5 3 12 - 10 17
10.
Лацио
 Заявка 11 5 1 5 13 - 13 16
11.
Торино
 0:0 Заявка 12 4 4 4 9 - 13 16
12.
Фрозиноне
 Заявка 11 4 3 4 17 - 18 15
13.
Дженоа
 Заявка 12 4 2 6 13 - 16 14
14.
Лечче
 Заявка 12 3 5 4 13 - 16 14
15.
Сассуоло
 Заявка 12 3 3 6 16 - 21 12
16.
Удинезе
 Заявка 11 1 7 3 7 - 14 10
17.
Кальяри
 Заявка 12 2 3 7 12 - 24 9
18.
Верона
 Заявка 12 2 2 8 7 - 16 8
19.
Эмполи
 Заявка 11 2 1 8 4 - 21 7
20.
Салернитана
 Заявка 12 0 5 7 8 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 6 5 1 0 10 - 3 16
2.
Рома
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
3.
Интер Милан
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
4.
Болонья
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
5.
Фрозиноне
 Заявка 6 4 1 1 12 - 9 13
6.
Лечче
 Заявка 7 3 2 2 8 - 9 11
7.
Аталанта
 Заявка 5 3 1 1 8 - 2 10
8.
Лацио
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
9.
Дженоа
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
10.
Монца
 0:0 Заявка 6 2 4 0 7 - 2 10
11.
Милан
 Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
12.
Торино
 0:0 Заявка 6 2 3 1 4 - 5 9
13.
Сассуоло
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
14.
Наполи
 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
15.
Фиорентина
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
16.
Кальяри
 Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
17.
Верона
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
18.
Эмполи
 Заявка 6 1 1 4 1 - 7 4
19.
Удинезе
 Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 3 3 4 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 5 5 0 0 12 - 1 15
2.
Наполи
 Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
3.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
4.
Ювентус
 Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
5.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Аталанта
 Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
7.
Монца
 0:0 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
8.
Торино
 0:0 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
9.
Удинезе
 Заявка 6 1 4 1 4 - 6 7
10.
Лацио
 Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
11.
Болонья
 Заявка 5 0 5 0 4 - 4 5
12.
Рома
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
13.
Сассуоло
 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
14.
Дженоа
 Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
15.
Верона
 Заявка 7 1 1 5 3 - 8 4
16.
Эмполи
 Заявка 5 1 0 4 3 - 14 3
17.
Лечче
 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
18.
Фрозиноне
 Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
19.
Кальяри
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
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Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 12 (1)
Милан Жиру Оливье 7 (3)
Рома Лукаку Ромелу 6
Наполи Осимхен Виктор 6
Наполи Политано Маттео 5 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Милан Эрнандес Тео 6
Верона Фараони Марко 5
Удинезе Кабаселе Кристиан 5
Ювентус Рабио Адриен 5
Рома Паредес Леандро 5
Весь список
  • 49'
    Торино пытается что-то создать.
  • 49'
    Торино совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 48'
    Торино пытается что-то создать.
  • 48'
    Карбони Андреа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 47'
    Торино пытается что-то создать.
  • 47'
    Удар от ворот произведет Монца
  • 46'
    Торино пытается что-то создать.
  • 46'
    Торино совершает вбрасывание на своей половине поля
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Монца: 40%, Торино: 60%.
    • 47'
      Торино совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Илич Иван навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 46'
      Д'Амброзио Данило из команды Монца перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: Монца: 41%, Торино: 59%.
    • 45'
      Судья свистит. Д'Амброзио Данило атаковал сзади соперника. Это Сапата Дуван заработал своей команде штрафной
    • 45'
      Торино пытается что-то создать.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на U-Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогнозы 120
    Монца 35.8% (43)
    X 45.8% (55)
    Торино 18.3% (22)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монца
    Ничья
    Торино
    3.77
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    3.10
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    2.95
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монца 0:0 Торино

    Исход игры
    Монца
    35.8% (43)
    Ничья
    45.8% (55)
    Торино
    18.3% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.21% (39)
    Меньше
    65.79% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    76.32% (87)
    Нет
    23.68% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40% (48)
    1:0 Монца
    16.7% (20)
    2:1 Монца
    15% (18)
    1:2 Торино
    11.7% (14)
    0:1 Торино
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
    2:0 Монца
    1.7% (2)
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