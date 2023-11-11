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  3. Италия
  4. Серия A 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Довери Даниэле
Монца
1:1
Конец матча
Торино
0'
0:1
55' Гол
Илич Иван
1:1
65' Гол
Колпани Андреа
67' Желтая карточка
Гинейтис Гвидас
69' Желтая карточка
Кирьякопулос Георгиос
89' Желтая карточка
Карбони Валентин
90' Желтая карточка
Радоньич Неманья
90' Желтая карточка
Juric Ivan II
90'+5

Ход матча

34'
 
Гинейтис Гвидас
Линетти Кароль
55'
0:1
Илич Иван
(Сапата Дуван)
58'
Биринделли Самуэле
Чиурриа Патрик
 
58'
Мота Дани
Бондо Варрен
 
65'
Колпани Андреа
1:1
67'
 
Гинейтис Гвидас
69'
Кирьякопулос Георгиос
 
72'
 
Зима Давид
Родригес Рикардо
81'
Карбони Валентин
Колпани Андреа
 
86'
 
Войвода Мергим
Тамез Адриен
86'
 
Радоньич Неманья
Санабрия Антонио
89'
Карбони Валентин
 
90'
Перейра Педру
Д'Амброзио Данило
 
90'
 
Радоньич Неманья
90'
 
Juric Ivan II

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 4 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 198 Количество передач 305
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Монца 35.8% (43)
X 45.8% (55)
Торино 18.3% (22)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
16
Ди
Грегорио
Микеле
33
Д'Амброзио
Данило
5
Кальдирола
Лука
44
Карбони
Андреа
84
Чиурриа
Патрик
77
Кирьякопулос
Георгиос
38
Бондо
Варрен
6
Гальярдини
Роберто
28
Колпани
Андреа
32
Пессина
Маттео
9
Коломбо
Лоренцо
32
Милинкович-Савич
Ваня
61
Тамез
Адриен
4
Буонджорно
Алессандро
13
Родригес
Рикардо
19
Белланова
Рауль
77
Линетти
Кароль
8
Илич
Иван
16
Влашич
Никола
20
Лазаро
Валентино
9
Санабрия
Антонио
91
Сапата
Дуван
Монца
3-4-2-1
Торино
3-5-2

История личных встреч

Монца
Торино

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

СA
1:1
ТМК
1:4
СA
1:2
ТМК
1:0

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1
1.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
51

Бомбардиры внутри турнира

Монца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Колпани Андреа 6 0.5
Коломбо Лоренцо 3 0.25
Кальдирола Лука 1 0.08
Гальярдини Роберто 1 0.08
Пессина Маттео 1 (1) 0.08
Виньято Самуэле 1 0.08
Кирьякопулос Георгиос 0 0
Чиурриа Патрик 0 0
Биринделли Самуэле 0 0
Карбони Валентин 0 0
Торино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Радоньич Неманья 3 0.25
Буонджорно Алессандро 2 0.17
Илич Иван 1 0.08
Сапата Дуван 1 0.08
Санабрия Антонио 1 0.08
Влашич Никола 1 0.08
Шуурс Перр 1 0.08
Тамез Адриен 0 0
Риччи Самуэле 0 0
Белланова Рауль 0 0

Карточки

Монца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мари Пабло 4 0
Кальдирола Лука 2 1
Д'Амброзио Данило 2 1
Иццо Армандо 3 0
Гальярдини Роберто 2 0
Чиурриа Патрик 2 0
Пессина Маттео 2 0
Биринделли Самуэле 2 0
Виньято Самуэле 2 0
Палладино Раффаэле 1 0
Перейра Педру II 1 0
Мота Дани 1 0
Мачин Хосе 1 0
Кирьякопулос Георгиос 1 0
Коломбо Лоренцо 1 0
Карбони Валентин 1 0
Торино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Juric Ivan II 2 1
Линетти Кароль 3 0
Тамез Адриен 3 0
Белланова Рауль 3 0
Шуурс Перр 2 0
Гинейтис Гвидас 2 0
Паро Маттео 1 0
Родригес Рикардо 1 0
Лазаро Валентино 1 0
Санабрия Антонио 1 0
Радоньич Неманья 1 0
Пеллегри Пьетро 1 0
Буонджорно Алессандро 1 0
Милинкович-Савич Ваня 1 0
Риччи Самуэле 1 0
Илич Иван 1 0
Сек Демба 1 0

Результаты матчей

Монца
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Торино
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Монца
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Торино
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

5
4
Монца
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Торино
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

8
6

Голы по времени матча

Забито

8
6
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
13%
1
17%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
3
50%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

3
9
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
33%
2
22%
46-60
1
33%
4
44%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
3
38%
1
20%
76-90

Забито

13
10
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
1
8%
2
20%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
3
30%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
3
23%
1
10%
61-75
2
15%
2
20%
76-90

Пропущено

11
14
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
18%
3
21%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
2
18%
6
43%
61-75
3
27%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Монца
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Верона - Монца 1:3 Монца - Удинезе 1:1 Рома - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0
Сассуоло - Монца 0:1 Монца - Болонья 0:0 Лацио - Монца 1:1 Монца - Лечче 1:1 Аталанта - Монца 3:0 Монца - Эмполи 2:0 Интер Милан - Монца 2:0 Монца - Реджана 1:2 Монца - Милан 1:1 Монца - Вис Пезаро 3:0 Монца - Джиана Эрминио 5:1 Монца - Реал Виченца 5:0 Монца - Нува Камуния 11:0 Аталанта - Монца 5:2 Монца - Лечче 0:1 Сассуоло - Монца 1:2
Торино
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Торино - Сассуоло 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Лечче - Торино 0:1 Торино - Интер Милан 0:3
Ювентус - Торино 2:0 Торино - Верона 0:0 Лацио - Торино 2:0 Торино - Рома 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Торино - Дженоа 1:0 Милан - Торино 4:1 Торино - Кальяри 0:0 Торино - ФералпиСало 2:1 Реймс - Торино 2:1 Ланс - Торино 0:0 Торино - Модена 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 Торино - Интер Милан 0:1 Специя - Торино 0:4 Торино - Фиорентина 1:1

Результаты матчей

Монца
Торино

Точный счет

1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Монца
Торино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
1
5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
1
5
1
5
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
5
3
9
1.5
2
10
2
10
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 12 9 2 1 19 - 7 29
2.
Интер Милан
 Заявка 11 9 1 1 27 - 6 28
3.
Милан
 Заявка 12 7 2 3 20 - 14 23
4.
Наполи
 Заявка 11 6 3 2 24 - 12 21
5.
Аталанта
 Заявка 11 6 1 4 19 - 10 19
6.
Болонья
 Заявка 11 4 6 1 12 - 8 18
7.
Рома
 Заявка 11 5 2 4 22 - 14 17
8.
Фиорентина
 Заявка 11 5 2 4 18 - 15 17
9.
Монца
 Заявка 12 4 5 3 13 - 11 17
10.
Лацио
 Заявка 11 5 1 5 13 - 13 16
11.
Торино
 Заявка 12 4 4 4 10 - 14 16
12.
Фрозиноне
 Заявка 11 4 3 4 17 - 18 15
13.
Дженоа
 Заявка 12 4 2 6 13 - 16 14
14.
Лечче
 Заявка 12 3 5 4 13 - 16 14
15.
Сассуоло
 Заявка 12 3 3 6 16 - 21 12
16.
Удинезе
 Заявка 11 1 7 3 7 - 14 10
17.
Кальяри
 Заявка 12 2 3 7 12 - 24 9
18.
Верона
 Заявка 12 2 2 8 7 - 16 8
19.
Эмполи
 Заявка 11 2 1 8 4 - 21 7
20.
Салернитана
 Заявка 12 0 5 7 8 - 24 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ювентус
 Заявка 6 5 1 0 10 - 3 16
2.
Рома
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
3.
Интер Милан
 Заявка 6 4 1 1 15 - 5 13
4.
Болонья
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
5.
Фрозиноне
 Заявка 6 4 1 1 12 - 9 13
6.
Лечче
 Заявка 7 3 2 2 8 - 9 11
7.
Аталанта
 Заявка 5 3 1 1 8 - 2 10
8.
Лацио
 Заявка 5 3 1 1 7 - 4 10
9.
Дженоа
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
10.
Монца
 Заявка 6 2 4 0 8 - 3 10
11.
Милан
 Заявка 5 3 0 2 7 - 3 9
12.
Торино
 Заявка 6 2 3 1 4 - 5 9
13.
Сассуоло
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
14.
Наполи
 Заявка 5 2 1 2 10 - 8 7
15.
Фиорентина
 Заявка 5 2 1 2 8 - 7 7
16.
Кальяри
 Заявка 6 2 1 3 8 - 13 7
17.
Верона
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
18.
Эмполи
 Заявка 6 1 1 4 1 - 7 4
19.
Удинезе
 Заявка 5 0 3 2 3 - 8 3
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 3 3 4 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Милан
 Заявка 5 5 0 0 12 - 1 15
2.
Наполи
 Заявка 6 4 2 0 14 - 4 14
3.
Милан
 Заявка 7 4 2 1 13 - 11 14
4.
Ювентус
 Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
5.
Фиорентина
 Заявка 6 3 1 2 10 - 8 10
6.
Аталанта
 Заявка 6 3 0 3 11 - 8 9
7.
Монца
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
8.
Торино
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Удинезе
 Заявка 6 1 4 1 4 - 6 7
10.
Лацио
 Заявка 6 2 0 4 6 - 9 6
11.
Болонья
 Заявка 5 0 5 0 4 - 4 5
12.
Рома
 Заявка 5 1 1 3 7 - 9 4
13.
Сассуоло
 Заявка 5 1 1 3 6 - 10 4
14.
Дженоа
 Заявка 6 1 1 4 4 - 8 4
15.
Верона
 Заявка 7 1 1 5 3 - 8 4
16.
Эмполи
 Заявка 5 1 0 4 3 - 14 3
17.
Лечче
 Заявка 5 0 3 2 5 - 7 3
18.
Фрозиноне
 Заявка 5 0 2 3 5 - 9 2
19.
Кальяри
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
20.
Салернитана
 Заявка 6 0 2 4 4 - 11 2
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  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Интер Милан Мартинес Лаутаро 12 (1)
Милан Жиру Оливье 7 (3)
Монца Колпани Андреа 6 (1)
Рома Лукаку Ромелу 6
Наполи Осимхен Виктор 6
Весь список

Топ нарушителей
Милан Эрнандес Тео 6
Верона Фараони Марко 5
Удинезе Кабаселе Кристиан 5
Ювентус Рабио Адриен 5
Рома Паредес Леандро 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Торино не смогла реализовать свои шансы, и матч закончился вничью.
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Монца: 44%, Торино: 56%.
  • 95'
    Рефери не любит споров - именно за это Иван Юрич сейчас получил желтую
  • 94'
    Радоньич Неманья получил желтую карточку от судьи
  • 94'
    Безумный фол. Радоньич Неманья грубо играет против соперника. Пострадал Мота Дани
  • 94'
    Торино пытается что-то создать.
  • 94'
    Торино совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Удар от ворот произведет Торино
  • 93'
    Матч возобновлен
  • 93'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 93'
    Монца пытается что-то создать.
  • 92'
    Буонджорно Алессандро успешно блокирует удар.
  • 92'
    Кирьякопулос Георгиос нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 92'
    Мота Дани навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на U-Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Монца 35.8% (43)
    X 45.8% (55)
    Торино 18.3% (22)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монца 1:1 Торино

    Исход игры
    Монца
    35.8% (43)
    Ничья
    45.8% (55)
    Торино
    18.3% (22)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.21% (39)
    Меньше
    65.79% (75)
    Обе команды забьют
    Да
    76.32% (87)
    Нет
    23.68% (27)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40% (48)
    1:0 Монца
    16.7% (20)
    2:1 Монца
    15% (18)
    1:2 Торино
    11.7% (14)
    0:1 Торино
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    4.2% (5)
    2:0 Монца
    1.7% (2)
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