Тур: 12. Стадион: Ю Повер Стадиум. Главный судья: Довери Даниэле
0'
0:1
55' ГолИлич Иван
1:1
65' ГолКолпани Андреа
67' Желтая карточкаГинейтис Гвидас
69' Желтая карточкаКирьякопулос Георгиос
89' Желтая карточкаКарбони Валентин
90' Желтая карточкаРадоньич Неманья
90' Желтая карточкаJuric Ivan II
90'+5
Ход матча
55'
0:1
65'
1:1
67'
89'
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
4 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 5
-
3 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
198 Количество передач 305
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
38
Бондо
Варрен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Бондо ВарренПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Мота ДаниПолузащитник
-
24 Марич МиркоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Палладино Раффаэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
61 Тамез АдриенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Сапата ДуванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
71 Попа МихайВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сазонов СабаПолузащитник
-
23 Сек ДембаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Юрич Иван
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Монца
Торино
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
1
1.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
51
Бомбардиры внутри турнира
Монца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Колпани Андреа
|6
|0.5
|Коломбо Лоренцо
|3
|0.25
|Кальдирола Лука
|1
|0.08
|Гальярдини Роберто
|1
|0.08
|Пессина Маттео
|1 (1)
|0.08
|Виньято Самуэле
|1
|0.08
|Кирьякопулос Георгиос
|0
|0
|Чиурриа Патрик
|0
|0
|Биринделли Самуэле
|0
|0
|Карбони Валентин
|0
|0
Торино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Радоньич Неманья
|3
|0.25
|Буонджорно Алессандро
|2
|0.17
|Илич Иван
|1
|0.08
|Сапата Дуван
|1
|0.08
|Санабрия Антонио
|1
|0.08
|Влашич Никола
|1
|0.08
|Шуурс Перр
|1
|0.08
|Тамез Адриен
|0
|0
|Риччи Самуэле
|0
|0
|Белланова Рауль
|0
|0
Карточки
Монца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мари Пабло
|4
|0
|Кальдирола Лука
|2
|1
|Д'Амброзио Данило
|2
|1
|Иццо Армандо
|3
|0
|Гальярдини Роберто
|2
|0
|Чиурриа Патрик
|2
|0
|Пессина Маттео
|2
|0
|Биринделли Самуэле
|2
|0
|Виньято Самуэле
|2
|0
|Палладино Раффаэле
|1
|0
|Перейра Педру II
|1
|0
|Мота Дани
|1
|0
|Мачин Хосе
|1
|0
|Кирьякопулос Георгиос
|1
|0
|Коломбо Лоренцо
|1
|0
|Карбони Валентин
|1
|0
Торино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Juric Ivan II
|2
|1
|Линетти Кароль
|3
|0
|Тамез Адриен
|3
|0
|Белланова Рауль
|3
|0
|Шуурс Перр
|2
|0
|Гинейтис Гвидас
|2
|0
|Паро Маттео
|1
|0
|Родригес Рикардо
|1
|0
|Лазаро Валентино
|1
|0
|Санабрия Антонио
|1
|0
|Радоньич Неманья
|1
|0
|Пеллегри Пьетро
|1
|0
|Буонджорно Алессандро
|1
|0
|Милинкович-Савич Ваня
|1
|0
|Риччи Самуэле
|1
|0
|Илич Иван
|1
|0
|Сек Демба
|1
|0
Результаты матчей
Монца
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Торино
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Монца
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Торино
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
5
4
Монца
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Торино
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
75% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
8
6
Голы по времени матча
Забито
8
6
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 8
1
13%
1
17%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
3
50%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
3
9
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
33%
2
22%
46-60
1
33%
4
44%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
3
38%
1
20%
76-90
Забито
13
10
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 5
1
8%
2
20%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
3
30%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
3
23%
1
10%
61-75
2
15%
2
20%
76-90
Пропущено
11
14
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
18%
3
21%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
2
18%
6
43%
61-75
3
27%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Монца
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Верона - Монца 1:3 Монца - Удинезе 1:1 Рома - Монца 1:0 Монца - Салернитана 3:0
Сассуоло - Монца 0:1 Монца - Болонья 0:0 Лацио - Монца 1:1 Монца - Лечче 1:1 Аталанта - Монца 3:0 Монца - Эмполи 2:0 Интер Милан - Монца 2:0 Монца - Реджана 1:2 Монца - Милан 1:1 Монца - Вис Пезаро 3:0 Монца - Джиана Эрминио 5:1 Монца - Реал Виченца 5:0 Монца - Нува Камуния 11:0 Аталанта - Монца 5:2 Монца - Лечче 0:1 Сассуоло - Монца 1:2
Торино
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Торино - Сассуоло 2:1 Торино - Фрозиноне 1:2 Лечче - Торино 0:1 Торино - Интер Милан 0:3
Ювентус - Торино 2:0 Торино - Верона 0:0 Лацио - Торино 2:0 Торино - Рома 1:1 Салернитана - Торино 0:3 Торино - Дженоа 1:0 Милан - Торино 4:1 Торино - Кальяри 0:0 Торино - ФералпиСало 2:1 Реймс - Торино 2:1 Ланс - Торино 0:0 Торино - Модена 2:1 Торино - ФералпиСало 2:0 Торино - Интер Милан 0:1 Специя - Торино 0:4 Торино - Фиорентина 1:1
Результаты матчей
Монца
Торино
Точный счет
1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
2:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Монца
Торино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
15
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
75
39
210
210
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|19 - 7
|29
|2.
|Заявка
|11
|9
|1
|1
|27 - 6
|28
|3.
|Заявка
|12
|7
|2
|3
|20 - 14
|23
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|24 - 12
|21
|5.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|19 - 10
|19
|6.
|Заявка
|11
|4
|6
|1
|12 - 8
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|22 - 14
|17
|8.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|18 - 15
|17
|9.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|13 - 11
|17
|10.
|Заявка
|11
|5
|1
|5
|13 - 13
|16
|11.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|10 - 14
|16
|12.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 18
|15
|13.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|13 - 16
|14
|14.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|13 - 16
|14
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 21
|12
|16.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|7 - 14
|10
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|12 - 24
|9
|18.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|7 - 16
|8
|19.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|4 - 21
|7
|20.
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|8 - 24
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 5
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 5
|13
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 2
|10
|8.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|10.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|8 - 3
|10
|11.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 3
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 5
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|14.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 8
|7
|15.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|16.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 13
|7
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|1 - 7
|4
|19.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|20.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 1
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 4
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 11
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|4 - 6
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 9
|6
|11.
|Заявка
|5
|0
|5
|0
|4 - 4
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 8
|4
|15.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|3 - 8
|4
|16.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 14
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|5 - 7
|3
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
|19.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 11
|2
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|Рабио Адриен
|5
|Рома
|Паредес Леандро
|5
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монца 1:1 Торино
Исход игры
Монца
35.8% (43)
Ничья
45.8% (55)
Торино
18.3% (22)
Тотал 2.5
Больше
34.21% (39)
Меньше
65.79% (75)
Обе команды забьют
Да
76.32% (87)
Нет
23.68% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40% (48)
1:0 Монца
16.7% (20)
2:1 Монца
15% (18)
1:2 Торино
11.7% (14)
0:1 Торино
4.2% (5)
2:2 Ничья
4.2% (5)
2:0 Монца
1.7% (2)
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