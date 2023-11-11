Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Сапата Дуван оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

85' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Матч возобновлен

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Удар от ворот произведет Торино

81' Кирьякопулос Георгиос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Удар от ворот произведет Монца

80' Санабрия Антонио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Илич Иван пробует нанести удар издали, но Michele Di Gregorio держит все под контролем

79' Милинкович-Савич Ваня взял и забрал мяч на выходе

78' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Матч возобновится спорным мячом

74' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

73' Матч возобновлен

72' Тамез Адриен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

70' Удар от ворот произведет Монца

69' Кирьякопулос Георгиос получил желтую карточку от судьи

69' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Гинейтис Гвидас получил желтую карточку от судьи

67' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Команда Монца сравняла счет! Игра продолжается!

65' Г О О О О Л - Колпани Андреа забивает ударом с левой ноги!

64' Удар от ворот произведет Торино

63' Гальярдини Роберто выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Тамез Адриен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Матч возобновлен

58' Лазаро Валентино на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Колпани Андреа навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Хорошую попытку сделал Колпани Андреа . Удар в створ, но вратарь начеку

56' Команда Торино забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

55' Г О О О О Л - Илич Иван забивает с левой ноги!

55' Сапата Дуван создает голевую возможность для своего партнера по команде.

54' Милинкович-Савич Ваня взял и забрал мяч на выходе

54' Монца совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Монца совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Монца

49' Торино совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Карбони Андреа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Удар от ворот произведет Монца

46' Торино совершает вбрасывание на своей половине поля