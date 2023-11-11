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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Nuno Almeida
Витория Гимарайнш
1:0
Первый тайм: 26'
Порту
0'
0:0
17' Не забитый пенальти
Силва Андре
1:0
17' Гол
Силва Андре

Ход матча

17'
Силва Андре
0:0
17'
Силва Андре
1:0
Прогнозы 113
Витория Гимарайнш 3.5% (4)
X 7.1% (8)
Порту 89.4% (101)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Витория Гимарайнш
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
14
Варела
Бруну
44
Фернандеш
Жорже
24
Боревкович
Тони
4
Рибейро
Томас
2
Мигель
Магальяеш
80
Силва
Даниэл
8
Хэндель
Томаш
19
Мангаш
Рикарду
11
Силва
Жота
7
Силва
Андре
III
17
Мендеш
Жоао
Педро
Морейра
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
3
Пепе
Кеплер
4
Карму
Давид
12
Занузи
Зайду
20
Франко
Андре
22
Варела
Алан
6
Эуштакиу
Стивен
10
Консейсау
Франсишку
30
Эванилсон
11
Пепе
VI
Витория Гимарайнш
3-4-3
Порту
4-3-3

История личных встреч

Витория Гимарайнш
Порту

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
166.7%
3 победы 10 ничьих 0 побед

34 матча

100%
0 побед 0 ничьих 34 победы

Первый тайм

17.6%
82.4%
0 побед 6 ничьих 25 побед

Второй тайм

11.8%
88.2%
0 побед 4 ничьи 23 победы

40 матчей

5%
10%
85%
2 победы 4 ничьи 34 победы

Первый тайм

7.5%
30%
62.5%
3 победы 12 ничьих 25 побед

Второй тайм

7.5%
35%
57.5%
3 победы 14 ничьих 23 победы

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
КЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2
К
4:0
ТМК
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ТМК
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
К
0:2
ПЛ
1:0
С
3:0
ПЛ
0:4
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
С
2:1
К
2:6
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:5
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

0.62
0.42

Среднее время на гол

145
213

Всего голов

48
45

Голов в среднем за матч

2.53
2.14

Среднее время на гол

35
42

Всего голов

61
53

Голов в среднем за матч

1.53
1.33

Тотал матчей

2.5
39
Больше 98%
Меньше 3%
1
31
Больше 78%
Меньше 23%
9
22
Больше 55%
Меньше 45%
18
12
Больше 30%
Меньше 70%
28
6
Больше 15%
Меньше 85%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

59
67

Бомбардиры внутри турнира

Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендеш Жоао Педро Морейра 5 0.45
Силва Андре III 3 0.27
Силва Жота 2 0.18
Силва Тьягу 1 0.09
Гашпар Бруну 1 0.09
Да Луз Нелсон 1 0.09
Хэндель Томаш 1 0.09
Силва Ману 1 0.09
Сафира Алиссон 1 (1) 0.09
Силва Даниэл 0 0
Мангаш Рикарду 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тареми Мехди 2 (1) 0.18
Маркано Иван 2 0.18
Мартинес Антонио III 2 0.18
Эуштакиу Стивен 2 0.18
Эванилсон 2 0.18
Венделл Боргес 1 0.09
Галено Вандерсон 1 (1) 0.09
Хайме Иван 1 0.09
Боржеш Гонсалу 0 0
Пепе Кеплер 0 0
Кардозу Фабиу 0 0
Франко Андре 0 0
Пепе VI 0 0

Карточки

Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Тьягу 4 0
Мендеш Жоао Педро Морейра 2 1
Силва Жота 3 0
Гашпар Бруну 2 0
Хэндель Томаш 2 0
Силва Ману 2 0
Феррейра Зе 2 0
Фрейтас Афонсо 2 0
Сантуш Нуну III 0 1
Андре Андре 1 0
Вильянуэва Микель 1 0
Фернандеш Жорже 1 0
Рибейро Томас 1 0
Силва Андре III 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карму Давид 5 1
Венделл Боргес 4 1
Нико Гонсалес 4 0
Консейсау Франсишку 3 0
Кардозу Фабиу 1 1
Консейсау Сержиу 2 0
Тареми Мехди 2 0
Мартинес Антонио III 2 0
Боржеш Гонсалу 2 0
Варела Алан 2 0
Пепе Кеплер 1 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Маркано Иван 1 0
Зе Педро 1 0
Мариу Жоау III 1 0
Галено Вандерсон 1 0
Эуштакиу Стивен 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Франко Андре 1 0
Пепе VI 1 0
Эванилсон 1 0
Geraldo Wendel2 1 0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Порту
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

0
0
Витория Гимарайнш
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Порту
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

4
6
Витория Гимарайнш
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Порту
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

4
6

Голы по времени матча

Забито

12
7
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
2
29%
61-75
3
25%
2
29%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

5
6
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
40%
3
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
50%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

17
13
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
3
18%
3
23%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
2
15%
61-75
4
24%
5
38%
76-90

Пропущено

11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
3
27%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Витория Гимарайнш
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Монкарапаченсе - Витория Гимарайнш 1:3 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3
Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Витория Гимарайнш - Тондела 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Целе 0:1 Целе - Витория Гимарайнш 3:4 Витория Гимарайнш - Тондела 1:1 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Фафе - Витория Гимарайнш 0:2 Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 0:1 Порту - Витория Гимарайнш 3:0
Порту
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Порту - Антверпен 2:0 Порту - Эшторил 0:1 Визела - Порту 0:2 Антверпен - Порту 1:4
Вилар-де Пердизеш - Порту 0:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Порту - Барселона 0:1 Бенфика - Порту 1:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Эштрела - Порту 0:1 Порту - Арока 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Порту - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Порту 1:2 Бенфика - Порту 2:0 Порту - Райо Вальекано 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Порту - Кардифф Сити 4:0 Порту - Портимоненсе 2:0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
Порту

Точный счет

1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Витория Гимарайнш
Порту

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
2
3
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
3
2
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
5
5
1.5
5
5
3
7
2.5
1
9
3.5
1
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 10 9 1 0 22 - 9 28
2.
Бенфика
 Заявка 10 8 1 1 21 - 8 25
3.
Витория Гимарайнш
 1:0 Заявка 11 7 1 3 18 - 11 22
4.
Порту
 0:1 Заявка 11 7 1 3 13 - 8 22
5.
Брага
 Заявка 10 6 2 2 29 - 18 20
6.
Морейренсе
 Заявка 11 6 2 3 14 - 10 20
7.
Фамаликан
 Заявка 11 4 4 3 11 - 10 16
8.
Боавишта
 Заявка 10 4 3 3 18 - 17 15
9.
Портимоненсе
 Заявка 11 4 2 5 13 - 25 14
10.
Фаренсе
 Заявка 10 4 1 5 17 - 14 13
11.
Эштрела
 Заявка 11 3 2 6 11 - 16 11
12.
Жил Висенте
 Заявка 10 3 1 6 22 - 21 10
13.
Эшторил
 Заявка 11 3 1 7 19 - 20 10
14.
Каса Пия
 Заявка 11 2 4 5 8 - 13 10
15.
Визела
 Заявка 11 2 4 5 11 - 16 10
16.
Риу Аве
 Заявка 10 2 2 6 11 - 18 8
17.
Шавиш
 Заявка 11 2 1 8 13 - 30 7
18.
Арока
 Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 6 6 0 0 14 - 5 18
2.
Витория Гимарайнш
 1:0 Заявка 6 5 0 1 14 - 5 15
3.
Бенфика
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
4.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 14 - 6 10
5.
Жил Висенте
 Заявка 5 3 1 1 17 - 9 10
6.
Порту
 0:1 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Фамаликан
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8.
Фаренсе
 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
9.
Боавишта
 Заявка 5 2 2 1 10 - 8 8
10.
Эшторил
 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
11.
Морейренсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
12.
Портимоненсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
13.
Риу Аве
 Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
14.
Эштрела
 Заявка 6 2 0 4 5 - 8 6
15.
Визела
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
16.
Шавиш
 Заявка 5 1 1 3 9 - 12 4
17.
Арока
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
18.
Каса Пия
 Заявка 5 0 2 3 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Морейренсе
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
3.
Порту
 0:1 Заявка 6 4 0 2 7 - 4 12
4.
Спортинг Л
 Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
5.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 15 - 12 10
6.
Каса Пия
 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
7.
Боавишта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
8.
Витория Гимарайнш
 1:0 Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
9.
Портимоненсе
 Заявка 6 2 1 3 7 - 16 7
10.
Фамаликан
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
11.
Эштрела
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
12.
Визела
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
13.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
14.
Эшторил
 Заявка 6 1 0 5 10 - 15 3
15.
Шавиш
 Заявка 6 1 0 5 4 - 18 3
16.
Арока
 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
17.
Риу Аве
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
18.
Жил Висенте
 Заявка 5 0 0 5 5 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 10 (2)
Шавиш Эрнандес Эктор II 7 (1)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (4)
Брага Орта Рикарду 6 (2)
Спортинг Л Паулинью Жуан 6
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 5
Каса Пия Кастро Пабло 2 5
Порту Карму Давид 1 5
Фамаликан Риччели 2 3
Портимоненсе Денер Клементе 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 17'
    Г О О О О Л - Силва Андре III первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!
  • 17'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Силва Андре III пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.
  • 1'
    Судья начинает матч
  • 75 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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Прогнозы 113
Витория Гимарайнш 3.5% (4)
X 7.1% (8)
Порту 89.4% (101)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Витория Гимарайнш
Ничья
Порту
5.40
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5.00
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2.95
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 1:0 Порту

Исход игры
Витория Гимарайнш
3.5% (4)
Ничья
7.1% (8)
Порту
89.4% (101)
Тотал 2.5
Больше
66.96% (75)
Меньше
33.04% (37)
Обе команды забьют
Да
71.43% (80)
Нет
28.57% (32)
Популярный счёт
1:2 Порту
57.5% (65)
0:1 Порту
15.9% (18)
0:2 Порту
10.6% (12)
1:1 Ничья
5.3% (6)
2:1 Витория Гимарайнш
2.7% (3)
1:3 Порту
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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