Тур: 11. Стадион: Афонсу Энрикеш. Главный судья: Nuno Almeida
1:0
Первый тайм: 26'
Ход матча
17'
0:0
17'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
14
Варела
Бруну
80
Силва
Даниэл
11
Силва
Жота
99
Кошта
Диогу
12
Занузи
Зайду
20
Франко
Андре
22
Варела
Алан
30
Эванилсон
11
Пепе
VI
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
80 Силва ДаниэлПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Силва ЖотаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Шарлес СилваВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Феррейра ЗеПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Сантуш НунуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Буцке АдрианНападающий
-
Главный тренер: Alvaro Pacheco
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Занузи ЗайдуЗащитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
-
22 Варела АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 ЭванилсонНападающий
-
11 Пепе АкиноНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 РомариуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Консейсау Сержиу
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Витория Гимарайнш
Порту
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
166.7%
3 победы 10 ничьих 0 побед
34 матча
100%
0 побед 0 ничьих 34 победы
Первый тайм
17.6%
82.4%
0 побед 6 ничьих 25 побед
Второй тайм
11.8%
88.2%
0 побед 4 ничьи 23 победы
40 матчей
5%
10%
85%
2 победы 4 ничьи 34 победы
Первый тайм
7.5%
30%
62.5%
3 победы 12 ничьих 25 побед
Второй тайм
7.5%
35%
57.5%
3 победы 14 ничьих 23 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
8
Голов в среднем за матч
0.62
0.42
Среднее время на гол
145
213
Всего голов
48
45
Голов в среднем за матч
2.53
2.14
Среднее время на гол
35
42
Всего голов
61
53
Голов в среднем за матч
1.53
1.33
Тотал матчей
2.5
39
Больше 98%
Меньше 3%
1
31
Больше 78%
Меньше 23%
9
22
Больше 55%
Меньше 45%
18
12
Больше 30%
Меньше 70%
28
6
Больше 15%
Меньше 85%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
59
67
Бомбардиры внутри турнира
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|5
|0.45
|Силва Андре III
|3
|0.27
|Силва Жота
|2
|0.18
|Силва Тьягу
|1
|0.09
|Гашпар Бруну
|1
|0.09
|Да Луз Нелсон
|1
|0.09
|Хэндель Томаш
|1
|0.09
|Силва Ману
|1
|0.09
|Сафира Алиссон
|1 (1)
|0.09
|Силва Даниэл
|0
|0
|Мангаш Рикарду
|0
|0
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тареми Мехди
|2 (1)
|0.18
|Маркано Иван
|2
|0.18
|Мартинес Антонио III
|2
|0.18
|Эуштакиу Стивен
|2
|0.18
|Эванилсон
|2
|0.18
|Венделл Боргес
|1
|0.09
|Галено Вандерсон
|1 (1)
|0.09
|Хайме Иван
|1
|0.09
|Боржеш Гонсалу
|0
|0
|Пепе Кеплер
|0
|0
|Кардозу Фабиу
|0
|0
|Франко Андре
|0
|0
|Пепе VI
|0
|0
Карточки
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Тьягу
|4
|0
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|2
|1
|Силва Жота
|3
|0
|Гашпар Бруну
|2
|0
|Хэндель Томаш
|2
|0
|Силва Ману
|2
|0
|Феррейра Зе
|2
|0
|Фрейтас Афонсо
|2
|0
|Сантуш Нуну III
|0
|1
|Андре Андре
|1
|0
|Вильянуэва Микель
|1
|0
|Фернандеш Жорже
|1
|0
|Рибейро Томас
|1
|0
|Силва Андре III
|1
|0
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карму Давид
|5
|1
|Венделл Боргес
|4
|1
|Нико Гонсалес
|4
|0
|Консейсау Франсишку
|3
|0
|Кардозу Фабиу
|1
|1
|Консейсау Сержиу
|2
|0
|Тареми Мехди
|2
|0
|Мартинес Антонио III
|2
|0
|Боржеш Гонсалу
|2
|0
|Варела Алан
|2
|0
|Пепе Кеплер
|1
|0
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Маркано Иван
|1
|0
|Зе Педро
|1
|0
|Мариу Жоау III
|1
|0
|Галено Вандерсон
|1
|0
|Эуштакиу Стивен
|1
|0
|Лодер Дэнни
|1
|0
|Франко Андре
|1
|0
|Пепе VI
|1
|0
|Эванилсон
|1
|0
|Geraldo Wendel2
|1
|0
Результаты матчей
Витория Гимарайнш
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Порту
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
0
0
Витория Гимарайнш
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Порту
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
4
6
Витория Гимарайнш
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Порту
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
4
6
Голы по времени матча
Забито
12
7
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
3
25%
2
29%
61-75
3
25%
2
29%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
2
67%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
5
6
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
2
40%
3
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
50%
76-90
Пропущено
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Забито
17
13
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
3
18%
3
23%
1-15
1
6%
2
15%
16-30
3
18%
1
8%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
3
18%
2
15%
61-75
4
24%
5
38%
76-90
Пропущено
11
7
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
29%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
3
27%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Монкарапаченсе - Витория Гимарайнш 1:3 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3
Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Витория Гимарайнш - Тондела 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Целе 0:1 Целе - Витория Гимарайнш 3:4 Витория Гимарайнш - Тондела 1:1 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Фафе - Витория Гимарайнш 0:2 Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 0:1 Порту - Витория Гимарайнш 3:0
Порту
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Порту - Антверпен 2:0 Порту - Эшторил 0:1 Визела - Порту 0:2 Антверпен - Порту 1:4
Вилар-де Пердизеш - Порту 0:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Порту - Барселона 0:1 Бенфика - Порту 1:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Эштрела - Порту 0:1 Порту - Арока 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Порту - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Порту 1:2 Бенфика - Порту 2:0 Порту - Райо Вальекано 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Порту - Кардифф Сити 4:0 Порту - Портимоненсе 2:0
Результаты матчей
Витория Гимарайнш
Порту
Точный счет
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%
2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Витория Гимарайнш
Порту
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
41
14
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
55
55
37
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|9
|1
|0
|22 - 9
|28
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|21 - 8
|25
|3.
|1:0 Заявка
|11
|7
|1
|3
|18 - 11
|22
|4.
|0:1 Заявка
|11
|7
|1
|3
|13 - 8
|22
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|29 - 18
|20
|6.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|14 - 10
|20
|7.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|11 - 10
|16
|8.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|18 - 17
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|13 - 25
|14
|10.
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|17 - 14
|13
|11.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 16
|11
|12.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|22 - 21
|10
|13.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|19 - 20
|10
|14.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|8 - 13
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|11 - 16
|10
|16.
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|11 - 18
|8
|17.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|13 - 30
|7
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|14 - 5
|18
|2.
|1:0 Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 5
|15
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|17 - 9
|10
|6.
|0:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 7
|10
|9.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|10 - 8
|8
|10.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|11.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|6 - 9
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 11
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 8
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|16.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|9 - 12
|4
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|18.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|2 - 5
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|13 - 7
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|3.
|0:1 Заявка
|6
|4
|0
|2
|7 - 4
|12
|4.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 4
|10
|5.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|15 - 12
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 9
|7
|8.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 16
|7
|10.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 6
|6
|11.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 8
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 7
|3
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|10 - 15
|3
|15.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 18
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 8
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 7
|1
|18.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|5 - 12
|0
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- — Зона вылета
|Брага
|Банза Симон
|10 (2)
|Шавиш
|Эрнандес Эктор II
|7 (1)
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|6 (4)
|Брага
|Орта Рикарду
|6 (2)
|Спортинг Л
|Паулинью Жуан
|6
|Шавиш
|Ногейра
|2 5
|Каса Пия
|Кастро Пабло
|2 5
|Порту
|Карму Давид
|1 5
|Фамаликан
|Риччели
|2 3
|Портимоненсе
|Денер Клементе
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 1:0 Порту
Исход игры
Витория Гимарайнш
3.5% (4)
Ничья
7.1% (8)
Порту
89.4% (101)
Тотал 2.5
Больше
66.96% (75)
Меньше
33.04% (37)
Обе команды забьют
Да
71.43% (80)
Нет
28.57% (32)
Популярный счёт
1:2 Порту
57.5% (65)
0:1 Порту
15.9% (18)
0:2 Порту
10.6% (12)
1:1 Ничья
5.3% (6)
2:1 Витория Гимарайнш
2.7% (3)
1:3 Порту
2.7% (3)
2:2 Ничья
1.8% (2)
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