  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2023-2024
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Nuno Almeida
Витория Гимарайнш
1:2
Конец матча
Порту
0'
0:0
17' Не забитый пенальти
Силва Андре
1:0
17' Гол
Силва Андре
26' Желтая карточка
Консейсау Франсишку
27' Желтая карточка
Силва Даниэл
1:1
39' Гол
Занузи Зайду
1:2
59' Гол
Консейсау Франсишку
72' Желтая карточка
Силва Андре
85' Желтая карточка
Галено Вандерсон
90' Желтая карточка
Коласио Хорхе
90' Желтая карточка
Силва Жота
90'+7

Ход матча

17'
Силва Андре
0:0
17'
Силва Андре
1:0
26'
 
Консейсау Франсишку
27'
Силва Даниэл
 
39'
1:1
Занузи Зайду
(Консейсау Франсишку)
55'
 
Галено Вандерсон
Занузи Зайду
55'
 
Тареми Мехди
Франко Андре
59'
1:2
Консейсау Франсишку
(Эванилсон)
67'
 
Кардозу Фабиу
Пепе Кеплер
72'
Силва Андре
 
75'
Буцке Адриан
Мендеш Жоао Педро Морейра
 
81'
 
Груйич Марко
Эванилсон
81'
 
Коласио Хорхе
Консейсау Франсишку
83'
Феррейра Зе
Мигель Магальяеш
 
85'
 
Галено Вандерсон
88'
Сантуш Нуну
Силва Даниэл
 
88'
Да Луз Нелсон
Силва Андре
 
90'
 
Коласио Хорхе
90'
Силва Жота
 
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 113
Витория Гимарайнш 3.5% (4)
X 7.1% (8)
Порту 89.4% (101)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
14
Варела
Бруну
44
Фернандеш
Жорже
24
Боревкович
Тони
4
Рибейро
Томас
2
Мигель
Магальяеш
80
Силва
Даниэл
8
Хэндель
Томаш
19
Мангаш
Рикарду
11
Силва
Жота
7
Силва
Андре
III
17
Мендеш
Жоао
Педро
Морейра
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
3
Пепе
Кеплер
4
Карму
Давид
12
Занузи
Зайду
20
Франко
Андре
22
Варела
Алан
6
Эуштакиу
Стивен
10
Консейсау
Франсишку
30
Эванилсон
11
Пепе
VI
Витория Гимарайнш
3-4-3
Порту
4-3-3

История личных встреч

Витория Гимарайнш
Порту

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
166.7%
3 победы 10 ничьих 0 побед

34 матча

100%
0 побед 0 ничьих 34 победы

Первый тайм

17.6%
82.4%
0 побед 6 ничьих 25 побед

Второй тайм

11.8%
88.2%
0 побед 4 ничьи 23 победы

40 матчей

5%
10%
85%
2 победы 4 ничьи 34 победы

Первый тайм

7.5%
30%
62.5%
3 победы 12 ничьих 25 побед

Второй тайм

7.5%
35%
57.5%
3 победы 14 ничьих 23 победы

История матчей

ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:3
ПЛ
1:2
КЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:3
ПЛ
0:1
ПЛ
4:2
К
4:0
ТМК
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ТМК
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:2
К
0:2
ПЛ
1:0
С
3:0
ПЛ
0:4
ПЛ
4:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
С
2:1
К
2:6
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:5
ПЛ
2:0

Голы

Всего голов

13
8

Голов в среднем за матч

0.62
0.42

Среднее время на гол

145
213

Всего голов

48
45

Голов в среднем за матч

2.53
2.14

Среднее время на гол

35
42

Всего голов

61
53

Голов в среднем за матч

1.53
1.33

Тотал матчей

2.5
39
Больше 98%
Меньше 3%
1
31
Больше 78%
Меньше 23%
9
22
Больше 55%
Меньше 45%
18
12
Больше 30%
Меньше 70%
28
6
Больше 15%
Меньше 85%
34
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

59
67

Бомбардиры внутри турнира

Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендеш Жоао Педро Морейра 5 0.45
Силва Андре III 4 0.36
Силва Жота 2 0.18
Силва Тьягу 1 0.09
Гашпар Бруну 1 0.09
Да Луз Нелсон 1 0.09
Хэндель Томаш 1 0.09
Силва Ману 1 0.09
Сафира Алиссон 1 (1) 0.09
Силва Даниэл 0 0
Мангаш Рикарду 0 0
Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эванилсон 2 0.18
Тареми Мехди 2 (1) 0.18
Маркано Иван 2 0.18
Мартинес Антонио III 2 0.18
Эуштакиу Стивен 2 0.18
Венделл Боргес 1 0.09
Консейсау Франсишку 1 0.09
Галено Вандерсон 1 (1) 0.09
Хайме Иван 1 0.09
Занузи Зайду 1 0.09
Боржеш Гонсалу 0 0
Пепе Кеплер 0 0
Кардозу Фабиу 0 0
Франко Андре 0 0
Пепе VI 0 0

Карточки

Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Тьягу 4 0
Силва Жота 4 0
Мендеш Жоао Педро Морейра 2 1
Гашпар Бруну 2 0
Силва Андре III 2 0
Хэндель Томаш 2 0
Силва Ману 2 0
Феррейра Зе 2 0
Фрейтас Афонсо 2 0
Сантуш Нуну III 0 1
Андре Андре 1 0
Вильянуэва Микель 1 0
Фернандеш Жорже 1 0
Силва Даниэл 1 0
Рибейро Томас 1 0
Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карму Давид 5 1
Венделл Боргес 4 1
Нико Гонсалес 4 0
Консейсау Франсишку 4 0
Кардозу Фабиу 1 1
Консейсау Сержиу 2 0
Тареми Мехди 2 0
Мартинес Антонио III 2 0
Галено Вандерсон 2 0
Боржеш Гонсалу 2 0
Варела Алан 2 0
Пепе Кеплер 1 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Маркано Иван 1 0
Зе Педро 1 0
Мариу Жоау III 1 0
Эуштакиу Стивен 1 0
Санчес Хорхе 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Франко Андре 1 0
Пепе VI 1 0
Эванилсон 1 0
Geraldo Wendel2 1 0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Порту
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

1
0
Витория Гимарайнш
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Порту
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

4
6
Витория Гимарайнш
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Порту
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (2)
73% (8)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

13
9
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
22%
16-30
2
15%
2
22%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
3
23%
2
22%
61-75
3
23%
2
22%
76-90

Пропущено

8
4
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

5
6
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
2
40%
3
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
50%
76-90

Пропущено

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

18
15
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
3
17%
3
20%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
3
17%
2
13%
31-45
3
17%
1
7%
46-60
3
17%
2
13%
61-75
4
22%
5
33%
76-90

Пропущено

13
8
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
1
13%
16-30
3
23%
2
25%
31-45
3
23%
2
25%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
3
23%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Витория Гимарайнш
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Морейренсе - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Шавиш 5:0 Монкарапаченсе - Витория Гимарайнш 1:3 Фамаликан - Витория Гимарайнш 1:3
Витория Гимарайнш - Эшторил 3:2 Каса Пия - Витория Гимарайнш 0:0 Витория Гимарайнш - Портимоненсе 1:2 Витория Гимарайнш - Тондела 0:1 Бенфика - Витория Гимарайнш 4:0 Витория Гимарайнш - Визела 2:0 Витория Гимарайнш - Жил Висенте 2:1 Эштрела - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Целе 0:1 Целе - Витория Гимарайнш 3:4 Витория Гимарайнш - Тондела 1:1 Риу Аве - Витория Гимарайнш 1:1 Фафе - Витория Гимарайнш 0:2 Витория Гимарайнш - Вулверхэмптон 1:2 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 0:1 Порту - Витория Гимарайнш 3:0
Порту
(20 матчей)
65%
10%
25%
13 побед 2 ничьи 5 поражений
Порту - Антверпен 2:0 Порту - Эшторил 0:1 Визела - Порту 0:2 Антверпен - Порту 1:4
Вилар-де Пердизеш - Порту 0:2 Порту - Портимоненсе 1:0 Порту - Барселона 0:1 Бенфика - Порту 1:0 Порту - Жил Висенте 2:1 Шахтёр Донецк - Порту 1:3 Эштрела - Порту 0:1 Порту - Арока 1:1 Риу Аве - Порту 1:2 Порту - Фаренсе 2:1 Морейренсе - Порту 1:2 Бенфика - Порту 2:0 Порту - Райо Вальекано 1:1 Порту - Вулверхэмптон 0:1 Порту - Кардифф Сити 4:0 Порту - Портимоненсе 2:0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
Порту

Точный счет

1:2
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
1:2
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:2
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
5
1 раз 9%
2
6 раз 55%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Витория Гимарайнш
Порту

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
3
2
4
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
4
1.5
4
2
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
2
5
6
1.5
6
5
3
8
2.5
1
10
3.5
1
10
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 10 9 1 0 22 - 9 28
2.
Бенфика
 Заявка 10 8 1 1 21 - 8 25
3.
Порту
 Заявка 11 8 1 2 15 - 8 25
4.
Брага
 Заявка 10 6 2 2 29 - 18 20
5.
Морейренсе
 Заявка 11 6 2 3 14 - 10 20
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 11 6 1 4 18 - 13 19
7.
Фамаликан
 Заявка 11 4 4 3 11 - 10 16
8.
Боавишта
 Заявка 10 4 3 3 18 - 17 15
9.
Портимоненсе
 Заявка 11 4 2 5 13 - 25 14
10.
Фаренсе
 Заявка 10 4 1 5 17 - 14 13
11.
Эштрела
 Заявка 11 3 2 6 11 - 16 11
12.
Жил Висенте
 Заявка 10 3 1 6 22 - 21 10
13.
Эшторил
 Заявка 11 3 1 7 19 - 20 10
14.
Каса Пия
 Заявка 11 2 4 5 8 - 13 10
15.
Визела
 Заявка 11 2 4 5 11 - 16 10
16.
Риу Аве
 Заявка 10 2 2 6 11 - 18 8
17.
Шавиш
 Заявка 11 2 1 8 13 - 30 7
18.
Арока
 Заявка 10 1 3 6 9 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 6 6 0 0 14 - 5 18
2.
Витория Гимарайнш
 Заявка 6 4 0 2 14 - 7 12
3.
Бенфика
 Заявка 4 3 1 0 8 - 1 10
4.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 14 - 6 10
5.
Жил Висенте
 Заявка 5 3 1 1 17 - 9 10
6.
Порту
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
7.
Фамаликан
 Заявка 5 3 1 1 6 - 4 10
8.
Фаренсе
 Заявка 6 3 1 2 12 - 7 10
9.
Боавишта
 Заявка 5 2 2 1 10 - 8 8
10.
Эшторил
 Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
11.
Морейренсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 6 7
12.
Портимоненсе
 Заявка 5 2 1 2 6 - 9 7
13.
Риу Аве
 Заявка 6 2 1 3 9 - 11 7
14.
Эштрела
 Заявка 6 2 0 4 5 - 8 6
15.
Визела
 Заявка 6 1 2 3 6 - 9 5
16.
Шавиш
 Заявка 5 1 1 3 9 - 12 4
17.
Арока
 Заявка 5 1 1 3 5 - 8 4
18.
Каса Пия
 Заявка 5 0 2 3 2 - 5 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Порту
 Заявка 6 5 0 1 9 - 4 15
3.
Морейренсе
 Заявка 6 4 1 1 8 - 4 13
4.
Спортинг Л
 Заявка 4 3 1 0 8 - 4 10
5.
Брага
 Заявка 5 3 1 1 15 - 12 10
6.
Каса Пия
 Заявка 6 2 2 2 6 - 8 8
7.
Боавишта
 Заявка 5 2 1 2 8 - 9 7
8.
Витория Гимарайнш
 Заявка 5 2 1 2 4 - 6 7
9.
Портимоненсе
 Заявка 6 2 1 3 7 - 16 7
10.
Фамаликан
 Заявка 6 1 3 2 5 - 6 6
11.
Эштрела
 Заявка 5 1 2 2 6 - 8 5
12.
Визела
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
13.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 5 - 7 3
14.
Эшторил
 Заявка 6 1 0 5 10 - 15 3
15.
Шавиш
 Заявка 6 1 0 5 4 - 18 3
16.
Арока
 Заявка 5 0 2 3 4 - 8 2
17.
Риу Аве
 Заявка 4 0 1 3 2 - 7 1
18.
Жил Висенте
 Заявка 5 0 0 5 5 - 12 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в 3-ий квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход во 2-ий квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Брага Банза Симон 10 (2)
Шавиш Эрнандес Эктор II 7 (1)
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 6 (4)
Брага Орта Рикарду 6 (2)
Спортинг Л Паулинью Жуан 6
Весь список

Топ нарушителей
Шавиш Ногейра 2 5
Каса Пия Кастро Пабло 2 5
Порту Карму Давид 1 5
Фамаликан Риччели 2 3
Портимоненсе Денер Клементе 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 55'
      Занузи Зайду получил травму и заменен. Галено Вандерсон выходит на поле.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Консейсау Франсишку сделал результативную передачу.
    • 39'
      ГОООООЛ - Занузи Зайду Порту забивает ударом головой
    • 27'
      Даниэль Силва совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 26'
      Консейсау Франсишку совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 17'
      Г О О О О Л - Силва Андре III первый реагирует на отскок и посылает его в ворота левой ногой!
    • 17'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Силва Андре III пробил пенальти, но вратарь отбил в поле.
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 113
    Витория Гимарайнш 3.5% (4)
    X 7.1% (8)
    Порту 89.4% (101)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Витория Гимарайнш 1:2 Порту онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 1:2 Порту

    Исход игры
    Витория Гимарайнш
    3.5% (4)
    Ничья
    7.1% (8)
    Порту
    89.4% (101)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.96% (75)
    Меньше
    33.04% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    71.43% (80)
    Нет
    28.57% (32)
    Популярный счёт
    1:2 Порту
    57.5% (65)
    0:1 Порту
    15.9% (18)
    0:2 Порту
    10.6% (12)
    1:1 Ничья
    5.3% (6)
    2:1 Витория Гимарайнш
    2.7% (3)
    1:3 Порту
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     