Дэйви ван ден Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из ПЕК Зволле

45' Томас Райан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

43' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

42' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Веерман Йоэй из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Ансельмо Гарсия-Макналти совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

40' Бенитес Вальтер взял и забрал мяч на выходе

37' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

37' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Керстен Сэм выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Матч возобновлен

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

32' Тезе Джордан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

31' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Веерман Йоэй навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

30' Удар от ворот произведет ПСВ

29' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

29' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Г О О О О Л - Тиль Гус забивает с правой ноги!

28' Бакайоко Жоан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

27' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Веерман Йоэй из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

21' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

20' Ансельмо Гарсия-Макналти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Веерман Йоэй выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Дэйви ван ден Берг ослабляет давление, выбив мяч.

17' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Бакайоко Жоан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Удар от ворот произведет ПСВ

9' Де Йонг Люк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

9' Хорошую попытку сделал Веерман Йоэй . Удар в створ, но вратарь начеку

8' Дэйви ван ден Берг ослабляет давление, выбив мяч.

7' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол ПСВ будет все-таки засчитан.

6' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ПСВ

5' Г О О О О Л - Лосано Ирвинг забивает с правой ноги!

5' Тиль Гус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

4' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

4' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

2' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Дэйви ван ден Берг из команды ПЕК Зволле перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' ПСВ начинает с центра поля