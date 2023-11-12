Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

85' Веерман Йоэй навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Рикардо Пепи создает голевую возможность для своего партнера по команде.

84' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

83' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Хорошую попытку сделал Ван Анхольт Патрик . Удар в створ, но вратарь начеку

81' Тезе Джордан не смог попасть в створ ударом издали

80' Рикардо Пепи задерживает мяч рукой

80' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Тактическая замена. Де Йонг Люк уходит с поля и его заменяет Рикардо Пепи

78' Г О О О О Л - Тильман Малик забивает с правой ноги!

78' Дест Серджиньо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

76' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Тиль Гус создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Тильман Малик из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

74' О, нет. Из многообещающей позиции Тильман Малик из команды ПСВ наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

73' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Матч возобновлен

72' Ох, нехорошо это выглядит. Рамальо Андре получил травму и медбригада забирает его с поля.

72' Рамальо Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

71' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

70' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Удар от ворот произведет ПСВ

67' Матч возобновлен

67' Ох, нехорошо это выглядит. Ван Полен Брам получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Ван Полен Брам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

66' Веерман Йоэй создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Схаутен Йерди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Тезе Джордан из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Веерман Йоэй из команды ПСВ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' Бакайоко Жоан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

59' Ансельмо Гарсия-Макналти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' ПСВ совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе

55' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля

54' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Матч возобновлен

54' Ох, нехорошо это выглядит. Рамальо Андре получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Рамальо Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

53' Хорошую попытку сделал Рейндерс Элиано . Удар в створ, но вратарь начеку

53' ПЕК Зволле совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Томас Райан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' ШТАНГА! Так было близко к голу - Дест Серджиньо нанес удар в каркас ворот!

51' Дэйви ван ден Берг выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Судья сигнализирует, что Тиль Гус из команды ПСВ поставил подножку. Пострадал Дэйви ван ден Берг

49' Тиль Гус из команды ПСВ не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

47' ПСВ совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Удар от ворот произведет ПСВ