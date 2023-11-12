  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Зрители: 34200 Главный судья: Оострём Ингмар
ПСВ
4:0
Конец матча
ПЕК Зволле
0'
1:0
5' Гол
Лосано Ирвинг
2:0
28' Гол
Тиль Гус
40' Желтая карточка
Ансельмо Гарсия-Макналти
45' Желтая карточка
Томас Райан
3:0
57' Гол
Де Йонг Люк
4:0
78' Гол
Тильман Малик
90'+4

Ход матча

5'
Лосано Ирвинг
(Тиль Гус)
1:0
28'
Тиль Гус
(Бакайоко Жоан)
2:0
40'
 
Ансельмо Гарсия-Макналти
45'
 
Томас Райан
57'
Де Йонг Люк
(Бакайоко Жоан)
3:0
62'
 
Дрёйф Ферди
Томас Райан
62'
 
Тай Леннарт
Веллиос Апостолос
63'
 
Веланас Одиссеус
Ансельмо Гарсия-Макналти
70'
Вертессен Йорбе
Лосано Ирвинг
 
70'
Тильман Малик
Бакайоко Жоан
 
72'
Сайбари Исмаэль
Рамальо Андре
 
77'
 
Серрано Нико
Намли Юнес
78'
Тильман Малик
(Дест Серджиньо)
4:0
79'
Пепи Рикардо
Де Йонг Люк
 
79'
Ван Анхольт Патрик
Дест Серджиньо
 

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 11 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 2
  • 12 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 576 Количество передач 300
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
1
Бенитес
Вальтер
3
Тезе
Джордан
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
8
Дест
Серджиньо
22
Схаутен
Йерди
23
Веерман
Йоэй
11
Бакайоко
Жоан
20
Тиль
Гус
27
Лосано
Ирвинг
9
Де
Йонг
Люк
1
Схенделаар
Яспер
2
Ван
Полен
Брам
4
Керстен
Сэм
13
Лам
Томас
15
Ансельмо
Гарсия-Макналти
28
Бюрместер
Зико
30
Томас
Райан
11
Ван
Ден
Берг
Дэйв
7
Намли
Юнес
14
Веллиос
Апостолос
23
Рейндерс
Элиано
ПСВ
4-2-3-1
ПЕК Зволле
4-3-3

История личных встреч

ПСВ
ПЕК Зволле

19 матчей

94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.9%
21.1%
21%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

68.4%
5.3%
26.3%
13 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

200%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

200%
0 побед 4 ничьи 3 победы

21 матч

85.7%
4.8%
9.5%
18 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

52.4%
38.1%
9.5%
11 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

61.9%
23.8%
14.3%
13 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

Э
1:2
Э
3:1
Э
4:2
Э
0:3
Э
4:1
Э
0:4
Э
4:0
Э
1:2
Э
4:0
Э
0:1
Э
4:1
Э
0:4
Э
1:3
Э
3:2
Э
3:1
Э
3:1
Э
1:2
Э
1:1
К
0:3
Э
1:3
Э
1:2

Голы

Всего голов

31
27

Голов в среднем за матч

3.1
2.45

Среднее время на гол

29
36

Всего голов

8
12

Голов в среднем за матч

0.73
1.2

Среднее время на гол

123
75

Всего голов

39
39

Голов в среднем за матч

1.86
1.86

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

48
48

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Йонг Люк 10 (3) 0.83
Тиль Гус 6 0.5
Лосано Ирвинг 5 0.42
Тильман Малик 5 0.42
Ланг Ноа 4 0.33
Вертессен Йорбе 3 0.25
Пепи Рикардо 3 (1) 0.25
Веерман Йоэй 2 0.17
Бакайоко Жоан 2 0.17
Сайбари Исмаэль 2 0.17
Рамальо Андре 2 0.17
Схаутен Йерди 1 0.08
Тезе Джордан 0 0
Ван Анхольт Патрик 0 0
Боскальи Оливье 0 0
Сангаре Ибрахим 0 0
Дест Серджиньо 0 0
ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тай Леннарт 3 0.25
Веллиос Апостолос 3 0.25
Дрёйф Ферди 2 (2) 0.17
Ван Ден Берг Дэйв 2 0.17
Намли Юнес 2 0.17
Веланас Одиссеус 1 0.08
Рейндерс Элиано 1 0.08
Бюрместер Зико 0 0
Керстен Сэм 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Йонг Люк 1 0
Рамальо Андре 1 0
Боскальи Оливье 1 0
Схаутен Йерди 1 0
Тезе Джордан 1 0
Дест Серджиньо 1 0
Пепи Рикардо 1 0
Сайбари Исмаэль 1 0
ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ансельмо Гарсия-Макналти 4 0
Лам Томас 3 0
Ван Ден Берг Дэйв 3 0
Эль-Аззузи Ануар 1 1
Ван Полен Брам 2 0
Веллиос Апостолос 2 0
Намли Юнес 2 0
Дрёйф Ферди 2 0
Керстен Сэм 2 0
Ван Хинтум Барт 1 0
Томас Райан 1 0
Веланас Одиссеус 1 0
Рейндерс Элиано 1 0
Бюрместер Зико 1 0
Серрано Нико 1 0
Ван Дер Хар Дамиан 1 0

Результаты матчей

ПСВ
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (7)
0% (0)
0% (0)
ПЕК Зволле
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

0
4
ПСВ
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
ПЕК Зволле
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

21
4
ПСВ
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
0% (0)
42% (5)
ПЕК Зволле
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

4
9

Упущенные победы

21
8

Голы по времени матча

Забито

24
10
9 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
2
8%
1
10%
1-15
4
17%
1
10%
16-30
3
13%
1
10%
31-45
9
38%
2
20%
46-60
1
4%
2
20%
61-75
5
21%
3
30%
76-90

Пропущено

4
12
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
25%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
25%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
50%
6
50%
76-90

Забито

21
6
5 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
14%
1
17%
31-45
4
19%
1
17%
46-60
6
29%
1
17%
61-75
6
29%
2
33%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
100%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

45
16
14 В 1-м тайме 5
31 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
0 Не забивали 3
2
4%
2
13%
1-15
6
13%
1
6%
16-30
6
13%
2
13%
31-45
13
29%
3
19%
46-60
7
16%
3
19%
61-75
11
24%
5
31%
76-90

Пропущено

5
19
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 10
1
20%
2
11%
1-15
1
20%
3
16%
16-30
1
20%
1
5%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
2
40%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
ПСВ - Ланс 1:0 Хераклес - ПСВ 0:6 ПСВ - Аякс 5:2 Ланс - ПСВ 1:1
ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:4 ПСВ - Севилья 2:2 ПСВ - Волендам 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Арсенал - ПСВ 4:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Валвейк - ПСВ 0:4 ПСВ - Рейнджерс 5:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Витесс - ПСВ 1:3 Штурм Грац - ПСВ 1:3 ПСВ - Утрехт 2:0 ПСВ - Штурм Грац 4:1 Фейеноорд - ПСВ 0:1
ПЕК Зволле
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Амстердамсхе - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4
ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:2 ПЕК Зволле - Гронинген 0:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 ПЕК Зволле - Эммен 1:2 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 ВВ Беркум - ПЕК Зволле 1:3 Хелмонд Спорт - ПЕК Зволле 2:3

Результаты матчей

ПСВ
ПЕК Зволле

Точный счет

3:1
2 раза 29%
4:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:4
3 раза 60%
0:6
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

4
3 раза 60%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:4
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:6
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

4
5 раз 42%
3
4 раза 33%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

ПСВ
ПЕК Зволле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
2.5
Больше Меньше
3
4
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
3.5
Больше Меньше
1
5
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
2.5
Больше Меньше
1
11
7
5
3.5
1
11
2
10
4.5
1
11
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 12 12 0 0 45 - 5 36
2.
Твенте
 Заявка 12 8 3 1 25 - 11 27
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 10 8 2 0 28 - 9 26
4.
Фейеноорд
 Заявка 11 8 2 1 38 - 9 26
5.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 12 6 3 3 23 - 16 21
6.
Спарта Роттердам
 1:1 Заявка 12 4 4 4 14 - 16 16
7.
Эксельсиор
 Заявка 11 3 5 3 18 - 19 14
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 12 4 2 6 14 - 21 14
9.
Херенвен
 Заявка 12 4 1 7 17 - 26 13
10.
Фортуна Ситтард
 Заявка 12 3 4 5 12 - 20 13
11.
Алмере Сити
 0:0 Заявка 12 3 4 5 10 - 20 13
12.
Аякс
 0:0 Заявка 11 3 3 5 25 - 29 12
13.
Хераклес
 Заявка 12 3 3 6 15 - 32 12
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 11 2 5 4 24 - 24 11
15.
Валвейк
 Заявка 11 3 0 8 12 - 26 9
16.
Волендам
 1:1 Заявка 12 2 3 7 15 - 25 9
17.
Утрехт
 Заявка 11 2 2 7 9 - 21 8
18.
Витесс
 Заявка 12 2 2 8 9 - 24 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 24 - 4 21
2.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 5 1 0 19 - 4 16
3.
Твенте
 Заявка 6 5 1 0 13 - 6 16
4.
Фейеноорд
 Заявка 5 4 1 0 19 - 3 13
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 17 - 6 13
6.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 3 2 1 9 - 6 11
7.
Хераклес
 Заявка 6 3 1 2 10 - 14 10
8.
Аякс
 0:0 Заявка 5 3 0 2 11 - 11 9
9.
НЕК Неймеген
 Заявка 6 2 2 2 14 - 11 8
10.
Волендам
 1:1 Заявка 6 2 2 2 8 - 8 8
11.
Спарта Роттердам
 1:1 Заявка 6 2 2 2 7 - 9 8
12.
Херенвен
 Заявка 5 2 1 2 8 - 8 7
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
14.
Эксельсиор
 Заявка 6 1 4 1 9 - 10 7
15.
Валвейк
 Заявка 6 2 0 4 9 - 17 6
16.
Алмере Сити
 0:0 Заявка 6 1 2 3 3 - 10 5
17.
Утрехт
 Заявка 5 1 1 3 6 - 13 4
18.
Витесс
 Заявка 6 0 2 4 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 5 5 0 0 21 - 1 15
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 5 4 1 0 11 - 3 13
3.
Фейеноорд
 Заявка 6 4 1 1 19 - 6 13
4.
Твенте
 Заявка 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Спарта Роттердам
 1:1 Заявка 6 2 2 2 7 - 7 8
6.
Алмере Сити
 0:0 Заявка 6 2 2 2 7 - 10 8
7.
Эксельсиор
 Заявка 5 2 1 2 9 - 9 7
8.
ПЕК Зволле
 Заявка 6 2 1 3 9 - 13 7
9.
Витесс
 Заявка 6 2 0 4 6 - 13 6
10.
Херенвен
 Заявка 7 2 0 5 9 - 18 6
11.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 6 1 2 3 4 - 12 5
12.
Утрехт
 Заявка 6 1 1 4 3 - 8 4
13.
Валвейк
 Заявка 5 1 0 4 3 - 9 3
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 5 0 3 2 10 - 13 3
15.
Аякс
 0:0 Заявка 6 0 3 3 14 - 18 3
16.
Фортуна Ситтард
 Заявка 6 0 2 4 3 - 14 2
17.
Хераклес
 Заявка 6 0 2 4 5 - 18 2
18.
Волендам
 1:1 Заявка 6 0 1 5 7 - 17 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 15 (4)
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 15 (1)
ПСВ Де Йонг Люк 10 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 8 (4)
Твенте Стейн Сем 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Твенте Садилек Михал 1 4
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 4
Валвейк Мейерс Арон 5
Хераклес Брюнс Томас 5
Эксельсиор Загре Артур 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 94'
    ПСВ заслуженно побеждает в отличном матче
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Контроль мяча: ПСВ: 66%, ПЕК Зволле: 34%.
  • 94'
    Сегодняшная посещаемость составляет 34200 болельщиков
  • 93'
    Тезе Джордан из команды ПСВ заходит слишком далеко, он валит Дэйви ван ден Берг.
  • 93'
    Веланас Одиссеус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    Схенделаар Яспер взял и забрал мяч на выходе
  • 92'
    Тай Леннарт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 92'
    ПЕК Зволле совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 91'
    Схаутен Йерди из команды ПСВ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 91'
    Удар от ворот произведет ПЕК Зволле
  • 91'
    Сайбари Исмаэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 90'
    Контроль мяча: ПСВ: 67%, ПЕК Зволле: 33%.
  • 90'
    Керстен Сэм ослабляет давление, выбив мяч.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч ПСВ 4:0 ПЕК Зволле онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Бонусы букмекеров
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (19) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (9) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     