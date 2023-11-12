Тур: 12. Стадион: Филипс. Зрители: 34200 Главный судья: Оострём Ингмар
4:0
Конец матча
0'
1:0
5' ГолЛосано Ирвинг
2:0
28' ГолТиль Гус
40' Желтая карточкаАнсельмо Гарсия-Макналти
45' Желтая карточкаТомас Райан
3:0
57' ГолДе Йонг Люк
4:0
78' ГолТильман Малик
90'+4
Ход матча
5'
1:0
28'
2:0
45'
57'
3:0
78'
4:0
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
11 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 2
-
12 Угловые 0
-
2 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
576 Количество передач 300
-
66 Владение мячом, % 34
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Веерман
Йоэй
20
Тиль
Гус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Веерман ЙоэйПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Пепи РикардоНападающий
-
Главный тренер: Бош Петер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Лам ТомасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Томас РайанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Серрано НикоПолузащитник
-
10 Дрёйф ФердиНападающий
-
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ПСВ
ПЕК Зволле
19 матчей
94.7%
5.3%
18 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.9%
21.1%
21%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
68.4%
5.3%
26.3%
13 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
200%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
200%
0 побед 4 ничьи 3 победы
21 матч
85.7%
4.8%
9.5%
18 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
52.4%
38.1%
9.5%
11 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
61.9%
23.8%
14.3%
13 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
31
27
Голов в среднем за матч
3.1
2.45
Среднее время на гол
29
36
Всего голов
8
12
Голов в среднем за матч
0.73
1.2
Среднее время на гол
123
75
Всего голов
39
39
Голов в среднем за матч
1.86
1.86
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
13
Больше 62%
Меньше 38%
8
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
48
48
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Йонг Люк
|10 (3)
|0.83
|Тиль Гус
|6
|0.5
|Лосано Ирвинг
|5
|0.42
|Тильман Малик
|5
|0.42
|Ланг Ноа
|4
|0.33
|Вертессен Йорбе
|3
|0.25
|Пепи Рикардо
|3 (1)
|0.25
|Веерман Йоэй
|2
|0.17
|Бакайоко Жоан
|2
|0.17
|Сайбари Исмаэль
|2
|0.17
|Рамальо Андре
|2
|0.17
|Схаутен Йерди
|1
|0.08
|Тезе Джордан
|0
|0
|Ван Анхольт Патрик
|0
|0
|Боскальи Оливье
|0
|0
|Сангаре Ибрахим
|0
|0
|Дест Серджиньо
|0
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тай Леннарт
|3
|0.25
|Веллиос Апостолос
|3
|0.25
|Дрёйф Ферди
|2 (2)
|0.17
|Ван Ден Берг Дэйв
|2
|0.17
|Намли Юнес
|2
|0.17
|Веланас Одиссеус
|1
|0.08
|Рейндерс Элиано
|1
|0.08
|Бюрместер Зико
|0
|0
|Керстен Сэм
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Йонг Люк
|1
|0
|Рамальо Андре
|1
|0
|Боскальи Оливье
|1
|0
|Схаутен Йерди
|1
|0
|Тезе Джордан
|1
|0
|Дест Серджиньо
|1
|0
|Пепи Рикардо
|1
|0
|Сайбари Исмаэль
|1
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ансельмо Гарсия-Макналти
|4
|0
|Лам Томас
|3
|0
|Ван Ден Берг Дэйв
|3
|0
|Эль-Аззузи Ануар
|1
|1
|Ван Полен Брам
|2
|0
|Веллиос Апостолос
|2
|0
|Намли Юнес
|2
|0
|Дрёйф Ферди
|2
|0
|Керстен Сэм
|2
|0
|Ван Хинтум Барт
|1
|0
|Томас Райан
|1
|0
|Веланас Одиссеус
|1
|0
|Рейндерс Элиано
|1
|0
|Бюрместер Зико
|1
|0
|Серрано Нико
|1
|0
|Ван Дер Хар Дамиан
|1
|0
Результаты матчей
ПСВ
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (7)
0% (0)
0% (0)
ПЕК Зволле
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
0
4
ПСВ
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
ПЕК Зволле
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
21
4
ПСВ
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
58% (7)
8% (1)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
0% (0)
42% (5)
ПЕК Зволле
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
4
9
Упущенные победы
21
8
Голы по времени матча
Забито
24
10
9 В 1-м тайме 3
15 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
2
8%
1
10%
1-15
4
17%
1
10%
16-30
3
13%
1
10%
31-45
9
38%
2
20%
46-60
1
4%
2
20%
61-75
5
21%
3
30%
76-90
Пропущено
4
12
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
25%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
25%
1
8%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
50%
6
50%
76-90
Забито
21
6
5 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
7 Не забивали 8
0
0%
1
17%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
3
14%
1
17%
31-45
4
19%
1
17%
46-60
6
29%
1
17%
61-75
6
29%
2
33%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
1
100%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
45
16
14 В 1-м тайме 5
31 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
0 Не забивали 3
2
4%
2
13%
1-15
6
13%
1
6%
16-30
6
13%
2
13%
31-45
13
29%
3
19%
46-60
7
16%
3
19%
61-75
11
24%
5
31%
76-90
Пропущено
5
19
3 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 13
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 10
1
20%
2
11%
1-15
1
20%
3
16%
16-30
1
20%
1
5%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
2
40%
7
37%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
80%
15%
5%
16 побед 3 ничьи 1 поражение
ПСВ - Ланс 1:0 Хераклес - ПСВ 0:6 ПСВ - Аякс 5:2 Ланс - ПСВ 1:1
ПСВ - Фортуна Ситтард 3:1 Спарта Роттердам - ПСВ 0:4 ПСВ - Севилья 2:2 ПСВ - Волендам 3:1 ПСВ - Гоу Эхед Иглс 3:0 Алмере Сити - ПСВ 0:4 Арсенал - ПСВ 4:0 ПСВ - НЕК Неймеген 4:0 Валвейк - ПСВ 0:4 ПСВ - Рейнджерс 5:1 Рейнджерс - ПСВ 2:2 Витесс - ПСВ 1:3 Штурм Грац - ПСВ 1:3 ПСВ - Утрехт 2:0 ПСВ - Штурм Грац 4:1 Фейеноорд - ПСВ 0:1
ПЕК Зволле
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 2:0 Амстердамсхе - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - ПЕК Зволле 1:1 Эксельсиор - ПЕК Зволле 2:4
ПЕК Зволле - Фейеноорд 0:2 Хераклес - ПЕК Зволле 2:1 ПЕК Зволле - АЗ Алкмаар 0:3 ПЕК Зволле - Гоу Эхед Иглс 1:1 Алмере Сити - ПЕК Зволле 1:2 ПЕК Зволле - Утрехт 1:0 Твенте - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:2 ПЕК Зволле - Гронинген 0:0 ПЕК Зволле - Венеция 1:1 ПЕК Зволле - Эммен 1:2 Спарта Роттердам - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Вестерло 3:1 Фейеноорд - ПЕК Зволле 3:1 ВВ Беркум - ПЕК Зволле 1:3 Хелмонд Спорт - ПЕК Зволле 2:3
Результаты матчей
ПСВ
ПЕК Зволле
Точный счет
3:1
2 раза 29%
4:0
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
4
2 раза 29%
2
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:4
3 раза 60%
0:6
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
4
3 раза 60%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:4
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:6
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
4
5 раз 42%
3
4 раза 33%
2
1 раз 8%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
ПСВ
ПЕК Зволле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
15
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
111
75
111
210
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|12
|0
|0
|45 - 5
|36
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|25 - 11
|27
|3.
|Заявка
|10
|8
|2
|0
|28 - 9
|26
|4.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|38 - 9
|26
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|23 - 16
|21
|6.
|1:1 Заявка
|12
|4
|4
|4
|14 - 16
|16
|7.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|18 - 19
|14
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 21
|14
|9.
|Заявка
|12
|4
|1
|7
|17 - 26
|13
|10.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|12 - 20
|13
|11.
|0:0 Заявка
|12
|3
|4
|5
|10 - 20
|13
|12.
|0:0 Заявка
|11
|3
|3
|5
|25 - 29
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 32
|12
|14.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|24 - 24
|11
|15.
|Заявка
|11
|3
|0
|8
|12 - 26
|9
|16.
|1:1 Заявка
|12
|2
|3
|7
|15 - 25
|9
|17.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|9 - 21
|8
|18.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 24
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|7
|0
|0
|24 - 4
|21
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|19 - 4
|16
|3.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|13 - 6
|16
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|19 - 3
|13
|5.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|17 - 6
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|10 - 14
|10
|8.
|0:0 Заявка
|5
|3
|0
|2
|11 - 11
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 11
|8
|10.
|1:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|11.
|1:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 8
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|9 - 10
|7
|15.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|9 - 17
|6
|16.
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 10
|5
|17.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 13
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|21 - 1
|15
|2.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|11 - 3
|13
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|19 - 6
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|5.
|1:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|6.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 10
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 9
|7
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|10.
|Заявка
|7
|2
|0
|5
|9 - 18
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 12
|5
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|3 - 8
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|3 - 9
|3
|14.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|10 - 13
|3
|15.
|0:0 Заявка
|6
|0
|3
|3
|14 - 18
|3
|16.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|3 - 14
|2
|17.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 18
|2
|18.
|1:1 Заявка
|6
|0
|1
|5
|7 - 17
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|15 (4)
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|15 (1)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|10 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|8 (4)
|Твенте
|Стейн Сем
|8 (1)
|Твенте
|Садилек Михал
|1 4
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 4
|Валвейк
|Мейерс Арон
|5
|Хераклес
|Брюнс Томас
|5
|Эксельсиор
|Загре Артур
|4