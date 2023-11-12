Тур: 14. Стадион: Ян Брейдель.
0:0
Второй тайм: 71'
0'
6' Желтая карточкаУткус Эдгарас
29' Желтая карточкаОрдоньес Хоэль
29' Желтая карточкаДенкей Кевин
41' Желтая карточкаРафаэль Онедика
Ход матча
14
Мейер
Бьорн
10
Ветлесен
Уго
20
Ванакен
Ханс
1
Варлесон
41
Сике
Уго
34
Сомерс
Тибо
10
Гбоо
Янн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мейер БьорнЗащитник
- Полузащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Баланта ЭдерПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
-
41 Сике УгоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гбоо ЯннПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Полузащитник
-
11 Минда АланПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Брюгге
Серкль Брюгге
21 матч
90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.9%
28.6%
9.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.2%
14.3%
9.5%
16 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 9 побед
29 матчей
65.5%
13.8%
20.7%
19 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.8%
37.9%
17.3%
13 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
55.2%
13.8%
31%
16 побед 4 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
25
Голов в среднем за матч
2.13
1.79
Среднее время на гол
42
50
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
1.36
0.6
Среднее время на гол
66
150
Всего голов
51
34
Голов в среднем за матч
1.76
1.17
Тотал матчей
2.5
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
51
76
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сков-Ольсен Андреас
|7 (1)
|0.5
|Родригеш Тьяго
|4 (1)
|0.29
|Ванакен Ханс
|3
|0.21
|Синкернагель Филип
|3
|0.21
|Нуса Антонио
|2
|0.14
|Бушанан Тажон
|2
|0.14
|Ютгла Ферран
|2
|0.14
|Кюйпер Максим
|1
|0.07
|Мехеле Брэндон
|1
|0.07
|Саббе Кириани
|0
|0
|Нильсен Каспер
|0
|0
|Спилеерс Йорне
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|10 (1)
|0.71
|Сомерс Тибо
|2
|0.14
|Лопес Леонардо
|2
|0.14
|Минда Алан
|1
|0.07
|Олайгбе Казим
|1
|0.07
|Сике Уго
|0
|0
|Лемарешаль Феликс
|0
|0
|Christiaan Ravych
|0
|0
|Даланн Йеспер
|0
|0
|Варлесон
|0
|0
|Гбоо Янн
|0
|0
|Nils De Wilde
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кюйпер Максим
|2
|1
|Сков-Ольсен Андреас
|3
|0
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Рафаэль Онедика
|3
|0
|Одои Денис
|2
|0
|Миньоле Симон
|2
|0
|Нильсен Каспер
|2
|0
|Мехеле Брэндон
|2
|0
|Баланта Эдер
|2
|0
|Ванакен Ханс
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Спилеерс Йорне
|1
|0
|Ордоньес Хоэль
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Брюгген Ханнес
|5
|0
|Денкей Кевин
|3
|0
|Попович Борис
|3
|0
|Мьянге Сенна
|1
|1
|Лопес Леонардо
|2
|0
|Уткус Эдгарас
|2
|0
|Сике Уго
|2
|0
|Фрэнсис Абу
|2
|0
|Варела Джордан
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
|Минда Алан
|1
|0
|Лемарешаль Феликс
|1
|0
|Christiaan Ravych
|1
|0
Результаты матчей
Брюгге
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Серкль Брюгге
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
3
3
Брюгге
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Серкль Брюгге
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
7
9
Брюгге
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Серкль Брюгге
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
10
12
Голы по времени матча
Забито
15
8
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
1
7%
1
13%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
4
27%
4
50%
61-75
4
27%
1
13%
76-90
Пропущено
8
4
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Забито
10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
1
10%
2
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
3
30%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
3
30%
2
20%
61-75
1
10%
2
20%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
13%
2
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
3
38%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
13%
76-90
Забито
25
18
10 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 10
1 Не забивали 2
2
8%
3
17%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
4
16%
4
22%
31-45
3
12%
2
11%
46-60
7
28%
6
33%
61-75
5
20%
3
17%
76-90
Пропущено
16
12
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
2
13%
2
17%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
5
31%
3
25%
31-45
1
6%
4
33%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брюгге - Лугано 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 0:6 Брюгге - Антверпен 2:1
Лугано - Брюгге 1:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Стандард - Брюгге 2:1 Будё-Глимт - Брюгге 0:1 Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Брюгге - Генк 1:1 Андерлехт - Брюгге 1:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Гент - Брюгге 2:1 Брюгге - Осасуна 2:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Брюгге - РВДМ 47 7:1 Акюрейри - Брюгге 1:5 Эйпен - Брюгге 0:5 Брюгге - Акюрейри 5:1
Серкль Брюгге
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Гент 2:0
Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Вестерло 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 0:4
Результаты матчей
Брюгге
Серкль Брюгге
Точный счет
1:1
3 раза 50%
2:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
7:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
7
1 раз 17%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:1
4 раза 31%
2:1
4 раза 31%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
7:1
1 раз 8%
0:2
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
8 раз 62%
0
1 раз 8%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
7
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Брюгге
Серкль Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
43
24
16
24
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
51
16
24
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
94
49
67
310
112
310
211
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|1
|2
|31 - 15
|31
|2.
|13
|8
|3
|2
|26 - 14
|27
|3.
|13
|7
|5
|1
|22 - 14
|26
|4.
|14
|6
|5
|3
|29 - 12
|23
|5.
|0:0
|14
|7
|1
|6
|16 - 14
|22
|6.
|13
|5
|6
|2
|25 - 13
|21
|7.
|0:0
|14
|5
|5
|4
|26 - 15
|20
|8.
|14
|4
|6
|4
|17 - 23
|18
|9.
|14
|4
|5
|5
|15 - 21
|17
|10.
|14
|4
|5
|5
|17 - 25
|17
|11.
|14
|4
|3
|7
|13 - 19
|15
|12.
|14
|4
|2
|8
|18 - 30
|14
|13.
|14
|3
|4
|7
|14 - 23
|13
|14.
|13
|3
|3
|7
|19 - 26
|12
|15.
|14
|2
|5
|7
|18 - 26
|11
|16.
|13
|2
|3
|8
|10 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|20 - 3
|17
|2.
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|18 - 8
|16
|4.
|6
|4
|2
|0
|13 - 8
|14
|5.
|0:0
|7
|3
|4
|0
|16 - 7
|13
|6.
|0:0
|7
|4
|0
|3
|9 - 9
|12
|7.
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|12
|8.
|7
|3
|1
|3
|7 - 5
|10
|9.
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|10.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|11.
|7
|2
|3
|2
|8 - 11
|9
|12.
|7
|2
|2
|3
|11 - 8
|8
|13.
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|14.
|6
|1
|4
|1
|11 - 8
|7
|15.
|7
|2
|1
|4
|10 - 17
|7
|16.
|7
|1
|1
|5
|8 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|13 - 7
|15
|2.
|7
|4
|2
|1
|14 - 5
|14
|3.
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|4.
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|5.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|7 - 5
|10
|6.
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|8.
|7
|1
|5
|1
|11 - 14
|8
|9.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|10 - 8
|7
|10.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|11.
|7
|1
|4
|2
|10 - 10
|7
|12.
|7
|1
|3
|3
|9 - 9
|6
|13.
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|14.
|6
|1
|1
|4
|8 - 18
|4
|15.
|6
|0
|1
|5
|3 - 15
|1
|16.
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|10
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|10
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|8 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|8
|Антверпен
|Янссен Винсент
|8
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 6
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5
|Генк
|Баа Кристофер
|2 3
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 4
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|5