Тур: 14. Стадион: Ян Брейдель.
0:0
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаУткус Эдгарас
29' Желтая карточкаОрдоньес Хоэль
29' Желтая карточкаДенкей Кевин
41' Желтая карточкаРафаэль Онедика
75' Желтая карточкаНазиньо Флавио
81' Желтая карточкаМинда Алан
90' Желтая карточкаСомерс Тибо
90'+5
Ход матча
29'
29'
41'
75'
79'
81'
90'
14
Мейер
Бьорн
10
Ветлесен
Уго
20
Ванакен
Ханс
1
Варлесон
41
Сике
Уго
34
Сомерс
Тибо
10
Гбоо
Янн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мейер БьорнЗащитник
- Полузащитник
-
10 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
39 Баланта ЭдерПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 ВарлесонВратарь
-
41 Сике УгоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Гбоо ЯннПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мьянге СеннаЗащитник
- Полузащитник
-
11 Минда АланПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Miron Muslic
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Брюгге
Серкль Брюгге
21 матч
90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
61.9%
28.6%
9.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.2%
14.3%
9.5%
16 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 9 побед
29 матчей
65.5%
13.8%
20.7%
19 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
44.8%
37.9%
17.3%
13 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
55.2%
13.8%
31%
16 побед 4 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
25
Голов в среднем за матч
2.13
1.79
Среднее время на гол
42
50
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
1.36
0.6
Среднее время на гол
66
150
Всего голов
51
34
Голов в среднем за матч
1.76
1.17
Тотал матчей
2.5
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28
Среднее время на гол
51
76
Бомбардиры внутри турнира
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сков-Ольсен Андреас
|7 (1)
|0.5
|Родригеш Тьяго
|4 (1)
|0.29
|Ванакен Ханс
|3
|0.21
|Синкернагель Филип
|3
|0.21
|Нуса Антонио
|2
|0.14
|Бушанан Тажон
|2
|0.14
|Ютгла Ферран
|2
|0.14
|Кюйпер Максим
|1
|0.07
|Мехеле Брэндон
|1
|0.07
|Саббе Кириани
|0
|0
|Нильсен Каспер
|0
|0
|Спилеерс Йорне
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Денкей Кевин
|10 (1)
|0.71
|Сомерс Тибо
|2
|0.14
|Лопес Леонардо
|2
|0.14
|Минда Алан
|1
|0.07
|Олайгбе Казим
|1
|0.07
|Сике Уго
|0
|0
|Лемарешаль Феликс
|0
|0
|Christiaan Ravych
|0
|0
|Даланн Йеспер
|0
|0
|Варлесон
|0
|0
|Гбоо Янн
|0
|0
|Nils De Wilde
|0
|0
Карточки
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кюйпер Максим
|2
|1
|Сков-Ольсен Андреас
|3
|0
|Ветлесен Уго
|3
|0
|Рафаэль Онедика
|3
|0
|Одои Денис
|2
|0
|Миньоле Симон
|2
|0
|Нильсен Каспер
|2
|0
|Мехеле Брэндон
|2
|0
|Баланта Эдер
|2
|0
|Ванакен Ханс
|1
|0
|Яремчук Роман
|1
|0
|Ютгла Ферран
|1
|0
|Спилеерс Йорне
|1
|0
|Ордоньес Хоэль
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван дер Брюгген Ханнес
|5
|0
|Денкей Кевин
|3
|0
|Попович Борис
|3
|0
|Мьянге Сенна
|1
|1
|Лопес Леонардо
|2
|0
|Уткус Эдгарас
|2
|0
|Сике Уго
|2
|0
|Фрэнсис Абу
|2
|0
|Минда Алан
|2
|0
|Варела Джордан
|1
|0
|Деман Оливье
|1
|0
|Сомерс Тибо
|1
|0
|Назиньо Флавио
|1
|0
|Лемарешаль Феликс
|1
|0
|Christiaan Ravych
|1
|0
Результаты матчей
Брюгге
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Серкль Брюгге
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
3
3
Брюгге
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Серкль Брюгге
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
5
Упущенные победы
7
9
Брюгге
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Серкль Брюгге
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
1
6
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
12
5
Упущенные победы
10
12
Голы по времени матча
Забито
15
8
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
1
7%
1
13%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
4
27%
4
50%
61-75
4
27%
1
13%
76-90
Пропущено
8
4
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Забито
10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
1
10%
2
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
3
30%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
3
30%
2
20%
61-75
1
10%
2
20%
76-90
Пропущено
8
8
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
13%
2
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
3
38%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
13%
76-90
Забито
25
18
10 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 10
2 Не забивали 3
2
8%
3
17%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
4
16%
4
22%
31-45
3
12%
2
11%
46-60
7
28%
6
33%
61-75
5
20%
3
17%
76-90
Пропущено
16
12
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
2
13%
2
17%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
5
31%
3
25%
31-45
1
6%
4
33%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Брюгге
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брюгге - Лугано 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 0:6 Брюгге - Антверпен 2:1
Лугано - Брюгге 1:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Стандард - Брюгге 2:1 Будё-Глимт - Брюгге 0:1 Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Брюгге - Генк 1:1 Андерлехт - Брюгге 1:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Гент - Брюгге 2:1 Брюгге - Осасуна 2:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Брюгге - РВДМ 47 7:1 Акюрейри - Брюгге 1:5 Эйпен - Брюгге 0:5 Брюгге - Акюрейри 5:1
Серкль Брюгге
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Гент 2:0
Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Вестерло 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 0:4
Результаты матчей
Брюгге
Серкль Брюгге
Точный счет
1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
7:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
7
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
2:1
4 раза 29%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Брюгге
Серкль Брюгге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
34
43
25
16
25
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
16
25
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
95
410
68
311
113
311
212
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|10
|1
|2
|31 - 15
|31
|2.
|13
|8
|3
|2
|26 - 14
|27
|3.
|13
|7
|5
|1
|22 - 14
|26
|4.
|1:0
|14
|6
|6
|2
|26 - 13
|24
|5.
|14
|6
|5
|3
|29 - 12
|23
|6.
|14
|7
|1
|6
|16 - 14
|22
|7.
|14
|5
|5
|4
|26 - 15
|20
|8.
|14
|4
|6
|4
|17 - 23
|18
|9.
|14
|4
|5
|5
|15 - 21
|17
|10.
|14
|4
|5
|5
|17 - 25
|17
|11.
|14
|4
|3
|7
|13 - 19
|15
|12.
|14
|4
|2
|8
|18 - 30
|14
|13.
|14
|3
|4
|7
|14 - 23
|13
|14.
|0:1
|14
|3
|3
|8
|19 - 27
|12
|15.
|14
|2
|5
|7
|18 - 26
|11
|16.
|13
|2
|3
|8
|10 - 26
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|20 - 3
|17
|2.
|6
|5
|1
|0
|14 - 5
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|18 - 8
|16
|4.
|6
|4
|2
|0
|13 - 8
|14
|5.
|7
|3
|4
|0
|16 - 7
|13
|6.
|7
|4
|0
|3
|9 - 9
|12
|7.
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|12
|8.
|7
|3
|1
|3
|7 - 5
|10
|9.
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|10.
|1:0
|7
|2
|4
|1
|12 - 8
|10
|11.
|7
|2
|3
|2
|7 - 7
|9
|12.
|7
|2
|3
|2
|8 - 11
|9
|13.
|0:1
|7
|2
|2
|3
|11 - 8
|8
|14.
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|15.
|7
|2
|1
|4
|10 - 17
|7
|16.
|7
|1
|1
|5
|8 - 16
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|0
|1
|13 - 7
|15
|2.
|1:0
|7
|4
|2
|1
|14 - 5
|14
|3.
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|4.
|7
|3
|2
|2
|12 - 9
|11
|5.
|7
|3
|1
|3
|7 - 5
|10
|6.
|7
|2
|2
|3
|9 - 14
|8
|7.
|7
|2
|2
|3
|8 - 14
|8
|8.
|7
|1
|5
|1
|11 - 14
|8
|9.
|7
|2
|1
|4
|10 - 8
|7
|10.
|7
|2
|1
|4
|8 - 13
|7
|11.
|7
|1
|4
|2
|10 - 10
|7
|12.
|7
|1
|3
|3
|9 - 9
|6
|13.
|7
|1
|2
|4
|6 - 14
|5
|14.
|0:1
|7
|1
|1
|5
|8 - 19
|4
|15.
|6
|0
|1
|5
|3 - 15
|1
|16.
|7
|0
|1
|6
|4 - 14
|1
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|10
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|10
|Андерлехт
|Дольберг Каспер
|8 (1)
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|8
|Антверпен
|Янссен Винсент
|8
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 6
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 5
|Генк
|Баа Кристофер
|2 3
|Стандард
|Nathan Ngoy
|1 4
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|5