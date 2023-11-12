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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Брюгге
0:0
Конец матча
Серкль Брюгге
0'
6' Желтая карточка
Уткус Эдгарас
29' Желтая карточка
Ордоньес Хоэль
29' Желтая карточка
Денкей Кевин
41' Желтая карточка
Рафаэль Онедика
75' Желтая карточка
Назиньо Флавио
81' Желтая карточка
Минда Алан
90' Желтая карточка
Сомерс Тибо
90'+5
22
Миньоле
Симон
17
Бушанан
Тажон
44
Мехеле
Брэндон
4
Ордоньес
Хоэль
14
Мейер
Бьорн
15
Рафаэль
Онедика
10
Ветлесен
Уго
7
Сков-Ольсен
Андреас
20
Ванакен
Ханс
77
Синкернагель
Филип
9
Ютгла
Ферран
1
Варлесон
41
Сике
Уго
4
Даланн
Йеспер
3
Уткус
Эдгарас
20
Назиньо
Флавио
27
Nils
De
Wilde
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
34
Сомерс
Тибо
6
Лемарешаль
Феликс
10
Гбоо
Янн
9
Денкей
Кевин
Брюгге
4-2-3-1
Серкль Брюгге
4-2-3-1

История личных встреч

Брюгге
Серкль Брюгге

21 матч

90.5%
9.5%
19 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

61.9%
28.6%
9.5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.2%
14.3%
9.5%
16 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 9 побед

29 матчей

65.5%
13.8%
20.7%
19 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

44.8%
37.9%
17.3%
13 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

55.2%
13.8%
31%
16 побед 4 ничьи 9 побед

История матчей

ПДА
2:2
ПДА
4:0
ПДА
2:0
ПДА
1:1
ПДА
1:2
ПДА
2:1
ПДА
2:1
ПДА
0:2
ПДА
2:2
ПДА
4:0
КБ
2:3
КБ
5:1
ЛЖ
0:3
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:0
ЛЖ
2:0
ЛЖ
0:3
КБ
0:1
ЛЖ
4:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
1:0
К
1:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

32
25

Голов в среднем за матч

2.13
1.79

Среднее время на гол

42
50

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

1.36
0.6

Среднее время на гол

66
150

Всего голов

51
34

Голов в среднем за матч

1.76
1.17

Тотал матчей

2.5
24
Больше 83%
Меньше 17%
5
18
Больше 62%
Меньше 38%
11
10
Больше 34%
Меньше 66%
19
3
Больше 10%
Меньше 90%
26
1
Больше 3%
Меньше 97%
28

Среднее время на гол

51
76

Бомбардиры внутри турнира

Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сков-Ольсен Андреас 7 (1) 0.5
Родригеш Тьяго 4 (1) 0.29
Ванакен Ханс 3 0.21
Синкернагель Филип 3 0.21
Нуса Антонио 2 0.14
Бушанан Тажон 2 0.14
Ютгла Ферран 2 0.14
Кюйпер Максим 1 0.07
Мехеле Брэндон 1 0.07
Саббе Кириани 0 0
Нильсен Каспер 0 0
Спилеерс Йорне 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Денкей Кевин 10 (1) 0.71
Сомерс Тибо 2 0.14
Лопес Леонардо 2 0.14
Минда Алан 1 0.07
Олайгбе Казим 1 0.07
Сике Уго 0 0
Лемарешаль Феликс 0 0
Christiaan Ravych 0 0
Даланн Йеспер 0 0
Варлесон 0 0
Гбоо Янн 0 0
Nils De Wilde 0 0

Карточки

Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кюйпер Максим 2 1
Сков-Ольсен Андреас 3 0
Ветлесен Уго 3 0
Рафаэль Онедика 3 0
Одои Денис 2 0
Миньоле Симон 2 0
Нильсен Каспер 2 0
Мехеле Брэндон 2 0
Баланта Эдер 2 0
Ванакен Ханс 1 0
Яремчук Роман 1 0
Ютгла Ферран 1 0
Спилеерс Йорне 1 0
Ордоньес Хоэль 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван дер Брюгген Ханнес 5 0
Денкей Кевин 3 0
Попович Борис 3 0
Мьянге Сенна 1 1
Лопес Леонардо 2 0
Уткус Эдгарас 2 0
Сике Уго 2 0
Фрэнсис Абу 2 0
Минда Алан 2 0
Варела Джордан 1 0
Деман Оливье 1 0
Сомерс Тибо 1 0
Назиньо Флавио 1 0
Лемарешаль Феликс 1 0
Christiaan Ravych 1 0

Результаты матчей

Брюгге
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Серкль Брюгге
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
3
Брюгге
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Серкль Брюгге
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
86% (6)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
5

Упущенные победы

7
9
Брюгге
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Серкль Брюгге
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

1
6

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
5

Упущенные победы

10
12

Голы по времени матча

Забито

15
8
5 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 8
1
7%
1
13%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
13%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
4
27%
4
50%
61-75
4
27%
1
13%
76-90

Пропущено

8
4
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
25%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Забито

10
10
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 9
1
10%
2
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
3
30%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
3
30%
2
20%
61-75
1
10%
2
20%
76-90

Пропущено

8
8
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
13%
2
25%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
3
38%
31-45
1
13%
2
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
13%
76-90

Забито

25
18
10 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 10
2 Не забивали 3
2
8%
3
17%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
4
16%
4
22%
31-45
3
12%
2
11%
46-60
7
28%
6
33%
61-75
5
20%
3
17%
76-90

Пропущено

16
12
10 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 6
2
13%
2
17%
1-15
3
19%
1
8%
16-30
5
31%
3
25%
31-45
1
6%
4
33%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
2
13%
2
17%
76-90

Результаты последних матчей

Брюгге
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брюгге - Лугано 2:0 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 2:1 Беерсхот-Вильрейк - Брюгге 0:6 Брюгге - Антверпен 2:1
Лугано - Брюгге 1:3 Кортрейк - Брюгге 1:0 Стандард - Брюгге 2:1 Будё-Глимт - Брюгге 0:1 Брюгге - Сент-Трейден 1:1 Брюгге - Генк 1:1 Андерлехт - Брюгге 1:1 Брюгге - Бешикташ 1:1 Брюгге - Спортинг Шарлеруа 4:2 Гент - Брюгге 2:1 Брюгге - Осасуна 2:2 Осасуна - Брюгге 1:2 Брюгге - РВДМ 47 7:1 Акюрейри - Брюгге 1:5 Эйпен - Брюгге 0:5 Брюгге - Акюрейри 5:1
Серкль Брюгге
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Серкль Брюгге - Андерлехт 0:3 Серкль Брюгге - Зульте-Варегем 2:2 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Серкль Брюгге - Гент 2:0
Серкль Брюгге - АХ Лёвен 3:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 РВДМ 47 - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Вестерло 2:1 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 0:2 Стандард - Серкль Брюгге 0:1 Серкль Брюгге - Генк 0:1 Серкль Брюгге - Спортинг Шарлеруа 2:0 Антверпен - Серкль Брюгге 1:0 Лилль - Серкль Брюгге 7:2 Серкль Брюгге - Монако 3:0 Серкль Брюгге - Дендер 0:0 Серветт - Серкль Брюгге 2:0 Серкль Брюгге - Вестерло 2:0 Стандард - Серкль Брюгге 0:4

Результаты матчей

Брюгге
Серкль Брюгге

Точный счет

1:1
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
7:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
7
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
0:5
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
2:1
4 раза 29%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:5
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
7:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
2 раза 14%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
7
1 раз 7%
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Брюгге
Серкль Брюгге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5
4
3
2
5
2.5
1
6
2
5
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
2
5
1
6
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
5
4
10
1.5
6
8
3
11
2.5
1
13
3
11
3.5
2
12
4.5
1
13
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 13 10 1 2 31 - 15 31
2.
Андерлехт
 13 8 3 2 26 - 14 27
3.
Гент
 13 7 5 1 22 - 14 26
4.
Генк
 1:0 14 6 6 2 26 - 13 24
5.
Антверпен
 14 6 5 3 29 - 12 23
6.
Серкль Брюгге
 14 7 1 6 16 - 14 22
7.
Брюгге
 14 5 5 4 26 - 15 20
8.
Сент-Трейден
 14 4 6 4 17 - 23 18
9.
Стандард
 14 4 5 5 15 - 21 17
10.
РВДМ 47
 14 4 5 5 17 - 25 17
11.
Мехелен
 14 4 3 7 13 - 19 15
12.
Эйпен
 14 4 2 8 18 - 30 14
13.
Спортинг Шарлеруа
 14 3 4 7 14 - 23 13
14.
АХ Лёвен
 0:1 14 3 3 8 19 - 27 12
15.
Вестерло
 14 2 5 7 18 - 26 11
16.
Кортрейк
 13 2 3 8 10 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Антверпен
 7 5 2 0 20 - 3 17
2.
Андерлехт
 6 5 1 0 14 - 5 16
3.
Унион Сент-Жиллуаз
 7 5 1 1 18 - 8 16
4.
Гент
 6 4 2 0 13 - 8 14
5.
Брюгге
 7 3 4 0 16 - 7 13
6.
Серкль Брюгге
 7 4 0 3 9 - 9 12
7.
Спортинг Шарлеруа
 7 3 3 1 10 - 9 12
8.
Мехелен
 7 3 1 3 7 - 5 10
9.
Сент-Трейден
 7 3 1 3 6 - 9 10
10.
Генк
 1:0 7 2 4 1 12 - 8 10
11.
Стандард
 7 2 3 2 7 - 7 9
12.
РВДМ 47
 7 2 3 2 8 - 11 9
13.
АХ Лёвен
 0:1 7 2 2 3 11 - 8 8
14.
Кортрейк
 7 2 2 3 7 - 11 8
15.
Эйпен
 7 2 1 4 10 - 17 7
16.
Вестерло
 7 1 1 5 8 - 16 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 6 5 0 1 13 - 7 15
2.
Генк
 1:0 7 4 2 1 14 - 5 14
3.
Гент
 7 3 3 1 9 - 6 12
4.
Андерлехт
 7 3 2 2 12 - 9 11
5.
Серкль Брюгге
 7 3 1 3 7 - 5 10
6.
РВДМ 47
 7 2 2 3 9 - 14 8
7.
Стандард
 7 2 2 3 8 - 14 8
8.
Сент-Трейден
 7 1 5 1 11 - 14 8
9.
Брюгге
 7 2 1 4 10 - 8 7
10.
Эйпен
 7 2 1 4 8 - 13 7
11.
Вестерло
 7 1 4 2 10 - 10 7
12.
Антверпен
 7 1 3 3 9 - 9 6
13.
Мехелен
 7 1 2 4 6 - 14 5
14.
АХ Лёвен
 0:1 7 1 1 5 8 - 19 4
15.
Кортрейк
 6 0 1 5 3 - 15 1
16.
Спортинг Шарлеруа
 7 0 1 6 4 - 14 1
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 10
Сент-Трейден Койта Абубакари 10
Андерлехт Дольберг Каспер 8 (1)
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 8
Антверпен Янссен Винсент 8
Весь список

Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 6
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 5
Генк Баа Кристофер 2 3
Стандард Nathan Ngoy 1 4
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Рафаэль Онедика получил желтую карточку от судьи
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