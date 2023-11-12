Тур: 14. Стадион: Летцигрунд.
3:1
Первый тайм: 42'
0'
0:1
3' ГолGiovani Bamba
11' Желтая карточкаАбраши Амир
1:1
26' ГолFrancis Momoh
2:1
28' ГолFrancis Momoh
31' Желтая карточкаGiovani Bamba
3:1
36' ГолМабил Авер
Ход матча
3'
0:1
11'
26'
1:1
28'
2:1
31'
36'
3:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
15
Секо
Аюму
21
Мабил
Авер
23
Кадима
Райан
28
Махмуд
Элиес
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Секо АюмуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Мабил АверПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Какури ДионПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
57 Elvir Zukaj
-
Главный тренер: Bruno Berner
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Кадима РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Махмуд ЭлиесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anthony Braizat
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Грасcхоппер
Стад Лозанна-Уши
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
10 матчей
60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
2.25
1.33
Среднее время на гол
40
67
Всего голов
9
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Среднее время на гол
60
120
Всего голов
18
11
Голов в среднем за матч
1.8
1.1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
50
81
Бомбардиры внутри турнира
Грасcхоппер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нденге Тсии-Виллиам
|4
|0.29
|Мабил Авер
|3
|0.21
|Giotto Morandi
|2
|0.14
|Francis Momoh
|2
|0.14
|Корбяну Теодор
|1 (1)
|0.07
|Шюрпф Паскаль
|1
|0.07
|Феррейра Филипе
|1
|0.07
|Брэдли Финк
|1
|0.07
|Бабунски Дориан
|1
|0.07
|Дадашов Ренат
|1
|0.07
|Абраши Амир
|0
|0
|Ходжа Флориан
|0
|0
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Айдини Альбан
|3 (1)
|0.23
|Махмуд Элиес
|2
|0.15
|Liridon Mulaj
|2
|0.15
|Florian Danho
|2
|0.15
|Mergim Qarri
|1
|0.08
|Гарби Исмаэль
|1
|0.08
|Lucas Pos
|1
|0.08
|Giovani Bamba
|1
|0.08
|Sahmkou Camara
|1
|0.08
|Кадима Райан
|0
|0
Карточки
Грасcхоппер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абраши Амир
|5
|0
|Кристерс Тоберс
|4
|0
|Мабил Авер
|2
|0
|Абелс Дирк
|2
|0
|Нденге Тсии-Виллиам
|2
|0
|Giotto Morandi
|2
|0
|Корбяну Теодор
|2
|0
|Феррейра Филипе
|1
|0
|Секо Аюму
|1
|0
|Francis Momoh
|1
|0
|Матам Тео Ндика
|1
|0
|Ходжа Флориан
|1
|0
|Брэдли Финк
|1
|0
|Damian Nigg
|1
|0
Стад Лозанна-Уши
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Giovani Bamba
|6
|0
|Акичи Огу
|4
|0
|Махмуд Элиес
|2
|1
|Lucas Pos
|3
|0
|Али Мохамед Абдалла
|3
|0
|Valon Hamdiju
|3
|0
|Mergim Qarri
|3
|0
|Sahmkou Camara
|3
|0
|Обексер Линус
|2
|0
|Кадима Райан
|2
|0
|Florian Danho
|2
|0
|Хаджи Закари
|0
|1
|Гассама Ламин
|1
|0
|Байар Ромен
|1
|0
|Уэдраого Дилан
|1
|0
|Айдини Альбан
|1
|0
|Гарби Исмаэль
|1
|0
|Michael Heule
|1
|0
|Nathan Garcia
|1
|0
|Эссиам Эммануэль
|1
|0
Результаты матчей
Грасcхоппер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Стад Лозанна-Уши
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
3
Грасcхоппер
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Стад Лозанна-Уши
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
13
10
Упущенные победы
4
5
Грасcхоппер
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Стад Лозанна-Уши
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
15
10
Упущенные победы
6
8
Голы по времени матча
Забито
7
6
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
2
33%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
3
33%
76-90
Забито
7
8
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
1
14%
3
38%
76-90
Пропущено
14
16
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
7%
1
6%
1-15
2
14%
3
19%
16-30
4
29%
1
6%
31-45
1
7%
4
25%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
3
21%
5
31%
76-90
Забито
14
14
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
3
21%
0
0%
1-15
5
36%
2
14%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
3
21%
3
21%
61-75
2
14%
5
36%
76-90
Пропущено
22
25
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
1
5%
2
8%
1-15
5
23%
3
12%
16-30
4
18%
5
20%
31-45
1
5%
5
20%
46-60
5
23%
2
8%
61-75
6
27%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3
Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Сьон - Грасcхоппер 3:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 СВ Шаффхаузен - Грасcхоппер 0:4 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Базель 3:1 Грасcхоппер - Рапперсвиль-Йона 3:0 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Лозанна Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Грасcхоппер - Вадуц 4:3
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2
Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Гранд-Саконне - Стад Лозанна-Уши 0:4 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:2 Сьон - Стад Лозанна-Уши 0:2 Стад Лозанна-Уши - Беллинцона 6:0 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1
Результаты матчей
Грасcхоппер
Стад Лозанна-Уши
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:3
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
3:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:3
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Грасcхоппер
Стад Лозанна-Уши
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
52
24
34
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
41
16
14
16
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
93
310
48
211
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|4
|1
|31 - 12
|28
|2.
|14
|8
|3
|3
|28 - 16
|27
|3.
|13
|6
|6
|1
|23 - 12
|24
|4.
|13
|6
|4
|3
|20 - 17
|22
|5.
|14
|6
|3
|5
|20 - 25
|21
|6.
|14
|4
|5
|5
|20 - 26
|17
|7.
|12
|5
|1
|6
|21 - 21
|16
|8.
|14
|4
|4
|6
|23 - 23
|16
|9.
|14
|4
|4
|6
|27 - 33
|16
|10.
|3:1
|14
|4
|2
|8
|18 - 22
|14
|11.
|1:3
|13
|2
|4
|7
|15 - 28
|10
|12.
|12
|2
|2
|8
|15 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|7
|0
|0
|19 - 7
|21
|2.
|6
|5
|1
|0
|20 - 5
|16
|3.
|7
|5
|1
|1
|13 - 9
|16
|4.
|7
|4
|2
|1
|12 - 7
|14
|5.
|7
|3
|3
|1
|13 - 11
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|13 - 10
|11
|7.
|7
|3
|2
|2
|11 - 11
|11
|8.
|5
|3
|1
|1
|10 - 4
|10
|9.
|3:1
|7
|3
|1
|3
|10 - 9
|10
|10.
|6
|2
|3
|1
|11 - 9
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|12.
|1:3
|7
|1
|3
|3
|8 - 16
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|4
|1
|2
|9 - 8
|13
|2.
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|3.
|6
|2
|4
|0
|11 - 5
|10
|4.
|7
|2
|0
|5
|11 - 17
|6
|5.
|7
|1
|3
|3
|9 - 9
|6
|6.
|7
|1
|2
|4
|10 - 13
|5
|7.
|7
|1
|2
|4
|16 - 22
|5
|8.
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|9.
|7
|1
|2
|4
|7 - 16
|5
|10.
|1:3
|6
|1
|1
|4
|7 - 12
|4
|11.
|3:1
|7
|1
|1
|5
|8 - 13
|4
|12.
|5
|0
|0
|5
|4 - 14
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Серветт
|Бедья Крис
|7 (2)
|Лозанна
|Сене Кали
|7 (2)
|Винтертур
|Лтайеф Сайфалла
|6 (1)
|Янг Бойз
|Нсаме Жан-Пьер
|6 (1)
|Цюрих
|Окита Жонатан
|6 (1)
|Янг Бойз
|Али Мохамед
|7
|Санкт-Галлен
|Дзанотти Маттиа
|1 5
|Лозанна
|Дюссенн Ноэ
|6
|Ивердон
|Лунгой Кристофер
|1 4
|Грасcхоппер
|Абраши Амир
|5