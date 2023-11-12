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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Грасcхоппер
3:1
Первый тайм: 42'
Стад Лозанна-Уши
0'
0:1
3' Гол
Giovani Bamba
11' Желтая карточка
Абраши Амир
1:1
26' Гол
Francis Momoh
2:1
28' Гол
Francis Momoh
31' Желтая карточка
Giovani Bamba
3:1
36' Гол
Мабил Авер

Ход матча

3'
0:1
Giovani Bamba
11'
Абраши Амир
 
19'
Феррейра Филипе
Шюрпф Паскаль
 
26'
Francis Momoh
(Феррейра Филипе)
1:1
28'
Francis Momoh
(Ходжа Флориан)
2:1
31'
 
Giovani Bamba
36'
Мабил Авер
(Брэдли Финк)
3:1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Лучшие коэффициенты
Грасcхоппер
Ничья
Стад Лозанна-Уши
1.40
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4.50
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9.50
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Все Коэффициенты
71
Хаммель
Джастин
26
Паскочи
Максим
15
Секо
Аюму
5
Лавс
Джошуа
73
Ходжа
Флориан
21
Мабил
Авер
6
Абраши
Амир
7
Нденге
Тсии-Виллиам
11
Шюрпф
Паскаль
9
Брэдли
Финк
22
Francis
Momoh
1
Dany
Bornand
4
Lucas
Pos
23
Кадима
Райан
5
Хайрулаху
Лавдрим
77
Michael
Heule
28
Махмуд
Элиес
6
Giovani
Bamba
8
Байар
Ромен
18
Liridon
Mulaj
31
Florian
Danho
14
Гарби
Исмаэль
Грасcхоппер
4-4-2
Стад Лозанна-Уши
4-4-2

История личных встреч

Грасcхоппер
Стад Лозанна-Уши

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

С
2:1
ЧЛ
1:2
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:0
ЧЛ
1:2
К
1:2
ЧЛ
4:0
ЧЛ
4:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
2:1

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

2.25
1.33

Среднее время на гол

40
67

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.8
1.1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

50
81

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нденге Тсии-Виллиам 4 0.29
Мабил Авер 3 0.21
Giotto Morandi 2 0.14
Francis Momoh 2 0.14
Корбяну Теодор 1 (1) 0.07
Шюрпф Паскаль 1 0.07
Феррейра Филипе 1 0.07
Брэдли Финк 1 0.07
Бабунски Дориан 1 0.07
Дадашов Ренат 1 0.07
Абраши Амир 0 0
Ходжа Флориан 0 0
Стад Лозанна-Уши
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айдини Альбан 3 (1) 0.23
Махмуд Элиес 2 0.15
Liridon Mulaj 2 0.15
Florian Danho 2 0.15
Mergim Qarri 1 0.08
Гарби Исмаэль 1 0.08
Lucas Pos 1 0.08
Giovani Bamba 1 0.08
Sahmkou Camara 1 0.08
Кадима Райан 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 5 0
Кристерс Тоберс 4 0
Мабил Авер 2 0
Абелс Дирк 2 0
Нденге Тсии-Виллиам 2 0
Giotto Morandi 2 0
Корбяну Теодор 2 0
Феррейра Филипе 1 0
Секо Аюму 1 0
Francis Momoh 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Ходжа Флориан 1 0
Брэдли Финк 1 0
Damian Nigg 1 0
Стад Лозанна-Уши
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Giovani Bamba 6 0
Акичи Огу 4 0
Махмуд Элиес 2 1
Lucas Pos 3 0
Али Мохамед Абдалла 3 0
Valon Hamdiju 3 0
Mergim Qarri 3 0
Sahmkou Camara 3 0
Обексер Линус 2 0
Кадима Райан 2 0
Florian Danho 2 0
Хаджи Закари 0 1
Гассама Ламин 1 0
Байар Ромен 1 0
Уэдраого Дилан 1 0
Айдини Альбан 1 0
Гарби Исмаэль 1 0
Michael Heule 1 0
Nathan Garcia 1 0
Эссиам Эммануэль 1 0

Результаты матчей

Грасcхоппер
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Стад Лозанна-Уши
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3
Грасcхоппер
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Стад Лозанна-Уши
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
10

Упущенные победы

4
5
Грасcхоппер
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Стад Лозанна-Уши
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

15
10

Упущенные победы

6
8

Голы по времени матча

Забито

7
6
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 8
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
2
33%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
3
33%
76-90

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
8 Не забивали 7
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
1
14%
3
38%
76-90

Пропущено

14
16
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
7%
1
6%
1-15
2
14%
3
19%
16-30
4
29%
1
6%
31-45
1
7%
4
25%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
3
21%
5
31%
76-90

Забито

14
14
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
3
21%
0
0%
1-15
5
36%
2
14%
16-30
1
7%
3
21%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
3
21%
3
21%
61-75
2
14%
5
36%
76-90

Пропущено

22
25
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 11
1
5%
2
8%
1-15
5
23%
3
12%
16-30
4
18%
5
20%
31-45
1
5%
5
20%
46-60
5
23%
2
8%
61-75
6
27%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3
Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Сьон - Грасcхоппер 3:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 СВ Шаффхаузен - Грасcхоппер 0:4 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Базель 3:1 Грасcхоппер - Рапперсвиль-Йона 3:0 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Лозанна Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Грасcхоппер - Вадуц 4:3
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2
Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Гранд-Саконне - Стад Лозанна-Уши 0:4 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:2 Сьон - Стад Лозанна-Уши 0:2 Стад Лозанна-Уши - Беллинцона 6:0 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1

Результаты матчей

Грасcхоппер
Стад Лозанна-Уши

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:3
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

3:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:3
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
1
5 раз 42%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Грасcхоппер
Стад Лозанна-Уши

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
2
4
1.5
3
4
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
6
1.5
1
4
1
6
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
3
3
10
1.5
4
8
2
11
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 13 8 4 1 31 - 12 28
2.
Санкт-Галлен
 14 8 3 3 28 - 16 27
3.
Цюрих
 13 6 6 1 23 - 12 24
4.
Серветт
 13 6 4 3 20 - 17 22
5.
Люцерн
 14 6 3 5 20 - 25 21
6.
Ивердон
 14 4 5 5 20 - 26 17
7.
Лугано
 12 5 1 6 21 - 21 16
8.
Лозанна
 14 4 4 6 23 - 23 16
9.
Винтертур
 14 4 4 6 27 - 33 16
10.
Грасcхоппер
 3:1 14 4 2 8 18 - 22 14
11.
Стад Лозанна-Уши
 1:3 13 2 4 7 15 - 28 10
12.
Базель
 12 2 2 8 15 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 7 7 0 0 19 - 7 21
2.
Янг Бойз
 6 5 1 0 20 - 5 16
3.
Люцерн
 7 5 1 1 13 - 9 16
4.
Цюрих
 7 4 2 1 12 - 7 14
5.
Ивердон
 7 3 3 1 13 - 11 12
6.
Лозанна
 7 3 2 2 13 - 10 11
7.
Винтертур
 7 3 2 2 11 - 11 11
8.
Лугано
 5 3 1 1 10 - 4 10
9.
Грасcхоппер
 3:1 7 3 1 3 10 - 9 10
10.
Серветт
 6 2 3 1 11 - 9 9
11.
Базель
 7 2 2 3 11 - 12 8
12.
Стад Лозанна-Уши
 1:3 7 1 3 3 8 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 7 4 1 2 9 - 8 13
2.
Янг Бойз
 7 3 3 1 11 - 7 12
3.
Цюрих
 6 2 4 0 11 - 5 10
4.
Лугано
 7 2 0 5 11 - 17 6
5.
Санкт-Галлен
 7 1 3 3 9 - 9 6
6.
Лозанна
 7 1 2 4 10 - 13 5
7.
Винтертур
 7 1 2 4 16 - 22 5
8.
Ивердон
 7 1 2 4 7 - 15 5
9.
Люцерн
 7 1 2 4 7 - 16 5
10.
Стад Лозанна-Уши
 1:3 6 1 1 4 7 - 12 4
11.
Грасcхоппер
 3:1 7 1 1 5 8 - 13 4
12.
Базель
 5 0 0 5 4 - 14 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 7 (2)
Лозанна Сене Кали 7 (2)
Винтертур Лтайеф Сайфалла 6 (1)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 6 (1)
Цюрих Окита Жонатан 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 7
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 5
Лозанна Дюссенн Ноэ 6
Ивердон Лунгой Кристофер 1 4
Грасcхоппер Абраши Амир 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Грасcхоппер
Ничья
Стад Лозанна-Уши
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