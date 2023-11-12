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  3. Швейцария
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Грасcхоппер
5:2
Конец матча
Стад Лозанна-Уши
0'
0:1
3' Гол
Giovani Bamba
11' Желтая карточка
Абраши Амир
1:1
26' Гол
Francis Momoh
2:1
28' Гол
Francis Momoh
31' Желтая карточка
Giovani Bamba
3:1
36' Гол
Мабил Авер
4:1
44' Гол
Нденге Тсии-Виллиам
5:1
51' Гол
Francis Momoh
59' Желтая карточка
Махмуд Элиес
62' Желтая карточка
Нденге Тсии-Виллиам
5:2
75' Гол
Liridon Mulaj
87' Желтая карточка
Феррейра Филипе
90'+4

Ход матча

3'
0:1
Giovani Bamba
11'
Абраши Амир
 
19'
Феррейра Филипе
Шюрпф Паскаль
 
26'
Francis Momoh
(Феррейра Филипе)
1:1
28'
Francis Momoh
(Ходжа Флориан)
2:1
31'
 
Giovani Bamba
36'
Мабил Авер
(Брэдли Финк)
3:1
44'
Нденге Тсии-Виллиам
4:1
51'
Francis Momoh
(Мабил Авер)
5:1
59'
 
Махмуд Элиес
62'
Нденге Тсии-Виллиам
 
62'
 
Nathan Garcia
Florian Danho
63'
 
Эссиам Эммануэль
Гарби Исмаэль
63'
 
Sahmkou Camara
Хайрулаху Лавдрим
68'
Бабунски Дориан
Брэдли Финк
 
68'
Растодер Элмин
Francis Momoh
 
72'
 
Mischa Eberhard
Giovani Bamba
75'
5:2
Liridon Mulaj
(Махмуд Элиес)
76'
 
Уэдраого Дилан
Байар Ромен
83'
Giotto Morandi
Мабил Авер
 
83'
Матам Тео Ндика
Ходжа Флориан
 
87'
Феррейра Филипе
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 11
  • 7 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 342 Количество передач 497
  • 41 Владение мячом, % 59
71
Хаммель
Джастин
26
Паскочи
Максим
15
Секо
Аюму
5
Лавс
Джошуа
73
Ходжа
Флориан
21
Мабил
Авер
6
Абраши
Амир
7
Нденге
Тсии-Виллиам
11
Шюрпф
Паскаль
9
Брэдли
Финк
22
Francis
Momoh
1
Dany
Bornand
4
Lucas
Pos
23
Кадима
Райан
5
Хайрулаху
Лавдрим
77
Michael
Heule
28
Махмуд
Элиес
6
Giovani
Bamba
8
Байар
Ромен
18
Liridon
Mulaj
31
Florian
Danho
14
Гарби
Исмаэль
Грасcхоппер
4-4-2
Стад Лозанна-Уши
4-4-2

История личных встреч

Грасcхоппер
Стад Лозанна-Уши

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

10 матчей

60%
10%
30%
6 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
40%
10%
5 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

С
2:1
ЧЛ
1:2
ЧЛ
1:1
ЧЛ
2:0
ЧЛ
1:2
К
1:2
ЧЛ
4:0
ЧЛ
4:1
ЧЛ
0:1
ЧЛ
2:1

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

2.25
1.33

Среднее время на гол

40
67

Всего голов

9
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

1.8
1.1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

50
81

Бомбардиры внутри турнира

Грасcхоппер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нденге Тсии-Виллиам 5 0.36
Мабил Авер 3 0.21
Francis Momoh 3 0.21
Giotto Morandi 2 0.14
Корбяну Теодор 1 (1) 0.07
Шюрпф Паскаль 1 0.07
Феррейра Филипе 1 0.07
Брэдли Финк 1 0.07
Бабунски Дориан 1 0.07
Дадашов Ренат 1 0.07
Абраши Амир 0 0
Ходжа Флориан 0 0
Стад Лозанна-Уши
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Айдини Альбан 3 (1) 0.23
Liridon Mulaj 3 0.23
Махмуд Элиес 2 0.15
Florian Danho 2 0.15
Mergim Qarri 1 0.08
Гарби Исмаэль 1 0.08
Lucas Pos 1 0.08
Giovani Bamba 1 0.08
Sahmkou Camara 1 0.08
Кадима Райан 0 0

Карточки

Грасcхоппер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абраши Амир 5 0
Кристерс Тоберс 4 0
Нденге Тсии-Виллиам 3 0
Мабил Авер 2 0
Феррейра Филипе 2 0
Абелс Дирк 2 0
Giotto Morandi 2 0
Корбяну Теодор 2 0
Секо Аюму 1 0
Francis Momoh 1 0
Матам Тео Ндика 1 0
Ходжа Флориан 1 0
Брэдли Финк 1 0
Damian Nigg 1 0
Стад Лозанна-Уши
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Giovani Bamba 6 0
Махмуд Элиес 3 1
Акичи Огу 4 0
Lucas Pos 3 0
Али Мохамед Абдалла 3 0
Valon Hamdiju 3 0
Mergim Qarri 3 0
Sahmkou Camara 3 0
Обексер Линус 2 0
Кадима Райан 2 0
Florian Danho 2 0
Хаджи Закари 0 1
Гассама Ламин 1 0
Байар Ромен 1 0
Уэдраого Дилан 1 0
Айдини Альбан 1 0
Гарби Исмаэль 1 0
Michael Heule 1 0
Nathan Garcia 1 0
Эссиам Эммануэль 1 0

Результаты матчей

Грасcхоппер
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Стад Лозанна-Уши
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
5
Грасcхоппер
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Стад Лозанна-Уши
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

13
10

Упущенные победы

4
5
Грасcхоппер
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Стад Лозанна-Уши
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

17
10

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

12
8
9 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
8%
1
13%
1-15
5
42%
2
25%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
1
8%
2
25%
61-75
1
8%
2
25%
76-90

Пропущено

10
14
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
1
10%
1
7%
1-15
3
30%
2
14%
16-30
0
0%
6
43%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
3
21%
76-90

Забито

7
8
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
1
14%
3
38%
76-90

Пропущено

14
16
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
7%
1
6%
1-15
2
14%
3
19%
16-30
4
29%
1
6%
31-45
1
7%
4
25%
46-60
3
21%
2
13%
61-75
3
21%
5
31%
76-90

Забито

19
16
13 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
3
16%
1
6%
1-15
7
37%
2
13%
16-30
3
16%
3
19%
31-45
1
5%
1
6%
46-60
3
16%
4
25%
61-75
2
11%
5
31%
76-90

Пропущено

24
30
11 В 1-м тайме 14
13 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 12
2
8%
2
7%
1-15
5
21%
5
17%
16-30
4
17%
7
23%
31-45
1
4%
6
20%
46-60
6
25%
2
7%
61-75
6
25%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Грасcхоппер
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Люцерн - Грасcхоппер 2:0 Санкт-Галлен - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Лугано 2:1 Ивердон - Грасcхоппер 0:3
Грасcхоппер - Янг Бойз 0:1 Цюрих - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Санкт-Галлен 1:1 Сьон - Грасcхоппер 3:0 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Люцерн 0:1 СВ Шаффхаузен - Грасcхоппер 0:4 Винтертур - Грасcхоппер 3:1 Грасcхоппер - Базель 3:1 Грасcхоппер - Рапперсвиль-Йона 3:0 Лозанна - Грасcхоппер 1:1 Грасcхоппер - Серветт 1:3 Фрайбург - Грасcхоппер 6:1 Лозанна Уши - Грасcхоппер 2:1 Грасcхоппер - Аустрия Лустенау 2:1 Грасcхоппер - Вадуц 4:3
Стад Лозанна-Уши
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Стад Лозанна-Уши - Санкт-Галлен 2:5 Серветт - Стад Лозанна-Уши 1:1 Цюрих - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Лозанна 2:2
Санкт-Галлен - Стад Лозанна-Уши 4:0 Базель - Стад Лозанна-Уши 0:3 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 1:1 Винтертур - Стад Лозанна-Уши 2:1 Виль - Стад Лозанна-Уши 1:1 Стад Лозанна-Уши - Грасcхоппер 2:1 Гранд-Саконне - Стад Лозанна-Уши 0:4 Стад Лозанна-Уши - Цюрих 0:3 Стад Лозанна-Уши - Серветт 1:1 Люцерн - Стад Лозанна-Уши 2:1 Стад Лозанна-Уши - Лугано 0:3 Стад Лозанна-Уши - Сьон 4:2 Сьон - Стад Лозанна-Уши 0:2 Стад Лозанна-Уши - Беллинцона 6:0 Вадуц - Стад Лозанна-Уши 2:2 Стад Лозанна-Уши - Ивердон 4:1

Результаты матчей

Грасcхоппер
Стад Лозанна-Уши

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:2
1 раз 14%
0:3
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:5
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

3:1
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
0:3
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
2:1
3 раза 23%
2:2
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Грасcхоппер
Стад Лозанна-Уши

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
3
4
2
5
2.5
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1
6
1.5
2
4
1
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
3
4
10
1.5
5
8
3
11
2.5
1
12
1
13
3.5
1
13
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Янг Бойз
 13 8 4 1 31 - 12 28
2.
Санкт-Галлен
 14 8 3 3 28 - 16 27
3.
Цюрих
 13 6 6 1 23 - 12 24
4.
Серветт
 0:0 14 6 5 3 20 - 17 23
5.
Люцерн
 14 6 3 5 20 - 25 21
6.
Ивердон
 14 4 5 5 20 - 26 17
7.
Лугано
 12 5 1 6 21 - 21 16
8.
Лозанна
 14 4 4 6 23 - 23 16
9.
Винтертур
 14 4 4 6 27 - 33 16
10.
Грасcхоппер
 14 4 2 8 20 - 23 14
11.
Стад Лозанна-Уши
 13 2 4 7 16 - 30 10
12.
Базель
 0:0 13 2 3 8 15 - 26 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Галлен
 7 7 0 0 19 - 7 21
2.
Янг Бойз
 6 5 1 0 20 - 5 16
3.
Люцерн
 7 5 1 1 13 - 9 16
4.
Цюрих
 7 4 2 1 12 - 7 14
5.
Ивердон
 7 3 3 1 13 - 11 12
6.
Лозанна
 7 3 2 2 13 - 10 11
7.
Винтертур
 7 3 2 2 11 - 11 11
8.
Лугано
 5 3 1 1 10 - 4 10
9.
Грасcхоппер
 7 3 1 3 12 - 10 10
10.
Серветт
 0:0 7 2 4 1 11 - 9 10
11.
Базель
 0:0 7 2 2 3 11 - 12 8
12.
Стад Лозанна-Уши
 7 1 3 3 8 - 16 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Серветт
 0:0 7 4 1 2 9 - 8 13
2.
Янг Бойз
 7 3 3 1 11 - 7 12
3.
Цюрих
 6 2 4 0 11 - 5 10
4.
Лугано
 7 2 0 5 11 - 17 6
5.
Санкт-Галлен
 7 1 3 3 9 - 9 6
6.
Лозанна
 7 1 2 4 10 - 13 5
7.
Винтертур
 7 1 2 4 16 - 22 5
8.
Ивердон
 7 1 2 4 7 - 15 5
9.
Люцерн
 7 1 2 4 7 - 16 5
10.
Стад Лозанна-Уши
 6 1 1 4 8 - 14 4
11.
Грасcхоппер
 7 1 1 5 8 - 13 4
12.
Базель
 0:0 6 0 1 5 4 - 14 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Серветт Бедья Крис 7 (2)
Лозанна Сене Кали 7 (2)
Винтертур Лтайеф Сайфалла 6 (1)
Янг Бойз Нсаме Жан-Пьер 6 (1)
Цюрих Окита Жонатан 6 (1)
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Топ нарушителей
Янг Бойз Али Мохамед 7
Санкт-Галлен Дзанотти Маттиа 1 5
Лозанна Дюссенн Ноэ 6
Стад Лозанна-Уши Giovani Bamba 6
Ивердон Лунгой Кристофер 1 4
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    • 58'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 51'
      Мабил Авер сделал результативную передачу.
    • 51'
      Г О О О О Л - Francis Momoh бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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