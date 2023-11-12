Тур: 14. Стадион: 28 Black Arena.
0:2
Первый тайм: 29'
Ход матча
4'
20'
0:2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Andy Irving
-
-
-
-
Главный тренер: Петер Пакульт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Шнегг ДавидЗащитник
-
19 Хорват ТомиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Марич ЛукаВратарь
-
44 Данте АмадуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Amady Camara
-
Главный тренер: Илзер Кристиан
История личных встреч
Аустрия Клагенфурт
Штурм Грац
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1.71
1.63
Среднее время на гол
52
55
Всего голов
0
0
Голов в среднем за матч
0
0
Среднее время на гол
0
0
Всего голов
12
13
Голов в среднем за матч
1.5
1.63
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
60
55
Бомбардиры внутри турнира
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sinan Karweina
|7
|0.5
|Andy Irving
|3
|0.21
|Florian Jaritz
|2
|0.14
|Верницниг Кристофер
|1
|0.07
|Kosmas Gezos
|1
|0.07
|Christopher Cvetko
|1
|0.07
|Nicolas Wimmer
|1
|0.07
|Бонна Соломон
|1
|0.07
|Aaron Schwarz
|1
|0.07
|Арвайлер Йонас
|0
|0
Штурм Грац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влодарчик Шимон
|5
|0.36
|Китеишвили Отар
|3
|0.21
|Саркария Манприт
|3 (1)
|0.21
|Вютрих Грегори
|2
|0.14
|Хорват Томи
|2
|0.14
|Прасс Александр
|2
|0.14
|Фусейни Мохаммед II
|1
|0.07
|Горенц-Станкович Йон
|1
|0.07
|Газибегович Юсуф
|1
|0.07
|Аффенгрубер Давид
|1
|0.07
|Ятта Сиди
|1
|0.07
|Бовинг Виллиам
|0
|0
|Шнегг Давид
|0
|0
|Тейшейра Брайан
|0
|0
Карточки
Аустрия Клагенфурт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Turgay Gemicibasi
|4
|0
|Бенателли Рико
|3
|0
|Sinan Karweina
|3
|0
|Kosmas Gezos
|2
|0
|Thorsten Mahrer
|2
|0
|Шумахер Тилль
|2
|0
|Штрауди Симон
|2
|0
|Верницниг Кристофер
|1
|0
|Florian Jaritz
|1
|0
|Арвайлер Йонас
|1
|0
|Nicolas Wimmer
|1
|0
|Christopher Cvetko
|1
|0
|Nikola Djoric
|1
|0
Штурм Грац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Китеишвили Отар
|6
|0
|Прасс Александр
|5
|0
|Хирлендер Штефан
|4
|0
|Горенц-Станкович Йон
|4
|0
|Вютрих Грегори
|3
|0
|Шнегг Давид
|1
|1
|Газибегович Юсуф
|2
|0
|Серрано Хавьер
|2
|0
|Схерпен Кьелл
|1
|0
|Лавале Димитри
|1
|0
|Саркария Манприт
|1
|0
|Тейшейра Брайан
|1
|0
|Бовинг Виллиам
|1
|0
|Christian Ilzer
|1
|0
|Джонстон Макс
|1
|0
Результаты матчей
Аустрия Клагенфурт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Штурм Грац
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
6
3
Аустрия Клагенфурт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Штурм Грац
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
11
11
Аустрия Клагенфурт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Штурм Грац
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
17
14
Голы по времени матча
Забито
7
12
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
43%
3
25%
31-45
2
29%
4
33%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
1
14%
1
8%
76-90
Пропущено
9
4
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
2
50%
76-90
Забито
12
11
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
17%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
6
50%
2
18%
61-75
2
17%
2
18%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
25%
3
60%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Забито
19
23
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
2
11%
3
13%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
4
21%
5
22%
31-45
3
16%
6
26%
46-60
7
37%
3
13%
61-75
3
16%
3
13%
76-90
Пропущено
17
9
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
3
18%
3
33%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
4
24%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
18%
1
11%
61-75
4
24%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:0 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 1:0 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:3
Леобен - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Зальцбург 2:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Клагенфурт 0:0 Мархфельд Маннсдорф - Аустрия Клагенфурт 2:3 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 Аустрия Клагенфурт - Гразер 4:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:3 Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 0:0 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3 Форвертс Штайр - Аустрия Клагенфурт 0:3 Аско Коттманнсдорф - Аустрия Клагенфурт 0:10 Аустрия Клагенфурт - Санкт-Пёльтен 1:1
Штурм Грац
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аталанта - Штурм Грац 1:0 ЛАСК - Штурм Грац 3:1 Гразер - Штурм Грац 2:3 Штурм Грац - Аустрия Вена 0:1
Штурм Грац - Аталанта 2:2 Штурм Грац - Хартберг 2:1 Штурм Грац - Флоридсдорфер 4:1 Вольфсбергер - Штурм Грац 1:2 Ракув - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - Сваровски Тироль 1:0 Леобендорф - Штурм Грац 0:3 Рапид Вена - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Спортинг Л 1:2 Штурм Грац - Зальцбург 2:2 Штурм Грац - СВ Лафниц 3:1 Альтах - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 4:1 Аустрия Лустенау - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - ПСВ 1:3 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 0:0
Результаты матчей
Аустрия Клагенфурт
Штурм Грац
Точный счет
1:0
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
3
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Аустрия Клагенфурт
Штурм Грац
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
43
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
33
34
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
112
67
76
310
211
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|14
|9
|3
|2
|23 - 11
|30
|2.
|13
|9
|2
|2
|29 - 8
|29
|3.
|0:0
|14
|7
|5
|2
|20 - 11
|26
|4.
|14
|7
|4
|3
|24 - 18
|25
|5.
|0:2
|14
|5
|6
|3
|19 - 19
|21
|6.
|14
|5
|5
|4
|22 - 21
|20
|7.
|13
|5
|3
|5
|14 - 13
|18
|8.
|14
|4
|6
|4
|27 - 16
|18
|9.
|0:0
|14
|3
|5
|6
|15 - 26
|14
|10.
|14
|3
|4
|7
|10 - 22
|13
|11.
|14
|2
|2
|10
|15 - 28
|8
|12.
|14
|0
|3
|11
|7 - 32
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|5
|2
|0
|11 - 2
|17
|2.
|2:0
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|3.
|8
|4
|2
|2
|12 - 13
|14
|4.
|6
|4
|0
|2
|10 - 2
|12
|5.
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|6.
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|7.
|0:2
|7
|2
|3
|2
|8 - 10
|9
|8.
|0:0
|7
|1
|5
|1
|6 - 9
|8
|9.
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|10.
|7
|1
|4
|2
|14 - 12
|7
|11.
|7
|1
|1
|5
|11 - 16
|4
|12.
|8
|0
|0
|8
|4 - 25
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|19 - 6
|17
|2.
|2:0
|7
|5
|1
|1
|12 - 6
|16
|3.
|0:2
|7
|3
|3
|1
|11 - 9
|12
|4.
|6
|3
|2
|1
|12 - 5
|11
|5.
|7
|3
|2
|2
|13 - 4
|11
|6.
|7
|2
|4
|1
|11 - 11
|10
|7.
|7
|3
|0
|4
|7 - 8
|9
|8.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|9 - 9
|9
|9.
|0:0
|7
|2
|0
|5
|9 - 17
|6
|10.
|8
|1
|3
|4
|6 - 15
|6
|11.
|7
|1
|1
|5
|4 - 12
|4
|12.
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Зальцбург
|Конате Карим
|8 (2)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|8 (1)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|7 (6)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|6 (4)
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|1 5
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|1 5
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|6
|ЛАСК
|Хорват Саша
|6