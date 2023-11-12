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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Аустрия Клагенфурт
0:3
Конец матча
Штурм Грац
0'
0:1
3' Гол
Горенц-Станкович Йон
0:2
19' Гол
Хорват Томи
0:3
67' Гол
Хорват Томи
71' Желтая карточка
Шнегг Давид
71' Желтая карточка
Andy Irving
90'+6
13
Менцель
Филлип
4
Nikola
Djoric
31
Thorsten
Mahrer
37
Nicolas
Wimmer
17
Штрауди
Симон
24
Верницниг
Кристофер
20
Бенателли
Рико
81
Turgay
Gemicibasi
33
Шумахер
Тилль
10
Sinan
Karweina
39
Арвайлер
Йонас
1
Схерпен
Кьелл
22
Газибегович
Юсуф
42
Аффенгрубер
Давид
5
Вютрих
Грегори
28
Шнегг
Давид
19
Хорват
Томи
4
Горенц-Станкович
Йон
24
Лавале
Димитри
17
Тейшейра
Брайан
11
Саркария
Манприт
9
Влодарчик
Шимон
Аустрия Клагенфурт
3-5-2
Штурм Грац
4-3-1-2

История личных встреч

Аустрия Клагенфурт
Штурм Грац

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

Б
0:0
РЛЦ
4:0
Л
0:4
Л
3:3
Л
4:1
Л
0:5
Л
0:0
РЛЦ
1:0

Голы

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.71
1.63

Среднее время на гол

52
55

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

12
13

Голов в среднем за матч

1.5
1.63

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

60
55

Бомбардиры внутри турнира

Аустрия Клагенфурт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sinan Karweina 7 0.5
Andy Irving 3 0.21
Florian Jaritz 2 0.14
Верницниг Кристофер 1 0.07
Kosmas Gezos 1 0.07
Christopher Cvetko 1 0.07
Nicolas Wimmer 1 0.07
Бонна Соломон 1 0.07
Aaron Schwarz 1 0.07
Арвайлер Йонас 0 0
Штурм Грац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влодарчик Шимон 5 0.36
Китеишвили Отар 3 0.21
Саркария Манприт 3 (1) 0.21
Хорват Томи 3 0.21
Вютрих Грегори 2 0.14
Прасс Александр 2 0.14
Фусейни Мохаммед II 1 0.07
Горенц-Станкович Йон 1 0.07
Газибегович Юсуф 1 0.07
Аффенгрубер Давид 1 0.07
Ятта Сиди 1 0.07
Бовинг Виллиам 0 0
Шнегг Давид 0 0
Тейшейра Брайан 0 0

Карточки

Аустрия Клагенфурт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Turgay Gemicibasi 4 0
Бенателли Рико 3 0
Sinan Karweina 3 0
Kosmas Gezos 2 0
Thorsten Mahrer 2 0
Шумахер Тилль 2 0
Штрауди Симон 2 0
Верницниг Кристофер 1 0
Florian Jaritz 1 0
Арвайлер Йонас 1 0
Nicolas Wimmer 1 0
Christopher Cvetko 1 0
Andy Irving 1 0
Nikola Djoric 1 0
Штурм Грац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Китеишвили Отар 6 0
Прасс Александр 5 0
Хирлендер Штефан 4 0
Горенц-Станкович Йон 4 0
Шнегг Давид 2 1
Вютрих Грегори 3 0
Газибегович Юсуф 2 0
Серрано Хавьер 2 0
Схерпен Кьелл 1 0
Лавале Димитри 1 0
Саркария Манприт 1 0
Тейшейра Брайан 1 0
Бовинг Виллиам 1 0
Christian Ilzer 1 0
Джонстон Макс 1 0

Результаты матчей

Аустрия Клагенфурт
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Штурм Грац
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

6
3
Аустрия Клагенфурт
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Штурм Грац
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

11
11
Аустрия Клагенфурт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Штурм Грац
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

17
14

Голы по времени матча

Забито

7
12
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
43%
3
25%
31-45
2
29%
4
33%
46-60
1
14%
1
8%
61-75
1
14%
1
8%
76-90

Пропущено

9
4
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
1
11%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
3
33%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
2
50%
76-90

Забито

12
11
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 8
2
17%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
1
8%
2
18%
46-60
6
50%
2
18%
61-75
2
17%
2
18%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
25%
3
60%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Забито

19
23
6 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
2
11%
3
13%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
4
21%
5
22%
31-45
3
16%
6
26%
46-60
7
37%
3
13%
61-75
3
16%
3
13%
76-90

Пропущено

17
9
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
3
18%
3
33%
1-15
3
18%
0
0%
16-30
4
24%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
18%
1
11%
61-75
4
24%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Аустрия Клагенфурт
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Вольфсбергер - Аустрия Клагенфурт 4:0 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 1:0 Аустрия Клагенфурт - Сваровски Тироль 1:0 Рапид Вена - Аустрия Клагенфурт 2:3
Леобен - Аустрия Клагенфурт 0:1 Аустрия Клагенфурт - Зальцбург 2:2 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Клагенфурт 0:0 Мархфельд Маннсдорф - Аустрия Клагенфурт 2:3 Аустрия Клагенфурт - Аустрия Лустенау 1:0 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 Аустрия Клагенфурт - Гразер 4:2 Аустрия Вена - Аустрия Клагенфурт 2:2 Хартберг - Аустрия Клагенфурт 0:3 Аустрия Клагенфурт - Альтах 1:1 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 0:0 Аустрия Клагенфурт - Вольфсбергер 2:2 Сваровски Тироль - Аустрия Клагенфурт 1:3 Форвертс Штайр - Аустрия Клагенфурт 0:3 Аско Коттманнсдорф - Аустрия Клагенфурт 0:10 Аустрия Клагенфурт - Санкт-Пёльтен 1:1
Штурм Грац
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аталанта - Штурм Грац 1:0 ЛАСК - Штурм Грац 3:1 Гразер - Штурм Грац 2:3 Штурм Грац - Аустрия Вена 0:1
Штурм Грац - Аталанта 2:2 Штурм Грац - Хартберг 2:1 Штурм Грац - Флоридсдорфер 4:1 Вольфсбергер - Штурм Грац 1:2 Ракув - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - Сваровски Тироль 1:0 Леобендорф - Штурм Грац 0:3 Рапид Вена - Штурм Грац 1:1 Штурм Грац - Спортинг Л 1:2 Штурм Грац - Зальцбург 2:2 Штурм Грац - СВ Лафниц 3:1 Альтах - Штурм Грац 1:2 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 4:1 Аустрия Лустенау - Штурм Грац 0:1 Штурм Грац - ПСВ 1:3 Штурм Грац - Аустрия Клагенфурт 0:0

Результаты матчей

Аустрия Клагенфурт
Штурм Грац

Точный счет

1:0
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
2 раза 33%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
3
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Аустрия Клагенфурт
Штурм Грац

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
4
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
1.5
3
3
3
4
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
11
2
6
7
1.5
7
6
3
10
2.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 14 9 3 2 24 - 11 30
2.
Зальцбург
 13 9 2 2 29 - 8 29
3.
ЛАСК
 14 7 4 3 20 - 13 25
4.
Хартберг
 14 7 4 3 24 - 18 25
5.
Аустрия Клагенфурт
 14 5 6 3 19 - 20 21
6.
Вольфсбергер
 14 5 5 4 22 - 21 20
7.
Аустрия Вена
 13 5 3 5 14 - 13 18
8.
Рапид Вена
 14 4 6 4 27 - 16 18
9.
Блау-Вайсс Линц
 14 4 4 6 17 - 26 16
10.
Альтах
 14 3 4 7 10 - 22 13
11.
Сваровски Тироль
 14 2 2 10 15 - 28 8
12.
Аустрия Лустенау
 14 0 3 11 7 - 32 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 7 5 2 0 11 - 2 17
2.
Штурм Грац
 7 4 2 1 11 - 5 14
3.
Хартберг
 8 4 2 2 12 - 13 14
4.
Зальцбург
 6 4 0 2 10 - 2 12
5.
Вольфсбергер
 7 3 1 3 11 - 10 10
6.
Блау-Вайсс Линц
 7 2 4 1 8 - 9 10
7.
Аустрия Вена
 6 2 3 1 7 - 5 9
8.
Аустрия Клагенфурт
 7 2 3 2 8 - 11 9
9.
Альтах
 6 2 1 3 4 - 7 7
10.
Рапид Вена
 7 1 4 2 14 - 12 7
11.
Сваровски Тироль
 7 1 1 5 11 - 16 4
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 0 8 4 - 25 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 7 5 2 0 19 - 6 17
2.
Штурм Грац
 7 5 1 1 13 - 6 16
3.
Аустрия Клагенфурт
 7 3 3 1 11 - 9 12
4.
Хартберг
 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Рапид Вена
 7 3 2 2 13 - 4 11
6.
Вольфсбергер
 7 2 4 1 11 - 11 10
7.
Аустрия Вена
 7 3 0 4 7 - 8 9
8.
ЛАСК
 7 2 2 3 9 - 11 8
9.
Блау-Вайсс Линц
 7 2 0 5 9 - 17 6
10.
Альтах
 8 1 3 4 6 - 15 6
11.
Сваровски Тироль
 7 1 1 5 4 - 12 4
12.
Аустрия Лустенау
 6 0 3 3 3 - 7 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Зальцбург Конате Карим 8 (2)
Хартберг Энтруп Максимилиан 8 (1)
Аустрия Вена Грубер Андреас 8
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 7 (6)
ЛАСК Жуль Роберт 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Гугганиг Давид 1 5
Хартберг Диаките Усман 1 5
Вольфсбергер Верачниг Николас 1 5
ЛАСК Жуль Роберт 6
ЛАСК Хорват Саша 6
Весь список
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