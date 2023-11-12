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  3. Австрия
  4. Бундеслига 2023-2024
Тур: 14. Стадион: .
Блау-Вайсс Линц
0:0
Первый тайм: 29'
ЛАСК
0'
17' Желтая карточка
Таловеров Максим

Ход матча

17'
 
Таловеров Максим
Лучшие коэффициенты
Блау-Вайсс Линц
Ничья
ЛАСК
4.86
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3.77
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1.95
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Все Коэффициенты
1
Nicolas
Schmid
17
Пашич
Алем
15
Маранда
Мануэль
2
Штраусс
Фабио
14
Голлес
Джулиан
8
Simon
Pirkl
19
Alexander
Briedl
4
Marco
Krainz
10
Paul
Mensah
20
Simon
Seidl
9
Ronivaldo
II
1
Лаваль
Тобиас
5
Цирайс
Филипп
16
Андраде
Андреас
4
Таловеров
Максим
22
Стойкович
Филип
7
Реннер
Рене
21
Любич
Иван
30
Хорват
Саша
23
Мустафа
Ибрагим
17
Усор
Мозес
9
Любичич
Марин
Блау-Вайсс Линц
3-4-2-1
ЛАСК
3-4-2-1

История личных встреч

Блау-Вайсс Линц
ЛАСК

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

Б
2:0
ЭЛ
1:1
ЭЛ
4:0
ЭЛ
2:0
ЭЛ
2:1
ЭЛ
1:2
ЭЛ
2:2
ЭЛ
1:1
ЭЛ
1:1

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.8

Среднее время на гол

60
112

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.78
0.89

Тотал матчей

2.5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

50
101

Бомбардиры внутри турнира

Блау-Вайсс Линц
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ronivaldo II 4 0.29
Simon Pirkl 2 0.14
Голлес Джулиан 2 0.14
Paul Mensah 2 0.14
Носс Конор 1 0.07
Маранда Мануэль 1 0.07
Simon Seidl 1 0.07
Кох Тобиас 1 (1) 0.07
Фейертаг Штефан 0 0
Штраусс Фабио 0 0
Marco Krainz 0 0
ЛАСК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жуль Роберт 6 0.43
Любичич Марин 3 0.21
Хавель Элиас 2 0.14
Цирайс Филипп 2 0.14
Гойгингер Томас 2 (1) 0.14
Флеккер Флориан 1 0.07
Стойкович Филип 1 0.07
Люкенедер Феликс 1 0.07
Балик Гусейн 1 0.07
Усор Мозес 1 0.07
Хорват Саша 0 0
Пинто Ленни 0 0
Мустафа Ибрагим 0 0

Карточки

Блау-Вайсс Линц
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Simon Pirkl 4 0
Marco Krainz 3 0
Кох Тобиас 3 0
Paul Mensah 3 0
Хаудум Штефан 2 0
Michael Brandner 2 0
Штраусс Фабио 2 0
Маранда Мануэль 2 0
Ronivaldo II 2 0
Митрович Данило 2 0
Пашич Алем 1 0
ЛАСК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жуль Роберт 6 0
Хорват Саша 6 0
Йовичич Бранко 4 0
Стойкович Филип 3 0
Таловеров Максим 3 0
Реннер Рене 2 0
Любич Иван 2 0
Белло Джордж 2 0
Мустафа Ибрагим 2 0
Цирайс Филипп 1 0
Михорль Петер 1 0
Люкенедер Феликс 1 0
Андраде Андреас 1 0
Хавель Элиас 1 0

Результаты матчей

Блау-Вайсс Линц
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
ЛАСК
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
5
Блау-Вайсс Линц
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
ЛАСК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

15
0

Упущенные победы

5
11
Блау-Вайсс Линц
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
ЛАСК
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

15
1

Упущенные победы

9
16

Голы по времени матча

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
50%
2
22%
76-90

Пропущено

9
9
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
22%
1
11%
1-15
2
22%
3
33%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
3
33%
76-90

Забито

9
11
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
4
44%
1
9%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
5
45%
76-90

Пропущено

17
2
7 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
1
50%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
5
29%
29%
1
50%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
3
18%
0
0%
76-90

Забито

15
20
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
6
40%
1
5%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
0
0%
7
35%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
4
27%
7
35%
76-90

Пропущено

26
11
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
5
19%
1
9%
1-15
3
12%
4
36%
16-30
4
15%
1
9%
31-45
5
19%
2
18%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
5
19%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хартберг - Блау-Вайсс Линц 3:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 2:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0
Блау-Вайсс Линц - Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 4:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Клагенфурт 0:0 АСВ Драссбург - Блау-Вайсс Линц 0:2 Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Альтах 1:1 Блау-Вайсс Линц - Рид 2:0 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:4 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 4:1 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5 ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:5 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - Диошдьёр 2:0
ЛАСК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 ЛАСК - Штурм Грац 3:1 Капфенберг - ЛАСК 0:0 Рапид Вена - ЛАСК 3:3
Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Зальцбург - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Железярне Подбрезова 1:1 ЛАСК - Альтах 1:0 Тулуза - ЛАСК 1:0 Вольфсбергер - ЛАСК 2:1 Имст - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Хартберг 0:0 ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0 Зриньски - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 ЛАСК - Зриньски 2:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0

Результаты матчей

Блау-Вайсс Линц
ЛАСК

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
2:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Блау-Вайсс Линц
ЛАСК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
4
3
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
5
1.5
2
4
1
6
2.5
2
4
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
2
4
9
1.5
6
7
2
11
2.5
3
10
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Штурм Грац
 2:0 14 9 3 2 23 - 11 30
2.
Зальцбург
 13 9 2 2 29 - 8 29
3.
ЛАСК
 0:0 14 7 5 2 20 - 11 26
4.
Хартберг
 14 7 4 3 24 - 18 25
5.
Аустрия Клагенфурт
 0:2 14 5 6 3 19 - 19 21
6.
Вольфсбергер
 14 5 5 4 22 - 21 20
7.
Аустрия Вена
 13 5 3 5 14 - 13 18
8.
Рапид Вена
 14 4 6 4 27 - 16 18
9.
Блау-Вайсс Линц
 0:0 14 3 5 6 15 - 26 14
10.
Альтах
 14 3 4 7 10 - 22 13
11.
Сваровски Тироль
 14 2 2 10 15 - 28 8
12.
Аустрия Лустенау
 14 0 3 11 7 - 32 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛАСК
 0:0 7 5 2 0 11 - 2 17
2.
Штурм Грац
 2:0 7 4 2 1 11 - 5 14
3.
Хартберг
 8 4 2 2 12 - 13 14
4.
Зальцбург
 6 4 0 2 10 - 2 12
5.
Вольфсбергер
 7 3 1 3 11 - 10 10
6.
Аустрия Вена
 6 2 3 1 7 - 5 9
7.
Аустрия Клагенфурт
 0:2 7 2 3 2 8 - 10 9
8.
Блау-Вайсс Линц
 0:0 7 1 5 1 6 - 9 8
9.
Альтах
 6 2 1 3 4 - 7 7
10.
Рапид Вена
 7 1 4 2 14 - 12 7
11.
Сваровски Тироль
 7 1 1 5 11 - 16 4
12.
Аустрия Лустенау
 8 0 0 8 4 - 25 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зальцбург
 7 5 2 0 19 - 6 17
2.
Штурм Грац
 2:0 7 5 1 1 12 - 6 16
3.
Аустрия Клагенфурт
 0:2 7 3 3 1 11 - 9 12
4.
Хартберг
 6 3 2 1 12 - 5 11
5.
Рапид Вена
 7 3 2 2 13 - 4 11
6.
Вольфсбергер
 7 2 4 1 11 - 11 10
7.
Аустрия Вена
 7 3 0 4 7 - 8 9
8.
ЛАСК
 0:0 7 2 3 2 9 - 9 9
9.
Блау-Вайсс Линц
 0:0 7 2 0 5 9 - 17 6
10.
Альтах
 8 1 3 4 6 - 15 6
11.
Сваровски Тироль
 7 1 1 5 4 - 12 4
12.
Аустрия Лустенау
 6 0 3 3 3 - 7 3
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Зальцбург Конате Карим 8 (2)
Хартберг Энтруп Максимилиан 8 (1)
Аустрия Вена Грубер Андреас 8
Аустрия Клагенфурт Sinan Karweina 7 (6)
ЛАСК Жуль Роберт 6 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Сваровски Тироль Гугганиг Давид 1 5
Хартберг Диаките Усман 1 5
Вольфсбергер Верачниг Николас 1 5
ЛАСК Жуль Роберт 6
ЛАСК Хорват Саша 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 17'
    Maksym Talovierov получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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Ничья
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