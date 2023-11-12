Тур: 14. Стадион: Hofmann Personal Stadion.
2:0
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаТаловеров Максим
1:0
29' ГолRonivaldo II
60' Желтая карточкаSimon Pirkl
68' Желтая карточкаМитрович Данило
2:0
82' ГолФейертаг Штефан
83' Желтая карточкаФейертаг Штефан
90'+6
Ход матча
17'
29'
1:0
60'
68'
82'
2:0
83'
17
Пашич
Алем
10
Paul
Mensah
20
Simon
Seidl
21
Любич
Иван
30
Хорват
Саша
17
Усор
Мозес
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Пашич АлемЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Paul MensahПолузащитник
-
20 Simon SeidlПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Gerald Scheiblehner
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Любич ИванПолузащитник
-
30 Хорват СашаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Усор МозесПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Пинто ЛенниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Балик ГусейнНападающий
-
Главный тренер: Сагедер Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Блау-Вайсс Линц
ЛАСК
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
0.8
Среднее время на гол
60
112
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.78
0.89
Тотал матчей
2.5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
50
101
Бомбардиры внутри турнира
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ronivaldo II
|5
|0.36
|Simon Pirkl
|2
|0.14
|Голлес Джулиан
|2
|0.14
|Paul Mensah
|2
|0.14
|Фейертаг Штефан
|1
|0.07
|Носс Конор
|1
|0.07
|Маранда Мануэль
|1
|0.07
|Simon Seidl
|1
|0.07
|Кох Тобиас
|1 (1)
|0.07
|Штраусс Фабио
|0
|0
|Marco Krainz
|0
|0
ЛАСК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жуль Роберт
|6
|0.43
|Любичич Марин
|3
|0.21
|Хавель Элиас
|2
|0.14
|Цирайс Филипп
|2
|0.14
|Гойгингер Томас
|2 (1)
|0.14
|Флеккер Флориан
|1
|0.07
|Стойкович Филип
|1
|0.07
|Люкенедер Феликс
|1
|0.07
|Балик Гусейн
|1
|0.07
|Усор Мозес
|1
|0.07
|Хорват Саша
|0
|0
|Пинто Ленни
|0
|0
|Мустафа Ибрагим
|0
|0
Карточки
Блау-Вайсс Линц
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Simon Pirkl
|5
|0
|Marco Krainz
|3
|0
|Кох Тобиас
|3
|0
|Paul Mensah
|3
|0
|Митрович Данило
|3
|0
|Хаудум Штефан
|2
|0
|Michael Brandner
|2
|0
|Штраусс Фабио
|2
|0
|Маранда Мануэль
|2
|0
|Ronivaldo II
|2
|0
|Пашич Алем
|1
|0
|Фейертаг Штефан
|1
|0
ЛАСК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жуль Роберт
|6
|0
|Хорват Саша
|6
|0
|Йовичич Бранко
|4
|0
|Стойкович Филип
|3
|0
|Таловеров Максим
|3
|0
|Реннер Рене
|2
|0
|Любич Иван
|2
|0
|Белло Джордж
|2
|0
|Мустафа Ибрагим
|2
|0
|Цирайс Филипп
|1
|0
|Михорль Петер
|1
|0
|Люкенедер Феликс
|1
|0
|Андраде Андреас
|1
|0
|Хавель Элиас
|1
|0
Результаты матчей
Блау-Вайсс Линц
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
ЛАСК
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
5
Блау-Вайсс Линц
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
ЛАСК
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
15
0
Упущенные победы
5
11
Блау-Вайсс Линц
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
ЛАСК
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
15
1
Упущенные победы
9
16
Голы по времени матча
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
10 Не забивали 8
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
0
0%
4
44%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
3
50%
2
22%
76-90
Пропущено
9
9
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
2
22%
1
11%
1-15
2
22%
3
33%
16-30
1
11%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
3
33%
76-90
Забито
9
11
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
8 Не забивали 7
4
44%
1
9%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
5
45%
76-90
Пропущено
17
2
7 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
3
18%
0
0%
1-15
1
6%
1
50%
16-30
3
18%
0
0%
31-45
5
29%
29%
1
50%
46-60
2
12%
0
0%
61-75
3
18%
0
0%
76-90
Забито
15
20
8 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
5 Не забивали 2
6
40%
1
5%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
0
0%
7
35%
31-45
1
7%
2
10%
46-60
2
13%
2
10%
61-75
4
27%
7
35%
76-90
Пропущено
26
11
12 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
5
19%
1
9%
1-15
3
12%
4
36%
16-30
4
15%
1
9%
31-45
5
19%
2
18%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
5
19%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Блау-Вайсс Линц
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Хартберг - Блау-Вайсс Линц 3:2 Альтах - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Вольфсбергер 2:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Лустенау 0:0
Блау-Вайсс Линц - Санкт-Пёльтен 1:2 Аустрия Вена - Блау-Вайсс Линц 4:0 Блау-Вайсс Линц - Аустрия Клагенфурт 0:0 АСВ Драссбург - Блау-Вайсс Линц 0:2 Зальцбург - Блау-Вайсс Линц 0:1 Блау-Вайсс Линц - Альтах 1:1 Блау-Вайсс Линц - Рид 2:0 Сваровски Тироль - Блау-Вайсс Линц 2:4 Штурм Грац - Блау-Вайсс Линц 4:1 Блау-Вайсс Линц - Рапид Вена 0:5 ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0 Блау-Вайсс Линц - Хартберг 3:3 Вольфсбергер - Блау-Вайсс Линц 2:1 СВ Валлерн - Блау-Вайсс Линц 1:5 Блау-Вайсс Линц - ПСВ 1:2 Блау-Вайсс Линц - Диошдьёр 2:0
ЛАСК
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
ЛАСК - Унион Сент-Жиллуаз 3:0 ЛАСК - Штурм Грац 3:1 Капфенберг - ЛАСК 0:0 Рапид Вена - ЛАСК 3:3
Унион Сент-Жиллуаз - ЛАСК 2:1 Зальцбург - ЛАСК 0:1 ЛАСК - Железярне Подбрезова 1:1 ЛАСК - Альтах 1:0 Тулуза - ЛАСК 1:0 Вольфсбергер - ЛАСК 2:1 Имст - ЛАСК 0:3 ЛАСК - Хартберг 0:0 ЛАСК - Ливерпуль 1:3 Аустрия Клагенфурт - ЛАСК 1:3 ЛАСК - Аустрия Лустенау 2:0 Зриньски - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Аустрия Вена 2:0 ЛАСК - Зриньски 2:1 Сваровски Тироль - ЛАСК 1:1 ЛАСК - Блау-Вайсс Линц 2:0
Результаты матчей
Блау-Вайсс Линц
ЛАСК
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
2:0
3 раза 43%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:5
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:0
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Блау-Вайсс Линц
ЛАСК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
61
24
43
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
51
25
24
16
24
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
112
49
67
211
310
112
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Зальцбург
|Конате Карим
|8 (2)
|Хартберг
|Энтруп Максимилиан
|8 (1)
|Аустрия Вена
|Грубер Андреас
|8
|Аустрия Клагенфурт
|Sinan Karweina
|7 (6)
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|6 (4)
|Сваровски Тироль
|Гугганиг Давид
|1 5
|Хартберг
|Диаките Усман
|1 5
|Вольфсбергер
|Верачниг Николас
|1 5
|ЛАСК
|Жуль Роберт
|6
|ЛАСК
|Хорват Саша
|6