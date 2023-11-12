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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Астон Вилла
3:0
Второй тайм: 71'
Фулхэм
0'
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Кастань Тимоти
1:0
27' Гол в свои ворота
Робинсон Энтони
2:0
42' Гол
Макгинн Джон
52' Желтая карточка
Пальинья Жоау
3:0
64' Гол
Уоткинс Олли
65' Желтая карточка
Робинсон Энтони
66' Желтая карточка
Уоткинс Олли
3:1
71' Гол

Ход матча

7'
 
Кастань Тимоти
27'
Робинсон Энтони
1:0
42'
Макгинн Джон
2:0
46'
 
Уилсон Гарри
Рид Бобби
52'
 
Пальинья Жоау
63'
Бэйли Леон
Диаби Мусса
 
64'
Уоткинс Олли
(Бэйли Леон)
3:0
65'
 
Робинсон Энтони
66'
Уоткинс Олли
 
71'
3:1

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 4
  • 4 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 1
  • 294 Количество передач 202
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 111
Астон Вилла 93.7% (104)
X 6.3% (7)
Фулхэм 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Астон Вилла
Ничья
Фулхэм
4.40
4.20
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99.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
14
Торрес
Пау
II
12
Динь
Люка
7
Макгинн
Джон
44
Камара
Бубакар
I
6
Соарес
Дуглас
8
Тилеманс
Юри
19
Диаби
Мусса
11
Уоткинс
Олли
17
Лено
Бернд
21
Кастань
Тимоти
3
Угелумба
Кэлвин
13
Рим
Тим
33
Робинсон
Энтони
22
Айуоби
Алекс
26
Пальинья
Жоау
14
Рид
Бобби
18
Перейра
Андреас
20
Виллиан
Боргес
7
Хименес
Рауль
Астон Вилла
4-4-2
Фулхэм
4-2-3-1

История личных встреч

Астон Вилла
Фулхэм

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 11 побед

25 матчей

36%
20%
44%
9 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

28%
52%
20%
7 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

28%
28%
44%
7 побед 7 ничьих 11 побед

История матчей

ТМК
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:3
К
2:1
Ч
0:1
Ч
2:0
Ч
2:1
Ч
3:1
Ч
1:0
ТМК
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.25
0.92

Среднее время на гол

72
97

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.46
0.92

Среднее время на гол

61
98

Всего голов

34
23

Голов в среднем за матч

1.36
0.92

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
5
Больше 20%
Меньше 80%
20

Среднее время на гол

66
97

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 5 0.42
Соарес Дуглас 5 (3) 0.42
Диаби Мусса 3 0.25
Макгинн Джон 3 0.25
Бэйли Леон 3 0.25
Кэш Мэтти 2 0.17
Дуран Джон 2 0.17
Рамси Джакоб 1 0.08
Торрес Пау II 1 0.08
Динь Люка 0 0
Тилеманс Юри 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рид Бобби 2 0.17
Пальинья Жоау 2 0.17
Перейра Андреас 1 0.08
Виллиан Боргес 1 0.08
Рим Тим 1 0.08
Винисиус Карлос 1 0.08
Уилсон Гарри 0 0
Рид Харрисон 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динь Люка 4 0
Соарес Дуглас 4 0
Камара Бубакар I 4 0
Кэш Мэтти 3 0
Мартинес Эмилиано 2 0
Макгинн Джон 2 0
Дзаньоло Николо 2 0
Дуран Джон 2 0
Бэйли Леон 1 0
Конса Эзри 1 0
Арчер Камерон 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 5 0
Рим Тим 2 1
Робинсон Энтони 3 0
Угелумба Кэлвин 1 1
Хименес Рауль 2 0
Тете Кенни 2 0
Уилсон Гарри 2 0
Перейра Андреас 2 0
Диоп Исса 2 0
Марку Силва 2 0
Виллиан Боргес 1 0
Рид Бобби 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Айуоби Алекс 1 0
Родак Марек 1 0
Рид Харрисон 1 0
Лукич Саша 1 0
Родриго Мунис 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Фулхэм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
4
Астон Вилла
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Фулхэм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

5
4
Астон Вилла
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (7)
27% (3)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
18% (2)
9% (1)
Фулхэм
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

19
5
6 В 1-м тайме 2
13 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
5%
1
20%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
3
16%
2
40%
61-75
7
37%
1
20%
76-90

Пропущено

5
10
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
3
60%
2
20%
46-60
1
20%
3
30%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
2
29%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
5
45%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
18%
3
43%
76-90

Забито

26
9
10 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
1 Не забивали 5
3
12%
1
11%
1-15
7
27%
0
0%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
4
15%
1
11%
46-60
5
19%
4
44%
61-75
7
27%
2
22%
76-90

Пропущено

16
17
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
3
18%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
8
50%
2
12%
46-60
1
6%
4
24%
61-75
2
13%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4
Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Зриньски 1:0 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Челси - Астон Вилла 0:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Хиберниан 3:0 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Хиберниан - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Лацио 3:0
Фулхэм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Ипсвич - Фулхэм 1:3 Брайтон - Фулхэм 1:1 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0
Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Фулхэм - Челси 0:2 Фулхэм - Норвич 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Эвертон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Челси - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2

Результаты матчей

Астон Вилла
Фулхэм

Точный счет

3:1
2 раза 40%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
4
2 раза 40%
6
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
0:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

3
3 раза 27%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
2 раза 18%
6
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Фулхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
3.5
Больше Меньше
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
5
1.5
1
5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
5
6
5
1.5
2
9
6
5
2.5
1
10
3
8
3.5
1
10
4.5
1
10
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 11 9 0 2 28 - 8 27
2.
Арсенал
 Заявка 12 8 3 1 26 - 10 27
3.
Ливерпуль
 2:0 Заявка 12 8 3 1 26 - 10 27
4.
Тоттенхэм
 Заявка 12 8 2 2 24 - 15 26
5.
Астон Вилла
 3:0 Заявка 12 8 1 3 29 - 16 25
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 7 0 5 13 - 16 21
7.
Брайтон
 1:0 Заявка 12 6 3 3 25 - 20 21
8.
Ньюкасл
 Заявка 12 6 2 4 27 - 13 20
9.
Брентфорд
 0:2 Заявка 12 4 4 4 19 - 16 16
10.
Челси
 Заявка 11 4 3 4 17 - 12 15
11.
Вест Хэм
 2:2 Заявка 12 4 3 5 20 - 22 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 4 3 5 12 - 16 15
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 4 3 5 16 - 20 15
14.
Эвертон
 Заявка 12 4 2 6 14 - 17 14
15.
Ноттингем Форест
 2:2 Заявка 12 3 5 4 14 - 17 14
16.
Фулхэм
 0:3 Заявка 12 3 3 6 9 - 20 12
17.
Борнмут
 Заявка 12 2 3 7 11 - 27 9
18.
Лутон Таун
 Заявка 12 1 3 8 10 - 22 6
19.
Бёрнли
 Заявка 12 1 1 10 9 - 30 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 12 1 1 10 9 - 31 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 3:0 Заявка 6 6 0 0 23 - 4 18
2.
Ливерпуль
 2:0 Заявка 6 6 0 0 16 - 2 18
3.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 18 - 7 17
4.
Манчестер Сити
 Заявка 5 5 0 0 16 - 3 15
5.
Ньюкасл
 Заявка 6 5 0 1 14 - 3 15
6.
Брайтон
 1:0 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
7.
Тоттенхэм
 Заявка 5 4 0 1 9 - 6 12
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 10 12
9.
Ноттингем Форест
 2:2 Заявка 5 2 3 0 8 - 5 9
10.
Брентфорд
 0:2 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
11.
Вест Хэм
 2:2 Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
13.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
14.
Фулхэм
 0:3 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
15.
Челси
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17.
Эвертон
 Заявка 6 1 1 4 5 - 6 4
18.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 6 1 1 4 6 - 16 4
19.
Лутон Таун
 Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2
20.
Бёрнли
 Заявка 6 0 0 6 4 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
2.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 0 2 12 - 5 12
3.
Челси
 Заявка 5 3 1 1 11 - 5 10
4.
Арсенал
 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
5.
Эвертон
 Заявка 6 3 1 2 9 - 11 10
6.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 3 1 2 6 - 8 10
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
8.
Ливерпуль
 2:0 Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
9.
Брайтон
 1:0 Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
10.
Брентфорд
 0:2 Заявка 6 2 1 3 7 - 6 7
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Вест Хэм
 2:2 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
13.
Астон Вилла
 3:0 Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
14.
Фулхэм
 0:3 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
15.
Ньюкасл
 Заявка 6 1 2 3 13 - 10 5
16.
Ноттингем Форест
 2:2 Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
17.
Бёрнли
 Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
19.
Борнмут
 Заявка 5 0 1 4 5 - 17 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 6 0 0 6 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11 (2)
Ливерпуль Салах Мохамед 9 (4)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 7 (1)
Ньюкасл Уилсон Каллум 7
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 5
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 6
Ньюкасл Гордон Энтони 6
Весь список
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    Прогнозы 111
    Астон Вилла 93.7% (104)
    X 6.3% (7)
    Фулхэм 0% (0)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Фулхэм
    4.40
    4.20
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    99.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Астон Вилла 3:0 Фулхэм

    Исход игры
    Астон Вилла
    93.7% (104)
    Ничья
    6.3% (7)
    Фулхэм
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.47% (76)
    Меньше
    31.53% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    70.27% (78)
    Нет
    29.73% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    54.1% (60)
    2:0 Астон Вилла
    17.1% (19)
    3:1 Астон Вилла
    10.8% (12)
    1:0 Астон Вилла
    9% (10)
    1:1 Ничья
    4.5% (5)
    3:0 Астон Вилла
    2.7% (3)
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