Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Виллиан Боргес пробует нанести удар издали, но Эмилиано Мартинес держит все под контролем

49' Удар от ворот произведет Фулхэм

49' Удар от ворот произведет Фулхэм

49' Уоткинс Олли выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Хименес Рауль пробует нанести удар издали, но Эмилиано Мартинес держит все под контролем

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

44' Астон Вилла совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Г О О О О Л - Макгинн Джон забивает ударом с левой ноги!

42' Астон Вилла совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Кэш Мэтти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Хорошую попытку сделал Кэш Мэтти . Удар в створ, но вратарь начеку

38' Кэш Мэтти создает голевую возможность для своего партнера по команде.

38' Фулхэм совершает вбрасывание на своей половине поля

37' Робинсон Энтони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Астон Вилла совершает вбрасывание на своей половине поля

34' Фулхэм совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Г О О О О Л - Робинсон Энтони уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

25' Макгинн Джон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Робинсон Энтони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Кастань Тимоти выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Виллиан Боргес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

21' Виллиан Боргес навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' Кастань Тимоти создает голевую возможность для своего партнера по команде.

20' Макгинн Джон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Рим Тим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Торрес Пау II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Пальинья Жоау на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Айуоби Алекс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

11' Астон Вилла совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Тилеманс Юри создает голевую возможность для своего партнера по команде.

9' Астон Вилла совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Матч возобновится спорным мячом

9' После проверки VAR рефери поменял решение - Астон Вилла не будет бить пенальти!

7' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Астон Вилла

7' Диаби Мусса создает голевую возможность для своего партнера по команде.

7' Астон Вилла совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Астон Вилла совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Хорошую попытку сделал Диаби Мусса . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Динь Люка создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Динь Люка создает голевую возможность для своего партнера по команде.

6' Макгинн Джон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

2' Уоткинс Олли создает голевую возможность для своего партнера по команде.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Фулхэм начинает с центра поля

1' Судья начинает матч