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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Хупер Саймон
Астон Вилла
3:1
Конец матча
Фулхэм
0'
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Кастань Тимоти
1:0
27' Гол в свои ворота
Робинсон Энтони
2:0
42' Гол
Макгинн Джон
52' Желтая карточка
Пальинья Жоау
3:0
64' Гол
Уоткинс Олли
65' Желтая карточка
Робинсон Энтони
66' Желтая карточка
Уоткинс Олли
3:1
70' Гол
Хименес Рауль
74' Желтая карточка
Айуоби Алекс
83' Желтая карточка
Конса Эзри
90' Желтая карточка
Винисиус Карлос
90' Желтая карточка
Рид Харрисон
90'+8

Ход матча

7'
 
Кастань Тимоти
27'
Робинсон Энтони
1:0
42'
Макгинн Джон
2:0
46'
 
Уилсон Гарри
Рид Бобби
52'
 
Пальинья Жоау
62'
Бэйли Леон
Диаби Мусса
 
64'
Уоткинс Олли
(Бэйли Леон)
3:0
65'
 
Робинсон Энтони
66'
Уоткинс Олли
 
70'
3:1
Хименес Рауль
(Робинсон Энтони)
74'
 
Айуоби Алекс
74'
 
Винисиус Карлос
Хименес Рауль
74'
 
Кэрни Том
Перейра Андреас
82'
 
Рид Харрисон
Айуоби Алекс
82'
 
Траоре Адама
Виллиан Боргес
83'
Конса Эзри
 
90'
 
Винисиус Карлос
90'
 
Рид Харрисон

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 5 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 2
  • 3 Офсайды 7
  • 4 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 5
  • 500 Количество передач 475
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 111
Астон Вилла 93.7% (104)
X 6.3% (7)
Фулхэм 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мартинес
Эмилиано
2
Кэш
Мэтти
4
Конса
Эзри
14
Торрес
Пау
II
12
Динь
Люка
7
Макгинн
Джон
44
Камара
Бубакар
I
6
Соарес
Дуглас
8
Тилеманс
Юри
19
Диаби
Мусса
11
Уоткинс
Олли
17
Лено
Бернд
21
Кастань
Тимоти
3
Угелумба
Кэлвин
13
Рим
Тим
33
Робинсон
Энтони
22
Айуоби
Алекс
26
Пальинья
Жоау
14
Рид
Бобби
18
Перейра
Андреас
20
Виллиан
Боргес
7
Хименес
Рауль
Астон Вилла
4-4-2
Фулхэм
4-2-3-1

История личных встреч

Астон Вилла
Фулхэм

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 11 побед

25 матчей

36%
20%
44%
9 побед 5 ничьих 11 побед

Первый тайм

28%
52%
20%
7 побед 13 ничьих 5 побед

Второй тайм

28%
28%
44%
7 побед 7 ничьих 11 побед

История матчей

ТМК
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:3
К
2:1
Ч
0:1
Ч
2:0
Ч
2:1
Ч
3:1
Ч
1:0
ТМК
1:3
ПЛ
1:2
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

15
12

Голов в среднем за матч

1.25
0.92

Среднее время на гол

72
97

Всего голов

19
11

Голов в среднем за матч

1.46
0.92

Среднее время на гол

61
98

Всего голов

34
23

Голов в среднем за матч

1.36
0.92

Тотал матчей

2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
5
Больше 20%
Меньше 80%
20

Среднее время на гол

66
97

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 6 0.5
Соарес Дуглас 5 (3) 0.42
Бэйли Леон 3 0.25
Диаби Мусса 3 0.25
Макгинн Джон 3 0.25
Кэш Мэтти 2 0.17
Дуран Джон 2 0.17
Рамси Джакоб 1 0.08
Торрес Пау II 1 0.08
Динь Люка 0 0
Тилеманс Юри 0 0
Фулхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рид Бобби 2 0.17
Пальинья Жоау 2 0.17
Перейра Андреас 1 0.08
Виллиан Боргес 1 0.08
Рим Тим 1 0.08
Хименес Рауль 1 0.08
Винисиус Карлос 1 0.08
Уилсон Гарри 0 0
Рид Харрисон 0 0
Робинсон Энтони 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Динь Люка 4 0
Соарес Дуглас 4 0
Камара Бубакар I 4 0
Кэш Мэтти 3 0
Мартинес Эмилиано 2 0
Макгинн Джон 2 0
Дзаньоло Николо 2 0
Конса Эзри 2 0
Дуран Джон 2 0
Уоткинс Олли 1 0
Бэйли Леон 1 0
Арчер Камерон 1 0
Фулхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальинья Жоау 5 0
Робинсон Энтони 4 0
Рим Тим 2 1
Угелумба Кэлвин 1 1
Хименес Рауль 2 0
Тете Кенни 2 0
Айуоби Алекс 2 0
Уилсон Гарри 2 0
Рид Харрисон 2 0
Перейра Андреас 2 0
Диоп Исса 2 0
Марку Силва 2 0
Виллиан Боргес 1 0
Рид Бобби 1 0
Кастань Тимоти 1 0
Родак Марек 1 0
Лукич Саша 1 0
Винисиус Карлос 1 0
Родриго Мунис 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Фулхэм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
6
Астон Вилла
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Фулхэм
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

5
4
Астон Вилла
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Фулхэм
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

16
6

Упущенные победы

5
10

Голы по времени матча

Забито

21
7
7 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
5%
1
14%
1-15
5
24%
1
14%
16-30
1
5%
1
14%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
4
19%
3
43%
61-75
7
33%
1
14%
76-90

Пропущено

7
12
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
3
43%
2
17%
46-60
2
29%
4
33%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
2
29%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
5
45%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
18%
3
43%
76-90

Забито

28
11
11 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 5
3
11%
1
9%
1-15
7
25%
1
9%
16-30
1
4%
1
9%
31-45
4
14%
1
9%
46-60
6
21%
5
45%
61-75
7
25%
2
18%
76-90

Пропущено

18
19
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
17%
0
0%
1-15
3
17%
3
16%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
8
44%
2
11%
46-60
2
11%
5
26%
61-75
2
11%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4
Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Зриньски 1:0 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Челси - Астон Вилла 0:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Хиберниан 3:0 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Хиберниан - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Лацио 3:0
Фулхэм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Ипсвич - Фулхэм 1:3 Брайтон - Фулхэм 1:1 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0
Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Фулхэм - Челси 0:2 Фулхэм - Норвич 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Эвертон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Челси - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2

Результаты матчей

Астон Вилла
Фулхэм

Точный счет

3:1
3 раза 50%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
4
2 раза 33%
6
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

3:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
3:1
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
6
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Фулхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
3.5
Больше Меньше
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
5
1.5
1
6
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
7
5
7
5
1.5
2
10
7
5
2.5
1
11
3
9
3.5
1
11
4.5
1
11
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 1:1 Заявка 12 9 1 2 29 - 9 28
2.
Ливерпуль
 Заявка 12 8 3 1 27 - 10 27
3.
Арсенал
 Заявка 12 8 3 1 26 - 10 27
4.
Тоттенхэм
 Заявка 12 8 2 2 24 - 15 26
5.
Астон Вилла
 Заявка 12 8 1 3 29 - 17 25
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 7 0 5 13 - 16 21
7.
Ньюкасл
 Заявка 12 6 2 4 27 - 13 20
8.
Брайтон
 Заявка 12 5 4 3 25 - 21 19
9.
Вест Хэм
 Заявка 12 5 2 5 21 - 22 17
10.
Челси
 1:1 Заявка 12 4 4 4 18 - 13 16
11.
Брентфорд
 Заявка 12 4 4 4 19 - 17 16
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 4 3 5 12 - 16 15
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 4 3 5 16 - 20 15
14.
Эвертон
 Заявка 12 4 2 6 14 - 17 14
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 12 3 4 5 14 - 18 13
16.
Фулхэм
 Заявка 12 3 3 6 10 - 20 12
17.
Борнмут
 Заявка 12 2 3 7 11 - 27 9
18.
Лутон Таун
 Заявка 12 1 3 8 10 - 22 6
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 1 2 9 10 - 31 5
20.
Бёрнли
 Заявка 12 1 1 10 9 - 30 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 Заявка 6 6 0 0 23 - 5 18
2.
Ливерпуль
 Заявка 6 6 0 0 17 - 2 18
3.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 18 - 7 17
4.
Манчестер Сити
 1:1 Заявка 5 5 0 0 16 - 3 15
5.
Ньюкасл
 Заявка 6 5 0 1 14 - 3 15
6.
Тоттенхэм
 Заявка 5 4 0 1 9 - 6 12
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 10 12
8.
Брайтон
 Заявка 7 3 3 1 15 - 10 12
9.
Вест Хэм
 Заявка 6 3 1 2 11 - 9 10
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 5 2 3 0 8 - 5 9
11.
Брентфорд
 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
13.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
14.
Фулхэм
 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
15.
Челси
 1:1 Заявка 7 1 3 3 7 - 8 6
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17.
Эвертон
 Заявка 6 1 1 4 5 - 6 4
18.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 6 1 1 4 6 - 16 4
19.
Лутон Таун
 Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2
20.
Бёрнли
 Заявка 6 0 0 6 4 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
2.
Манчестер Сити
 1:1 Заявка 7 4 1 2 13 - 6 13
3.
Челси
 1:1 Заявка 5 3 1 1 11 - 5 10
4.
Арсенал
 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
5.
Эвертон
 Заявка 6 3 1 2 9 - 11 10
6.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 3 1 2 6 - 8 10
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
8.
Ливерпуль
 Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
9.
Брайтон
 Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
10.
Брентфорд
 Заявка 6 2 1 3 7 - 7 7
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Вест Хэм
 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
13.
Астон Вилла
 Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
14.
Фулхэм
 Заявка 7 1 3 3 6 - 13 6
15.
Ньюкасл
 Заявка 6 1 2 3 13 - 10 5
16.
Бёрнли
 Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 1 1 5 6 - 13 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
19.
Борнмут
 Заявка 5 0 1 4 5 - 17 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 6 0 1 5 4 - 15 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11 (2)
Ливерпуль Салах Мохамед 10 (4)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 8 (1)
Ньюкасл Уилсон Каллум 7
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 5
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 6
Ньюкасл Гордон Энтони 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Астон Вилла: 51%, Фулхэм: 49%.
  • 98'
    Бэйли Леон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 98'
    Астон Вилла начинает контратаку
  • 97'
    Камара Бубакар I из команды Астон Вилла перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Кастань Тимоти создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 97'
    Кэрни Том создает голевую возможность для своего партнера по команде.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Villa Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Астон Вилла 93.7% (104)
    X 6.3% (7)
    Фулхэм 0% (0)
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    Где смотреть матч Астон Вилла 3:1 Фулхэм онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Астон Вилла 3:1 Фулхэм

    Исход игры
    Астон Вилла
    93.7% (104)
    Ничья
    6.3% (7)
    Фулхэм
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    68.47% (76)
    Меньше
    31.53% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    70.27% (78)
    Нет
    29.73% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Астон Вилла
    54.1% (60)
    2:0 Астон Вилла
    17.1% (19)
    3:1 Астон Вилла
    10.8% (12)
    1:0 Астон Вилла
    9% (10)
    1:1 Ничья
    4.5% (5)
    3:0 Астон Вилла
    2.7% (3)
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