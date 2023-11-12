Тур: 12. Стадион: Вилла Парк. Главный судья: Хупер Саймон
3:1
Конец матча
0'
7' Undefined phrase: football_event_Кастань Тимоти
1:0
27' Гол в свои воротаРобинсон Энтони
2:0
42' ГолМакгинн Джон
52' Желтая карточкаПальинья Жоау
3:0
64' ГолУоткинс Олли
65' Желтая карточкаРобинсон Энтони
66' Желтая карточкаУоткинс Олли
3:1
70' ГолХименес Рауль
74' Желтая карточкаАйуоби Алекс
83' Желтая карточкаКонса Эзри
90' Желтая карточкаВинисиус Карлос
90' Желтая карточкаРид Харрисон
90'+8
Ход матча
27'
1:0
42'
2:0
52'
64'
3:0
65'
66'
70'
3:1
74'
83'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
5 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 5
-
2 Угловые 2
-
3 Офсайды 7
-
4 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 5
-
500 Количество передач 475
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
12
Динь
Люка
19
Диаби
Мусса
11
Уоткинс
Олли
17
Лено
Бернд
13
Рим
Тим
22
Айуоби
Алекс
14
Рид
Бобби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Торрес ПауЗащитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Диаби МуссаНападающий
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
-
25 Ольсен РобинВратарь
-
15 Морено АлексЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Бэйли ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Дуран ДжонНападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
17 Лено БерндВратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Рим ТимЗащитник
- Защитник
-
22 Айуоби АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Рид БоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кэрни ТомПолузащитник
-
28 Лукич СашаПолузащитник
-
11 Траоре АдамаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Силва Марку
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Астон Вилла
Фулхэм
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 11 побед
25 матчей
36%
20%
44%
9 побед 5 ничьих 11 побед
Первый тайм
28%
52%
20%
7 побед 13 ничьих 5 побед
Второй тайм
28%
28%
44%
7 побед 7 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
12
Голов в среднем за матч
1.25
0.92
Среднее время на гол
72
97
Всего голов
19
11
Голов в среднем за матч
1.46
0.92
Среднее время на гол
61
98
Всего голов
34
23
Голов в среднем за матч
1.36
0.92
Тотал матчей
2.5
23
Больше 92%
Меньше 8%
2
18
Больше 72%
Меньше 28%
7
11
Больше 44%
Меньше 56%
14
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
Среднее время на гол
66
97
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|6
|0.5
|Соарес Дуглас
|5 (3)
|0.42
|Бэйли Леон
|3
|0.25
|Диаби Мусса
|3
|0.25
|Макгинн Джон
|3
|0.25
|Кэш Мэтти
|2
|0.17
|Дуран Джон
|2
|0.17
|Рамси Джакоб
|1
|0.08
|Торрес Пау II
|1
|0.08
|Динь Люка
|0
|0
|Тилеманс Юри
|0
|0
Фулхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рид Бобби
|2
|0.17
|Пальинья Жоау
|2
|0.17
|Перейра Андреас
|1
|0.08
|Виллиан Боргес
|1
|0.08
|Рим Тим
|1
|0.08
|Хименес Рауль
|1
|0.08
|Винисиус Карлос
|1
|0.08
|Уилсон Гарри
|0
|0
|Рид Харрисон
|0
|0
|Робинсон Энтони
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Динь Люка
|4
|0
|Соарес Дуглас
|4
|0
|Камара Бубакар I
|4
|0
|Кэш Мэтти
|3
|0
|Мартинес Эмилиано
|2
|0
|Макгинн Джон
|2
|0
|Дзаньоло Николо
|2
|0
|Конса Эзри
|2
|0
|Дуран Джон
|2
|0
|Уоткинс Олли
|1
|0
|Бэйли Леон
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
Фулхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальинья Жоау
|5
|0
|Робинсон Энтони
|4
|0
|Рим Тим
|2
|1
|Угелумба Кэлвин
|1
|1
|Хименес Рауль
|2
|0
|Тете Кенни
|2
|0
|Айуоби Алекс
|2
|0
|Уилсон Гарри
|2
|0
|Рид Харрисон
|2
|0
|Перейра Андреас
|2
|0
|Диоп Исса
|2
|0
|Марку Силва
|2
|0
|Виллиан Боргес
|1
|0
|Рид Бобби
|1
|0
|Кастань Тимоти
|1
|0
|Родак Марек
|1
|0
|Лукич Саша
|1
|0
|Винисиус Карлос
|1
|0
|Родриго Мунис
|1
|0
Результаты матчей
Астон Вилла
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Фулхэм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
6
Астон Вилла
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Фулхэм
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
5
4
Астон Вилла
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Фулхэм
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
16
6
Упущенные победы
5
10
Голы по времени матча
Забито
21
7
7 В 1-м тайме 3
14 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
1
5%
1
14%
1-15
5
24%
1
14%
16-30
1
5%
1
14%
31-45
3
14%
0
0%
46-60
4
19%
3
43%
61-75
7
33%
1
14%
76-90
Пропущено
7
12
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
8%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
3
43%
2
17%
46-60
2
29%
4
33%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
2
29%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
11
7
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
27%
0
0%
1-15
1
9%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
5
45%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
18%
3
43%
76-90
Забито
28
11
11 В 1-м тайме 3
17 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 5
3
11%
1
9%
1-15
7
25%
1
9%
16-30
1
4%
1
9%
31-45
4
14%
1
9%
46-60
6
21%
5
45%
61-75
7
25%
2
18%
76-90
Пропущено
18
19
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
3
17%
0
0%
1-15
3
17%
3
16%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
8
44%
2
11%
46-60
2
11%
5
26%
61-75
2
11%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Астон Вилла - АЗ Алкмаар 2:1 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Лутон Таун 3:1 АЗ Алкмаар - Астон Вилла 1:4
Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вулверхэмптон - Астон Вилла 1:1 Астон Вилла - Зриньски 1:0 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Астон Вилла - Эвертон 1:2 Челси - Астон Вилла 0:1 Легия - Астон Вилла 3:2 Астон Вилла - Кристал Пэлас 3:1 Ливерпуль - Астон Вилла 3:0 Астон Вилла - Хиберниан 3:0 Бёрнли - Астон Вилла 1:3 Хиберниан - Астон Вилла 0:5 Астон Вилла - Эвертон 4:0 Ньюкасл - Астон Вилла 5:1 Валенсия - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Лацио 3:0
Фулхэм
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Фулхэм - Манчестер Юнайтед 0:1 Ипсвич - Фулхэм 1:3 Брайтон - Фулхэм 1:1 Тоттенхэм - Фулхэм 2:0
Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1 Фулхэм - Челси 0:2 Фулхэм - Норвич 2:1 Кристал Пэлас - Фулхэм 0:0 Фулхэм - Лутон Таун 1:0 Манчестер Сити - Фулхэм 5:1 Фулхэм - Тоттенхэм 1:1 Арсенал - Фулхэм 2:2 Фулхэм - Брентфорд 0:3 Эвертон - Фулхэм 0:1 Фулхэм - Хоффенхайм 2:1 Челси - Фулхэм 2:0 Фулхэм - Астон Вилла 0:2 Фулхэм - Брентфорд 3:2 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 2:1 Фулхэм - Кристал Пэлас 2:2
Результаты матчей
Астон Вилла
Фулхэм
Точный счет
3:1
3 раза 50%
4:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
4
2 раза 33%
6
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
3:1
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
6:1
1 раз 8%
3:1
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 33%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
4
2 раза 17%
6
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Астон Вилла
Фулхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
52
15
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
75
75
210
75
111
39
111
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|12
|9
|1
|2
|29 - 9
|28
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|27 - 10
|27
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|26 - 10
|27
|4.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 15
|26
|5.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|29 - 17
|25
|6.
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|13 - 16
|21
|7.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|27 - 13
|20
|8.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|25 - 21
|19
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 22
|17
|10.
|1:1 Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 13
|16
|11.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|19 - 17
|16
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|12 - 16
|15
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 20
|15
|14.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|14
|15.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 18
|13
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 20
|12
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 27
|9
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 22
|6
|19.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|10 - 31
|5
|20.
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|9 - 30
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 5
|18
|2.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 2
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 7
|17
|4.
|1:1 Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 3
|15
|5.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 3
|15
|6.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|7.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 10
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|10.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|14.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|15.
|1:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 8
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 6
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 16
|4
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|2.
|1:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 6
|13
|3.
|1:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 8
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 11
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 13
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 13
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|13 - 10
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 17
|1
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|11 (2)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|10 (4)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|8 (1)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|8 (1)
|Ньюкасл
|Уилсон Каллум
|7
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 6
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 5
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 5
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|6
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Астон Вилла 3:1 Фулхэм
Исход игры
Астон Вилла
93.7% (104)
Ничья
6.3% (7)
Фулхэм
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
68.47% (76)
Меньше
31.53% (35)
Обе команды забьют
Да
70.27% (78)
Нет
29.73% (33)
Популярный счёт
2:1 Астон Вилла
54.1% (60)
2:0 Астон Вилла
17.1% (19)
3:1 Астон Вилла
10.8% (12)
1:0 Астон Вилла
9% (10)
1:1 Ничья
4.5% (5)
3:0 Астон Вилла
2.7% (3)
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