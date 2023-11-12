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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Солсбери Майкл
Вест Хэм
2:2
Второй тайм: 72'
Ноттингем Форест
0'
1:0
3' Гол
Пакета Лукас
22' Желтая карточка
Цоуфал Владимир
1:1
44' Гол
Авонийи Тайво
54' Желтая карточка
Ньякат Мусса
60' Желтая карточка
Кудус Мохаммед
1:2
63' Гол
Эланга Энтони
64' Желтая карточка
Эланга Энтони
2:2
65' Гол
Боуэн Джаррод

Ход матча

3'
Пакета Лукас
1:0
22'
Цоуфал Владимир
 
44'
1:1
Авонийи Тайво
46'
 
Данило
Домингес Николас
54'
 
Ньякат Мусса
60'
Кудус Мохаммед
 
63'
1:2
Эланга Энтони
(Эйна Ола)
64'
 
Эланга Энтони
65'
Боуэн Джаррод
(Уорд-Праус Джеймс)
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 298 Количество передач 242
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Прогнозы 113
Вест Хэм 90.3% (102)
X 8% (9)
Ноттингем Форест 1.8% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Вест Хэм
Ничья
Ноттингем Форест
3.85
3.85
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Ареола
Альфонс
5
Цоуфал
Владимир
4
Зума
Курт
27
Агер
Наиф
33
Эмерсон
Палмиери
19
Альварес
Эдсон
7
Уорд-Праус
Джеймс
14
Кудус
Мохаммед
28
Соучек
Томаш
10
Пакета
Лукас
20
Боуэн
Джаррод
23
Влаходимос
Одиссеас
43
Эйна
Ола
19
Ньякат
Мусса
40
Мурильо
Джейсон
15
Тоффоло
Харри
6
Сангаре
Ибрахим
5
Мангаля
Орель
16
Домингес
Николас
10
Гиббс-Уайт
Морган
9
Авонийи
Тайво
21
Эланга
Энтони
Вест Хэм
4-2-3-1
Ноттингем Форест
4-3-3

История личных встреч

Вест Хэм
Ноттингем Форест

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
К
5:0
Ч
2:1
Ч
1:4
К
3:2

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

3
1.33

Среднее время на гол

30
67

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

2.33
1

Среднее время на гол

38
90

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

2.67
1.17

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3

Среднее время на гол

33
77

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 7 0.58
Уорд-Праус Джеймс 2 0.17
Антонио Майкл 2 0.17
Соучек Томаш 2 0.17
Пакета Лукас 2 (1) 0.17
Кудус Мохаммед 2 0.17
Зума Курт 1 0.08
Агер Наиф 1 0.08
Цоуфал Владимир 0 0
Бенрахма Саид 0 0
Эмерсон Палмиери 0 0
Альварес Эдсон 0 0
Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авонийи Тайво 4 0.33
Вуд Крис 3 0.25
Эланга Энтони 1 0.08
Боли Вийи 1 0.08
Эйна Ола 1 0.08
Мангаля Орель 1 0.08
Домингес Николас 1 0.08
Хадсон-Одои Каллум 1 0.08
Тоффоло Харри 0 0
Орье Серж 0 0
Гиббс-Уайт Морган 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эмерсон Палмиери 6 0
Пакета Лукас 5 0
Альварес Эдсон 5 0
Агер Наиф 1 1
Антонио Майкл 2 0
Соучек Томаш 2 0
Цоуфал Владимир 1 0
Ингс Дэнни 1 0
Зума Курт 1 0
Уорд-Праус Джеймс 1 0
Бенрахма Саид 1 0
Керер Тило 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Боуэн Джаррод 1 0
Кудус Мохаммед 1 0
Дэвид Мойес 1 0
Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мангаля Орель 4 0
Сангаре Ибрахим 4 0
Ньякат Мусса 2 1
Эйна Ола 3 0
Гиббс-Уайт Морган 3 0
Орье Серж 2 0
Монтьель Гонсало 2 0
Йейтс Райан 2 0
Тавареш Нуну 2 0
Уорролл Джо 0 1
Куяте Шейху 1 0
Боли Вийи 1 0
Данило Ларанжера 1 0
Мурильо Джейсон 1 0
Ориги Дивок 1 0
Авонийи Тайво 1 0
Тёрнер Мэтт 1 0
Домингес Николас 1 0

Результаты матчей

Вест Хэм
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Ноттингем Форест
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
3
Вест Хэм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ноттингем Форест
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

6
8
Вест Хэм
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Ноттингем Форест
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

10
0

Упущенные победы

9
11

Голы по времени матча

Забито

8
4
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
2
25%
2
50%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
25%
76-90

Пропущено

7
10
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
1
14%
2
20%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
3
43%
1
10%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Забито

11
8
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
2
25%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
4
36%
2
25%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
1
9%
2
25%
76-90

Пропущено

12
5
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
17%
2
40%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
5
42%
2
40%
76-90

Забито

19
12
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
2
11%
4
33%
1-15
4
21%
0
0%
16-30
4
21%
0
0%
31-45
5
26%
3
25%
46-60
1
5%
2
17%
61-75
3
16%
3
25%
76-90

Пропущено

19
15
4 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
1
5%
2
13%
1-15
3
16%
2
13%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
5
26%
3
20%
46-60
3
16%
0
0%
61-75
7
37%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Вест Хэм - Эвертон 0:1
Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Линкольн Сити - Вест Хэм 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Бачка-Топола 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Челси 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Ренн - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 2:2
Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0
Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Лидс 0:2 Леванте - Ноттингем Форест 1:2 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0 Ноттс Каунти - Ноттингем Форест 0:1 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1

Результаты матчей

Вест Хэм
Ноттингем Форест

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

3:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%

Тоталы голов в матче

Вест Хэм
Ноттингем Форест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
3
2
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
1
5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
3
6
5
1.5
4
7
2
9
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 11 9 0 2 28 - 8 27
2.
Арсенал
 Заявка 12 8 3 1 26 - 10 27
3.
Ливерпуль
 2:0 Заявка 12 8 3 1 26 - 10 27
4.
Тоттенхэм
 Заявка 12 8 2 2 24 - 15 26
5.
Астон Вилла
 3:0 Заявка 12 8 1 3 29 - 16 25
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 7 0 5 13 - 16 21
7.
Брайтон
 1:0 Заявка 12 6 3 3 25 - 20 21
8.
Ньюкасл
 Заявка 12 6 2 4 27 - 13 20
9.
Брентфорд
 0:2 Заявка 12 4 4 4 19 - 16 16
10.
Челси
 Заявка 11 4 3 4 17 - 12 15
11.
Вест Хэм
 2:2 Заявка 12 4 3 5 20 - 22 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 4 3 5 12 - 16 15
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 4 3 5 16 - 20 15
14.
Эвертон
 Заявка 12 4 2 6 14 - 17 14
15.
Ноттингем Форест
 2:2 Заявка 12 3 5 4 14 - 17 14
16.
Фулхэм
 0:3 Заявка 12 3 3 6 9 - 20 12
17.
Борнмут
 Заявка 12 2 3 7 11 - 27 9
18.
Лутон Таун
 Заявка 12 1 3 8 10 - 22 6
19.
Бёрнли
 Заявка 12 1 1 10 9 - 30 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 12 1 1 10 9 - 31 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 3:0 Заявка 6 6 0 0 23 - 4 18
2.
Ливерпуль
 2:0 Заявка 6 6 0 0 16 - 2 18
3.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 18 - 7 17
4.
Манчестер Сити
 Заявка 5 5 0 0 16 - 3 15
5.
Ньюкасл
 Заявка 6 5 0 1 14 - 3 15
6.
Брайтон
 1:0 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
7.
Тоттенхэм
 Заявка 5 4 0 1 9 - 6 12
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 10 12
9.
Ноттингем Форест
 2:2 Заявка 5 2 3 0 8 - 5 9
10.
Брентфорд
 0:2 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
11.
Вест Хэм
 2:2 Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
13.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
14.
Фулхэм
 0:3 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
15.
Челси
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17.
Эвертон
 Заявка 6 1 1 4 5 - 6 4
18.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 6 1 1 4 6 - 16 4
19.
Лутон Таун
 Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2
20.
Бёрнли
 Заявка 6 0 0 6 4 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
2.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 0 2 12 - 5 12
3.
Челси
 Заявка 5 3 1 1 11 - 5 10
4.
Арсенал
 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
5.
Эвертон
 Заявка 6 3 1 2 9 - 11 10
6.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 3 1 2 6 - 8 10
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
8.
Ливерпуль
 2:0 Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
9.
Брайтон
 1:0 Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
10.
Брентфорд
 0:2 Заявка 6 2 1 3 7 - 6 7
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Вест Хэм
 2:2 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
13.
Астон Вилла
 3:0 Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
14.
Фулхэм
 0:3 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
15.
Ньюкасл
 Заявка 6 1 2 3 13 - 10 5
16.
Ноттингем Форест
 2:2 Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
17.
Бёрнли
 Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
19.
Борнмут
 Заявка 5 0 1 4 5 - 17 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 6 0 0 6 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11 (2)
Ливерпуль Салах Мохамед 9 (4)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 7 (1)
Ньюкасл Уилсон Каллум 7
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 5
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 6
Ньюкасл Гордон Энтони 6
Весь список
  • 70'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Соучек Томаш и попал в перекладину!
  • 70'
    Эйна Ола ошибается в защите.
  • 69'
    Пакета Лукас возвращается на поле.
  • 68'
    Вест Хэм контролирует мяч.
  • 68'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 67'
    Ох, нехорошо это выглядит. Пакета Лукас получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 67'
    Пакета Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 67'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
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    Прогнозы 113
    Вест Хэм 90.3% (102)
    X 8% (9)
    Ноттингем Форест 1.8% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Ноттингем Форест
    3.85
    3.85
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    5.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Вест Хэм 2:2 Ноттингем Форест

    Исход игры
    Вест Хэм
    90.3% (102)
    Ничья
    8% (9)
    Ноттингем Форест
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (66)
    Меньше
    40% (44)
    Обе команды забьют
    Да
    66.36% (73)
    Нет
    33.64% (37)
    Популярный счёт
    2:1 Вест Хэм
    51.3% (58)
    1:0 Вест Хэм
    15.9% (18)
    2:0 Вест Хэм
    15% (17)
    1:1 Ничья
    6.2% (7)
    3:1 Вест Хэм
    3.5% (4)
    3:2 Вест Хэм
    1.8% (2)
    2:2 Ничья
    1.8% (2)
    0:1 Ноттингем Форест
    1.8% (2)
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