Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Хорошую попытку сделал Ориги Дивок . Удар в створ, но вратарь начеку

93' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

93' Гиббс-Уайт Морган навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

92' Игрок из команды Ноттингем Форест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

91' Матч возобновлен

91' Ох, нехорошо это выглядит. Агер Наиф получил травму и медбригада забирает его с поля.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

89' Агер Наиф на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Матч возобновится спорным мячом

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' Уорд-Праус Джеймс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

85' Соучек Томаш нанес удар головой, но Одиссеас Влаходимос спокойно отбил мяч.

84' Уорд-Праус Джеймс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

84' Уорд-Праус Джеймс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Соучек Томаш нанес удар головой, но Одиссеас Влаходимос спокойно отбил мяч.

81' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Цоуфал Владимир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

78' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Уорд-Праус Джеймс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Матч возобновлен

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

72' Боуэн Джаррод выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Оооо... вот это был удар! Соучек Томаш должен был забить с этой позиции.

70' Влаходимос Одиссеас взял и забрал мяч на выходе

70' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Соучек Томаш и попал в перекладину!

68' Матч возобновится спорным мячом

67' Ох, нехорошо это выглядит. Пакета Лукас получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Пакета Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Г О О О О Л - Эланга Энтони забивает с правой ноги!

62' Альварес Эдсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Мурильо Джейсон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Уорд-Праус Джеймс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

60' Кудус Мохаммед совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

59' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

58' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Уорд-Праус Джеймс решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

54' Ньякат Мусса получил желтую карточку от судьи

53' Гиббс-Уайт Морган оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Влаходимос Одиссеас взял и забрал мяч на выходе

53' Уорд-Праус Джеймс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Эмерсон Палмиери не смог попасть в створ ударом издали

48' Авонийи Тайво оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

48' Эланга Энтони создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Уорд-Праус Джеймс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Влаходимос Одиссеас взял и забрал мяч на выходе

47' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника