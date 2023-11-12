Тур: 12. Стадион: Олимпийский (Лондон). Главный судья: Солсбери Майкл
3:2
Конец матча
0'
1:0
3' ГолПакета Лукас
22' Желтая карточкаЦоуфал Владимир
1:1
44' ГолАвонийи Тайво
54' Желтая карточкаНьякат Мусса
60' Желтая карточкаКудус Мохаммед
1:2
63' ГолЭланга Энтони
64' Желтая карточкаЭланга Энтони
2:2
65' ГолБоуэн Джаррод
3:2
88' ГолСоучек Томаш
90'+9
Ход матча
3'
1:0
22'
44'
1:1
54'
60'
63'
1:2
64'
65'
88'
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
5 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 5
-
9 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
494 Количество передач 425
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
27
Агер
Наиф
28
Соучек
Томаш
10
Пакета
Лукас
43
Эйна
Ола
19
Ньякат
Мусса
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Агер НаифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
10 Пакета ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Керер ТилоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ингс ДэнниНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Основной состав
- Вратарь
-
43 Эйна ОлаЗащитник
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Орье СержЗащитник
-
30 Боли ВийиЗащитник
- Полузащитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
-
27 Ориги ДивокПолузащитник
-
28 ДанилоПолузащитник
-
11 Вуд КрисНападающий
-
Главный тренер: Купер Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Вест Хэм
Ноттингем Форест
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
3
1.33
Среднее время на гол
30
67
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
2.33
1
Среднее время на гол
38
90
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
2.67
1.17
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
Среднее время на гол
33
77
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|8
|0.67
|Соучек Томаш
|3
|0.25
|Уорд-Праус Джеймс
|2
|0.17
|Антонио Майкл
|2
|0.17
|Пакета Лукас
|2 (1)
|0.17
|Кудус Мохаммед
|2
|0.17
|Зума Курт
|1
|0.08
|Агер Наиф
|1
|0.08
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Бенрахма Саид
|0
|0
|Эмерсон Палмиери
|0
|0
|Альварес Эдсон
|0
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авонийи Тайво
|4
|0.33
|Вуд Крис
|3
|0.25
|Эланга Энтони
|2
|0.17
|Эйна Ола
|1
|0.08
|Боли Вийи
|1
|0.08
|Мангаля Орель
|1
|0.08
|Домингес Николас
|1
|0.08
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.08
|Тоффоло Харри
|0
|0
|Орье Серж
|0
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эмерсон Палмиери
|6
|0
|Пакета Лукас
|5
|0
|Альварес Эдсон
|5
|0
|Агер Наиф
|1
|1
|Антонио Майкл
|2
|0
|Соучек Томаш
|2
|0
|Кудус Мохаммед
|2
|0
|Цоуфал Владимир
|1
|0
|Ингс Дэнни
|1
|0
|Зума Курт
|1
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|0
|Бенрахма Саид
|1
|0
|Керер Тило
|1
|0
|Мавропанос Константинос
|1
|0
|Боуэн Джаррод
|1
|0
|Дэвид Мойес
|1
|0
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мангаля Орель
|4
|0
|Сангаре Ибрахим
|4
|0
|Ньякат Мусса
|2
|1
|Эйна Ола
|3
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|3
|0
|Орье Серж
|2
|0
|Монтьель Гонсало
|2
|0
|Йейтс Райан
|2
|0
|Тавареш Нуну
|2
|0
|Уорролл Джо
|0
|1
|Куяте Шейху
|1
|0
|Боли Вийи
|1
|0
|Данило Ларанжера
|1
|0
|Мурильо Джейсон
|1
|0
|Ориги Дивок
|1
|0
|Авонийи Тайво
|1
|0
|Тёрнер Мэтт
|1
|0
|Домингес Николас
|1
|0
|Эланга Энтони
|1
|0
Результаты матчей
Вест Хэм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Ноттингем Форест
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
5
Вест Хэм
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Ноттингем Форест
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
6
8
Вест Хэм
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Ноттингем Форест
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
12
0
Упущенные победы
9
13
Голы по времени матча
Забито
11
6
6 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
3
27%
2
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
17%
31-45
1
9%
1
17%
46-60
1
9%
1
17%
61-75
3
27%
1
17%
76-90
Пропущено
9
13
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
0
0%
3
23%
1-15
1
11%
2
15%
16-30
1
11%
3
23%
31-45
3
33%
1
8%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
2
22%
3
23%
76-90
Забито
11
8
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 7
0
0%
2
25%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
4
36%
2
25%
46-60
1
9%
2
25%
61-75
1
9%
2
25%
76-90
Пропущено
12
5
3 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
17%
2
40%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
5
42%
2
40%
76-90
Забито
22
14
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 5
1 Не забивали 3
3
14%
4
29%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
4
18%
1
7%
31-45
5
23%
3
21%
46-60
2
9%
3
21%
61-75
4
18%
3
21%
76-90
Пропущено
21
18
5 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
1
5%
3
17%
1-15
3
14%
2
11%
16-30
1
5%
4
22%
31-45
5
24%
3
17%
46-60
4
19%
1
6%
61-75
7
33%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2 Вест Хэм - Арсенал 3:1 Вест Хэм - Эвертон 0:1
Олимпиакос - Вест Хэм 2:1 Астон Вилла - Вест Хэм 4:1 Вест Хэм - Ньюкасл 2:2 Фрайбург - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Линкольн Сити - Вест Хэм 0:1 Ливерпуль - Вест Хэм 3:1 Вест Хэм - Бачка-Топола 3:1 Вест Хэм - Манчестер Сити 1:3 Лутон Таун - Вест Хэм 1:2 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вест Хэм - Челси 3:1 Борнмут - Вест Хэм 1:1 Байер Л - Вест Хэм 4:0 Ренн - Вест Хэм 3:1 Дагенем энд Редбридж - Вест Хэм 2:2
Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 0:0
Ноттингем Форест - Брентфорд 1:1 Манчестер Сити - Ноттингем Форест 2:0 Ноттингем Форест - Бёрнли 1:1 Челси - Ноттингем Форест 0:1 Ноттингем Форест - Бёрнли 0:1 Манчестер Юнайтед - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Арсенал - Ноттингем Форест 2:1 Айнтрахт Фр - Ноттингем Форест 0:0 Ноттингем Форест - Ренн 0:5 ПСВ - Ноттингем Форест 1:0 Ноттингем Форест - Лидс 0:2 Леванте - Ноттингем Форест 1:2 Валенсия - Ноттингем Форест 1:0 Ноттс Каунти - Ноттингем Форест 0:1 Кристал Пэлас - Ноттингем Форест 1:1
Результаты матчей
Вест Хэм
Ноттингем Форест
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
3:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
3:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
2
5 раз 42%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
Вест Хэм
Ноттингем Форест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
32
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
25
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
93
75
57
39
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1 Заявка
|12
|9
|1
|2
|29 - 9
|28
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|27 - 10
|27
|3.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|26 - 10
|27
|4.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 15
|26
|5.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|29 - 17
|25
|6.
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|13 - 16
|21
|7.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|27 - 13
|20
|8.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|25 - 21
|19
|9.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|21 - 22
|17
|10.
|1:1 Заявка
|12
|4
|4
|4
|18 - 13
|16
|11.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|19 - 17
|16
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|12 - 16
|15
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 20
|15
|14.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|14
|15.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 18
|13
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|10 - 20
|12
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 27
|9
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 22
|6
|19.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|10 - 31
|5
|20.
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|9 - 30
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 5
|18
|2.
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|17 - 2
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 7
|17
|4.
|1:1 Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 3
|15
|5.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 3
|15
|6.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|7.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 10
|12
|8.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|15 - 10
|12
|9.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|11 - 9
|10
|10.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|9
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|14.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|15.
|1:1 Заявка
|7
|1
|3
|3
|7 - 8
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 6
|4
|18.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 16
|4
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|2.
|1:1 Заявка
|7
|4
|1
|2
|13 - 6
|13
|3.
|1:1 Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 8
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|9.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 11
|7
|10.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 7
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 13
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 13
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|13 - 10
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|17.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 13
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 17
|1
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 15
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|11 (2)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|10 (4)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|8 (1)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|8 (1)
|Ньюкасл
|Уилсон Каллум
|7
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 6
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 5
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 5
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|6
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Вест Хэм 3:2 Ноттингем Форест
Исход игры
Вест Хэм
90.3% (102)
Ничья
8% (9)
Ноттингем Форест
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
60% (66)
Меньше
40% (44)
Обе команды забьют
Да
66.36% (73)
Нет
33.64% (37)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
51.3% (58)
1:0 Вест Хэм
15.9% (18)
2:0 Вест Хэм
15% (17)
1:1 Ничья
6.2% (7)
3:1 Вест Хэм
3.5% (4)
3:2 Вест Хэм
1.8% (2)
2:2 Ничья
1.8% (2)
0:1 Ноттингем Форест
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!