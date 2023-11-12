Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Камерон Арчер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Жуан Педру оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Первый тайм

51' Команда Брайтон имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

51' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Бэлдок Джордж не смог попасть в створ ударом издали

48' Буонанотте Факундо - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

48' Гросс Паскаль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Гилмор Билли пробует нанести удар издали, но Уэсли Фодерингем держит все под контролем

47' Богл Джейден совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

45' Уэбстер Адам выиграл воздушное противоборство у Люк Томас.

45' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Роша Игор II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

40' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Шеффилд Юнайтед совершает вбрасывание на половине поля противника

39' Норвуд Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

38' Удар от ворот произведет Брайтон

38' Матч возобновлен

38' Ох, нехорошо это выглядит. Винисиус Соуза получил травму и медбригада забирает его с поля.

36' Винисиус Соуза на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

35' Игрок из команды Шеффилд Юнайтед делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

33' Дауд Махмуд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

31' Буонанотте Факундо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

28' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Хамер Густаво выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Гросс Паскаль из команды Брайтон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

23' Люк Томас наказан за толчок Буонанотте Факундо

23' Уэбстер Адам выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Фодеринхэм Уэсли взял и забрал мяч на выходе

18' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Норвуд Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Игра в одни ворота сейчас. Брайтон доминирует и владеет мячом

15' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Хорошую попытку сделал Фати Ансу . Удар в створ, но вратарь начеку

15' Лаллана Адам создает голевую возможность для своего партнера по команде.

14' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Буонанотте Факундо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Винисиус Соуза выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Буонанотте Факундо наказан за толчок Люк Томас

12' Фодеринхэм Уэсли взял и забрал мяч на выходе

11' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Брайтон

8' Матч возобновлен

7' Фодеринхэм Уэсли на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Команда Брайтон забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

6' Г О О О О Л - Саймон Адингра забивает с правой ноги!

6' Буонанотте Факундо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

4' Хорошую попытку сделал Фати Ансу . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Брайтон совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Удар от ворот произведет Брайтон

3' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Брайтон совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Судья начинает матч