Тур: 12. Стадион: Фалмер. Главный судья: Брукс Джон
1:0
Второй тайм: 72'
0'
1:0
6' ГолСаймон Адингра
45' Желтая карточкаБогл Джейден
45' Желтая карточкаБуонанотте Факундо
66' Желтая карточкаСаймон Адингра
69' Красная карточкаДауд Махмуд
Ход матча
6'
45'
66'
69'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 0
-
5 Угловые 2
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
376 Количество передач 148
-
72 Владение мячом, % 28
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
23
Стил
Джейсон
11
Гилмор
Билли
14
Лаллана
Адам
31
Фати
Ансу
20
Богл
Джейден
14
Томас
Люк
28
Макати
Джон
- Основной состав
-
23 Стил ДжейсонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Гилмор БиллиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Фати АнсуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Митома КаоруЗащитник
- Защитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Богл ДжейденЗащитник
-
14 Томас ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Макати ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
3 Лоу МаксЗащитник
-
27 Ларуси ЯссерПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
-
25 Слимане АнисПолузащитник
-
35 Брукс ЭндриПолузащитник
-
11 Траоре БениНападающий
-
32 Осула ВильямНападающий
-
Главный тренер: Хекингботтом Пол
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Брайтон
Шеффилд Юнайтед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
0.75
Тотал матчей
1.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
120
120
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фергюсон Эван
|5
|0.42
|Митома Каору
|3
|0.25
|Марч Соломон
|3
|0.25
|Саймон Адингра
|3
|0.25
|Гросс Паскаль
|2
|0.17
|Педро Жоао
|2 (1)
|0.17
|Фати Ансу
|2
|0.17
|Эступиньян Первис
|1
|0.08
|Уэлбек Данни
|1
|0.08
|Данк Льюис
|1
|0.08
|Лемпти Тарик
|0
|0
|Энсисо Хулио
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Дауд Махмуд
|0
|0
|Гилмор Билли
|0
|0
|Буонанотте Факундо
|0
|0
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хамер Густаво
|2
|0.17
|Арчер Камерон
|2
|0.17
|Макбарни Оливер
|1 (1)
|0.08
|Богл Джейден
|1
|0.08
|Норвуд Оливер
|1 (1)
|0.08
|Робинсон Джек
|0
|0
|Макати Джон
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данк Льюис
|3
|0
|Митома Каору
|3
|0
|Милнер Джеймс
|2
|0
|Эступиньян Первис
|2
|0
|Гилмор Билли
|2
|0
|Лемпти Тарик
|2
|0
|Лаллана Адам
|1
|0
|Де Зерби Роберто
|1
|0
|Уэлбек Данни
|1
|0
|Гросс Паскаль
|1
|0
|Роша Игор II
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Вельтман Йоел
|1
|0
|Дауд Махмуд
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|1
|0
|Энсисо Хулио
|1
|0
|Фати Ансу
|1
|0
|Буонанотте Факундо
|1
|0
|Балеба Карлос
|1
|0
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макбарни Оливер
|2
|1
|Норвуд Оливер
|3
|0
|Ахмедходжич Анел
|3
|0
|Хекингботтом Пол
|2
|0
|Бэлдок Джордж
|2
|0
|Робинсон Джек
|2
|0
|Иган Джон
|2
|0
|Осборн Бен
|2
|0
|Хамер Густаво
|2
|0
|Богл Джейден
|2
|0
|Винисиус Соуза
|2
|0
|Слимане Анис
|2
|0
|Осула Вильям
|2
|0
|Башам Крис
|1
|0
|Фодеринхэм Уэсли
|1
|0
|Дэвис Том
|1
|0
|Томас Люк
|1
|0
|Трасти Остон
|1
|0
|Арчер Камерон
|1
|0
|Макати Джон
|1
|0
Результаты матчей
Брайтон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Шеффилд Юнайтед
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
4
3
Брайтон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Шеффилд Юнайтед
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
7
13
Упущенные победы
7
3
Брайтон
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
0% (0)
55% (6)
Шеффилд Юнайтед
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
13
Упущенные победы
11
6
Голы по времени матча
Забито
13
3
4 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
1
33%
46-60
3
23%
1
33%
61-75
5
38%
1
33%
76-90
Пропущено
10
14
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
2
20%
2
14%
16-30
3
30%
1
7%
31-45
1
10%
3
21%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
2
20%
6
43%
76-90
Забито
10
5
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
5
50%
0
0%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
11
17
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
3
27%
1
6%
1-15
2
18%
2
12%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
3
27%
4
24%
61-75
3
27%
4
24%
76-90
Забито
23
8
7 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
1
4%
0
0%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
1
4%
2
25%
31-45
6
26%
1
13%
46-60
5
22%
2
25%
61-75
5
22%
3
38%
76-90
Пропущено
21
31
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
3
14%
2
6%
1-15
4
19%
4
13%
16-30
3
14%
4
13%
31-45
1
5%
6
19%
46-60
5
24%
5
16%
61-75
5
24%
10
32%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аякс - Брайтон 0:2 Эвертон - Брайтон 1:1 Брайтон - Фулхэм 1:1 Брайтон - Аякс 2:0
Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Марсель - Брайтон 2:2 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Челси - Брайтон 1:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Брайтон - АЕК 2:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Брайтон - Ньюкасл 1:2 Брентфорд - Брайтон 0:2 Челси - Брайтон 4:3
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1
Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Шеффилд Юнайтед - Линкольн Сити 0:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Дерби - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 1:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Честерфилд - Шеффилд Юнайтед 0:2 Бирмингем - Шеффилд Юнайтед 1:2 Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 1:0
Результаты матчей
Брайтон
Шеффилд Юнайтед
Точный счет
3:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:8
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:8
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Брайтон
Шеффилд Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
29
56
29
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|0
|2
|28 - 8
|27
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|26 - 10
|27
|3.
|2:0 Заявка
|12
|8
|3
|1
|26 - 10
|27
|4.
|Заявка
|12
|8
|2
|2
|24 - 15
|26
|5.
|3:0 Заявка
|12
|8
|1
|3
|29 - 16
|25
|6.
|Заявка
|12
|7
|0
|5
|13 - 16
|21
|7.
|1:0 Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 20
|21
|8.
|Заявка
|12
|6
|2
|4
|27 - 13
|20
|9.
|0:2 Заявка
|12
|4
|4
|4
|19 - 16
|16
|10.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|17 - 12
|15
|11.
|2:2 Заявка
|12
|4
|3
|5
|20 - 22
|15
|12.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|12 - 16
|15
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|16 - 20
|15
|14.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|14 - 17
|14
|15.
|2:2 Заявка
|12
|3
|5
|4
|14 - 17
|14
|16.
|0:3 Заявка
|12
|3
|3
|6
|9 - 20
|12
|17.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|11 - 27
|9
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|10 - 22
|6
|19.
|Заявка
|12
|1
|1
|10
|9 - 30
|4
|20.
|0:1 Заявка
|12
|1
|1
|10
|9 - 31
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:0 Заявка
|6
|6
|0
|0
|23 - 4
|18
|2.
|2:0 Заявка
|6
|6
|0
|0
|16 - 2
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|18 - 7
|17
|4.
|Заявка
|5
|5
|0
|0
|16 - 3
|15
|5.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|14 - 3
|15
|6.
|1:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|7.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|9 - 6
|12
|8.
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|8 - 10
|12
|9.
|2:2 Заявка
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|10.
|0:2 Заявка
|6
|2
|3
|1
|12 - 10
|9
|11.
|2:2 Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 9
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 12
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|14.
|0:3 Заявка
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 7
|5
|16.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 8
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 6
|4
|18.
|0:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 16
|4
|19.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
|20.
|Заявка
|6
|0
|0
|6
|4 - 18
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|15 - 9
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 5
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|11 - 5
|10
|4.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 11
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 8
|10
|7.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|5 - 6
|9
|8.
|2:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|9.
|1:0 Заявка
|5
|2
|1
|2
|10 - 11
|7
|10.
|0:2 Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 6
|7
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|2:2 Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 13
|7
|13.
|3:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 12
|7
|14.
|0:3 Заявка
|7
|1
|3
|3
|5 - 13
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|13 - 10
|5
|16.
|2:2 Заявка
|7
|1
|2
|4
|6 - 12
|5
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|18.
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|6 - 15
|4
|19.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|5 - 17
|1
|20.
|0:1 Заявка
|6
|0
|0
|6
|3 - 15
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|11 (2)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|9 (4)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|8 (1)
|Вест Хэм
|Боуэн Джаррод
|7 (1)
|Ньюкасл
|Уилсон Каллум
|7
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|1 6
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 5
|Ливерпуль
|Макаллистер Алексис
|1 5
|Вест Хэм
|Эмерсон Палмиери
|6
|Ньюкасл
|Гордон Энтони
|6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брайтон 1:0 Шеффилд Юнайтед
Исход игры
Брайтон
92.9% (104)
Ничья
4.5% (5)
Шеффилд Юнайтед
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
52.73% (58)
Меньше
47.27% (52)
Обе команды забьют
Да
50.91% (56)
Нет
49.09% (54)
Популярный счёт
2:1 Брайтон
34.8% (39)
2:0 Брайтон
27.7% (31)
1:0 Брайтон
13.4% (15)
3:1 Брайтон
7.1% (8)
3:0 Брайтон
6.3% (7)
1:1 Ничья
4.5% (5)
1:2 Шеффилд Юнайтед
1.8% (2)
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