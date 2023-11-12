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  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 12. Стадион: . Главный судья: Брукс Джон
Брайтон
1:0
Второй тайм: 72'
Шеффилд Юнайтед
0'
1:0
6' Гол
Саймон Адингра
45' Желтая карточка
Богл Джейден
45' Желтая карточка
Буонанотте Факундо
66' Желтая карточка
Саймон Адингра
69' Красная карточка
Дауд Махмуд

Ход матча

6'
Саймон Адингра
(Буонанотте Факундо)
1:0
45'
 
Богл Джейден
45'
Буонанотте Факундо
 
46'
Педро Жоао
Буонанотте Факундо
 
46'
Митома Каору
Лаллана Адам
 
52'
 
Осборн Бен
Винисиус Соуза
66'
Саймон Адингра
 
69'
Дауд Махмуд
 
71'
Балеба Карлос
Гилмор Билли
 
71'
Вельтман Йоел
Фати Ансу
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 0
  • 5 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 376 Количество передач 148
  • 72 Владение мячом, % 28

Владение мячом

Прогнозы 112
Брайтон 92.9% (104)
X 4.5% (5)
Шеффилд Юнайтед 2.7% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Брайтон
Ничья
Шеффилд Юнайтед
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
23
Стил
Джейсон
13
Гросс
Паскаль
4
Уэбстер
Адам
29
Ван
Хекке
Ян-Поль
3
Роша
Игор
II
11
Гилмор
Билли
8
Дауд
Махмуд
40
Буонанотте
Факундо
14
Лаллана
Адам
24
Саймон
Адингра
31
Фати
Ансу
18
Фодеринхэм
Уэсли
2
Бэлдок
Джордж
19
Робинсон
Джек
5
Трасти
Остон
20
Богл
Джейден
14
Томас
Люк
21
Винисиус
Соуза
16
Норвуд
Оливер
28
Макати
Джон
8
Хамер
Густаво
10
Арчер
Камерон
Брайтон
4-2-3-1
Шеффилд Юнайтед
3-4-2-1

История личных встреч

Брайтон
Шеффилд Юнайтед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.75

Тотал матчей

1.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

120
120

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фергюсон Эван 5 0.42
Митома Каору 3 0.25
Марч Соломон 3 0.25
Саймон Адингра 3 0.25
Гросс Паскаль 2 0.17
Педро Жоао 2 (1) 0.17
Фати Ансу 2 0.17
Эступиньян Первис 1 0.08
Уэлбек Данни 1 0.08
Данк Льюис 1 0.08
Лемпти Тарик 0 0
Энсисо Хулио 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Дауд Махмуд 0 0
Гилмор Билли 0 0
Буонанотте Факундо 0 0
Шеффилд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хамер Густаво 2 0.17
Арчер Камерон 2 0.17
Макбарни Оливер 1 (1) 0.08
Богл Джейден 1 0.08
Норвуд Оливер 1 (1) 0.08
Робинсон Джек 0 0
Макати Джон 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данк Льюис 3 0
Митома Каору 3 0
Милнер Джеймс 2 0
Эступиньян Первис 2 0
Гилмор Билли 2 0
Лемпти Тарик 2 0
Лаллана Адам 1 0
Де Зерби Роберто 1 0
Уэлбек Данни 1 0
Гросс Паскаль 1 0
Роша Игор II 1 0
Педро Жоао 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Дауд Махмуд 1 0
Марч Соломон 1 0
Ван Хекке Ян-Поль 1 0
Энсисо Хулио 1 0
Фати Ансу 1 0
Буонанотте Факундо 1 0
Балеба Карлос 1 0
Шеффилд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макбарни Оливер 2 1
Норвуд Оливер 3 0
Ахмедходжич Анел 3 0
Хе­кинг­бот­том Пол 2 0
Бэлдок Джордж 2 0
Робинсон Джек 2 0
Иган Джон 2 0
Осборн Бен 2 0
Хамер Густаво 2 0
Богл Джейден 2 0
Винисиус Соуза 2 0
Слимане Анис 2 0
Осула Вильям 2 0
Башам Крис 1 0
Фодеринхэм Уэсли 1 0
Дэвис Том 1 0
Томас Люк 1 0
Трасти Остон 1 0
Арчер Камерон 1 0
Макати Джон 1 0

Результаты матчей

Брайтон
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Шеффилд Юнайтед
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

4
3
Брайтон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Шеффилд Юнайтед
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
13

Упущенные победы

7
3
Брайтон
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
55% (6)
9% (1)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
0% (0)
55% (6)
Шеффилд Юнайтед
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
13

Упущенные победы

11
6

Голы по времени матча

Забито

13
3
4 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
1
8%
1
33%
46-60
3
23%
1
33%
61-75
5
38%
1
33%
76-90

Пропущено

10
14
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
0
0%
1
7%
1-15
2
20%
2
14%
16-30
3
30%
1
7%
31-45
1
10%
3
21%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
2
20%
6
43%
76-90

Забито

10
5
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
5
50%
0
0%
46-60
2
20%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

11
17
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
3
27%
1
6%
1-15
2
18%
2
12%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
3
27%
4
24%
61-75
3
27%
4
24%
76-90

Забито

23
8
7 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
1
4%
0
0%
1-15
5
22%
0
0%
16-30
1
4%
2
25%
31-45
6
26%
1
13%
46-60
5
22%
2
25%
61-75
5
22%
3
38%
76-90

Пропущено

21
31
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 21
5 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
3
14%
2
6%
1-15
4
19%
4
13%
16-30
3
14%
4
13%
31-45
1
5%
6
19%
46-60
5
24%
5
16%
61-75
5
24%
10
32%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Аякс - Брайтон 0:2 Эвертон - Брайтон 1:1 Брайтон - Фулхэм 1:1 Брайтон - Аякс 2:0
Манчестер Сити - Брайтон 2:1 Брайтон - Ливерпуль 2:2 Марсель - Брайтон 2:2 Астон Вилла - Брайтон 6:1 Челси - Брайтон 1:0 Брайтон - Борнмут 3:1 Брайтон - АЕК 2:3 Манчестер Юнайтед - Брайтон 1:3 Брайтон - Ньюкасл 3:1 Брайтон - Вест Хэм 1:3 Вулверхэмптон - Брайтон 1:4 Брайтон - Лутон Таун 4:1 Брайтон - Райо Вальекано 1:1 Брайтон - Ньюкасл 1:2 Брентфорд - Брайтон 0:2 Челси - Брайтон 4:3
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Шеффилд Юнайтед - Вулверхэмптон 2:1 Арсенал - Шеффилд Юнайтед 5:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Юнайтед 1:2 Фулхэм - Шеффилд Юнайтед 3:1
Вест Хэм - Шеффилд Юнайтед 2:0 Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл 0:8 Тоттенхэм - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Эвертон 2:2 Шеффилд Юнайтед - Линкольн Сити 0:0 Шеффилд Юнайтед - Манчестер Сити 1:2 Ноттингем Форест - Шеффилд Юнайтед 2:1 Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед - Штутгарт 0:3 Дерби - Шеффилд Юнайтед 1:3 Шеффилд Юнайтед - Жирона 0:2 Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 1:0 Эшторил - Шеффилд Юнайтед 0:0 Честерфилд - Шеффилд Юнайтед 0:2 Бирмингем - Шеффилд Юнайтед 1:2 Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 1:0

Результаты матчей

Брайтон
Шеффилд Юнайтед

Точный счет

3:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:8
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
1:4
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
2:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:8
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
3
3 раза 27%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Шеффилд Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
4
3
3
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
3
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
1.5
Больше Меньше
2
9
5
6
2.5
2
9
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Манчестер Сити
 Заявка 11 9 0 2 28 - 8 27
2.
Арсенал
 Заявка 12 8 3 1 26 - 10 27
3.
Ливерпуль
 2:0 Заявка 12 8 3 1 26 - 10 27
4.
Тоттенхэм
 Заявка 12 8 2 2 24 - 15 26
5.
Астон Вилла
 3:0 Заявка 12 8 1 3 29 - 16 25
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 7 0 5 13 - 16 21
7.
Брайтон
 1:0 Заявка 12 6 3 3 25 - 20 21
8.
Ньюкасл
 Заявка 12 6 2 4 27 - 13 20
9.
Брентфорд
 0:2 Заявка 12 4 4 4 19 - 16 16
10.
Челси
 Заявка 11 4 3 4 17 - 12 15
11.
Вест Хэм
 2:2 Заявка 12 4 3 5 20 - 22 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 4 3 5 12 - 16 15
13.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 4 3 5 16 - 20 15
14.
Эвертон
 Заявка 12 4 2 6 14 - 17 14
15.
Ноттингем Форест
 2:2 Заявка 12 3 5 4 14 - 17 14
16.
Фулхэм
 0:3 Заявка 12 3 3 6 9 - 20 12
17.
Борнмут
 Заявка 12 2 3 7 11 - 27 9
18.
Лутон Таун
 Заявка 12 1 3 8 10 - 22 6
19.
Бёрнли
 Заявка 12 1 1 10 9 - 30 4
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 12 1 1 10 9 - 31 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Астон Вилла
 3:0 Заявка 6 6 0 0 23 - 4 18
2.
Ливерпуль
 2:0 Заявка 6 6 0 0 16 - 2 18
3.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 18 - 7 17
4.
Манчестер Сити
 Заявка 5 5 0 0 16 - 3 15
5.
Ньюкасл
 Заявка 6 5 0 1 14 - 3 15
6.
Брайтон
 1:0 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
7.
Тоттенхэм
 Заявка 5 4 0 1 9 - 6 12
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 4 0 3 8 - 10 12
9.
Ноттингем Форест
 2:2 Заявка 5 2 3 0 8 - 5 9
10.
Брентфорд
 0:2 Заявка 6 2 3 1 12 - 10 9
11.
Вест Хэм
 2:2 Заявка 6 2 2 2 10 - 9 8
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 2 2 9 - 12 8
13.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 6 - 10 8
14.
Фулхэм
 0:3 Заявка 5 2 0 3 4 - 7 6
15.
Челси
 Заявка 6 1 2 3 6 - 7 5
16.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 1 2 3 6 - 8 5
17.
Эвертон
 Заявка 6 1 1 4 5 - 6 4
18.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 6 1 1 4 6 - 16 4
19.
Лутон Таун
 Заявка 5 0 2 3 4 - 7 2
20.
Бёрнли
 Заявка 6 0 0 6 4 - 18 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Тоттенхэм
 Заявка 7 4 2 1 15 - 9 14
2.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 0 2 12 - 5 12
3.
Челси
 Заявка 5 3 1 1 11 - 5 10
4.
Арсенал
 Заявка 5 3 1 1 8 - 3 10
5.
Эвертон
 Заявка 6 3 1 2 9 - 11 10
6.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 3 1 2 6 - 8 10
7.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 5 3 0 2 5 - 6 9
8.
Ливерпуль
 2:0 Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
9.
Брайтон
 1:0 Заявка 5 2 1 2 10 - 11 7
10.
Брентфорд
 0:2 Заявка 6 2 1 3 7 - 6 7
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 2 1 3 7 - 8 7
12.
Вест Хэм
 2:2 Заявка 6 2 1 3 10 - 13 7
13.
Астон Вилла
 3:0 Заявка 6 2 1 3 6 - 12 7
14.
Фулхэм
 0:3 Заявка 7 1 3 3 5 - 13 6
15.
Ньюкасл
 Заявка 6 1 2 3 13 - 10 5
16.
Ноттингем Форест
 2:2 Заявка 7 1 2 4 6 - 12 5
17.
Бёрнли
 Заявка 6 1 1 4 5 - 12 4
18.
Лутон Таун
 Заявка 7 1 1 5 6 - 15 4
19.
Борнмут
 Заявка 5 0 1 4 5 - 17 1
20.
Шеффилд Юнайтед
 0:1 Заявка 6 0 0 6 3 - 15 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 11 (2)
Ливерпуль Салах Мохамед 9 (4)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 8 (1)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 7 (1)
Ньюкасл Уилсон Каллум 7
Весь список

Топ нарушителей
Тоттенхэм Биссума Ив 1 6
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 5
Ливерпуль Макаллистер Алексис 1 5
Вест Хэм Эмерсон Палмиери 6
Ньюкасл Гордон Энтони 6
Весь список
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    Прогнозы 112
    Брайтон 92.9% (104)
    X 4.5% (5)
    Шеффилд Юнайтед 2.7% (3)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Шеффилд Юнайтед
    6.20
    8.00
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брайтон 1:0 Шеффилд Юнайтед

    Исход игры
    Брайтон
    92.9% (104)
    Ничья
    4.5% (5)
    Шеффилд Юнайтед
    2.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.73% (58)
    Меньше
    47.27% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    50.91% (56)
    Нет
    49.09% (54)
    Популярный счёт
    2:1 Брайтон
    34.8% (39)
    2:0 Брайтон
    27.7% (31)
    1:0 Брайтон
    13.4% (15)
    3:1 Брайтон
    7.1% (8)
    3:0 Брайтон
    6.3% (7)
    1:1 Ничья
    4.5% (5)
    1:2 Шеффилд Юнайтед
    1.8% (2)
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